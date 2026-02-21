IGSU: Intervenţii în desfăşurare în șapte judeţe şi Bucureşti. 58 de autovehicule blocate din cauza zăpezii
PressHub, 21 februarie 2026 13:20
Structurile aflate în coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă intervin sâmbătă în şapte judeţe – Brăila, Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova – şi în municipiul Bucureşti pentru gestionarea efectelor generate de condiţiile meteo nefavorabile. Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, 58 de autovehicule, cu aproximativ 106 persoane, sunt blocate din cauza zăpezii depuse pe carosabil. […] Articolul IGSU: Intervenţii în desfăşurare în șapte judeţe şi Bucureşti. 58 de autovehicule blocate din cauza zăpezii apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum o oră
13:20
IGSU: Intervenţii în desfăşurare în șapte judeţe şi Bucureşti. 58 de autovehicule blocate din cauza zăpezii # PressHub
Structurile aflate în coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă intervin sâmbătă în şapte judeţe – Brăila, Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova – şi în municipiul Bucureşti pentru gestionarea efectelor generate de condiţiile meteo nefavorabile. Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, 58 de autovehicule, cu aproximativ 106 persoane, sunt blocate din cauza zăpezii depuse pe carosabil. […] Articolul IGSU: Intervenţii în desfăşurare în șapte judeţe şi Bucureşti. 58 de autovehicule blocate din cauza zăpezii apare prima dată în PRESShub.
13:10
Patru ani de război în Ucraina: Ungaria amenință să blocheze creditul UE de 90 de miliarde de euro pentru Kiev # PressHub
În aprilie au loc alegeri parlamentare în Ungaria, iar sondajele arată pentru prima dată că premierul Viktor Orbán și partidul său de guvernământ, Fidesz, ar putea pierde. O înfrângere care ar fi primită cu ușurare la Bruxelles, Orbán fiind unul din cei mai eurosceptici lideri europeni în acest moment. Dar până atunci, premierul ungar continuă […] Articolul Patru ani de război în Ucraina: Ungaria amenință să blocheze creditul UE de 90 de miliarde de euro pentru Kiev apare prima dată în PRESShub.
Acum 4 ore
12:00
O tânără din Japonia studiază Medicina la Iași pentru a deveni chirurg în Australia: „Este un oraș la fel de sigur ca Japonia / Oamenii sunt foarte prietenoși” # PressHub
Kanon Nagata, studentă în primul an la Medicină Generală, a ales să studieze la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF), unde spune că formează o mică comunitate de tineri veniți din Țara Soarelui Răsare. „Probabil, printre studenți japonezi există doar cei de la UMF. Din câte știu eu, sunt aproximativ […] Articolul O tânără din Japonia studiază Medicina la Iași pentru a deveni chirurg în Australia: „Este un oraș la fel de sigur ca Japonia / Oamenii sunt foarte prietenoși” apare prima dată în PRESShub.
10:10
Asociaţia Energia Inteligentă: România, printre cele mai scumpe pieţe din Europa pentru încărcarea rapidă a maşinilor electrice # PressHub
România practică unul dintre cele mai ridicate tarife pentru încărcarea rapidă a maşinilor electrice din Europa, respectiv 0,43 euro/kWh, la acelaşi nivel cu Austria şi aproape dublu faţă de Spania sau Croaţia, deşi preţul angro al energiei nu este cel mai mare din UE, arată o analiză semnată de preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru […] Articolul Asociaţia Energia Inteligentă: România, printre cele mai scumpe pieţe din Europa pentru încărcarea rapidă a maşinilor electrice apare prima dată în PRESShub.
Acum 6 ore
09:00
„Dragoste la înălţime” – întâlnirea baloanelor cu aer în județul Covasna. Organizator: „În fiecare an am avut cereri de căsătorie în balon” # PressHub
Şapte baloane cu aer cald din ţară şi din străinătate vor participa, în acest weekend, la evenimentul intitulat „Dragoste la înălţime”, ce va avea loc în zona localităţii Cernat din judeţul Covasna. Manifestarea, organizată de Asociaţia Sport Club P&I, în parteneriat cu X Balloon, Dreambox şi asociaţia Visit Covasna din cadrul Consiliului Judeţean, propune turiştilor […] Articolul „Dragoste la înălţime” – întâlnirea baloanelor cu aer în județul Covasna. Organizator: „În fiecare an am avut cereri de căsătorie în balon” apare prima dată în PRESShub.
Acum 8 ore
08:00
“Spune Lucrurilor pe Nume” – o româncă stabilită în Marea Britanie încearcă să le arate românilor și englezilor cât de importante sunt cuvintele și, mai ales, cât de important este subiectul, cine a făcut acțiunea sau, mai precis, cine este criminalul # PressHub
Cuvântul are o putere de netăgăduit. Cu ajutorul cuvântului scriem poezii și dăm sentințe. El, cuvântul, poate răni mai tare decât o armă letală. Cuvântul nu este vorbă-n vânt. Niciodată. Iar responsabilitatea cuvântului o avem toți. Despre responsabilitatea cuvântului vorbim astăzi cu românca Andreea Groenendijk – Deveau, stabilită în Regatul Unit și care a fost […] Articolul “Spune Lucrurilor pe Nume” – o româncă stabilită în Marea Britanie încearcă să le arate românilor și englezilor cât de importante sunt cuvintele și, mai ales, cât de important este subiectul, cine a făcut acțiunea sau, mai precis, cine este criminalul apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
20:40
Execuție birocratică la Romsilva: candidatul incomod, scos din joc pentru că a vorbit despre corupție # PressHub
Romsilva a exclus din competiția pentru funcția de director general un candidat incomod din interiorul sistemului. Ilie Covrig, director al Direcției Silvice Mureș, a fost scos din concurs de Consiliul de Administrație al regiei pe baza unui motiv birocratic absurd: depunerea unei adeverințe de aptitudine eliberate de medicina muncii, și nu de medicul de familie. […] Articolul Execuție birocratică la Romsilva: candidatul incomod, scos din joc pentru că a vorbit despre corupție apare prima dată în PRESShub.
19:30
Curtea Supremă a Statelor Unite a blocat tarifele globale impuse anul trecut de președintele Donald Trump, într-o decizie 6–3 care marchează una dintre rarele înfrângeri ale președintelui în fața unei instanțe dominate de conservatori – și o lovitură serioasă pentru programul său economic, remarcă presa internațională. Pentru blocarea tarifelor au votat președintele Curții, John Roberts, […] Articolul Curtea Supremă anulează tarifele impuse de Trump, dar tarifele nu se vor evapora apare prima dată în PRESShub.
19:10
Curtea Supremă anulează majoritatea tarifelor impuse de Donald Trump, o lovitură puternică pentru președintele SUA # PressHub
Decizia nu afectează toate tarifele impuse de Trump, dar le invalidează pe cele implementate prin intermediul unei legi de urgență, potrivit nbcnews.com. Curtea Supremă a SUA i-a dat o lovitură majoră președintelui Donald Trump, hotărând vineri că acesta și-a depășit autoritatea atunci când a impus tarife vamale radicale folosind o lege rezervată unei urgențe naționale. […] Articolul Curtea Supremă anulează majoritatea tarifelor impuse de Donald Trump, o lovitură puternică pentru președintele SUA apare prima dată în PRESShub.
18:40
România sărbătorește, astăzi, 170 de ani de la dezrobirea romilor. În 20 februarie 1856, domnitorul Valahiei, Barbu Dimitrie Știrbei, adopta legea emancipării robilor romi, intitulată „Legiuirea pentru emanciparea tuturor țiganilor din Principatul Țării Românești ” . Astfel, s-a pus capăt celei mai îndelungate robii atestate documentar (500 de ani) – cea din Țările Române. Valahia […] Articolul 170 de ani de la dezrobire: efectele sclaviei romilor se resimt și astăzi în România apare prima dată în PRESShub.
18:30
Președintele Volodimir Zelenski a exclus orice retragere a trupelor ucrainene din regiunea Donbas din estul țării, ca parte a unui potențial acord de pace cu Rusia, insistând că Kievul nu va abandona ceea ce el a descris ca fiind „adevărata linie de apărare”, potrivit Kyiv Post. Într-un interviu acordat publicației nipone Kyodo News la Kiev, […] Articolul Zelenski exclude retragerea din Donbas: „Este linia noastră reală de apărare” apare prima dată în PRESShub.
17:30
15 instanțe din țară au adresat un memoriu în care îi solicită Președintelui Nicușor Dan să reexamineze Legea Reformării Pensiilor Speciale. Protestul vine la circa șase luni de la „Greva Magistraților” și la două zile după ce CCR a declarat legea pensiilor constituțională. Președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, a declarat că va ataca tentativele de […] Articolul Curțile de Apel îi cer președintelui Nicușor Dan reexaminarea legii pensiilor speciale apare prima dată în PRESShub.
16:30
Turnul Primăriei din Oradea rămâne cel mai căutat obiectiv turistic dintre cele administrate de Oradea Heritage (Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Bihor) și în 2025, cu peste 30.000 de vizitatori. Pe de altă parte, de la inaugurarea sa de la jumătatea lunii octombrie, centrul de artă contemporană NOCA, din Piaţeta Independenţei, a fost […] Articolul Turnul Primăriei, cel mai căutat obiectiv turistic al Oradea Heritage apare prima dată în PRESShub.
15:50
„Premierele Timişoarei” le vor fi descoperite turiştilor duminică, 22 februarie, într-un tur pietonal ghidat, oferit gratuit printr-un proiect al Asociaţiei Turism Alternativ, informează Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă transmis vineri de Asociaţia Turism Alternativ, punctul de întâlnire pentru plecare va fi la Bastionul Therezia din Timişoara, iar durata turului este între orele 15:00 – […] Articolul „Premierele Timişoarei”, descoperite turiştilor într-un tur ghidat gratuit apare prima dată în PRESShub.
15:20
Dacă dimineața te îmbraci rapid, ai nevoie de piese care „leagă” ținuta fără multe ajustări. Pantofii și gențile din piele naturală te ajută, în majoritatea cazurilor, să obții un look curat și ușor de repetat, fie că mergi la birou, fie că ieși în oraș. Ideea nu stă în reguli stricte, ci într-o rutină simplă: […] Articolul Cum poți integra produsele Anna Cori în stilul tău de zi cu zi apare prima dată în PRESShub.
15:00
Stagiunea de Muzică Veche București prezintă ELEVATIO, cel de al doilea concert din ediția 2026 – duminică, 22 februarie, ora 19:00, la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României. Pentru bilete AICI. Concertul pornește de la dimensiunea spirituală din creația lui Heinrich Ignaz Franz von Biber, propune o explorare riguroasă a limbajului violonistic […] Articolul Stagiunea de Muzică Veche București: ELEVATIO – O incursiune în Barocul mistic apare prima dată în PRESShub.
14:40
Interviu Aktual24 | Iulian Fota: „Oameni iresponsabili pentru un ban în plus sunt în stare să arunce stabilitatea guvernamentală în aer” # PressHub
Fost consilier pe probleme de securitate națională al președintelui Traian Băsescu și unul dintre cei mai reputați analiști politici români, Iulian Fota a analizat pentru aktual24.ro principalele provocări cu care se confruntă România în plan intern și internațional. De la tensiunile geopolitice generate de războiul din Ucraina și posibilele mișcări ale Rusiei, până la jocurile […] Articolul Interviu Aktual24 | Iulian Fota: „Oameni iresponsabili pentru un ban în plus sunt în stare să arunce stabilitatea guvernamentală în aer” apare prima dată în PRESShub.
14:10
DIICOT: peste trei tone de droguri confiscate în 2025. Canabisul reprezintă 65% din capturi # PressHub
Peste trei tone de droguri au fost confiscate în România în 2025. Raportul de activitate DIICOT pe anul trecut indică faptul că 3.01 tone de stupefiante au fost reținute de autorități, dintre care marea majoritate (1.96 tone) consta în canabis. Raportul mai indică o creștere de șase ori în utlimii 15 ani a cazurilor de […] Articolul DIICOT: peste trei tone de droguri confiscate în 2025. Canabisul reprezintă 65% din capturi apare prima dată în PRESShub.
Ieri
13:50
Descoperirea plajelor din Mexic poate fi o experiență unică și revigorantă. Dominate de ape cristaline și de nisipuri albe splendide, aceste locuri sunt adevărate refugii pentru cei care doresc să scape de agitația cotidiană. Fie că ești în căutarea unui loc liniștit unde să te relaxezi citind o carte sau îți dorești să explorezi plaje […] Articolul TOP 5 cele mai fascinante plaje din Mexic unde poți să te relaxezi în concediul următor apare prima dată în PRESShub.
12:50
Nicușor Dan și Viktor Orban au fost singurii șefi de stat din UE prezenți la reuniunea pentru Gaza a Consiliului Păcii, o instituție inventată de Donald Trump. Președintele român s-a întors de la Washington cu o șapcă roșie inscripționată cu MAGA, Make America Great Again (Faceți din nou America mare), sloganul folosit în campania lui […] Articolul Cu ce s-a întors Nicușor Dan din SUA: cu o șapcă roșie MAGA? apare prima dată în PRESShub.
12:40
„Nimeni nu este peste lege” – mesajul Casei Regale britanice despre reținerea fostului prinț Andrew # PressHub
Reținerea temporară, timp de 12 ore, a fostului prinț Andrew, sub suspiciunea de abuz în funcție, zguduie serios monarhia britanică. Oficial, autoritățile nu au oferit detalii. Potrivit informațiilor apărute însă, ancheta are legătură cu acuzații recente potrivit cărora Andrew Mountbatten-Windsor, numele oficial după pierderea titlului regal cu luni în urmă, ar fi transmis rapoarte confidențiale, […] Articolul „Nimeni nu este peste lege” – mesajul Casei Regale britanice despre reținerea fostului prinț Andrew apare prima dată în PRESShub.
11:30
Costurile în domeniul construcțiilor s-au dublat în ultimii zece ani. Unde au fost cele mai mari scumpiri # PressHub
Costurile din domeniul construcții s-au dublat în ultimul deceniu, iar materialele nu sunt principalul vinovat. Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată o schimbare structurală profundă: după 2021, scumpirile au devenit generalizate și persistente, scrie Ziarul de Iași. Pentru cei care construiesc sau renovează, asta înseamnă devize tot mai mari și bugete împinse la limită. […] Articolul Costurile în domeniul construcțiilor s-au dublat în ultimii zece ani. Unde au fost cele mai mari scumpiri apare prima dată în PRESShub.
10:50
Zona baltică este o vulnerabilitate și pentru Rusia, nu numai pentru NATO: 6 milioane de locuitori, 40 de mii de militari activi # PressHub
Nicio țară din flancul estic al NATO, de la Baltice la Bulgaria, nu este sigură în aceste zile că articolul 5 al tratatului Nord-Atlantic mai este în viață, după ce administrația americană a președintelui Trump a pus de nenumărate ori sub semnul întrebării relația cu aliații europeni, culminând cu ambițiile declarare de a prelua Groenlanda, […] Articolul Zona baltică este o vulnerabilitate și pentru Rusia, nu numai pentru NATO: 6 milioane de locuitori, 40 de mii de militari activi apare prima dată în PRESShub.
09:10
Ruta cultural-turistică „Pe urmele lui Constantin Brâncuşi” a fost lansată, joi, la Casa Muzeu „Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa, în cadrul evenimentelor organizate cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la naşterea sculptorului, informează Agerpres. Prezent la eveniment, secretarul de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Laurenţiu Gîdei, le-a înmânat preşedintelui Consiliului […] Articolul A fost lansată ruta cultural-turistică „Pe urmele lui Constantin Brâncuşi” apare prima dată în PRESShub.
08:10
„#Transnistria: Nu Deranjați!” Invitat Ștefan Bejan, doctor în istorie, expert Comunitatea WatchDog Moldova # PressHub
Sudul Republicii Moldova – separatism, referendum și lecțiile unei crize evitate. Un nou episod al podcastului „#Transnistria: Nu Deranjați!”. Atunci când vorbim despre mișcările separatiste din Republica Moldova, analiza publică se oprește aproape reflexiv la raioanele din stânga Nistrului. Transnistria a devenit simbolul fragilității statului moldovean, al conflictului înghețat și al influenței ruse în regiune. […] Articolul „#Transnistria: Nu Deranjați!” Invitat Ștefan Bejan, doctor în istorie, expert Comunitatea WatchDog Moldova apare prima dată în PRESShub.
07:10
Editorial | Prim-ministrul Dan din România la Consiliul Păcii. Ce ne vor aduce cele 2 minute și 9 secunde? # PressHub
Desantul președintelui român la Consiliul Păcii a provocat multe zâmbete prin prisma greșelii președintelui Trump, care l-a demis pe Nicușor Dan la rangul de premier. Trecând peste aceste caracteristici ale modului extrem de personal al liderului de la Casa Albă de a se exprima, rămâne de văzut care vor fi efectele acestui discur de două […] Articolul Editorial | Prim-ministrul Dan din România la Consiliul Păcii. Ce ne vor aduce cele 2 minute și 9 secunde? apare prima dată în PRESShub.
00:20
Declarații susținute de președintele Nicușor Dan, după participarea la Consiliul Păcii: „Trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent, pentru ca tu însuți să ai securitate” # PressHub
Președintele României, Nicușor Dan, a susținut joi, la Ambasada României în Statele Unite ale Americii din Washington, declarații de presă după participarea la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii (Board of Peace). Vă prezentăm mai jos declarațiile de presă susține de Nicușor Dan și răspunsurile șefului statului la întrebările jurnaliștilor. „Bună seara! Board of Peace – […] Articolul Declarații susținute de președintele Nicușor Dan, după participarea la Consiliul Păcii: „Trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent, pentru ca tu însuți să ai securitate” apare prima dată în PRESShub.
19 februarie 2026
23:50
Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan și l-a prezentat pe șeful statului „prim-ministrul Dan” # PressHub
Președintele Nicușor Dan participă joi, la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump. Liderul SUA a încurcat funcția lui Nicușor Dan și l-a prezentat drept „prim-ministrul Dan din România”, la reuniunea Consiliului pentru Pace, potrivit HotNews. În același timp, președintele american a avut cuvinte bune despre români. „Românii sunt oameni […] Articolul Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan și l-a prezentat pe șeful statului „prim-ministrul Dan” apare prima dată în PRESShub.
22:20
„Brâncuși ne privește pe toți”, o expoziție organizată la 70 de ani de când a fost organizată prima expoziție personală Brâncuși în Europa, de fiul celui care o organizase, în urmă cu șapte decenii, în aceleași săli ale Muzeului Național de Artă a României # PressHub
În 1956, Marian Mihalache organiza, în sălile Kretzulescu ale Muzeului Național de Artă a României, prima expoziție personală Brâncuși pe pământ românesc, dar și prima din Europa. Atunci, artistul împlinea 80 de ani. Azi, la șaptezeci de ani distanță și la 150 de ani de la nașterea marelui artist, Cornel Mihalache, fiul lui Marian Mihalache, […] Articolul „Brâncuși ne privește pe toți”, o expoziție organizată la 70 de ani de când a fost organizată prima expoziție personală Brâncuși în Europa, de fiul celui care o organizase, în urmă cu șapte decenii, în aceleași săli ale Muzeului Național de Artă a României apare prima dată în PRESShub.
22:10
Comisia Europeană a aprobat includerea în registrul indicațiilor geografice protejate a IGP „Batog de sturion”, alături de o nouă IGP din Thailanda. Noile denumiri se adaugă celor peste 3 900 deja protejate în baza de date eAmbrosia. Comisia Europeană a aprobat adăugarea în registrul indicațiilor geografice protejate (IGP) a IGP „Batog de sturion” din România […] Articolul „Batogul de sturion”, un nou produs românesc recunoscut la nivel european apare prima dată în PRESShub.
21:30
Organizaţia Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai (OSUBB) anunţă organizarea unor proteste, începând cu 25 februarie, împotriva majorării taxelor şcolare, informează Agerpres. „Organizaţia Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai (OSUBB), alături de organizaţiile studenţeşti, anunţă demararea unui protest miercuri, 25 februarie, ora 12:00, în faţa Rectoratului Universităţii Babeş-Bolyai, situat pe strada Mihail Kogălniceanu. Acest demers reprezintă o continuare a […] Articolul Studenţii UBB anunţă proteste împotriva majorării taxelor de şcolarizare apare prima dată în PRESShub.
21:20
Poliția și procurorii nu s-au autosesizat în cadrul filmării virale publicate de Rizea cu o femeie abuzată sexual de patru bărbați # PressHub
În ultimele zile pe Facebook, Instagram și TikTok a circulat mai multe videoclipuri în care o femeie apare agresată și umilită de patru bărbați, imaginile strângând cel puțin 200.000 de vizualizări. Videoclipul a fost postat inițial de fostul parlamentar Cristian Rizea. Filmarea conține fapte cu violență, dar asta nu a dus la autosesizarea autorităților în […] Articolul Poliția și procurorii nu s-au autosesizat în cadrul filmării virale publicate de Rizea cu o femeie abuzată sexual de patru bărbați apare prima dată în PRESShub.
20:40
Aktual24 | Cancelarul Germaniei susține eliminarea anonimatului pe internet: ”Vreau să văd nume reale pe internet. Vreau să știu cine vorbește” # PressHub
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că susține eliminarea anonimatului pe internet și utilizarea numelor reale de către utilizatori. Merz a avertizat că platformele online pot fi folosite pentru manipularea opiniei publice și pentru subminarea democrației, scrie Aktual24.ro. Declarațiile au fost făcute miercuri seară, la un eveniment organizat de Uniunea Creștin-Democrată (CDU) în orașul Trier. […] Articolul Aktual24 | Cancelarul Germaniei susține eliminarea anonimatului pe internet: ”Vreau să văd nume reale pe internet. Vreau să știu cine vorbește” apare prima dată în PRESShub.
20:20
Durerea persistentă, inflamația locală sau rigiditatea apărută după o intervenție chirurgicală pot încetini serios recuperarea. În multe cazuri, exercițiile singure nu sunt suficiente în fazele inițiale, iar țesuturile au nevoie de stimulare controlată pentru a răspunde mai bine la tratament. Electroterapia cu vacuum se folosește tocmai în aceste situații, ca metodă complementară în fizioterapie, pentru […] Articolul Electroterapia cu vacuum: cum se folosește în recuperarea medicală la Centrokinetic apare prima dată în PRESShub.
19:30
Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Spaniole au ajuns în România la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde, timp de aproximativ trei săptămâni, vor executa, alături de militari români şi germani, misiuni sub comandă NATO. ”Aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Spaniole au ajuns în România! Trei aeronave de luptă, alături de un detaşament […] Articolul Trei aeronave de luptă spaniole, misiune în România sub comandă NATO apare prima dată în PRESShub.
19:00
Mesajul lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace: „Cred că toată lumea dorește pace, stabilitate și prosperitate în Gaza. Întrebarea este cum să acționăm în acest sens”. Ce poate face România # PressHub
Președintele Nicușor Dan a avut joi un discurs la primului summit al Consiliului pentru Pace creat de Donald Trump în care a prezentat contribuția României la planul de pace și reconstrucție pentru Gaza. Șeful statului i-a mulțumit președintelui Donald Trump pentru organizarea acestui summit și „pentru planul de pace pentru Gaza”. Nicușor Dan a transmis […] Articolul Mesajul lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace: „Cred că toată lumea dorește pace, stabilitate și prosperitate în Gaza. Întrebarea este cum să acționăm în acest sens”. Ce poate face România apare prima dată în PRESShub.
17:40
Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan și l-a prezentat pe șeful statului „prim-ministrul Dan”. Președintele SUA, laude pentru români: „sunt oameni minunați, fantastici” # PressHub
Președintele Nicușor Dan participă joi, la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump. Liderul SUA a încurcat funcția lui Nicușor Dan și l-a prezentat drept „prim-ministrul Dan din România”, la reuniunea Consiliului pentru Pace, potrivit HotNews. În același timp, președintele american a avut cuvinte bune despre români. „Românii sunt oameni […] Articolul Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan și l-a prezentat pe șeful statului „prim-ministrul Dan”. Președintele SUA, laude pentru români: „sunt oameni minunați, fantastici” apare prima dată în PRESShub.
17:00
Încă înainte de deschiderea reuniunii inaugurale de la Washington a Consiliului pentru Pace lansat de președintele american Donald Trump în primul rând pentru regiunea Gaza, au apărut primele informații despre un plan vag de înființare a unei mari baze militare internaționale în regiunea palestiniană controlată în cea mai mare parte de Israel. Potrivit cotidianului britanic […] Articolul Consiliul pentru Pace și planul unei mari baze militare internaționale în Gaza apare prima dată în PRESShub.
16:00
În timp ce în România judecătorii pot fi excluși din magistratură sau mutați la alte secții sub tot felul de motive, cel real fiind, însă, că au “vorbit în plus”, în Statele Unite tocmai s-au clarificat regulile. Judecătorii pot vorbi liber despre cauze drepte și care le afectează meseria, despre independenșa justiției sau îmbunătățiri ale […] Articolul Justiția, mai liberă în America lui Trump, decât în România apare prima dată în PRESShub.
15:20
Timișoara se confruntă de mulți ani cu un fenomen imobiliar nerezolvat de autorități. Clădiri interbelice valoroase au intrat în proprietatea clanurilor de romi, nu doar prin tertipuri avocățești, complicități cu judecători, notari, funcționari din primărie, ci și prin presiuni asupra locatarilor siliți să vândă ieftin și să plece, de groaza lor. Un prefect, o judecătoare […] Articolul Timișoara: Cum a salvat un broker imobiliar o casă istorică de clanuri apare prima dată în PRESShub.
14:50
Dramoleta din fața Ministerului Culturii, de săptămâna trecută, fără intenție, a dezvăluit natura anticapitalistă a sistemului (legislativ, patrimonial, structural și organizațional), așa numitului mediu cultural finanțat de stat. În precedentul articol am creionat din perspectiva cifrelor, cu referire la statutul artistului angajat la stat, o paralelă între viața culturală vie-liberă, din vest, mai precis, din […] Articolul CulturaSistem, reduta comunistă rezistă apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Plăți în Cuba, Dubai, Canada de pe cardul pe care se încasau taxele studenților de la universitatea de stat din Arad, aflat la discreția fostului (și viitor!) rector Ramona Lile, dovedită pentru plagiat # PressHub
Un raport de audit extern, comandat de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad în urmă cu un an, iese acum la iveală, deși dosarul final a ajuns la instituție încă din august 2025. Dincolo de întrebarea firească – de ce acest audit a fost trimis membrilor Senatului UAV doar acum, dacă a fost finalizat și înaintat instituției încă […] Articolul Plăți în Cuba, Dubai, Canada de pe cardul pe care se încasau taxele studenților de la universitatea de stat din Arad, aflat la discreția fostului (și viitor!) rector Ramona Lile, dovedită pentru plagiat apare prima dată în PRESShub.
14:00
Comisia Europeană lansează EastInvest pentru regiunile de la frontiera estică: sprijin fără bani noi, dar cu garanții și credite țintite # PressHub
Comisia Europeană a adoptat o comunicare care propune intensificarea sprijinului pentru regiunile UE de la frontiera estică, în nouă state membre, inclusiv România, afectate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, de amenințări hibride și de declin demografic. Pachetul include o nouă platformă de finanțare, EastInvest, și lansarea unui dialog politic anual, primul pe 26 februarie 2026. […] Articolul Comisia Europeană lansează EastInvest pentru regiunile de la frontiera estică: sprijin fără bani noi, dar cu garanții și credite țintite apare prima dată în PRESShub.
12:30
Plăți în Cuba, Dubai, Canada de pe cadrul pe care se încasau taxele studenților de la universitatea de stat din Arad, aflat la discreția fostului (și viitor!) rector Ramona Lile, dovedită pentru plagiat # PressHub
Un raport de audit extern, comandat de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad în urmă cu un an, iese acum la iveală, deși dosarul final a ajuns la instituție încă din august 2025. Dincolo de întrebarea firească – de ce acest audit a fost trimis membrilor Senatului UAV doar acum, dacă a fost finalizat și înaintat instituției încă […] Articolul Plăți în Cuba, Dubai, Canada de pe cadrul pe care se încasau taxele studenților de la universitatea de stat din Arad, aflat la discreția fostului (și viitor!) rector Ramona Lile, dovedită pentru plagiat apare prima dată în PRESShub.
11:10
Investiție de 10 milioane de euro într-o comună din județul Cluj. Fabrica de structuri metalice ar putea crea peste 100 de locuri de muncă # PressHub
Comuna clujeană Iclod intră pe harta investițiilor industriale majore, Primăria anunțând atragerea unei investiții private de circa 10 milioane de euro, realizată de compania Norstal Steel Structures. Proiectul vizează construirea unei fabrici de structuri metalice de ultimă generație, orientată în principal către piețele scandinave. Unitatea industrială este gândită ca un hub de producție modern, cu […] Articolul Investiție de 10 milioane de euro într-o comună din județul Cluj. Fabrica de structuri metalice ar putea crea peste 100 de locuri de muncă apare prima dată în PRESShub.
10:30
Eroii de la Ambulanță. Au mers pe jos kilometri prin zăpadă până la brâu, la o femeie care a născut acasă # PressHub
O intervenție dramatică, desfășurată contracronometru și în condiții meteo extreme, a avut loc în satul Stânca, din comuna ieșeană Victoria. O femeie însărcinată în vârstă de 34 de ani a apelat dispeceratul de urgență, anunțând că i s-a rupt apa și că trebuie să ajungă cât mai rapid la spital. Ninsoarea abundentă, viscolul și poleiul […] Articolul Eroii de la Ambulanță. Au mers pe jos kilometri prin zăpadă până la brâu, la o femeie care a născut acasă apare prima dată în PRESShub.
09:10
Mugur Isărescu: Discuţii despre intrarea în zona euro peste 5 ani, dacă programul pentru reducerea deficitului funcţionează # PressHub
Discuţiile despre un termen de intrare în zona euro a României ar putea începe în 5 ani dacă programul de reducere a deficitului sub 3% funcţionează, a declarat, miercuri, guvernatorul Băncii Naţionale a Românei, Mugur Isărescu, informează Agerpres. „Când vom reuşi să aducem deficitul bugetar la 3% şi vedeţi că nu este o treabă uşoară, […] Articolul Mugur Isărescu: Discuţii despre intrarea în zona euro peste 5 ani, dacă programul pentru reducerea deficitului funcţionează apare prima dată în PRESShub.
08:10
Institutul Cultural Român marchează 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși printr-un amplu program expozițional în țară și în străinătate # PressHub
Ziua Națională Constantin Brâncuși este sărbătorită anual pe 19 februarie, marcând nașterea sculptorului, cu 150 de ani în urmă, la Hobița. Anul 2026 a fost declarat Anul Constantin Brâncuși și este marcat de Institutul Cultural Român și reprezentanțele sale din străinătate printr-o serie extinsă de expoziții, conferințe, evenimente multimedia, concerte, spectacole de teatru și intervenții […] Articolul Institutul Cultural Român marchează 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși printr-un amplu program expozițional în țară și în străinătate apare prima dată în PRESShub.
07:10
Rusia și Belarus: sub sancțiuni internaționale dar invitate în Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump # PressHub
Cu o zi înainte de prima ședință a Consiliului pentru Pace lansat de președintele american Donald Trump, la care Belarus a aderat, Ucraina a impus un nou pachet de sancțiuni împotriva președintelui belarus Aleksandr Lukașenko, pentru sprijinul acordat Rusiei în continuarea războiului împotriva Ucrainei, a anunțat pe 18 februarie președintele Volodimir Zelenski. „Vom intensifica semnificativ […] Articolul Rusia și Belarus: sub sancțiuni internaționale dar invitate în Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump apare prima dată în PRESShub.
18 februarie 2026
22:40
Cercetărători ai Universității Babeș Boylai lucrează la dezvoltarea unui vaccin împotriva bacteriilor imune la antibiotice. Demersul face parte din integrarea universității din Cluj în rețeaua europeană de formare doctorală EVADERE, finanțată prin programul Maria Sklodowska Curie. Din partea UBB participă doi cercetători: Vlad Cojocaru (expert în biochimie computațională) și Andreas Bender (expert în inteligență artificială […] Articolul Proiect european la UBB: vaccin nou împotriva infecțiilor rezistente la tratament apare prima dată în PRESShub.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.