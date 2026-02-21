OpenAI ar putea atinge venituri de peste 280 miliarde dolari în 2030
Bursa, 21 februarie 2026 17:20
Compania de tehnologie OpenAI se aşteaptă ca veniturile sale să crească rapid în următorii ani, şi să depăşească 280 miliarde de dolari în 2030.
Acum 10 minute
17:30
Partidul conservator al cancelarului Friedrich Merz, Uniunea Creştin Democrată (CDU), a adoptat sâmbătă o moţiune prin care solicită interzicerea utilizării reţelelor sociale pentru copiii sub 14 ani şi introducerea unor măsuri mai stricte de verificare digitală a vârstei pentru adolescenţi.
Acum 30 minute
17:20
17:10
Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în 2025, de 7,503 milioane tone echivalent petrol, cu 67.500 tep sub cea din anul anterior (minus 0,9%), conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Acum o oră
17:00
China ar fi efectuat în secret cel puţin un test nuclear exploziv în ultimii ani, ca parte a unui program amplu de modernizare a arsenalului său nuclear pentru a-l transforma într-unul dintre cele mai avansate tehnologic din lume.
16:50
Consilieri de securitate şi medici cubanezi au început să plece din Venezuela, în timp ce guvernul preşedintei interimare Delcy Rodríguez se confruntă cu presiuni intense din partea Washingtonului pentru a destrăma cea mai importantă alianţă de stânga din America Latină.
Acum 2 ore
16:30
Premierul slovac Robert Fico a ameninţat sâmbătă că va opri exporturile de electricitate către Ucraina dacă în două zile Kievul nu ia măsuri pentru reluarea transporturilor de petrol rusesc către Slovacia prin conducta Drujba.
16:20
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că este necesară o reevaluare a gratuităţilor pentru locurile de parcare.
16:10
and #8222;Declaraţia de la Delhi and #8221;, cel mai mare acord global privind AI, semnată de 88 de ţări # Bursa
Ediţia 2026 a summitului privind impactul inteligenţei artificiale (AI ) s-a încheiat sâmbătă în capitala Indiei cu semnarea 'Declaraţiei de la Delhi', cel mai mare acord diplomatic din istorie privind AI, susţinut de 88 de ţări, după ce închiderea reuniunii a fost amânată cu o zi din cauza neînţelegerilor privind redactarea sa.
16:00
Primarul general Ciprian Ciucu spune că Primăria Capitalei este un and #8222;monstru administrativ and #8221; şi că birocraţia şi hăţişul administrativ sunt and #8222;fabuloase and #8221;.
15:50
Arafat: 'Agresarea unui cadru medical rupe grav relaţia de încredere dintre societate şi cei care o îngrijesc and #8221; # Bursa
Secretarul de stat Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, declară că agresarea unui cadru medical aflat la datorie rupe grav relaţia de încredere dintre societate şi cei care o îngrijesc.
15:40
China a depăşit din nou SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei, în 2025, după ce exporturile germane către Statele Unite au scăzut, pe fondul taxelor vamale mai ridicate.
Acum 4 ore
15:20
Una dintre principalele fabrici ruseşti de rachete balistice din Votkinsk, lovită într-un atac ucrainean # Bursa
Una dintre cele mai importante fabrici de rachete balistice din Rusia a fost lovită într-un atac ucrainean.
15:10
Ciprian Ciucu menţine disputa cu Daniel Băluţă după ce acesta l-a numit and #8221;baron and #8221; # Bursa
Primarul general al capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, îl critică pe fostul său contracandidat, Daniel Băluţă, lider PSD Bucureşti şi primarul Sectorului 4, pe motiv că acesta l-a denumit 'baron and #8221;.
15:00
Mark Zuckerberg prezintă e-mailuri către Tim Cook despre siguranţa adolescenţilor pe reţelele sociale # Bursa
CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg a depus o mărturie la Curtea Superioară din Los Angeles, prezentând un schimb de e-mailuri din 2018, inclusiv mesaje către Tim Cook, pentru a demonstra eforturile sale privind siguranţa tinerilor pe reţelele sociale.
14:50
Emmanuel Macron deschide Salonul Agriculturii, în timp ce două sindicate boicotează evenimentul # Bursa
Salonul Agriculturii a fost inaugurat sâmbătă dimineaţă, la Paris, de preşedintele Emmanuel Macron, fără bovine şi fără două organizaţii sindicale contestatare - Confederation paysanne şi Coordination rurale - care au decis să boicoteze această întâlnire tradiţională dintre şeful statului şi principalele sindicate din agricultură.
14:40
Colegiul Medicilor: and #8222;Respectarea programului de lucru este o datorie morală and #8221; # Bursa
Reprezentanţii Colegiul Medicilor din România au declarat sâmbătă că respectarea programului de lucru este esenţială pentru buna funcţionare a sistemului de sănătate, subliniind totodată că şi angajatorii trebuie să asigure medicilor condiţii de muncă adecvate.
14:30
Decizia Curţii Supreme a SUA de a invalida folosirea IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) pentru impunerea tarifelor comerciale nu marchează o revenire la integrarea comercială anterioară, ci doar o schimbare de instrument. Protecţionismul nu dispare. Se reaşază juridic, se propagă macroeconomic şi se consolidează geopolitic, potrivit relatărilor Reuters şi Wall Street Journal din 20 februarie 2026.
14:20
Bernie Sanders: and #8222;Suntem complet nepregătiţi pentru tsunamiul AI care se apropie and #8221; # Bursa
and #8222;Congresul şi publicul american nu au nicio idee despre amploarea şi viteza viitoarei revoluţii AI and #8221;, a avertizat senatorul american Bernie Sanders, care a solicitat măsuri pentru a and #8222;încetini acest proces and #8221; în timp ce companiile accelerează dezvoltarea unor sisteme tot mai puternice.
Acum 6 ore
13:10
Marş pentru studentul naţionalist ucis în bătaie în Franţa: Emmanuel Macron îndeamnă 'toată lumea la calm' # Bursa
Preşedintele francez Emmanuel Macron a îndemnat 'toată lumea la calm' înaintea marşului programat să aibă loc sâmbătă, în condiţii de securitate sporită, în memoria unui militant de extrema dreaptă ucis în bătaie de către membri ai extremei stângi la Lyon (centru-vest), conform AFP.
12:50
Kelemen Hunor, liderul UDMR, dezvăluie că discuţiile din interiorul coaliţiei de guvernare nu sunt nici pe departe la fel de aprinse cum poate părea din declaraţiile publice făcute în mass media sau pe reţelele de socializare de unii dintre membrii formaţiunilor politice care compun guvernul, potrivit news.ro.
12:50
India şi Brazilia semnează un important acord privind mineralele critice şi pământurile rare # Bursa
Premierul indian Narendra Modi a anunţat sâmbătă semnarea unui important acord privind mineralele critice şi pământurile rare cu preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, aflat în vizită în India, potrivit news.ro.
12:50
Volumul producţiei din sectorul construcţii este preconizat în scădere în primul trimestru din acest an (sold conjunctural -18%), conform INS.
12:00
Atacantul brazilian Neymar a afirmat că se gândeşte să se retragă din activitate la sfârşitul anului, informează BBC.
Acum 8 ore
11:20
Putin promulgă legea care permite FSB să întrerupă serviciile de telefonie mobilă pentru ruşi # Bursa
Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat sâmbătă o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să-şi întrerupă serviciile către abonaţi la cererea Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB), potrivit EFE.
11:00
Industria auto din Germania se aşteaptă ca în timpul vizitei în China cancelarul Friedrich Merz să ceară liberalizarea pieţei, transmite DPA.
10:50
Serbia a recomandat în noaptea de vineri spre sâmbătă cetăţenilor săi să părăsească 'cât mai repede' Iranul din cauza 'riscului deteriorării situaţiei de securitate' în această ţară, în faţa eventualităţii unor atacuri americane asupra Republicii islamice, informează AFP.
10:40
Iranul a respins sâmbătă afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, potrivit cărora 32.000 de persoane ar fi fost ucise în urma reprimării protestelor antiguvernamentale de luna trecută în Republica islamică şi a cerut Washingtonului dovezi în acest sens, potrivit EFE.
09:40
Preşedintele SUA Donald Trump anunţă că a semnat documentul prin care sunt instituite tarife vamale de 10% pentru toate ţările începând din 24 februarie, conform The Guardian.
Acum 12 ore
09:30
Guvernatorul îndepărtatei regiuni Udmurtia, din sudul Rusiei, a declarat sâmbătă dimineaţă că drone ucrainene au avariat un obiectiv în regiunea sa, relatează Reuters.
09:30
Bursele europene au închis vineri în teritoriu pozitiv, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a decis, cu votul de 6-3, să anuleze o parte importantă din tarifele comerciale globale implementate în mandatul preşedintelui Donald Trump, transmite CNBC.
Acum 24 ore
22:50
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat, vineri, că Germania trebuie să-şi asume responsabilităţi sporite în noua ordine mondială care ia formă rapid. Declaraţia a fost făcută în cadrul conferinţei naţionale a Uniunii Creştin-Democrate (CDU), ce are loc la Stuttgart
22:20
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat vineri că este and #8222;profund dezamăgit and #8221; de hotărârea Curţii Supreme a SUA, care a anulat o parte din taxele vamale impuse după revenirea sa la Casa Albă, şi a anunţat intenţia de a institui o nouă taxă vamală globală de 10% asupra importurilor
22:00
Guvernul britanic analizează posibilitatea introducerii unei legi prin care Andrew Mountbatten-Windsor să fie exclus din linia de succesiune la tronul Regatului Unit.
21:50
Ucraina: Incidente grave au avut loc între poliţie şi populaţia din regiunea Cernăuţi, pe fondul intensificării recrutărilor pentru război # Bursa
Numărul incidentelor dintre poliţie şi populaţia din regiunea Cernăuţi înregistrează o creştere, pe fondul intensificării misiunilor de recrutare a bărbaţilor pentru război în Ucraina.
21:50
IMPACT Developer and Contractor, primul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), marchează în 2026 trei decenii de prezenţă continuă pe piaţa locală de capital, consolidând un model de business integrat vertical şi o viziune de dezvoltare pe termen lung
21:30
Partidul conservator german Uniunea Creştin-Democrată (CDU), aflat la guvernare în fruntea unei coaliţii, l-a reales vineri pe cancelarul Friedrich Merz în funcţia de preşedinte al formaţiunii.
21:10
Elveţia a alocat 6,6 miliarde de euro pentru susţinerea Ucrainei de la declanşarea războiului # Bursa
De la declanşarea războiului din Ucraina, în urmă cu aproape patru ani, Elveţia a direcţionat aproximativ 6,08 miliarde de franci elveţieni (circa 6,6 miliarde de euro) pentru sprijinirea Ucrainei, în special pentru susţinerea populaţiei afectate de conflict, inclusiv a refugiaţilor, a anunţat vineri guvernul elveţian.
21:10
Ministerul Afacerilor Interne a informat vineri seara că, în contextul atenţionărilor meteorologice de cod galben pentru viscol, ninsori, polei şi precipitaţii însemnate cantitativ emise pentru perioada următoare, au fost stabilite o serie de măsuri preventive pentru gestionarea situaţiei
21:00
Inflaţia în Statele Unite a înregistrat în decembrie o creştere mai rapidă decât estimările, indicând menţinerea preţurilor la un nivel ridicat
20:40
Ucraina, România şi Republica Moldova au semnat vineri un Memorandum de Înţelegere trilateral pentru crearea Alianţei Cibernetice pentru Rezilienţă Regională, un nou cadru de cooperare strategică menit să consolideze rezilienţa în faţa ameninţărilor cibernetice şi a ameninţărilor hibride cu componentă digitală, a anunţat Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC).
20:30
Rogobete realizează controale pentru a descoperi medicii care lucrează simultan în privat şi la stat # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va declanşa un control naţional pentru a depista medicii care părăsesc spitalele publice în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat
20:10
Statele Unite s-ar putea confrunta cu obligaţia de a rambursa peste 175 de miliarde de dolari importatorilor, după decizia de vineri a Curţii Supreme, care a stabilit cu un vot 6-3 că tarifele impuse unilateral de preşedintele Donald Trump sunt ilegale
20:00
China devine din nou principalul partener comercial al Germaniei în 2025, pe fondul tarifelor impuse de SUA # Bursa
China a redevenit, în 2025, principalul partener comercial al Germaniei, depăşind din nou Statele Unite, pe fondul scăderii exporturilor germane către piaţa americană din cauza tarifelor vamale mai ridicate.
19:50
Kazahstanul şi China dezvoltă proiecte de energie regenerabilă de peste 2 miliarde de dolari # Bursa
Kazahstanul şi China vor dezvolta trei proiecte majore de energie regenerabilă, în valoare de peste 2 miliarde de dolari, în cadrul unui parteneriat menit să susţină tranziţia către energie verde şi obiectivele de neutralitate a emisiilor de carbon ale statului kazah
19:40
Bolojan: Importanţa parteneriatului strategic româno-nipon se vede în investiţiile şi proiectele comune # Bursa
Parteneriatul strategic dintre România şi Japonia, care consfinţeşte o prietenie cultivată de peste un secol, se vede, astăzi, în cifre şi prin proiectele realizate, Japonia fiind principala destinaţie a exporturilor ţării noastre în Asia, a declarat, vineri, prim-ministrul Ilie Bolojan.
19:20
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis, cu o majoritate de şase judecători la trei, că o parte semnificativă dintre taxele vamale introduse de fostul preşedinte Donald Trump au fost impuse cu depăşirea atribuţiilor constituţionale ale executivului
19:00
Preşedinţii celor 16 Curţi de Apel din România i-au transmis preşedintelui Nicuşor Dan un memoriu prin care solicită retrimiterea în Parlament, spre reexaminare, a legii privind pensiile magistraţilor, înainte de promulgare
18:50
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, după participarea la Consiliul de Pace din SUA, că pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate şi, mai ales, în materie de securitate, să consolidăm şi să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii
18:40
Un cutremur puternic, de magnitudinea 5,8, a avut loc vineri în estul Afganistanului, potrivit mai multor jurnalişti AFP de la Kabul şi din provincia Nangarhar
18:20
Guvernul ungar a anunţat că va elibera aproximativ 1,8 milioane de barili de ţiţei din rezervele strategice ale ţării, după ce un atac rusesc asupra conductei Drujba, produs pe 27 ianuarie în Ucraina, a dus la întreruperea livrărilor de petrol rusesc către Europa de Est.
