Dragoș Nedelcu iubește din nou! Fostul jucător al FCSB s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii, după ce a divorțat la doar trei luni de la nuntă. Foto
Fanatik, 21 februarie 2026 15:20
Dragoș Nedelcu are o nouă iubită. După un divorț la doar trei luni de la nuntă, fostul mijlocaș de la FCSB se iubește cu o fostă ispită de la Insula Iubirii.
Acum 30 minute
15:20
Dragoș Nedelcu iubește din nou! Fostul jucător al FCSB s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii, după ce a divorțat la doar trei luni de la nuntă. Foto # Fanatik
Dragoș Nedelcu are o nouă iubită. După un divorț la doar trei luni de la nuntă, fostul mijlocaș de la FCSB se iubește cu o fostă ispită de la Insula Iubirii.
15:10
Cum a ajuns Cătălin Cîrjan la Dinamo: “Norocul nostru e că Şumudică a venit mai târziu! Nu îl lăsa să plece” # Fanatik
Cum a ajuns Cătălin Cîrjan la Dinamo, de fapt. Cum putea Marius Șumudică să oprească mutarea mijlocașului de la Rapid la rivala din „Ștefan cel Mare”.
15:10
Vaccinul universal care ar putea rescrie regulile în medicină: o singură formulă împotriva gripei, răcelii și tusei. „Nu e imposibil” # Fanatik
Un vaccin universal ar putea proteja împotriva tuturor tipurilor de răceală, gripă și tuse. Primele teste au dat rezultate impresionante. Cu toate acestea, medicii așteaptă rezultatele finale
Acum o oră
14:50
Cum a reuşit Daniel Pancu să revitalizeze CFR Cluj: “Este surprinzător! Au vândut vedeta şi au scos rezultate prin forţa grupului” # Fanatik
Adrian Mutu știe care este secretul prin care CFR Cluj a reușit să ajungă pe loc de play-off. Cum a reușit Daniel Pancu să îi ducă pe ardeleni la o serie de 8 victorii consecutive.
14:40
Turcii au aflat că Mircea Lucescu vine la Istanbul și au reacționat instant: „Incertitudinea s-a încheiat!” # Fanatik
FRF a anunțat că Mircea Lucescu se va afla pe banca naționalei României la barajul pentru Cupa Mondială. Ce au scris turcii după ce au primit această veste.
Acum 2 ore
14:20
Românul care s-a întâlnit într-un magazin cu marele Johan Cruyff. Gestul făcut de acesta în urma căruia a fost îmbrățișat de olandez # Fanatik
În urmă cu mai mulți ani, legendarul Johan Cruyff a dat nas în nas cu un conațional de-al nostru într-un magazin. Românul dezvăluie, în prezent, de ce a fost îmbrățișat de olandez. Gestul său simplu.
14:10
De la Rapid, direct în Ligue 1! Înaintea derby-ului cu Dinamo, i-a comunicat lui Dan Șucu că pleacă # Fanatik
Mutare spectaculoasă în Ligue 1 de la Rapid. Omul de încredere al lui Dan Șucu a anunțat că pleacă înainte de derby-ul cu Dinamo. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
14:00
„Iadul alb!”. Liga 2, afectată de ninsorile abundente. Organizatorii nu au putut face față: „O rușine de meci” # Fanatik
În această săptămână s-a reluat Liga 2, însă unele partide au fost afectate de ninsorile abundente care au căzut în ultimele ore în majoritatea țării.
13:40
Mihai Stoica, atac la CFR Cluj: „Viciere de rezultat! N-am văzut atâtea erori de arbitraj într-o singură direcţie ca la Sibiu”. Managerul general de la FCSB se ia de Vassaras # Fanatik
Lupta la play-off se joacă cu săbiile pe masă în SuperLiga. Mihai Stoica a ieșit la atac și a lansat acuzații grave împotriva rivalei CFR Cluj. Nici Vassaras n-a scăpat de criticile președintelui C.A. de la FCSB
Acum 4 ore
13:10
Daniel Pancu a jucat 5 ani în Turcia și a fost unul dintre fotbaliștii români care au lăsat o impresie bună. Acum, jurnaliștii de acolo sunt cu ochii pe cariera lui de antrenor.
12:50
Video. Rapidiștii, răspuns devastator după clipul lui Dinamo, cu câinele și pana. Ce au reușit cu ajutorul Al: „Poveștile trebuie spuse până la capăt” # Fanatik
Fanii rapidiști au venit cu un răspuns devastator după videoclipul controversat postat de Dinamo înainte de derby. Replica giuleștenilor s-a ridicat la același nivel.
12:30
Federația Română de Fotbal, Răzvan Burleanu și Mircea Lucescu s-au decis asupra meciului cu Turcia de la barajul din martie. Cine va sta pe bancă?
12:20
Bogdan Baratky, editorial tăios după clipul controversat care a aprins Rapid – Dinamo: „Ne prefacem că nu înțelegem. Declar deschisă epoca plăcuței suedeze” # Fanatik
Bogdan Baratky a scris în Fanatik despre videoclipul controversat al lui Dinamo, care a stârnit isterie înaintea derby-ului cu Rapid. Care este poziția categorică a editorialistului
12:10
Singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție! Dezvăluiri incendiare: “Au fost depistați trei colegi” # Fanatik
Care a fost singurul meci vândut de Dinamo în anii de dinainte de Revoluție. O legendă a clubului alb-roșu face dezvăluiri importante. Trei jucători au fost implicați în aranjament.
11:50
Florin Niță, decizie de ultim moment privitoare la cariera sa! Portarul român a plecat în cantonament alături de speranțele de viitor ale celor de la FC Barcelona
11:40
Își continuă CFR Cluj forma de vis?! Statistica Petrolului îl bagă în alertă pe Daniel Pancu # Fanatik
Echipa lui Daniel Pancu își poate consolida sâmbătă poziția în play-off-ul SuperLigii în fața unei echipe care amenință să-i oprească seria incredibilă de rezultate pozitive
Acum 6 ore
11:20
Sabin Ilie, dialog fabulos în direct cu Sorin Cârțu: „Ai grijă cu fiul tău, e bombă, e peste tine și Adrian” / „O să-i zică vreodată Hagi ‘bravo’?”. Exclusiv # Fanatik
Bogdan Ilie este băiatul lui Sabin Ilie (50 de ani) și nepotul „Cobrei” Adrian Ilie (51 de ani). Poreclit „Bombiță”, puștiul a primit laude de la Sorin Cârțu, în direct la Fanatik SuperLiga
11:10
Constantin Budescu este aproape de o revenire în SuperLiga. Ce club s-a interesat de serviciile mijlocașului ofensiv. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
11:10
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 14. Ultima rundă din faza grupelor. Gloria Bistrița e sigură de play-off. CSM București a schimbat ora meciului cu Ikast # Fanatik
Tot ce trebuie să știi despre Champions League handbal feminin, etapa 14. Vezi când sunt programate CSM București și Gloria Bistrița și pe cine întâlnesc.
10:50
Prestianni a recunoscut în fața UEFA! Cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius. Riscă o suspendare imensă # Fanatik
Gianluca Prestianni a recunoscut totul! Audiat de UEFA, jucătorul celor de la Benfica a dezvăluit cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius în scandalul din Champions League.
10:40
Dumitru Dragomir a făcut topul jucătorilor tineri din SuperLiga: “Ăştia sunt cei mai tari!” # Fanatik
Fotbalul românesc a început să ofere din nou jucători de mare perspectivă. Dumitru Dragomir i-a numit pe cei mai buni 3 tineri fotbaliști din țară în acest moment.
10:30
Cum a apărut, de fapt, celebrul „Un strigăt din vechea Troie! Ahoe!”. Amintiri de poveste din galeria Rapidului # Fanatik
„Un strigăt din vechea Troie! Ahoe!” nu e doar o scandare, ci o poveste. Cum a apărut, cine a rostit-o prima dată și ce amintiri a lăsat în galeria Rapidului.
10:20
A fost arestat chiar în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă! Fostul antrenor al campioanei olimpice este acuzat de viol și abuz asupra unui minor # Fanatik
Caz șocant în timpul desfășurării Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Fostul antrenor al patinatoarei Amber Glenn a fost acuzat de viol și încarcerat
10:10
„Bestia” de la FCSB refuză să se opereze, însă îi sfidează pe medici! Imagini tari din sala de forță. Video # Fanatik
Joyskim Dawa refuză să se opereze după revenirea la FCSB. În ciuda acestui fapt, fundașul camerunez rupe în două sala de forță. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
10:10
Scandalul vameșilor cu certificatele false de handicap ia amploare. Ce se află în spatele anchetei # Fanatik
Ancheta vameșilor cu certificate de handicap nevalide scoate la lumină fraude, erori în sistem și impactul asupra persoanelor care au nevoie de sprijin real.
09:50
Țeapa uriașă pe care și-a luat-o Gabi Tamaș. Cum a rămas fără bani pe card concurentul de la Survivor România # Fanatik
Gabi Tamaș a povestit într-un podcast de pe YouTube situația în care a fost pus în perioada în care evolua în Marea Britanie. Înșelăciunea care l-a costat mulți bani.
09:40
Adrian Mutu şi-a ales favorita din derby-ul Rapid – Dinamo: “Are un plus de 10%!”. Şanse mici ca FCSB să prindă play-off-ul: “Ar fi o bombă!” # Fanatik
Adrian Mutu și-a ales favorita în derby-ul etapei 28, Rapid - Dinamo. Ce spune fostul internațional despre lupta incendiară la play-off-ul din SuperLiga.
Acum 8 ore
09:20
Fostul fotbalist de la Manchester United și Liverpool, acuzat de tentativă de omor într-o scenă cu împușcături ca în filmele de acțiune # Fanatik
Un fost fotbalist de la Manchester United și Liverpool este acuzat de tentativă de omor asupra unui tânăr! Acesta a fost împușcat în picior și a ajuns în stare gravă la spital
09:10
Hagi-Gheorghe a devenit oficial sfânt. Anunțul Patriarhiei Ecumenice. Despre cine este vorba # Fanatik
Hagi-Gheorghe a devenit în mod oficial sfânt. Patriarhia Ecumenică a oferit marele anunț. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre canonizarea de la Muntele Athos.
09:10
Rapid și Dinamo se întâlnesc sâmbătă, de la ora 20:30, în derby-ul etapei cu numărul 28 din SuperLiga, iar toate informațiile și noutățile le găsiți pe FANATIK.
08:50
Sfatul dat de Mirel Rădoi care-l motivează zilnic pe David Matei: „Mi-a spus că atunci mi se va încheia cariera!” # Fanatik
David Matei a vorbit înainte de duelul dintre Unirea Slobozia și Universitatea Craiova despre lupta pentru primul loc și sfatul primit de la Mirel Rădoi, care îl motivează meci de meci.
08:40
Și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă, iar acum și-a primit verdictul! Ce pățește Jutta Leerdam, iubita lui Jake Paul, după incidentul de la Milano Cortina # Fanatik
Ce se întâmplă cu Jutta Leerdam după ce și-a desfăcut costumul și și-a arătat bustiera imediat după ce a obținut medalia de aur la patinaj viteză! Sportiva olandeză a primit verdictul
08:20
Cum a stabilit Mircea Lucescu același record pentru Rapid și Dinamo. E singurul antrenor român care a reușit această performanță # Fanatik
Mircea Lucescu a stabilit, de-a lungul carierei sale, același record atât pentru Rapid, cât și Dinamo. El este în continuare singurul antrenor român care a reușit această performanță.
08:20
Ce i-a transmis selecționerul Turciei lui Mircea Lucescu înainte de barajul pentru Cupa Mondială. Cum i-a caracterizat Vincenzo Montella pe „tricolori” # Fanatik
Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu înainte de semifinala barajului pentru Cupa Mondială.
08:10
Drăgușin, așteptat să fie titular în Tottenham – Arsenal, derby transmis de Voyo! Programul complet al etapei 27 din Premier League # Fanatik
Etapa cu numărul 27 din Premier League se vede pe Voyo, iar cel mai interesant duel al rundei urmează să se dispute la Londra, între două rivale, Tottenham și Arsenal.
07:50
Gestul suprem de respect din partea lui Cristiano Ronaldo! Ce a făcut în timpul Ramadanului pentru colegii săi de la Al-Nassr # Fanatik
Cristiano Ronaldo, gest superb prin care și-a arătat respectul pentru coechipierii săi musulmani de la Al-Nassr! Ce a făcut starul portughez
07:40
De unde făcea rost de bani pentru concursuri Julia Sauter. Patinatoarea a făcut sacrificii mari # Fanatik
Julia Sauter a avut o prestație foarte bună la concursul olimpic de patinaj artistic. Însă, sportiva a făcut sacrificii imense pentru a reprezenta România la concursuri și chiar a cerut bani pe o platformă.
Acum 12 ore
07:30
Îndoliată, Sorana Cîrstea a anunțat ce va urma în cariera ei! Românca a luat o decizie importantă # Fanatik
După ce a fost eliminată de la WTA Dubai, turneu organizat în orașul în care locuiește, Sorana își va continua parcursul din ultimul an competițional la alte două mari competiții
07:20
Starul celor de la PSG, Ousmane Dembele, trece din nou prin clipe neplăcute, asta după ce a ieșit din meciul de Champions League cu AS Monaco, câștigat de echipa sa cu 3-2.
07:10
Meci special înainte de finala Cupei Mondiale. Planul gândit de șefii MLS care îl include și pe Messi # Fanatik
Șefii MLS doresc să profite de faptul că Leo Messi joacă în Statele Unite, iar țara este una dintre organizatoarele Cupei Mondiale, și au un plan bine stabilit.
05:50
Afacerea de mare succes cu care fiica lui Ilie Năstase vrea să dea lovitura. În ce vrea să investească Alessia # Fanatik
Fata lui Ilie Năstase și-a dezvăluit planurile din lumea business. Ce vrea să facă Alessia, care în anul 2021 a fost acceptată la Parsons School of Design.
Acum 24 ore
00:30
Valeriu Iftime l-a făcut praf după FC Botoșani – U Cluj 1-3: „Parcă băuse două sticle de whisky”. Cum a comentat situația de la club: „La sărac îi ia vântul țigla de pe casă” # Fanatik
Valeriu Iftime și-a pierdut declarațiile optimiste, iar echipa sa are o singură victorie în ultimele zece meciuri. Cum a comentat patronul lui FC Botoșani situația de la club și ce șanse mai are la play-off
00:10
Marius Șumudică are și un motiv de bucurie după Al Okhdood – Al Qadsiah 2-4. Ce a declarat la final # Fanatik
Marius Șumudică, prima reacție după Al Okhdood - Al Qadsiah 2-4. Ce a apreciat antrenorul român la jucătorii săi, în ciuda înfrângerii
00:10
Horațiu Feșnic, cadou special pentru mexicanul care i-a dat trei goluri lui Marius Șumudică. Ce i-a oferit chiar la finalul partidei Al-Okhdood – Al-Qadsiah 2-4. Video # Fanatik
Horațiu Feșnic a arbitrat de la centru partida dintre Al-Okhdood și Al-Qadsiah din campionatul Arabiei Saudite. Ce i-a oferit atacantului care a înscris un hat-trick în poarta echipei lui Marius Șumudică
20 februarie 2026
23:50
Suporterii din Peluza Nord Rapid au avut un mesaj clar pentru echipă cu o zi înainte de derby-ul cu Dinamo, ce va avea loc sâmbătă, pe Arena Națională.
23:30
Dinamo aprinde și mai mult derby-ul cu Rapid! „Câinii”, criticați chiar și de propriii fani pentru o postare oficială interpretată drept rasistă. Video # Fanatik
Clubul Dinamo a inflamat și mai mult spiritele înaintea derby-ului cu Rapid! Ce au postat „câinii” pe pagina oficială de Facebook i-a înfuriat chiar și pe propriii fani
23:20
Care este mâncarea românească favorită a Juliei Sauter. Preparatul tradițional adorat de milioane de români îi înnebunește pe toți străinii care vin în România # Fanatik
Performanța Juliei Sauter de la JO Milano Cortina 2026 a reprezentat cea mai bună clasare din istoria țării noastre la o astfel de întrecere. Detalii neștiute despre sportivă: care e mâncarea preferată și ce câine are.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 21 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru Rapid – Dinamo # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 21 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.75 la meciul Rapid - Dinamo.
22:50
Prima repriză a partidei pe care echipa lui Marius Șumudică, Al-Okhdood, a jucat-o cu Al-Qadisiyah, s-a terminat cu un gol al gazdelor, iar tehnicianul român a făcut niște gesturi sugestive.
