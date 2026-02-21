Lecce - Inter, ora 19:00, LIVE TEXT. Chivu poate face un nou pas spre ”Scudetto”
Sport.ro, 21 februarie 2026 15:20
Meciul dintre Lecce și Inter este de la ora 19:00 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
• • •
Acum 10 minute
15:30
Criză majoră pentru Chivu la Inter! Antrenorul român apelează la doi puști necunoscuți pentru meciul de azi # Sport.ro
Cristi Chivu are probleme uriașe de lot la Inter înaintea meciului de azi cu Lecce.
Acum 30 minute
15:20
Meciul dintre Lecce și Inter este de la ora 19:00 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
15:20
Arsenal vrea titlul în acest sezon.
15:20
Zi de foc în Franța: Liderul Lens dă piept cu Monaco, în timp ce PSG vânează prima poziție # Sport.ro
Etapa a 23-a din Ligue 1 programează astăzi dueluri cu miză uriașă la vârful ierarhiei. Liderul Lens o înfruntă pe Monaco, iar PSG are un meci esențial cu Metz pentru șefia clasamentului.
Acum o oră
15:00
Londonezii au nevoie de o victorie la scor pentru a părăsi zona roșie, în timp ce formația vizitatoare forțează un loc de cupe europene.
14:50
Cu cine se antrenează Florin Niță la 38 de ani! Fostul portar a plecat în cantonament cu o echipă surpriză # Sport.ro
Liber de contract din iulie 2025, portarul Florin Niță (38 de ani) a mers în cantonament cu juniorii de la Barca Academy România pentru a se menține în formă.
14:50
Philippe Coutinho (33 de ani) va pleca de la Vasco de Gama după doi ani.
Acum 2 ore
14:30
Derby-ul Rapid – Dinamo este programat în această seară, de la 20:30, în etapa 28 din Superliga României.
14:30
Rapid - Dinamo, de la 20:30 | Cotele la pariuri și echipele probabile. Analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
Rapid - Dinamo va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro diseară, de la 20:30.
14:30
Rezultatele zilei din Liga 2: Sepsi, victorie urcă pe locul doi după o victorie dramatică # Sport.ro
Chindia Târgovişte, Sepsi OSK şi FC Bacău au obţinut victorii în deplasare sâmbătă, în etapa a 18-a a Ligii a II-a de fotbal.
14:20
Mircea Lucescu și-a anunțat oficial decizia de a continua pe banca echipei naționale și la barajul cu Turcia de pe 26 martie.
14:20
Sună alarma la echipa lui Becali! Fostul căpitan se teme de ce e mai rău pentru FCSB: „E foarte greu!” # Sport.ro
Cristi Tănase, triplu campion cu FCSB, analizează șansele echipei de a prinde play-off-ul.
14:20
Pep Guardiola anunță: ”Mi-ar plăcea enorm să semneze cu Manchester City! Îmi doresc asta cu disperare” # Sport.ro
Manchester City se află pe poziția secundă în clasamentul din Premier League cu 53 de puncte.
13:50
Rapid i-a dat replica lui Dinamo după clipul controversat publicat pe rețele: ”Cât timp alții se joacă în aplicații...” # Sport.ro
Rapid - Dinamo este sâmbătă seară de la ora 20:00.
13:40
Reacția lui Emil Boc după victoria Universității Cluj la Botoșani. Ce mesaj a transmis edilul # Sport.ro
Primarul Emil Boc a felicitat Universitatea Cluj după succesul cu 3-1 de la Botoșani, rezultat care aduce echipa la un singur pas de calificarea matematică în play-off.
Acum 4 ore
13:30
”Iadul alb” în Liga 2! Sepsi insistă pentru reprogramarea meciului cu CS Dinamo: ”O rușine!” # Sport.ro
Pe stadionul din Buftea, Sepsi o înfruntă pe CS Dinamo în etapa cu numărul 18 din Liga 2.
13:30
Meciul dintre Rapid și Dinamo poate fi urmărit de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.
13:20
Ce i-ar fi spus, de fapt, Prestianni lui Vinicius. Argentinianul riscă o sancțiune severă din partea UEFA # Sport.ro
Argentinianul Gianluca Prestianni continuă să respingă acuzaţiile de insulte rasiste pe care le-ar fi adresat lui Vinicius în timpul meciului dintre Benfica şi Real Madrid (0-1) din Liga Campionilor. Potrivit ESPN, jucătorul de la Benfica s-ar fi apărat în faţa UEFA afirmând că a rostit o insultă homofobă şi nu rasistă, stabilind o ierarhie surprinzătoare între cele două.
13:10
Turcii reacționează după ce au aflat că Mircea Lucescu rămâne pe banca României la barajul pentru Mondial # Sport.ro
Federația Română de Fotbal a confirmat sâmbătă că Mircea Lucescu va conduce echipa la barajul pentru Cupa Mondială. Vestea a stârnit reacții imediate la Istanbul.
12:40
Zinedine Zidane (53 de ani) este liber de contract de aproape cinci ani, după ce a pregătit-o ultima oară pe Real Madrid.
12:40
Răzvan Burleanu, convins după ce Mircea Lucescu a fost reconfirmat în funcție pentru baraj: ”Avem încredere!” # Sport.ro
FRF a anunțat în cursul zilei de sâmbătă decizia luată în cazul antrenorului care se va afla pe banca echipei naționale la barajul pentru Mondial.
12:40
Naționala nu schimbă selecționerul pentru barajul CM 2026.
12:40
Floyd Mayweather, cu gândul la revenirea în elita boxului.
12:20
Acuzații grave din partea unui star uriaș la adresa fostei echipe: ”M-au tratat ca pe un câine!” # Sport.ro
Un scandal uriaș e pe cale să explodeze în fotbalul european.
12:20
FRF a făcut anunțul despre Mircea Lucescu. Ce se întâmplă cu selecționerul României | Comunicat oficial # Sport.ro
Sfârșitul lunii martie este de o încărcătură emoțională uriașă pentru echipa națională.
12:20
Cristi Chivu, în fața unui test major la Inter! Rămas fără trei titulari, antrenorul român cere concentrare maximă # Sport.ro
Inter Milano merge la Lecce fără trei piese importante.
12:00
FC Botoșani a pierdut și meciul cu Universitatea Cluj, scor 1-3, și pare din ce în ce mai departe de play-off.
12:00
Julia Sauter, în extaz imediat după ce a aflat câte puncte a obținut la programul liber și a urcat pe 2 temporar: ”Definiția surprizei!” # Sport.ro
Julia Sauter (28 de ani) a scris istorie pentru patinajul feminin românesc.
11:40
Mingea de fotbal se rostogolește din nou în Gaza, la peste doi ani de la izbucnirea războiului, o competiție inedită având loc acum pe un teren curățat de moloz.
Acum 6 ore
11:30
Derby-ul Rapid – Dinamo este programat în această seară, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa 28 din Superliga României.
11:10
Pericol la Rapid - Dinamo din cauza ninsorii! Scenariile luate în calcul de Ligă pentru meciul de azi # Sport.ro
Derby-ul Rapid - Dinamo de azi este amenințat de ninsorile abundente. Oficialii Ligii au pregătit mai multe scenarii, luând în calcul inclusiv amânarea partidei pentru duminică.
11:00
Și pentru că derby-ul dintre Rapid și Dinamo trebuia să fie ”încălzit” cumva, deontologii s-au înghesuit să-i strângă de gât pe cei de la Dinamo.
11:00
Dumitru Dragomir a dat verdictul despre un jucător de la FCSB: ”E de mare viitor, să fie clar!” # Sport.ro
FCSB și-a schimbat portarul după gafele lui Ștefan Târnovanu.
10:50
Dennis Man, la un pas de istorie la PSV. Borna pe care o poate atinge la meciul cu Heerenveen # Sport.ro
Dennis Man (27 de ani) poate atinge azi o bornă istorică la PSV.
10:40
Chelsea – Burnley se joacă în această seară, de la 17:00, LIVE pe VOYO, în etapa a 27-a din Premier League.
10:40
O pensionară de 83 de ani a uimit o țară întreagă la Românii au Talent: ”Pentru mine, aici, începe o nouă viață!” # Sport.ro
Aseară, o pensionară de 83 de ani a uimit o țară întreagă prin curajul ei: ”Pentru mine, aici, la Românii au talent, începe o nouă viață!”. Show-ul a fost, din nou, lider absolut de audiență.
10:30
A eliminat-o pe Simona Halep, dar succesul i-a adus un calvar. Drama ascunsă a unei foste finaliste de la Wimbledon # Sport.ro
Retrasă din tenis, Eugenie Bouchard a dezvăluit calvarul prin care a trecut după succesul de la Wimbledon 2014. Canadianca s-a luptat cu probleme mintale din cauza presiunii uriașe.
10:30
Premier League se vede pe VOYO.
10:00
Florin Pîrvu face minuni la Voluntari! Antrenorul de 50 de ani a dus echipa pe loc promovabil # Sport.ro
Florin Pîrvu traversează un moment excelent pe banca lui FC Voluntari. Tehnicianul a urcat echipa pe locul secund în Liga 2, cu 36 de puncte, după victoria de joi seară împotriva Stelei.
10:00
În ce formulă forțează FCSB accederea în play-off! ”Calculatorul” revine în primul 11 cu Metaloglobus # Sport.ro
FCSB are nevoie de mult noroc pentru a se califica în play-off-ul Superligii României.
10:00
CFR Cluj - Petrolul Ploiești, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:00 | Ardelenii, în goana după a noua victorie consecutivă # Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre CFR Cluj și Petrolul Ploiești.
09:40
Meciul dintre Rapid și Dinamo poate fi urmărit de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:40
Jocurile Olimpice de iarnă, de la Milano-Cortina, se sfârșesc duminică, 22 februarie 2026. Comeptiția a început pe 6 februarie.
Acum 8 ore
09:30
Zeljko Kopic a dezvăluit ce a discutat cu George Pușcaș înainte să vină la Dinamo. Unde se află fotbalistul # Sport.ro
Liber de contract din vară, George Pușcaș (29 de ani) și-a găsit, în sfârșit, echipă.
09:20
Florin Prunea a reacționat la videoclipul controversat publicat de Dinamo! Ce l-a uimit pe fostul mare portar: ”Nu știu ce să zic!” # Sport.ro
Dinamo a stârnit controverse înaintea derby-ului cu Rapid din etapa 28 din Superliga României.
09:10
Ultimele detalii despre starea Kamilei Sellier, patinatoarea tăiată pe față de lama unei adversare # Sport.ro
Kamila Sellier a ajuns la spital vineri, la Olimpiada din 2026. Poloneza a fost tăiată deasupra ochiului de o adversară în sferturile probei de 1.500 de metri.
09:00
Real Madrid ocupă primul loc în clasamentul din La Liga cu 60 de puncte.
08:50
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
08:50
Încă un român a debutat în Serie A! Nota primită la primul meci în elita fotbalului italian # Sport.ro
Verona a pierdut la scor de neprezentare în fața lui Sassuolo, scor 0-3, în etapa 26 din Serie A.
08:30
Marius Șumudică (54 de ani) a preluat-o la începutul anului pe Al Okhdood, echipă din primul eșalon al Arabiei Saudite.
