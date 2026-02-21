Răsturnare de situație în cazul sabotajului Nord Stream - CIA ar fi știut de planul ucrainenilor de a ataca gazoductul
ActiveNews.ro, 21 februarie 2026 16:50
Agenția Centrală de Informații (CIA) a SUA de sub Biden a fost informată de un comando ucrainean legat de serviciile secrete de la Kiev cu privire la planul său de a ataca gazoductul rusesc Nord Stream din Marea Baltică, dar că într-un final nu ar fi acordat niciun sprijin părții ucrainene, potrivit unei anchete publicate joi de săptămânalul Der Spiegel
Realitatea TV cu emisia suspendată a avut de 3 ori mai mulți telespectatori decât pupincuristul Lucian Mîndruță cu obiectul muncii în față Nicușor Dan la Digi 24. Câți oameni s-au uitat la Realitatea TV în cele 3 ore de suspendare # ActiveNews.ro
Realitatea TV a avut joi seara emisia suspendată timp de trei ore. Decizia drastică de la CNA a afectat grav audiența postului de televiziune Realitatea Plus, care a înregistrat audiențe mai mici decât de obicei.
Avocata Ingrid Mocanu: Românii iubesc "puricii" de 3 ori mai mulți decât iubesc "păduchii" ... chiar și pe ăia cu explicații. Lucian Mîndruță, umilit! # ActiveNews.ro
Buey, murim toți cu papagalii ăștia. Cică i-a luat Mândruță în bocanci un interviu în fața unei bude lui Nicu-Trumpycu, pe la Washington. Și l-au difuzat pe la Gigi24, unde altundeva?
UE introduce restricții la plățile în numerar. Va deveni obligatoriu pentru toate statele din 2027 # ActiveNews.ro
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash. Măsura face parte din Regulamentul (UE) 2024/1624 privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre, conform Mediafax, preluată de Știripesurse.
O nouă ediție explozivă a emisiunii ”La hartă”! Vânătoare de români în satul Mămăligă, din Ucraina! Cum fură regimul Zelensky sute de milioane de euro! Din banii noștri! VIDEO # ActiveNews.ro
Emisiunea „La hartă” revine cu teme incendiare și aduce în atenția publicului subiecte ignorate de presa mainstream, transmite Romanian Global News.
Câți oameni s-au uitat la Realitatea TV în cele 3 ore de suspendare. Cu emisia suspendată, Realitatea a fost în top 10 # ActiveNews.ro
Realitatea TV a avut joi seara emisia suspendată timp de trei ore. Decizia drastică de la CNA a afectat grav audiența postului de televiziune Realitatea Plus, care a înregistrat audiențe mai mici decât de obicei.
Mic tratat de supraviețuire instituțională. Despre mucegai și igrasie ca destin administrativ
Trump instituie tarife de 10% pentru toate țările începând din 24 februarie. Odată cu decizia Curții Supreme, Trump a dat șah-mat Deep State: așa-zisa „înfrângere” a președintelui a fost, de fapt, o capcană atent orchestrată # ActiveNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a impus un nou tarif global de 10%, după ce Curtea supremă a SUA a declarat ilegale mare parte dintre vechile taxe. Forțând Curtea să se pronunțe cu privire la o astfel de politică economică cu mize mari, teoria apărută în unele cercuri sugerează că Trump a forțat „marionetele intereselor străine” din cadrul sistemului să-și dezvăluie adevăarata față.
Semnalul din farfurie: Crab, homar, friptură și plăcintă pentru soldații americani din Orient - FOTO # ActiveNews.ro
Vineri seara, soldații americani aflați în Orientul Mijlociu au primit mese speciale, care au inclus friptură, plăcintă, picioare de crab și homar.
Telefoanele mobile ar putea fi interzise TOTAL în școlile din România. Proiect de lege depus în Parlament # ActiveNews.ro
Telefoanele mobile ar putea fi interzise definitiv în școlile din România, potrivit unui proiect depus în Parlament. Folosirea telefoanelor mobile de către elevi în timpul orelor de curs este interzisă în școlile din România prin noile legi ale educației, cu excepția situațiilor în care sunt folosite în scop educațional sau în spații special amenajat.
Alis Popa: Reclama deșănțată care li se face noilor CĂRȚI DE IDENTITATE cu cip e identică cu propaganda pentru serul magic experimental. Cele mai mari riscuri ale buletinelor cu CIP # ActiveNews.ro
Reclama deșănțată care li se face noilor CĂRȚI DE IDENTITATE cu cip e identică cu propaganda pentru serul magic experimental. Doar că deocamdată nu se pun garduri separatoare între ăia care cred și ăia care nu cred în forța magică a documentelor electronice.
Donald Trump pune tunurile pe Europa: ”A devenit woke. Este de nerecunoscut. Dar sunt și țări care au mers complet în altă direcție. Uitați-vă la Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia” VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a criticat dur starea actuală a Europei, acuzând-o că a devenit „woke” și „slabă”, dar a lăudat Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia. Trump a subliniat că două probleme „ucid” continentul european: energia și imigrația. „Europa trebuie să devină mai inteligentă”, a concluzionat liderul de la Casa Albă.
Ion Cristoiu: Un mister mai mare decât teroriștii lui decembrie ’89: De ce s-a dus Nicușor Dan la Washington # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 20 februarie 2026: Cum au crezut cei de la Secret Service că Nicușor Dan e un terorist.
E OFICIAL: România a cheltuit până acum PESTE 5 MILIARDE DE EURO PENTRU UCRAINA, NUMAI ÎN 2025 - VIDEO. Ultima Oră: Ungaria a blocat împrumutul UE de 90 de miliarde pentru Ucraina. 14.001.281 de ucraineni au intrat în România # ActiveNews.ro
Acei 1,5 miliarde de euro cu ucrainenii care sunt în țară și cele care sunt la secret, dar ele se văd global la Ministerul Apărării și la Ministerul de Interne, acolo unde ai și Poliție de Frontieră, ai și Armată, iar în total sunt 5 miliarde de euro
APĂ ȘI ENERGIE... DE LA FRANCEZI. DAR HRANĂ? Sorin Suciu: Pragmatismu’ idealist român’ortodox (sau vițăvercea) # ActiveNews.ro
Dă jefuit, tot pă noi ne vor jefui, că (mai) au de unde, cum fac de mii de ani... și tot pă ideile și pă banii noștri. Nu pot uita reclama hoților „franțuji” dă apă și energie, pă care-o credem
Pr. Bogdan Florin Vlaicu și Monahul Filotheu Bălan de la Petru Vodă despre semnele vremurilor și interpretarea Apocalipsei în lumina scrierilor Sfinților Părinți - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
Cursul 216 de vindecare sufletească la vremea crizei cu mască: o dezbatere cu invitatul special al părintelui Bogdan Florin Vlaicu, părintele Filotheu Monahul de la mănăstirea Petru Vodă.
Democrații din Curtea Supremă a SUA au declarat ilegale majoritatea taxelor vamale impuse de Donald Trump: ”Mi-e rușine de anumiți membri ai Curții pentru că nu au avut curajul să facă ceea ce este corect pentru țara noastră” - ACTUALIZARE # ActiveNews.ro
Curtea Supremă a decis vineri printr-o hotărâre de șase la trei că președintele Donald Trump nu are autoritatea de a impune o mare parte din tarife la bunurile care intră în SUA.
Un democrat transgender se opune restricționării accesului copiilor la pornografia online pe motiv că ”ar putea dăuna în mod neintenționat tinerilor LGBTQ care caută informații despre sexualitate” # ActiveNews.ro
Un proiect de lege propus de statul Minnesota privind verificarea vârstei pentru pornografia online reaprinde dezbaterile naționale privind protecția copilului și accesul tinerilor la informații și la propaganda LGBT.
Un democrat transgender se opune restricționării accesului copiilor la pornografia online pe motiv că e ”dăunătoare”. Mario Nawfal: Verificarea vârstei este ”o opresiune”, deoarece unii copii ar putea avea nevoie de conținut pentru adulți # ActiveNews.ro
Un proiect de lege propus de statul Minnesota privind verificarea vârstei pentru pornografia online reaprinde dezbaterile naționale privind protecția copilului și accesul tinerilor la informații și la propaganda LGBT.
Transgender democrat din statul Minnesota se opune restricționării accesului copiilor la pornografia online pe motiv că e ”dăunătoare”. Mario Nawfal: ”Verificarea vârstei este o opresiune, deoarece unii copii ar putea avea nevoie de conținut pentru adulți # ActiveNews.ro
Un proiect de lege propus de statul Minnesota privind verificarea vârstei pentru pornografia online reaprinde dezbaterile naționale privind protecția copilului și accesul tinerilor la informații și la propaganda LGBT.
Curtea Supremă a SUA a declarat ilegale tarifele internaționale impuse de Trump – Președintele SUA a reacționat: “Este o rușine” # ActiveNews.ro
Curtea Supremă a SUA a decis că tarifele impuse depreședintele american Donald Trump în temeiul unei legi federale care se aplicăîn timpul situațiilor de urgență națională sunt ilegale.
Curtea Supremă a SUA joacă de de partea Chinei și împotriva lucrătorilor americani? Instanța a declarat ilegale majoritatea taxelor vamale impuse de Donald Trump # ActiveNews.ro
Curtea Supremă a decis vineri printr-o hotărâre de șase la trei că președintele Donald Trump nu are autoritatea de a impune o mare parte din tarife la bunurile care intră în SUA.
Ținta Iran: CIA a trecut la "Pregătirea Operațională a Mediului" – Cum este fezandată opinia publică # ActiveNews.ro
Frontul psihologic premerge frontul real. Înainte deînceperea operațiunii militare propriu-zise, mințile oamenilor trebuie modelateca o cocă de cozonac.
Coincidență? La exact 666 de zile după ce un cal al cavaleriei regale plin de sânge provoca haos pe străzile Londrei, prințul Andrew a fost arestat în ziua în care împlinea 66 de ani - VIDEO # ActiveNews.ro
La exact 666 de zile după ce un cal al cavaleriei regale, plin de sânge s-a eliberat în timpul unui exercițiu, provocând haos pe străzile Londrei și rănind cinci oameni, prințul Andrew a fost arestat joi, în ziua în care împlinea 66 de ani, de către 6 polițiști
Marius Lazurca - Risc major pentru securitatea națională. Nicușor Dan ar vrea să pună la șefia SIE un diplomat decorat de Patriarhia Moscovei. Prin mâinile lui trec chiar acum secrete de stat. Dovezile ”interferenței ruse”, la dreapta ”primului-ministru” # ActiveNews.ro
Marius Gabriel Lazurca, fost ambasador al României la Vatican, în Republica Moldova, Ungaria și Mexic, în prezent dublu consilier al președintelui Nicușor Dan, și pe securitate și pe politică externă, totodată pretendent la șefia SIE, este privit cu suspiciune în anumite cercuri de securitate românești și euro-atlantice din cauza contactelor sale cu
Doliu în comunitatea academică din Iași! A murit lect. univ. dr. Radu-Paul Apetrei, cadru didactic al Facultății de Fizică # ActiveNews.ro
Comunitatea academică din Iași este profund îndurerată după dispariția lect. univ. dr. Radu-Paul Apetrei, cadru didactic al Facultății de Fizică. Vestea tristă a fost anunțată oficial printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a instituției, unde colegii și studenții și-au exprimat regretul față de pierderea suferită.
Europarlamentarul Claudiu Târziu a anunțat lansarea campaniei „Stop Vexler" și a platformei https://stopvexler.ro, unde cetățenii pot semna pentru abrogarea Legii 241/2025 — un act normativ acuzat că pune în pericol libertatea de exprimare și raportarea României la propria cultură.
Anomalie! Patinatoarea Julia Sauter, care a reprezentat România la Jocurile Olimpice din Italia, are cetățenia română deși nu știe nici un cuvânt în română # ActiveNews.ro
La Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, în concursul de patinaj artistic, românca Julia Sauter s-a clasat pe locul 17 după programul liber, obținând astfel cea mai bună clasare a unei patinatoare de la noi din țară la Jocurile Olimpice.
Europarlamentarul Claudiu Târziu a anunțat lansarea campaniei „Stop Vexler" și a platformei https://stopvexler.ro/ , unde cetățenii pot semna pentru abrogarea Legii 241/2025 — un act normativ acuzat că pune în pericol libertatea de exprimare și raportarea României la propria cultură.
Se sparge monopolul CNAS? Ministerul Sănătății a venit cu idei din Israel: pregătește liberalizarea sistemului de asigurări de sănătate # ActiveNews.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat vineri că își dorește spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), argumentând că în multe state europene sistemele funcționează cu mai mulți asiguratori și că România ar putea începe demersurile chiar din acest an.
Bucureștiul îngropat în zăpadă cu prefectul rezist. Nistor are diplomă de patiser francez și a luat 5 la Bacalaureat. USR-istul este fan al ”prim-ministrului” Nicușor Dan, susținător al homosexualilor și expert în choux à la crème # ActiveNews.ro
Gestionarea episodului de ninsoare și viscol care a pus Bucureștiul pe pauză a generat un val de critici la adresa prefectului Capitalei, Andrei Nistor. În plin cod roșu, autoritățile au fost acuzate de bâlbâieli și lipsă de coordonare, iar responsabilitatea a fost îndreptată spre instituția care, potrivit legii, conduce Comitetul pentru Situații de Urgență la nivelul municipiului București.
Se sparge monopolul CNAS? Ministerul Sănătății a vent cu idei din Israel: pregătește liberalizarea sistemului de asigurări de sănătate # ActiveNews.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat vineri că își dorește spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), argumentând că în multe state europene sistemele funcționează cu mai mulți asiguratori și că România ar putea începe demersurile chiar din acest an.
A murit Eric Dane, actorul din ”Anatomia lui Grey”, la 53 de ani. Vaccinist convins, s-a injectat cu Johnson & Johnson, ceea ce i-a adus moartea sigură și eficientă prin scleroză laterală amiotrofică. ”Poartă mască, vaccinează-te, nu te mai gândi...” # ActiveNews.ro
Eric Dane, actorul cunoscut pentru rolurile din ”Anatomia lui Grey” și Euforie, a murit la mai puțin de un an după ce a dezvăluit că suferă de scleroză laterală amiotrofică (SLA). Avea 53 de ani, transmite BBC News.
Declarație tranșantă a șefului Pentagonului, Pete Hegseth: „Este biblic, nu politic” # ActiveNews.ro
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat că protejarea vieții, dată de Dumnezeu, a unui copil nenăscut, nu ține de politică, ține de Bibilie”. Afiirmația sa a fost făcută în timpul unei predici de 15 minute în auditoriul Pentagonului și a fost transmisă în direct pe rețeaua TV internă a departamentului,
Epidemiologul Nicolas Hulscher: Vaccinurile COVID-19 reprezintă unul dintre cei mai mari factori de risc cancerigen din istorie. TURBO-MOARTE # ActiveNews.ro
Epidemiologul Nicolas Hulscher susține că vaccinurile cu ARN împotriva COVID-19, administrate la peste 70% din populația globală, „reprezintă probabil una dintre cele mai mari expuneri cancerigene din istorie”.
Dan Dungaciu despre prestația lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: ”O deplasare ratată. O Putere fără soluții” # ActiveNews.ro
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, afirmă că, în loc să consolideze parteneriatul strategic româno-american și poziția țării noastre la nivel internațional, deplasarea lui Nicușor Dan în SUA a confirmat, în mod plenar, pierderea relevanței internaționale a României sub actuala conducere politică.
Ion Cristoiu: Cea mai umilitoare secvență din istorie – cum să fentezi Secret Service ca să-i strângi mâna lui Trump. Nicușor Dan, Fantastikul - VIDEO # ActiveNews.ro
Cea mai umilitoare secvență din istorie – cum să fentezi Secret Service ca să-i strângi mâna lui Trump
Donald Trump după arestarea Andrew Mountbatten-Windsor în dosarul Epstein: ”Este o rușine pentru familia regală britanică” # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a calificat drept „o rușine” arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor în dosarul legat de Jeffrey Epstein. Trump spune că situația fostului prinț și, totodată frate mai mic al Regelui Charles al III-lea afectează grav imaginea familiei regale britanice, informează Fox News.
Ioin Cristoiu: Cea mai umilitoare secvență din istorie–cum să fentezi Secret Service ca să-i strângi mâna lui Trump # ActiveNews.ro
Cea mai umilitoare secvență din istorie–cum să fentezi Secret Service ca să-i strângi mâna lui Trump
