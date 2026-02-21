Denis Radu, decisiv în Turcia chiar în prelungiri!

14:50

Mihai Tentea (27 de ani), Mihai Păcioanu (27 de ani), George Iordache (22 de ani) și Constantin Dinescu (23 de ani) sunt pe locul al 16-lea după două manșe ale concursului de bob patru persoane. Ultimele două au loc duminică, în ultima zi a Jocurilor Olimpice, de la 11:00 și 13:15. Pilotul unuia dintre cele două boburi ale Austriei a fost scos pe targă și dus la spital după ce s-a răsturnat. ...