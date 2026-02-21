Imagini impresionante A revenit fotbalul în Gaza, printre dărâmături: „Mulți coechipieri au fost uciși sau răniți. Bucuria e incompletă”
Golazo.ro, 21 februarie 2026 13:20
Fotbalul a revenit în Fâșia Gaza, după o lungă perioadă marcată de mii de decese și clădiri distruse.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 15 minute
13:50
Aproape de inaugurare FOTO Cum arată noua sală Polivalentă de 25 de milioane de euro, care a intrat rapid în planurile Federațiilor din România # Golazo.ro
Inaugurarea Sălii Polivalente din Tulcea se aproprie, iar Federația Română de Volei și cea de Baschet s-au întâlnit pentru a discuta cu Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea.
Acum 30 minute
13:40
„Nu faceți ca Tottenham!” Clubul lui Drăgușin, dat exemplu negativ în parlamentul Suediei: „Riscăm să fim la fel!” # Golazo.ro
Mikael Damberg, fost ministru de finanțe al Suediei, a criticat guvernul de la Stockholm comparându-l într-un discurs din parlament cu situația foarte rea prin care trece Tottenham în ultimii doi ani
13:40
CONDIȚII GRELE Cum arată Arena Națională înainte de Rapid - Dinamo: peisaj de iarnă plină! Se lucrează intens, dar gazonul suferă # Golazo.ro
Arena Națională arată departe de condițiile ideale cu doar câteva ore înainte de Rapid - Dinamo, meci programat în această seară, de la ora 20:30.
Acum o oră
13:20
Imagini impresionante A revenit fotbalul în Gaza, printre dărâmături: „Mulți coechipieri au fost uciși sau răniți. Bucuria e incompletă” # Golazo.ro
Fotbalul a revenit în Fâșia Gaza, după o lungă perioadă marcată de mii de decese și clădiri distruse.
Acum 2 ore
12:30
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off” # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat azi că selecționerul Mircea Lucescu va continua pe banca naționalei și la meciurile din play-off-ul de calificare pentru CM 2026
12:20
Condiții inumane de joc FOTO. Trei meciuri din Liga 2 se dispută pe terenuri complet acoperite de zăpadă # Golazo.ro
Valul de frig și zăpadă care s-a abătut peste România pune mari probleme privind desfășurarea meciurilor care se desfășoară astăzi în Liga 2.
Acum 4 ore
11:50
A devenit celebru la Jocurile Olimpice FOTO+VIDEO. Modul inedit în care un cameraman imortalizează momentele de la patinaj artistic # Golazo.ro
Jordan Cowan, fost patinator artistic care a devenit cameraman, a devenit celebru pentru modul inedit în care i-a filmat pe concurenții de la Jocurile Olimpice.
11:40
Rapid - Dinamo LIVE de la 20:30, în etapa #28 » Derby de foc pe Arena Națională: ce spune LPF despre condițiile de joc # Golazo.ro
Rapid și Dinamo se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în derby-ul etapei #28 din Liga 1.
11:30
Va juca deși e acuzat de rasism?! Când e așteptată decizia UEFA în „cazul Vinicius - Prestianni” # Golazo.ro
Gianluca Prestianni riscă să fie suspendat 10 meciuri dacă va fi găsit vinovat după ce a fost acuzat de rasism de Vinicius în timpul duelului Benfica - Real
11:00
„De atunci nu am mai fost convocat” Gabi Torje explică momentul în care s-a produs ruptura cu naționala: „Cred că majoritatea au fost de acord cu mine, dar n-au spus-o” # Golazo.ro
Gabi Torje, fost jucător la Dinamo, Espanyol sau Udinese, a explicat de ce nu a mai fost convocat la naționala României, după părerea sa.
10:20
Propunere pentru Dinamo Ce jucător l-a impresionat pe Basarab Panduru: „Kopic să-i dea direcție” + Soluție pentru națională: „Îi ia fața lui Eissat” # Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani) a analizat partida dintre FC Botoșani și U Cluj (scor 1-3) și a remarcat doi jucători, câte unul din fiecare tabără.
Acum 6 ore
09:50
A debutat în Serie A Ioan Vermeșan a bifat primele minute în prima ligă din Italia » Ce notă a primit # Golazo.ro
Ioan Vermeșan a debutat în Serie A pentru Hellas Verona, în meciul pierdut cu Sassuolo, scor 0-3, în etapa #26.
Acum 12 ore
04:20
Meci sub lumina reflectoarelor Unirea Slobozia va inaugura nocturna de pe Stadionul „1 Mai” în partida cu U Craiova: „A fost greu să depășim obstacolele” # Golazo.ro
Alexandru Potor, primarul din Slobozia, a anunțat că echipa locală va beneficia de nocturnă de acum înainte. Meciul în care va fi inaugurată nocturna stadionului va avea loc duminică, de la ora 22:00, împotriva Universității Craiova.
Acum 24 ore
00:20
„De vulturii din Giulești n-am auzit” Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție” # Golazo.ro
Imaginile generate de clubul Dinamo cu ajutorul inteligenței artificiale, folosite pentru promovarea derby-ului Rapid pe conturile oficiale, au stârnit o dezbatere în studioul Fotbal Club, pe Digi Sport
20 februarie 2026
22:50
Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri # Golazo.ro
Valentin Mihăilă (26 de ani), internaționalul român de la Rizespor, a marcat în partida cu Kocaelispor, încheiată 2-0.
22:40
„Să nu uităm cazul lui Sepsi” Zoran Mitrov nu mai are speranțe pentru play-off, după eșecul cu U Cluj: „Așa e când nu ești corect cu fotbalul” # Golazo.ro
FC Botoșani - U Cluj 1-3. Zoran Mitrov (24 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul de pe teren propriu din etapa #28 a Ligii 1.
22:20
Meci sub lumina reflectoarelor Unirea Slobozia va inaugura nocturna de pe Stadionul „1 Mai” în partida cu U Craiova: „A fost greu să depășim obstacolele” # Golazo.ro
Alexandru Potor, primarul din Slobozia, a anunțat că echipa locală va beneficia de nocturnă de acum înainte. Meciul în care va fi inaugurată nocturna stadionului va avea loc duminică, de la ora 22:00, împotriva Universității Craiova.
22:10
Mourinho, pus la zid de Kompany Antrenorul lui Bayern intervine în scandalul de rasism: „Mi s-a întâmplat și mie. Scandări din Ku Klux Klan și sunete de maimuțe” # Golazo.ro
Antrenorul lui Bayern Munchen, Vincent Kompany (39 de ani), a vorbit despre scandalul ultimelor zile, după replicile rasiste ale lui Gianluca Prestianni (20 de ani) la adresa lui Vinicius Junior (25 de ani)
21:10
Organizatorii Ligii 2 au fost nevoiți să ia măsuri de ultim moment din cauza vremii nefavorabile din sudul României. Trei meciuri din prima rundă după pauza competițională de iarnă vor avea loc pe terenul bazei Federației Române de Fotbal de la Buftea.
21:10
Așteptarea va lua sfârșit Jucătorul adus de FCSB la începutul anului va debuta cu Metaloglobus. În ce situație se află Tănase și Thiam # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația lui Ofri Arad (27 de ani), jucătorul transferat de FCSB în luna ianuarie.
21:00
Boicotul Peluzei Cătălin Hîldan Motivul pentru care ultrașii au lipsit de la meciul lui CS Dinamo din Liga Campionilor # Golazo.ro
Peluza Cătălin Hîldan (PCH) a lipsit de la partida de handbal masculin dintre CS Dinamo și formația germană Fuchse Berlin, scor 21-27.
20:50
„Dorel” lovește la „Stadionul Bölöni” Constructorii nu au respectat proiectul: a ieșit o ciudățenie! # Golazo.ro
Stadionul Municipal „Bölöni Laszlo” din Târgu Mureș, aflat în reabilitare după ani de degradare, se confruntă cu întârzieri și probleme tehnice.
20:30
Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!” # Golazo.ro
Oțelul - UTA Arad 2-2. Cele două au remizat în primul meci al etapei #28, rezultat care avantajează mai mult contracandidatele pentru lupta la play-off.
20:30
Ce se întâmplă cu Pușcaș Kopic și Nicolescu, detalii despre situația atacantului care va semna cu Dinamo: „Atunci ajunge în București” # Golazo.ro
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, și Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, au vorbit despre situația lui George Pușcaș, atacant care li se va alătura roș-albilor.
19:50
Pregătiri pentru condiții extreme Măsurile organizatorilor înainte de derby-ul Rapid - Dinamo pe Arena Națională # Golazo.ro
Organizatorii au luat măsuri speciale pentru a menține gazonul în condiții optime pentru meciul Rapid - Dinamo. Partida se va desfășura mâine, de la ora 20:30, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro, precum și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
19:40
„E instigare!” Suporterii lui Dinamo reacționează după clipul postat de club: „Lipsă de decență și de respect față de adversar” # Golazo.ro
Fanii dinamoviști au păreri împărțite despre imaginile create de club cu inteligența artificială pentru a promova derby-ul Rapid - Dinamo
19:40
Incredibil: Vassaras l-a premiat pe Hațegan E delegat la meciul echipei lui Marius Șumudică, la 4 zile de la scandalul din Hermannstadt - CFR # Golazo.ro
Ovidiu Hațegan a avut parte de o delegare „de lux” după scandalul creat în etapa precedentă a Ligii 1.
19:20
Pancu, uluit Antrenorul CFR-ului a comentat suspendarea primită de Andrei Cordea: „Cea mai injustă decizie de când sunt eu în fotbal” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) a reacționat după suspendarea primită de Andrei Cordea în urma scandalului de la meciul cu U Cluj, scor 3-2.
19:10
Ședință la FRF Mihai Stoichiță și Ilie Dumitrescu, reacții despre viitorul lui Lucescu la națională: „Sută la sută” # Golazo.ro
Reprezentanții Federației Române de Fotbal (FRF) s-au reunit vineri pentru a discuta viitorul echipei naționale. Selecționerul Mircea Lucescu a mers în Belgia pentru investigații medicale suplimentare, după ce în ultimele luni a acuzat probleme de sănătate.
19:00
Kopic e supărat pe Mazilu Antrenorul a explicat situația fotbalistului adus de la Brighton: „Cu altă ocazie, când va merita” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre situația lui Adrian Mazilu (20 de ani).
19:00
Continuă problemele la UTA! Jucătorul adus în această iarnă va lipsi până la finalul sezonului. Ce soluții are Adrian Mihalcea # Golazo.ro
Luka Gojkovic (26 de ani), jucătorul împrumutat de Rapid la UTA Arad în această iarnă, va rata restul sezonului după accidentarea din meciul cu FC Botoșani, 2-1.
18:50
Final de aventură la WTA Dubai Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, învinse în semifinalele probei de dublu » Premiu consistent pentru românce # Golazo.ro
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au oprit în semifinalele probei de dublu din cadrul competiției WTA 1000 de la Dubai.
18:30
Dinamo, clip controversat „Câinii” au postat un video de promovare a derby-ului cu Rapid, făcut cu AI: un câine adulmecă o pană # Golazo.ro
Rapid - Dinamo se va juca mâine seară pe Arena Națională, de la ora 20:00. „Câinii” au postat un scurt video de promovare a partidei de sâmbătă, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.
18:00
Panică în Turcia Un jucător trecut pe la Barcelona a fost implicat într-un accident de mașină. În ce stare se află sportivul # Golazo.ro
Rey Manaj (28 de ani), atacantul turcilor de la Sivasspor, a fost implicat într-un accident de mașină, în timp ce se întorcea de la antrenamentul echipei.
17:50
Cât interes prezintă CSA Steaua?! Audiența meciului pe care clubul MApN-ului l-a disputat joi la Voluntari e sub și a celui mai neatractiv joc din Liga 1 # Golazo.ro
S-a reluat campionatul și în Liga 2, cu partida de joi după-amiază, FC Voluntari - CSA Steaua 2-0, extrem de importantă în lupta pentru accesul în play-off
17:50
Chivu și-a pierdut golgheterul Lautaro Martinez s-a accidentat la gambă » Va rata returul cu Bodo/Glimt și poate fi absent la încă un meci extrem de important # Golazo.ro
Lautaro Martinez (28 de ani), unul dintre titularii lui Cristi Chivu (45 de ani), a suferit o întindere musculară la nivelul gambei stângi.
17:40
„Bă piticule!” Marius Avram, măsurat la perete: „M-au avertizat să nu mă ridic pe vârfuri” + Cum trec arbitrii peste greșeli și acuzații # Golazo.ro
Marius Avram (46 de ani) a vorbit, în episodul 13 din „Lumini și Umbre”, despre bullyingul la care a fost supus din cauza înălțimii, dar și despre clipele dificile prin care arbitrii trec atunci când comit greșeli într-un meci.
16:50
Găsit mort într-o pădure Decesul unui fost jucător italian, învăluit în mister » Mesajele fostelor echipe # Golazo.ro
Christian Jidayi, fost fundaș dreapta italian, a decedat la vârsta de 38 de ani, trupul lui fiind găsit într-o pădure.
16:30
Eduard Novak, atac la Julia Sauter Fostul ministru al Sportului, indignat: „Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici! Rușine!” # Golazo.ro
Eduard Novak (49 de ani), fostul ministru al Sportului, a avut o reacție dură cu privire la performanța reușită de Julia Sauter (28 de ani).
16:20
Montella, mesaj pentru Il Luce: „Îl iubesc!” Selecționerul Turciei se gândește la Mircea Lucescu: „Sper să-și recapete sănătatea” # Golazo.ro
Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei, a avut un mesaj pentru Mircea Lucescu (80 de ani) înaintea barajului pentru calificarea la CM 2026.
16:00
Liga 1, etapa #28 LIVE de la 17:00, Oțelul - UTA Arad. FC Botoșani o întâlnește pe U Cluj, în ultimul meci al zilei » Partidele + clasamentul # Golazo.ro
Oțelul Galați și UTA Arad dau startul etapei #28 din Liga 1. Cele două formații se întâlnesc astăzi, de la ora 17:00.
15:50
În Ghencea e cel mai scump din București Topul chiriilor celor 4 arene din Capitală. Pe „Steaua”, preț de 4 ori mai mare decât pe Giulești! # Golazo.ro
Strict raportat la chirie, fără plata utilităților și altor cheltuieli de organizare, stadionul Steaua costă aproape cât sunt la un loc Arena Națională și arena unde joacă Rapid.
15:40
Vizită-surpriză la Rapid FOTO: Cine s-a prezentat la antrenamentul giuleștenilor, înaintea derby-ului cu Dinamo # Golazo.ro
Rapid se pregătește intens pentru derby-ul cu Dinamo, iar astăzi, în timpul antrenamentului, giuleștenii au avut parte de un vizitator. Cine a fost prezent, în rândurile de mai jos.
15:20
„Ne gândim doar la victorie” Alexandru Musi, înainte de Rapid - Dinamo: „Nicio echipă nu este favorită” # Golazo.ro
RAPID - DINAMO. Alexandru Musi (21 de ani), jucătorul „câinilor” a prefațat derby-ul etapei #28 din Liga 1.
15:00
A demisionat după grevă Directorul televiziunii de sport nu va mai ocupa funcția, după protestul jurnaliștilor # Golazo.ro
Paolo Petrecca a demisionat din funcția de director al televiziunii publice Rai Sport, după protestele jurnaliștilor italieni.
14:50
Ce-l macină pe Kopic Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre aspectul la care trebuie să lucreze Dinamo pentru a câștiga cu Rapid: „Să ne îmbunătățim” # Golazo.ro
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a prefațat derby-ul cu Rapid din etapa #28 din Liga 1.
14:50
Ngezana apelează la Platelet-Rich Plasma Stoperul FCSB a ales o procedură inovatoare, în locul operației. Miza e imensă: prezența la CM și 250.000 de euro # Golazo.ro
Ngezana are probleme medicale serioase la genunchi, din cauza cărora nu a mai intrat în vederile antrenorilor de la FCSB la ultimele jocuri.
14:40
Radu Miruță, luat peste picior Mihai Stoica , ironic după declarațiile ministrului Apărării: „Ar putea insista şi pentru ieşirea României din UE!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat declarațiile făcute de Radu Miruță (40 de ani), Ministrul Apărării Naționale cu privire la situația celor de la CSA Steaua.
14:30
Derby pe cod galben de ninsori și viscol Câte grade vor fi în termometre la ora meciului Rapid - Dinamo # Golazo.ro
RAPID - DINAMO. Se anunță cod galben de ninsori și viscol înaintea derby-ului din etapa #28 a Ligii 1.
Ieri
14:00
E apt pentru Rapid - Dinamo Costel Gâlcă a anunțat o revenire în lotul giuleștenilor pentru derby # Golazo.ro
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a anunțat o revenire în lotul giuleștenilor înaintea derby-ului cu Dinamo.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.