Sabrina Voinea, operată la Floreasca » Anunțul mamei sportivei
Gazeta Sporturilor, 21 februarie 2026 15:50
Sabrina Voinea, gimnasta în vârstă de 18 ani, a fost operată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, în urma unei apendicite acute.Anunțul a fost făcut chiar de Camelia Voinea, mama sportivei, prin intermediul rețelelor sociale. Fosta gimnastă a transmis că intervenția a decurs bine și le-a mulțumit medicilor implicați. ...
Acum 30 minute
15:50
15:50
UEFA a trimis amenda la 3 săptămâni după FCSB - Fenerbahce! Penalități de peste 160.000 de euro pe durata campaniei # Gazeta Sporturilor
La aproximativ 3 săptămâni după disputarea meciului dintre FCSB și Fenerbahce pe Arena Națională, încheiat cu scorul de 1-1, UEFA a dictat o amendă de 18.000 de euro clubului turc, după ce suporterii au rupt mai multe scaune de la stadion.Cei peste 3.000 de fani turci prezenți la Arena Națională au produs pagube semnfiicative în timpul meciului. În total, Fenerbahce a primit amenzi de la UEFA în actualul sezon de 165.750 de euro din cauza fanilor. ...
Acum o oră
15:30
Jucătorul care a evoluat la toți cei trei granzi ai Italiei a numit cel mai mare antrenor cu care a lucrat: „A fost un fenomen” # Gazeta Sporturilor
Fostul fundaș central Leonardo Bonucci (38 de ani) a vorbit despre cei mai importanți antrenori din cariera sa și l-a indicat pe cel pe care îl consideră „cel mai mare” dintre toți.Retras în iulie 2024, după experiența de la Fenerbahce, Bonucci face acum parte din staff-ul naționalei Italiei, unde lucrează alături de Gennaro Gattuso, în perspectiva barajelor pentru Cupa Mondială. ...
15:10
Johannes Klaebo, imbatabil la Milano-Cortina! A 11-a medalie de aur la JO în cea mai grea cursă # Gazeta Sporturilor
Norvegianul Johannes Klaebo (29 de an) și-a consolidat poziția de câștigător al celor mai multe medalii din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă, ajungând la 11, după epuizanta cursă masculină de 50 de kilometri start în bloc, pe care a încheiat-o cu timpul de 2:07:07,1 ore. ...
15:10
Manchester City - Newcastle, meci important în lupta la titlu din Premier League # Gazeta Sporturilor
Manchester City primește pe „Etihad Stadium” vizita lui Newcastle, în cadrul etapei 27 din Premier League. Meciul începe la ora 22:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo, contra cost.În cazul unui succes, „cetățenii” ar ajunge la două puncte în spatele liderului Arsenal. De cealaltă parte, Newcastle începe etape pe locul 10, cu 36 de puncte, la 9 în spatele ocupantei locului 4, Manchester United. ...
Acum 2 ore
15:00
PSV Eindhoven - Heerenveen, liderul din Eredivisie caută reacția după eșecul surpriză în care Dennis Man a marcat # Gazeta Sporturilor
PSV Eindhoven, echipa internaționalului român Dennis Man, o întâlnește pe Heerenveen în etapa a 24-a din Eredivisie, de la ora 19:45. Duelul va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în România doar cu abonament, pe Prima Sport PPV 2.PSV vine după un eșec dramatic, 1-2 pe terenul lui FC Volendam, rezultat care a pus capăt unei serii impresionante de 17 victorii consecutive în deplasare. ...
14:50
Bobul României de patru persoane este pe poziția a 16-a la mijlocul concursului, marcat de accidentul teribil al bobului Austriei # Gazeta Sporturilor
Mihai Tentea (27 de ani), Mihai Păcioanu (27 de ani), George Iordache (22 de ani) și Constantin Dinescu (23 de ani) sunt pe locul al 16-lea după două manșe ale concursului de bob patru persoane. Ultimele două au loc duminică, în ultima zi a Jocurilor Olimpice, de la 11:00 și 13:15. Pilotul unuia dintre cele două boburi ale Austriei a fost scos pe targă și dus la spital după ce s-a răsturnat. ...
14:40
Alanyaspor primește vizita celor de la Basaksehir în cadrul etapei 23 din prima ligă a Turciei. Meciul începe la ora 15:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro. Meciul nu este televizat în România.Ianis Hagi și Umit Akdag, cei doi internaționali români de la Alanyaspor, au fost trimiși pe teren încă din primul minut de către antrenorul Joao Pereira. ...
14:10
Rapid, răspuns acid pentru Dinamo, cu Șucu și Angelescu pe gazon: „Cât timp ce unii se joacă în aplicații...” # Gazeta Sporturilor
În ziua meciului cu Dinamo, Rapid a răspuns la videoclipul controversat postat de clubul roș-alb vineri seară, cu o zi înainte de derby.Rapid - Dinamo are loc diseară, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1Dinamo a ales un videoclip controversat pentru a promova meciul de pe Arena Națională. Pe pagina de Facebook a clubului, a fost postat un video cu un câine roșu, pe gazon, alături de o pană neagră. ...
14:10
Fostul jucător al Generației de Aur, prima reacție după anunțul făcut de Mircea Lucescu: „Mă rog la Dumnezeu pentru el” # Gazeta Sporturilor
Tibor Selymes (55 de ani), fost fundaș stânga al echipei naționale, a comentat anunțul FRF și declarațiile lui Mircea Lucescu despre revenirea pe banca tehnică a „tricolorilor”, ținând cont de problemele de sănătate prin care „Il Luce” a trecut.Selymes, actualul antrenor al Politehnica Iași în Liga 2 și fost component al Generației de Aur, a vorbit despre impactul pe care îl poate avea Mircea Lucescu și despre importanța sănătății sale pentru succesul echipei. ...
Acum 4 ore
14:00
Cum pregătește Igor Tudor derby-ul cu Arsenal » Noul manager croat l-a scos la restaurant pe Radu Drăgușin! # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (23 de ani) e anunțat titular, duminică seară, la Tottenham pentru derby-ul Nordului Londrei. Stoperul român a servit cina alături de ceilalți Spurs la un restaurant greco-cipriot, la invitația antrenorului Igor Tudor, care va debuta contra lui Arsenal.Igor Tudor e pus pe fapte mari. Managerul croat i-a surprins plăcut pe jucătorii lui Tottenham, încercând să unească grupul cu o ieșire în oraș. ...
14:00
Nu se gândește la retragere! Fără echipă din vară, Florin Niță a plecat în cantonament alături de un club din România # Gazeta Sporturilor
Liber de contract din vara anului trecut, după despărțirea de saudiții de la Damac, Florin Niță (38 de ani) nu și-a găsit însă echipă, însă a luat decizia de a merge în cantonament în Antalya, alături de juniorii de la Barca Academy România.La Barca Academy România este legitimat și fiul lui Florin Niță, care este tot portar, iar fostul internațional român a mers în Antalya pentru a se menține în formă, potrivit fanatik.ro. ...
13:40
Un campion olimpic l-a folosit ca inspirație pe fotbalistul argentinian: „Acesta este momentul meu Lionel Messi” # Gazeta Sporturilor
Alex Ferreira (31 de ani) a reușit să-și completeze palmaresul cu un titlu olimpic, după argintul din 2018 și bronzul din 2022, impunându-se la schi freestyle, proba de halfpipe. El a povestit că și-a lipit un poster în sala de antrenament fizic pentru a-i aduce aminte de momentul în care fotbalistul argentinian a reușit să ridice Cupa Mondială în 2022. ...
13:40
„Chiar dacă știm că nu a fost pană de vultur” » Fanii rapidiști au dat replica usturătoare pentru Dinamo # Gazeta Sporturilor
Chiar în ziua derby-ului bucureștean dintre Rapid și Dinamo, din etapa a 28-a a sezonului regulat, fanii giuleștenilor au venit cu o reacție la clipul publicat de rivali cu o zi înaintea partidei.Postarea dinamoviștilor a fost interpretată de o parte a publicului ca având conotații rasiste, iar suporterii Rapidului au ales să răspundă tot printr-un material realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.FOTO. ...
13:20
Presa din Turcia a reacționat, după anunțul privind viitorul lui Mircea Lucescu # Gazeta Sporturilor
Presa din Turcia a reacționat imediat, după ce Federația Română de Fotbal a anunțat că va continua cu Mircea Lucescu. Tehnicianul de 80 de ani va sta pe bancă la barajul de luna viitoare.Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la 19:00, pe Beșiktaș Park din Istanbul, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial. Câștigătoarea va da în finala barajului peste câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo, în deplasare. ...
12:40
„Iadul alb” în Liga 2! Se joacă pe zăpadă, în condiții uluitoare » Partida a fost întreruptă # Gazeta Sporturilor
Terenul sintetic al Centrului Național de Fotbal de la Buftea, bază a Federației Române de Fotbal, este plin de zăpadă în urma condițiilor meteorologice din județul Ilfov, deși stadionul găzduiește 3 meciuri din cadrul etapei 18 din Liga 2.Primul meci a început sâmbătă, la ora 12:00, între CS Dinamo și Sepsi Sfântu Gheorghe, însă terenul este greu practicabil pentru fotbal, având în vedere stratul gros de zăpadă. ...
12:40
Fostul antrenor al unei sportive de la Jocurile Olimpice, arestat în Texas » Acuzații grave de agresiune sexuală # Gazeta Sporturilor
Antrenorul american de patinaj artistic Benjamin Shroats, în vârstă de 47 de ani, a fost arestat în Texas și pus sub acuzare pentru agresiune sexuală și fapte indecente cu un minor, potrivit autorităților americane. ...
12:40
Veste excelentă primită de Antonio Conte » Starul lui Napoli se va întoarce la antrenamente după patru luni # Gazeta Sporturilor
Kevin de Bruyne (34 de ani), mijlocașul care s-a accidentat grav în urmă cu patru luni, se va întoarce duminică în Italia și săptămâna viitoare își va relua antrenamentele la Napoli. Internaționalul belgian s-a rupt în derby-ul cu Inter, de pe 25 octombrie, suferind o leziune musculară la coapsă în momentul executării unui penalty.Antonio Conte primește și o veste pozitivă de pe „frontul” medical. ...
12:20
Pe urmele tatălui » Frații americani Matthew și Brady Tkachuk vor lupta pentru aurul olimpic așa cum a făcut-o și părintele lor # Gazeta Sporturilor
Americanii Matthew (28 de ani) și Brady (26 de ani) Tkachuk vor să cucerească o medalie mai strălucitoare decât tatăl lor, Keith (53 de ani), care în 2002 a cucerit un argint olimpic. Echipa SUA joacă finala împotriva Canadei, duminică de la ora 15:10, ultima competiție de la această ediție de Jocuri Olimpice. ...
12:20
Mircea Lucescu (80 de ani) continuă pe banca naționalei României și va fi selecționerul „tricolorilor” la barajul cu Turcia, din martie.Turcia - România are loc pe 26 martie, de la 19:00, pe stadionul lui Beșiktaș din Istanbul, în semifinala barajului pentru Campionatul MondialMircea Lucescu s-a întors în țară vineri. A fost plecat în Belgia pentru un dublu control medical. ...
12:10
Scandalul din Champions League continuă! Prestianni riscă o suspendare mare după conflictul cu Vinicius # Gazeta Sporturilor
La câteva zile după meciul tensionat dintre Benfica și Real Madrid, atenția se mută pe posibila sancțiune pe care o poate primi Gianluca Prestianni. Jucătorul formației portugheze este anchetat de UEFA după conflictul verbal cu Vinicius Junior.Context:Incidentul a avut loc după ce Vinicius a marcat și a celebrat în fața suporterilor lusitani. Brazilianul a fost avertizat pentru gestul considerat provocator, iar imediat spiritele s-au încins. ...
Acum 6 ore
12:00
Grigore Sichitiu (77 de ani), fostul președinte de la Rapid, a criticat strategia de transferuri a echipei lui Dan Șucu.Sichitiu nu a înțeles aducerea lui Talisson, extrema care a venit din Brazilia, de la Bragantino. El a jucat la Avai, unde fusese împrumutat la începutul anului, înainte să ajungă în Giulești.De la transfer, Talisson a jucat două meciuri pentru Rapid, unul în Cupa României și unul în Superliga. ...
12:00
A dat curs ofertei din Ligue 1 și l-a informat pe Dan Șucu că o părăsește pe Rapid # Gazeta Sporturilor
Daniel Sandu, directorul departamentului de scouting de la Rapid, va semna cu Toulouse, actualul loc 10 din Ligue 1. Potrivit informațiilor obținute de GSP.ro, acesta l-a informat deja pe Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului, de intenția de a-și continua cariera în Franța.Astfel, Daniel Sandu pleacă de la Rapid, club la care a fost angajat din luna noiembrie a anului 2021. ...
11:50
Terapie minune pentru refacerea lui Lautaro Martinez! » Precedentul căpitanului care îi dă speranțe lui Chivu # Gazeta Sporturilor
Inter apelează la un tratament special pentru ca Lautaro Martinez (28 de ani) să revină mai repede decât perioada pe care o prevăd medicii consultați de clubul nerazzurro. O terapie cu plasmă îmbogățită cu trombocite l-ar putea ajuta pe golgheterul argentinian să fie disponibil la Il Derby della Madonnina de peste două săptămâni!Nu merge la faimoasa Marijana, „vraciul” sârb la care apelează mulți fotbaliști din Superliga și nu numai, însă are o speranță că nu ...
11:40
Accident terifiant la Jocurile Olimpice de Iarnă » Patinatoarea a fost aproape să rămână fără un ochi # Gazeta Sporturilor
Patinatoarea poloneză Kamila Sellier (25 de ani) a fost aproape de o tragedie vineri seară, la Milano MSK, în cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026. Sportiva a fost la un pas de a-și pierde un ochi după ce a căzut pe gheață și a fost tăiată de lama patinei unei adversare care se afla în fața sa.Kamila Sellier a fost transportată de urgență la spital, unde a fost operată. ...
11:40
„Money” revine! Floyd Mayweather Jr. anunță o nouă revenire în boxul profesionist la 49 de ani # Gazeta Sporturilor
Fostul campion mondial la cinci categorii, Floyd Mayweather Jr., a anunțat că va ieși din retragere pentru a patra oară și că va reveni în boxul profesionist la vârsta de 49 de ani, după un meci demonstrativ programat împotriva lui Mike Tyson.Americanul (50-0, 27 KO) nu a mai disputat un meci oficial din 2017, când l-a învins prin TKO pe Conor McGregor, păstrându-și astfel recordul perfect. ...
11:30
Dinamo, sfătuită să ia un jucător din Superliga: „De mare clasă. Kopic i-ar da direcție” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare mijlocaș Basarab Panduru l-ar vedea pe Zoran Mitrov, extrema dreapta de la FC Botoșani, la Dinamo, unde consideră că jucătorul de 24 de ani ar putea să crească sub comanda lui Zeljko Kopic.Panduru a rămas impresionat de assist-ul lui Mitrov pentru Ongenda, la eșecul cu U Cluj, scor 1-3. Extrema dreapta a intrat în centru, apoi a pasat „din gleznă”, cu exteriorul piciorului drept, și a luat prin surprindere toată apărarea adversă. ...
11:20
Mosonmagyarovari - Minaur Baia Mare, calificarea în „sferturi” se joacă în Ungaria # Gazeta Sporturilor
Mosonmagyarovari - Minaur Baia Mare, meci din runda a 6-a, ultima, a grupelor din EHF European League Women, se dispută astăzi, de la ora 17:00, în arena din Mosonmagyarovar (capacitate 1.100 locuri), Ungaria. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 3 și Prima Sport 4.Arbitrii întâlnirii sunt olandezii Ruud Geraets și Paul Geraets, iar delegat EHF va fi Ana Diez-Fernandez (Spania). ...
11:00
CSM București joacă astăzi în sala Polivalentă împotriva formației daneze Ikast, în ultima etapă din faza grupelor Ligii Campionilor. Meciul începe la ora 19:00 și va fi transmis în direct de Digi Sport și Prima Sport 3.CSM București are nevoie de victorie cu Ikast pentru a rămâne cel puțin pe locul 3 în grupă.LIVE 19:00 » CSM București - IkastUn prim „7” posibil pentru CSM București: Moreschi, Friis, Jaukovic, Omoregie, Maslova, Ostergaard, Brnovic. ...
10:50
Lecce - Inter are loc diseară, de la ora 19:00, în etapa 26 din Serie A. Meciul echipei lui Cristi Chivu va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Inter vine după un eșec surprinzător în play-off-ul pentru optimile Champions League, 1-3 în Norvegia cu Bodo/Glimt. În campionat, însă, echipa lui Chivu traversează o formă excelentă, cu 6 victorii la rând, ultimul succes venind chiar în fața rivalei Juventus, 3-2. ...
10:50
Alvaro Arbeloa, la șase puncte de un record din 2005! » Își egalează predecesorul cu o victorie contra Osasunei # Gazeta Sporturilor
Alvaro Arbeloa (43 de ani) împlinește 40 de zile de când a fost instalat antrenor la Real Madrid astăzi, când los blancos joacă la Pamplona pentru a-și apăra poziția în fruntea La Liga. O victorie cu Osasuna, în etapa a 25-a, i-ar aduce noului tehnician spaniol egalarea seriei de succese ale lui Xabi Alonso la debutul pe banca tehnică a echipei de pe „Bernabeu”. ...
10:30
lia Malinin și alte vedete ale patinajului artistic revin pe gheața de la Jocurile Olimpice pentru spectacolul de gală # Gazeta Sporturilor
Medaliații concursului de patinaj artistic și alți invitați, printre care și Ilia Malinin (20 de ani), vor reveni pe gheața din Milano Arena pentru gala laureaților, un spectacol în care protagoniștii vor oferi, începând cu ora 21:00, programe create pentru show.Patinajul artistic se desparte de Jocurile Olimpice cu un show la care vor participa protagoniștii acestei ediții. ...
10:30
Lovitură de proporții în fotbalul internațional! Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, Zinedine Zidane este marele favorit pentru a deveni noul selecționer al naționalei Franței după încheierea Campionatul Mondial de Fotbal 2026.Actualul selecționer, Didier Deschamps, își va încheia mandatul la finalul lunii iulie, iar „Zizou” ar urma să preia „cocoșii galici” pentru următorul ciclu competițional. ...
10:20
Diana Șucu, soția acționarului majoritar de la Rapid, a transmis un mesaj în dimineața derby-ului cu Dinamo, pe rețelele de socializare.Rapid - Dinamo are loc de la ora 20:30, pe Arena Națională. ...
10:20
Cele mai frumoase 15 sportive de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Italiencele și americancele domină topul # Gazeta Sporturilor
Jocurile Olimpice de Iarna 2026, găzduite de Milano și Cortina d’Ampezzo, nu înseamnă doar recorduri și medalii, ci și un interes uriaș în jurul sportivelor care au devenit adevărate vedete globale.În era digitală, olimpicele nu mai sunt percepute exclusiv prin prisma performanțelor. Multe dintre ele au comunități impresionante pe rețelele sociale, apar în campanii internaționale și atrag un public nou către sporturile de iarnă. ...
Acum 8 ore
10:00
CFR Cluj - Petrolul » Trupa lui Pancu dă peste un adversar incomod în drumul spre play-off. Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj și Petrolul se înfruntă de la ora 18:00 într-un meci care poate avea implicații importante în lupta la play-off. Duelul din Gruia va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1. CFR Cluj, formația momentului în Superligă, vrea să-și continue seria bună și să obțină o nouă victorie, a noua la rând, și să-și consolideze poziția între primele 6. ...
10:00
Cea mai ghinionistă sportivă de la Jocurile Olimpice de Iarnă? » A ratat la limită 3 medalii de aur: „Dureros” # Gazeta Sporturilor
Patinatoarea Ragne Wiklund (25 de ani) se întoarce în Norvegia de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina cu 3 medalii, însă niciuna de aur, deși cu puțin noroc ar fi putut să câștige primul loc la toate probele.Wiklund a concurat la probele de 1500, 3000 și 5000 de metri, obținând medalia de argint la primele două și medalia de bronz la ultima probă. ...
09:50
Real Madrid, susținere totală pentru Vinicius: „Vom părăsi terenul dacă o va cere” # Gazeta Sporturilor
Clubul Real Madrid și-a exprimat sprijinul necondiționat pentru Vinicius Junior, declarând categoric că echipa va părăsi terenul în orice meci, dacă starul brazilian consideră necesar acest lucru.Reacția vine la nici o săptămână de la incidentul de rasism dintre Vinicius și Gianluca Prestianni, jucătorul lui Benfica, care a umbrit victoria cu 1-0 obținută de Real Madrid în manșa tur a play-off-ului Ligii Campionilor. ...
09:30
Ioan Vermeșan (19 ani), atacantul de la Verona, a debutat în Serie A. Internaționalul român de tineret a intrat pe finalul partidei cu Sassuolo, scor 0-3.După ce în septembrie a jucat primul meci la seniori pentru veronezi în Cupa Italiei, Vermeșan a debutat și în Serie A. A intrat în minutul 82 al partidei cu Sassuolo, când Verona era deja condusă cu 3 goluri. ...
09:30
Decizia luată de Inter după scandalul cu Alessandro Bastoni » Echipa lui Chivu nu vrea să stea la discuții # Gazeta Sporturilor
Alessandro Bastoni (26 de ani) a fost susținut 100% de Inter în tot scandalul provocat în derby-ul cu Juventus, câștigat de nerazzurri cu 3-2. Liderul din Serie A intenționează să-l cheme la negocieri pentru a-i prelungi contractul scadent în 2028 și nu va accepta să trateze în vară un eventual transfer al internaționalului italian.Protagonistul celui mai mare scandal din acest sezon în fotbalul peninsular revine în centrul atenției. ...
09:00
Rapid - Dinamo, derby incandescent pe Arena Națională » Echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo, derby-ul rundei #28 din Superligă, se va disputa astăzi, de la ora 20:30. Duelul de pe cel mai mare stadion al țării va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, cu cele mai relevante informații de la fața locului, fiind televizat de PrimaSport 1 & DigiSport 1.Au trecut aproape opt decenii de la primul episod al duelului dintre Rapid și Dinamo, consumat pe 9 septembrie 1948. ...
08:50
Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul central de la U Cluj, l-a impresionat pe Basarab Panduru, care îl vede pe jucătorul crescut de Milan la naționala României.Coubiș a fost împrumutat în ianuarie de U Cluj, de la Sampdoria, până la finalul sezonului. A jucat 4 meciuri în Superliga și unul în Cupa României, acestea fiind primele lui partide la seniori.Cu Botoșani, la victoria cu 3-1, Coubiș a reușit un assist pentru Lukic. ...
08:20
La 8 ani și jumătate de la ultimul meci pentru națională, Gabriel Torje (36 de ani) a numit motivul pentru care consideră nu a mai fost convocat la lot.Fostul mijlocaș dreapta a jucat 57 de partide pentru România, ultima pe 14 noiembrie 2017. Bifa atunci 27 de minute cu Olanda, într-un amical pierdut cu 0-3. Selecționer la ultimul meci al lui Torje sub tricolor era Cosmin Contra, care preluase naționala de două luni. Înaintea lui fusese pe bancă Christoph Daum. ...
Acum 12 ore
07:50
Ilie Dumitrescu a pus la punct un jucător din Liga 1: „La antrenamente ce face?” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu l-a criticat pa Zoran Mitrovn (24 de ani), după discursul prăpăstios al mijlocașului lateral de la FC Botoșani, ca urmare a eșecului cu U Cluj, scor 1-3.Internaționalul U21 a răbufnit după eșec, spunând că unii jucători de la Botoșani au „intrat pe vârfuri”, crezându-se deja în play-off. ...
07:30
Fostul internațional Basarab Panduru e surprins de perioada pe care o traversează FC Botoșani, echipă care a încheiat 2025 pe podium.Moldovenii au pierdut cu U Cluj, scor 1-3. În ultimele 10 etape, Botoșani a câștigat un singur meci, cu Metaloglobus, scor 3-0, pe 8 februarie. Echipa lui Leo Grozavu a fost apoi învinsă de UTA și U, două rivale directe în lupta pentru play-off. ...
Acum 24 ore
01:00
Echipa SUA s-a impus clar, 6-2 contra Slovaciei, și e din nou în finala olimpică, după o pauză de 16 ani! # Gazeta Sporturilor
Echipa națională a SUA s-a impus cu 6-2 (2-0, 3-0, 1-2) în fața Slovaciei, medaliata cu bronz de la ediția precedentă, și s-a calificat în ultimul act al turneului olimpic de la Milano. Americanii au două titluri olimpice în palmares, în 1960 și 1980, și vor înfrunta Canada pentru medalia de aur, adversarii având 9 triumfuri în palmares, cel mai recent în 2014. ...
00:30
Cum va arăta echipa de start a celor de la FCSB pentru partida cu Metaloglobus de luni? Cu un singur mijlocaș defensiv și 3 schimbări față de meciul pierdut cu Universitatea Craiova, 0-1.FCSB mai are de jucat 3 etape din sezonul regular și încă speră să prindă play-off-ul, deși se clasa pe locul 10 înainte de runda a 28-a, care se va încheia luni, cu duelul dintre campioana en-titre și ultima clasată Metaloglobus. ...
00:00
Alicia Gogîrlă, prestație remarcabilă în surpriza optimilor de finală din Cupa României la handbal # Gazeta Sporturilor
SCM Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României la handbal. A învins-o pe CSM Slatina, după aruncările de departajare, scor 32-30 (28-28).SCM Craiova e departe de obiectiv în campionat, lucru care a dus și la înlocuirea antrenorului Ovidiu Mihăilă. La primul meci al lui Costică Buceschi, craiovencele au depășit așteptările. ...
20 februarie 2026
23:00
Marius Șumudică, al 8-lea meci consecutiv fără succes » Șase goluri și un final nebun în duelul cu Brendan Rodgers # Gazeta Sporturilor
Al Akhdoud - Al Qadsiah 1-3, în etapa a 23-a din campionatul Arabiei Saudite. Formația pregătită de Marius Șumudică, cu o brigadă 100% românească la „centru”, nu a reușit să țină pasul decât o repriză cu echipa lui Brendan Rodgers, într-un duel dezechilibrat și din punct de vedere al valorii loturilor. ...
23:00
Leo Grozavu a aruncat prosopul în privința TOP 6: „Play-out-ul va fi foarte greu” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a comentat eșecul cu U Cluj, 1-3, în urma căruia moldovenii au rămas la 42 de puncte, imediat sub zona play-off-ului.FC Botoșani a fost multă vreme între primele clasate, iar calificarea în play-off părea doar o chestiune de „când”, nu de „dacă”.Rezultatele din ultimele luni au ciobit serios visul de play-off. ...
