Consilierii lui Nicușor Dan, maraton de întâlniri la Washington cu oficialii Casei Albe, Pentagonului și cu viitorul ambasador al SUA. Miza – întărirea Parteneriatului Strategic

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că 10-15 zile ar fi suficiente pentru a lua o decizie cu privire la un eventual atac asupra Iranului, informează Deutsche Welle. Acesta este „practic termenul maxim" pe care îl acorda Iranului pentru a ajunge la un acord privind programul său nuclear, a afirmat Trump. „Fie vom ajunge la […]