Aproximativ 1,9 milioane de persoane cu studii superioare din Germania au fost expuse riscului de sărăcie în 2025

19:40

Doi polițiști din Cernăuți au fost răniți după ce au fost atacați cu o grenadă pe stradă, după ce un bărbat a aruncat dispozitivul exploziv spre mașina lor, anunță Digi24. Atacatorul, care este fost militar în armata Ucrainei, a aruncat grenada spre mașina agenților. Proiectilul a explodat și i-a rănit pe doi dintre ei. Unul […]