19:10

Prim-ministrul Nicușor Dan a vorbit la Consiliul pentru Pace timp de 2 minute și i-a transmis președintelui SUA, Donald Trump, că România se poate implica în reconstrucția Fâșiei Gaza. Nicușor Dan a explicat că România poate contribui atât cu misiuni umanitare, cât și cu experți pentru reconstrucția Fâșiei Gaza. Nicușor s-a lpudat că România are experiență ăn sistemele de intervenție de urgență, deși în aceste zile România este îngropată în zăpadă.