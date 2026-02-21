Englezii de la World Soccer au numit arma secretă a României la baraj! Ce şanse de calificare are naţionala lui „Il Luce”
Fanatik, 21 februarie 2026 18:20
Naţionala României are o misiune grea în meciurile de baraj pentru calificarea la CM 2026. Englezii de la World Soccer au identificat arma secretă a lui Mircea Lucescu în meciul cu Turcia.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
18:40
Cine arbitrează Unirea Slobozia – U Craiova. A fost delegat arbitrul care a scăpat de suspendare în scandalul provocat de Radu Petrescu # Fanatik
Unul dintre arbitrii din brigada lui Radu Petrescu, de la Petrolul - FC Argeș 2-1, a fost delegat și la Unirea Slobozia - U Craiova. „Centralul” a fost cel care i-a confirmat lui Petrescu că a fost fault pentru piteșteni
Acum 30 minute
18:20
Andrei Rațiu este pe val în La Liga înainte de barajul cu Turcia! Românul a creat un nou gol pentru Rayo Vallecano după o fază superbă. Video # Fanatik
Andrei Rațiu a dat încă un assist pentru Rayo Vallecano, după cel din meciul cu Atletico Madrid. Cum a creat internaționalul român faza din care echipa sa a egalat-o pe Real Betis
18:20
Englezii de la World Soccer au numit arma secretă a României la baraj! Ce şanse de calificare are naţionala lui „Il Luce” # Fanatik
Naţionala României are o misiune grea în meciurile de baraj pentru calificarea la CM 2026. Englezii de la World Soccer au identificat arma secretă a lui Mircea Lucescu în meciul cu Turcia.
Acum o oră
18:00
Andrei Nicolescu, discuţie cu Florentin Petre după acuzele de instigare la violenţă: “Zonele de discriminare trebuie să le evităm! Dar totul a fost foarte normal” # Fanatik
Andrei Nicolescu a dezvăluit ce discuție a purtat cu Florentin Petre după acuzele de instigare la violență. Ce spune președintele lui Dinamo despre scandările galeriei.
Acum 2 ore
17:40
Lecce – Inter, live video în etapa 26 din Serie A. Echipa lui Cristi Chivu vrea să spele rușinea din Champions League # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu este lider autoritar în Serie A și urmează să joace pe terenul lui Lecce în etapa a 26-a. ”Nerazzurri” vin după eșecul surprinzător din Champions League.
17:30
Umit Akdag a comis-o în Alanyaspor – Başakşehir: și-a pus mâinile în cap! Ianis Hagi, schimbat la pauză. Video # Fanatik
Umit Akdag a gafat decisiv în Alanyaspor – Başakşehir! Fundașul a comis un penalty și a văzut cartonașul galben după o fază controversată. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
17:20
Nemții fac scandal după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO de Iarnă 2026: „S-a renunțat la ea. Potențial exista” # Fanatik
Presa din Germania este scandalizată de rezultatele slabe ale sportivilor la JO de Iarnă 2026. Ce au scris despre Julia Sauter, cea care a strălucit pentru România.
17:10
Unde se poate decide Rapid – Dinamo! Disputa cifrelor arată o favorită, dar și un om care poate decide partida # Fanatik
Cele două echipe sunt angrenate în lupta pentru titlu și au un duel activ în fruntea clasamentului, cu plusuri și minusuri pentru fiecare dintre ele
16:50
Diana, soția lui Dan Șucu, pune presiune pe jucători înainte de Rapid – Dinamo „Ne e dor de tine. Așteptăm golul tău”. Foto # Fanatik
Partida dintre Rapid și Dinamo este așteptată cu sufletul la gură de toată lumea. Ce mesaj a avut soția lui Dan Șucu pentru jucătorii giuleșteni cu doar câteva ore înainte de start.
16:50
Rapid - Dinamo este derby-ul etapei cu numărul 28 din SuperLiga. Anunț important pentru suporterii echipei lui Zeljko Kopic înaintea marelui meci.
Acum 4 ore
16:40
Cine este Giuliana, arbitra care-i înnebunește pe fani, pe stadioane. Are 23 de ani și a terminat o facultate de prestigiu # Fanatik
Giuliana, femeia care întoarce toate privirile suporterilor atunci când apare la un meci de fotbal. Aceasta a urmat cursurile unei universități de renume.
16:20
Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac nu mai formează un cuplu. Vestea surprinzătoare vine la doar două săptămâni după ce sportiva a câștigat titlul de la Transylvania Open.
16:10
Dinamoviștii au fost deconspirați înaintea derby-ului cu Rapid. Ce a apărut pe internet în ziua meciului. Foto # Fanatik
Dinamo joacă sâmbătă seară contra Rapidului. Ce a apărut pe internet despre „câini” chiar în ziua marelui meci de pe Arena Națională.
15:50
Adrian Mutu a văzut parcursul recent al lui Inter și a spus totul despre echipa lui Cristi Chivu. Ce șanse i-a dat la câștigarea titlului în acest sezon de Serie A.
15:40
Tânărul Denis Radu, decisiv în Turcia! Pasă genială de gol dată chiar în prelungiri. Video # Fanatik
Denis Radu a reușit să fie decisiv în ultimul meci jucat de Eyupspor. Fundașul împrumutat de la Petrolul a oferit o pasă genială. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
15:20
Dragoș Nedelcu iubește din nou! Fostul jucător al FCSB s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii, după ce a divorțat la doar trei luni de la nuntă. Foto # Fanatik
Dragoș Nedelcu are o nouă iubită. După un divorț la doar trei luni de la nuntă, fostul mijlocaș de la FCSB se iubește cu o fostă ispită de la Insula Iubirii.
15:10
Cum a ajuns Cătălin Cîrjan la Dinamo: “Norocul nostru e că Şumudică a venit mai târziu! Nu îl lăsa să plece” # Fanatik
Cum a ajuns Cătălin Cîrjan la Dinamo, de fapt. Cum putea Marius Șumudică să oprească mutarea mijlocașului de la Rapid la rivala din „Ștefan cel Mare”.
15:10
Vaccinul universal care ar putea rescrie regulile în medicină: o singură formulă împotriva gripei, răcelii și tusei. „Nu e imposibil” # Fanatik
Un vaccin universal ar putea proteja împotriva tuturor tipurilor de răceală, gripă și tuse. Primele teste au dat rezultate impresionante. Cu toate acestea, medicii așteaptă rezultatele finale
14:50
Cum a reuşit Daniel Pancu să revitalizeze CFR Cluj: “Este surprinzător! Au vândut vedeta şi au scos rezultate prin forţa grupului” # Fanatik
Adrian Mutu știe care este secretul prin care CFR Cluj a reușit să ajungă pe loc de play-off. Cum a reușit Daniel Pancu să îi ducă pe ardeleni la o serie de 8 victorii consecutive.
Acum 6 ore
14:40
Turcii au aflat că Mircea Lucescu vine la Istanbul și au reacționat instant: „Incertitudinea s-a încheiat!” # Fanatik
FRF a anunțat că Mircea Lucescu se va afla pe banca naționalei României la barajul pentru Cupa Mondială. Ce au scris turcii după ce au primit această veste.
14:20
Românul care s-a întâlnit într-un magazin cu marele Johan Cruyff. Gestul făcut de acesta în urma căruia a fost îmbrățișat de olandez # Fanatik
În urmă cu mai mulți ani, legendarul Johan Cruyff a dat nas în nas cu un conațional de-al nostru într-un magazin. Românul dezvăluie, în prezent, de ce a fost îmbrățișat de olandez. Gestul său simplu.
14:10
De la Rapid, direct în Ligue 1! Înaintea derby-ului cu Dinamo, i-a comunicat lui Dan Șucu că pleacă # Fanatik
Mutare spectaculoasă în Ligue 1 de la Rapid. Omul de încredere al lui Dan Șucu a anunțat că pleacă înainte de derby-ul cu Dinamo. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
14:00
„Iadul alb!”. Liga 2, afectată de ninsorile abundente. Organizatorii nu au putut face față: „O rușine de meci” # Fanatik
În această săptămână s-a reluat Liga 2, însă unele partide au fost afectate de ninsorile abundente care au căzut în ultimele ore în majoritatea țării.
13:40
Mihai Stoica, atac la CFR Cluj: „Viciere de rezultat! N-am văzut atâtea erori de arbitraj într-o singură direcţie ca la Sibiu”. Managerul general de la FCSB se ia de Vassaras # Fanatik
Lupta la play-off se joacă cu săbiile pe masă în SuperLiga. Mihai Stoica a ieșit la atac și a lansat acuzații grave împotriva rivalei CFR Cluj. Nici Vassaras n-a scăpat de criticile președintelui C.A. de la FCSB
13:10
Daniel Pancu a jucat 5 ani în Turcia și a fost unul dintre fotbaliștii români care au lăsat o impresie bună. Acum, jurnaliștii de acolo sunt cu ochii pe cariera lui de antrenor.
12:50
Video. Rapidiștii, răspuns devastator după clipul lui Dinamo, cu câinele și pana. Ce au reușit cu ajutorul Al: „Poveștile trebuie spuse până la capăt” # Fanatik
Fanii rapidiști au venit cu un răspuns devastator după videoclipul controversat postat de Dinamo înainte de derby. Replica giuleștenilor s-a ridicat la același nivel.
Acum 8 ore
12:30
Federația Română de Fotbal, Răzvan Burleanu și Mircea Lucescu s-au decis asupra meciului cu Turcia de la barajul din martie. Cine va sta pe bancă?
12:20
Bogdan Baratky, editorial tăios după clipul controversat care a aprins Rapid – Dinamo: „Ne prefacem că nu înțelegem. Declar deschisă epoca plăcuței suedeze” # Fanatik
Bogdan Baratky a scris în Fanatik despre videoclipul controversat al lui Dinamo, care a stârnit isterie înaintea derby-ului cu Rapid. Care este poziția categorică a editorialistului
12:10
Singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție! Dezvăluiri incendiare: “Au fost depistați trei colegi” # Fanatik
Care a fost singurul meci vândut de Dinamo în anii de dinainte de Revoluție. O legendă a clubului alb-roșu face dezvăluiri importante. Trei jucători au fost implicați în aranjament.
11:50
Florin Niță, decizie de ultim moment privitoare la cariera sa! Portarul român a plecat în cantonament alături de speranțele de viitor ale celor de la FC Barcelona
11:40
Își continuă CFR Cluj forma de vis?! Statistica Petrolului îl bagă în alertă pe Daniel Pancu # Fanatik
Echipa lui Daniel Pancu își poate consolida sâmbătă poziția în play-off-ul SuperLigii în fața unei echipe care amenință să-i oprească seria incredibilă de rezultate pozitive
11:20
Sabin Ilie, dialog fabulos în direct cu Sorin Cârțu: „Ai grijă cu fiul tău, e bombă, e peste tine și Adrian” / „O să-i zică vreodată Hagi ‘bravo’?”. Exclusiv # Fanatik
Bogdan Ilie este băiatul lui Sabin Ilie (50 de ani) și nepotul „Cobrei” Adrian Ilie (51 de ani). Poreclit „Bombiță”, puștiul a primit laude de la Sorin Cârțu, în direct la Fanatik SuperLiga
11:10
Constantin Budescu este aproape de o revenire în SuperLiga. Ce club s-a interesat de serviciile mijlocașului ofensiv. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
11:10
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 14. Ultima rundă din faza grupelor. Gloria Bistrița e sigură de play-off. CSM București a schimbat ora meciului cu Ikast # Fanatik
Tot ce trebuie să știi despre Champions League handbal feminin, etapa 14. Vezi când sunt programate CSM București și Gloria Bistrița și pe cine întâlnesc.
10:50
Prestianni a recunoscut în fața UEFA! Cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius. Riscă o suspendare imensă # Fanatik
Gianluca Prestianni a recunoscut totul! Audiat de UEFA, jucătorul celor de la Benfica a dezvăluit cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius în scandalul din Champions League.
Acum 12 ore
10:40
Dumitru Dragomir a făcut topul jucătorilor tineri din SuperLiga: “Ăştia sunt cei mai tari!” # Fanatik
Fotbalul românesc a început să ofere din nou jucători de mare perspectivă. Dumitru Dragomir i-a numit pe cei mai buni 3 tineri fotbaliști din țară în acest moment.
10:30
Cum a apărut, de fapt, celebrul „Un strigăt din vechea Troie! Ahoe!”. Amintiri de poveste din galeria Rapidului # Fanatik
„Un strigăt din vechea Troie! Ahoe!” nu e doar o scandare, ci o poveste. Cum a apărut, cine a rostit-o prima dată și ce amintiri a lăsat în galeria Rapidului.
10:20
A fost arestat chiar în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă! Fostul antrenor al campioanei olimpice este acuzat de viol și abuz asupra unui minor # Fanatik
Caz șocant în timpul desfășurării Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Fostul antrenor al patinatoarei Amber Glenn a fost acuzat de viol și încarcerat
10:10
„Bestia” de la FCSB refuză să se opereze, însă îi sfidează pe medici! Imagini tari din sala de forță. Video # Fanatik
Joyskim Dawa refuză să se opereze după revenirea la FCSB. În ciuda acestui fapt, fundașul camerunez rupe în două sala de forță. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
10:10
Scandalul vameșilor cu certificatele false de handicap ia amploare. Ce se află în spatele anchetei # Fanatik
Ancheta vameșilor cu certificate de handicap nevalide scoate la lumină fraude, erori în sistem și impactul asupra persoanelor care au nevoie de sprijin real.
09:50
Țeapa uriașă pe care și-a luat-o Gabi Tamaș. Cum a rămas fără bani pe card concurentul de la Survivor România # Fanatik
Gabi Tamaș a povestit într-un podcast de pe YouTube situația în care a fost pus în perioada în care evolua în Marea Britanie. Înșelăciunea care l-a costat mulți bani.
09:40
Adrian Mutu şi-a ales favorita din derby-ul Rapid – Dinamo: “Are un plus de 10%!”. Şanse mici ca FCSB să prindă play-off-ul: “Ar fi o bombă!” # Fanatik
Adrian Mutu și-a ales favorita în derby-ul etapei 28, Rapid - Dinamo. Ce spune fostul internațional despre lupta incendiară la play-off-ul din SuperLiga.
09:20
Fostul fotbalist de la Manchester United și Liverpool, acuzat de tentativă de omor într-o scenă cu împușcături ca în filmele de acțiune # Fanatik
Un fost fotbalist de la Manchester United și Liverpool este acuzat de tentativă de omor asupra unui tânăr! Acesta a fost împușcat în picior și a ajuns în stare gravă la spital
09:10
Hagi-Gheorghe a devenit oficial sfânt. Anunțul Patriarhiei Ecumenice. Despre cine este vorba # Fanatik
Hagi-Gheorghe a devenit în mod oficial sfânt. Patriarhia Ecumenică a oferit marele anunț. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre canonizarea de la Muntele Athos.
09:10
Rapid și Dinamo se întâlnesc sâmbătă, de la ora 20:30, în derby-ul etapei cu numărul 28 din SuperLiga, iar toate informațiile și noutățile le găsiți pe FANATIK.
08:50
Sfatul dat de Mirel Rădoi care-l motivează zilnic pe David Matei: „Mi-a spus că atunci mi se va încheia cariera!” # Fanatik
David Matei a vorbit înainte de duelul dintre Unirea Slobozia și Universitatea Craiova despre lupta pentru primul loc și sfatul primit de la Mirel Rădoi, care îl motivează meci de meci.
08:40
Și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă, iar acum și-a primit verdictul! Ce pățește Jutta Leerdam, iubita lui Jake Paul, după incidentul de la Milano Cortina # Fanatik
Ce se întâmplă cu Jutta Leerdam după ce și-a desfăcut costumul și și-a arătat bustiera imediat după ce a obținut medalia de aur la patinaj viteză! Sportiva olandeză a primit verdictul
08:20
Cum a stabilit Mircea Lucescu același record pentru Rapid și Dinamo. E singurul antrenor român care a reușit această performanță # Fanatik
Mircea Lucescu a stabilit, de-a lungul carierei sale, același record atât pentru Rapid, cât și Dinamo. El este în continuare singurul antrenor român care a reușit această performanță.
08:20
Ce i-a transmis selecționerul Turciei lui Mircea Lucescu înainte de barajul pentru Cupa Mondială. Cum i-a caracterizat Vincenzo Montella pe „tricolori” # Fanatik
Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu înainte de semifinala barajului pentru Cupa Mondială.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.