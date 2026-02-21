Atenție, Inter! Cum se pregătește Bodo/Glimt să-i dea lovitura lui Cristi Chivu
Golazo.ro, 21 februarie 2026 18:20
Bodo/Glimt se pregătește intens pentru cel mai important meci din istoria clubului. Adversar: Cristi Chivu.
Acum 5 minute
18:40
„Puteau fi pe podium!” Cel mai bun bober al tuturor timpurilor a vorbit, pentru GOLAZO.ro, despre performanța echipajului Tentea – Iordache # Golazo.ro
Kevin Kuske, 47 de ani, a avut cuvinte de laudă pentru echipajul de bob în 2 al României, care a ocupat locul cinci la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
18:40
„Rațiu o ridică pe Rayo” FOTO. Fundașul român, de neoprit în Spania! Un nou assist spectaculos și în meciul cu Betis: „Cel mai periculos jucător” # Golazo.ro
BETIS - RAYO VALLECANO. Andrei Rațiu (27 de ani) a reușit o nouă pasă decisivă pentru echipa sa, după o fază extrem de spectaculoasă.
Acum 15 minute
18:30
Probleme pentru Craiova Doi jucători importanți nu vor putea evolua în meciul cu Unirea Slobozia, dar există și două vești bune pentru Coelho # Golazo.ro
Probleme pentru Filipe Coelho (45 de ani). Antrenorul Universității Craiova nu se va putea baza pe doi jucători importanți la partida cu Unirea Slobozia. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.
Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
18:10
Afacere în numele fiului Ionel Ganea a inițiat un proiect care amintește de Alexandru , băiețelul său decedat la 3 ani # Golazo.ro
Fostul internațional român Ionel Ganea (52 de ani) a mai făcut un pas cu încărcătură emoțională puternică, după drama care i-a marcat viața.
17:50
Sepsi, pe modul ChatGPT Ovidiu Burcă folosește de inteligența artificială în pregătirea echipei: „Am primit sugestii destul de bune” # Golazo.ro
Ovidiu Burcă (45 ani), antrenorul celor de la Sepsi, spune că s-a folosit de inteligența artificială în pregătirea echipei sale.
Acum 2 ore
17:40
Chivu, campion în Serie A? Adrian Mutu, despre șansele lui Inter la titlu: „De departe, cei mai buni” + Ce spune despre eșecul cu Bodo/Glimt # Golazo.ro
Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre șansele lui Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), de a câștiga titlul în Serie A.
17:10
Denilson, atacantul echipei thailandeze Ratchaburi, fost jucător în Portugalia, a acuzat rasismul după un meci în Liga Campionilor AFC 2
17:00
Sabrina Voinea, operată Mama gimnastei a dat detalii despre starea ei: „A luat-o dintr-odată” # Golazo.ro
Sabrina Voinea (18 ani), una dintre cele mai bune gimnaste din România, a fost operată.
Acum 4 ore
16:40
În acest weekend se dispută partidele din etapa a 28-a din Liga 1. Ne așteaptă meciuri pline de intensitate, în care echipele nu își mai permit greșeli, dacă vor să-și atingă obiectivele.
16:40
„O mare, mare viciere” Mihai Stoica, atac dur la adresa lui Vassaras și a lui CFR: „De ce mie nu mi s-a permis? Intervin antipatiile” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a venit cu o serie de critici la adresa clubului CFR Cluj și a lui Kyros Vassaras (60 de ani), președintele CCA.
16:30
Dinamo a plagiat FOTO Postarea dinainte de derby-ul cu Rapid, identică uneia din Australia # Golazo.ro
Dinamo se pregătește de derby-ul cu Rapid și, în cursul zilei de astăzi, a încărcat pe rețelele de socializare o imagine în care anunță meciul. Totuși, acea postare este identică cu a unei echipe din Australia.
16:20
„Nu primisem acceptul” Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO: „Costă 5.000 $” # Golazo.ro
Julia Sauter, 28 de ani, a obținut o performanță deosebită la JO Milano-Cortina, în proba de patinaj artistic. Maria Coroamă, președinta Federației Române de Patinaj, a declarat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că performanța excelentă a Juliei nu a venit fără emoții.
16:20
Olimpicul istoriei Norvegianul Klaebo a cucerit azi al 6-a aur la Milano Cortina. Șase din șase curse. Cel mai mare la Jocurile de Iarnă # Golazo.ro
Johannes Hosflot Klaebo, 29 de ani, este primul sportiv cu șase medalii de aur la masculin într-o ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Norvegianul a câștigat toate cele șase probe la schi fon
15:40
Ironiile continuă FOTO Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să se audă lătratul câinilor” # Golazo.ro
Ironiile continuă înainte de derby-ul etapei #28 din Liga 1. Fanii Rapidului au creat, cu ajutorul Inteligenței Artificiale, o continuare a clipului controversat postat de Dinamo.
15:10
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație # Golazo.ro
Kamila Sellier a fost transportată de urgență la spital și operată la față după accidentarea înfiorătoare suferită în cursa de 1.500 m la patinaj viteză pe pistă scurtă. Care sunt primele informații despre starea sportivei poloneze
Acum 6 ore
14:30
Pleacă de la Rapid L-a fi anunțat deja pe Dan Șucu de decizia luată » Va semna cu un club din Ligue 1! # Golazo.ro
Daniel Sandu (33 de ani), directorul departamentului de scouting de la Rapid, ar urma să se despartă de formația giuleșteană.
14:30
Șucu și Angelescu, la Arenă FOTO Ce spune clubul Rapid despre o amânare a derby-ului și cum a ironizat-o pe Dinamo # Golazo.ro
Dan Șucu (62 de ani), acționarul majoritar al Rapidului, și Victor Angelescu (41 de ani), acționar minoritar și președinte al clubului, au mers pe Arena Națională pentru a verifica starea gazonului înainte de derby-ul cu Dinamo.
13:50
Aproape de inaugurare FOTO Cum arată noua sală Polivalentă de 25 de milioane de euro, care a intrat rapid în planurile Federațiilor din România # Golazo.ro
Inaugurarea Sălii Polivalente din Tulcea se aproprie, iar Federația Română de Volei și cea de Baschet s-au întâlnit pentru a discuta cu Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea.
13:40
„Nu faceți ca Tottenham!” Clubul lui Drăgușin, dat exemplu negativ în parlamentul Suediei: „Riscăm să fim la fel!” # Golazo.ro
Mikael Damberg, fost ministru de finanțe al Suediei, a criticat guvernul de la Stockholm comparându-l într-un discurs din parlament cu situația foarte rea prin care trece Tottenham în ultimii doi ani
13:40
CONDIȚII GRELE Cum arată Arena Națională înainte de Rapid - Dinamo: peisaj de iarnă plină! Se lucrează intens, dar gazonul suferă # Golazo.ro
Arena Națională arată departe de condițiile ideale cu doar câteva ore înainte de Rapid - Dinamo, meci programat în această seară, de la ora 20:30.
13:20
Imagini impresionante A revenit fotbalul în Gaza, printre dărâmături: „Mulți coechipieri au fost uciși sau răniți. Bucuria e incompletă” # Golazo.ro
Fotbalul a revenit în Fâșia Gaza, după o lungă perioadă marcată de mii de decese și clădiri distruse.
Acum 8 ore
12:30
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off” # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat azi că selecționerul Mircea Lucescu va continua pe banca naționalei și la meciurile din play-off-ul de calificare pentru CM 2026
12:20
Condiții inumane de joc FOTO. Trei meciuri din Liga 2 se dispută pe terenuri complet acoperite de zăpadă # Golazo.ro
Valul de frig și zăpadă care s-a abătut peste România pune mari probleme privind desfășurarea meciurilor care se desfășoară astăzi în Liga 2.
11:50
A devenit celebru la Jocurile Olimpice FOTO+VIDEO. Modul inedit în care un cameraman imortalizează momentele de la patinaj artistic # Golazo.ro
Jordan Cowan, fost patinator artistic care a devenit cameraman, a devenit celebru pentru modul inedit în care i-a filmat pe concurenții de la Jocurile Olimpice.
11:40
Rapid - Dinamo LIVE de la 20:30, în etapa #28 » Derby de foc pe Arena Națională: ce spune LPF despre condițiile de joc # Golazo.ro
Rapid și Dinamo se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în derby-ul etapei #28 din Liga 1.
11:30
Va juca deși e acuzat de rasism?! Când e așteptată decizia UEFA în „cazul Vinicius - Prestianni” # Golazo.ro
Gianluca Prestianni riscă să fie suspendat 10 meciuri dacă va fi găsit vinovat după ce a fost acuzat de rasism de Vinicius în timpul duelului Benfica - Real
11:00
„De atunci nu am mai fost convocat” Gabi Torje explică momentul în care s-a produs ruptura cu naționala: „Cred că majoritatea au fost de acord cu mine, dar n-au spus-o” # Golazo.ro
Gabi Torje, fost jucător la Dinamo, Espanyol sau Udinese, a explicat de ce nu a mai fost convocat la naționala României, după părerea sa.
Acum 12 ore
10:20
Propunere pentru Dinamo Ce jucător l-a impresionat pe Basarab Panduru: „Kopic să-i dea direcție” + Soluție pentru națională: „Îi ia fața lui Eissat” # Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani) a analizat partida dintre FC Botoșani și U Cluj (scor 1-3) și a remarcat doi jucători, câte unul din fiecare tabără.
09:50
A debutat în Serie A Ioan Vermeșan a bifat primele minute în prima ligă din Italia » Ce notă a primit # Golazo.ro
Ioan Vermeșan a debutat în Serie A pentru Hellas Verona, în meciul pierdut cu Sassuolo, scor 0-3, în etapa #26.
Acum 24 ore
04:20
Meci sub lumina reflectoarelor Unirea Slobozia va inaugura nocturna de pe Stadionul „1 Mai” în partida cu U Craiova: „A fost greu să depășim obstacolele” # Golazo.ro
Alexandru Potor, primarul din Slobozia, a anunțat că echipa locală va beneficia de nocturnă de acum înainte. Meciul în care va fi inaugurată nocturna stadionului va avea loc duminică, de la ora 22:00, împotriva Universității Craiova.
00:20
„De vulturii din Giulești n-am auzit” Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție” # Golazo.ro
Imaginile generate de clubul Dinamo cu ajutorul inteligenței artificiale, folosite pentru promovarea derby-ului Rapid pe conturile oficiale, au stârnit o dezbatere în studioul Fotbal Club, pe Digi Sport
20 februarie 2026
22:50
Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri # Golazo.ro
Valentin Mihăilă (26 de ani), internaționalul român de la Rizespor, a marcat în partida cu Kocaelispor, încheiată 2-0.
22:40
„Să nu uităm cazul lui Sepsi” Zoran Mitrov nu mai are speranțe pentru play-off, după eșecul cu U Cluj: „Așa e când nu ești corect cu fotbalul” # Golazo.ro
FC Botoșani - U Cluj 1-3. Zoran Mitrov (24 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul de pe teren propriu din etapa #28 a Ligii 1.
22:20
22:10
Mourinho, pus la zid de Kompany Antrenorul lui Bayern intervine în scandalul de rasism: „Mi s-a întâmplat și mie. Scandări din Ku Klux Klan și sunete de maimuțe” # Golazo.ro
Antrenorul lui Bayern Munchen, Vincent Kompany (39 de ani), a vorbit despre scandalul ultimelor zile, după replicile rasiste ale lui Gianluca Prestianni (20 de ani) la adresa lui Vinicius Junior (25 de ani)
21:10
Organizatorii Ligii 2 au fost nevoiți să ia măsuri de ultim moment din cauza vremii nefavorabile din sudul României. Trei meciuri din prima rundă după pauza competițională de iarnă vor avea loc pe terenul bazei Federației Române de Fotbal de la Buftea.
21:10
Așteptarea va lua sfârșit Jucătorul adus de FCSB la începutul anului va debuta cu Metaloglobus. În ce situație se află Tănase și Thiam # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația lui Ofri Arad (27 de ani), jucătorul transferat de FCSB în luna ianuarie.
21:00
Boicotul Peluzei Cătălin Hîldan Motivul pentru care ultrașii au lipsit de la meciul lui CS Dinamo din Liga Campionilor # Golazo.ro
Peluza Cătălin Hîldan (PCH) a lipsit de la partida de handbal masculin dintre CS Dinamo și formația germană Fuchse Berlin, scor 21-27.
20:50
„Dorel” lovește la „Stadionul Bölöni” Constructorii nu au respectat proiectul: a ieșit o ciudățenie! # Golazo.ro
Stadionul Municipal „Bölöni Laszlo” din Târgu Mureș, aflat în reabilitare după ani de degradare, se confruntă cu întârzieri și probleme tehnice.
20:30
Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!” # Golazo.ro
Oțelul - UTA Arad 2-2. Cele două au remizat în primul meci al etapei #28, rezultat care avantajează mai mult contracandidatele pentru lupta la play-off.
20:30
Ce se întâmplă cu Pușcaș Kopic și Nicolescu, detalii despre situația atacantului care va semna cu Dinamo: „Atunci ajunge în București” # Golazo.ro
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, și Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, au vorbit despre situația lui George Pușcaș, atacant care li se va alătura roș-albilor.
19:50
Pregătiri pentru condiții extreme Măsurile organizatorilor înainte de derby-ul Rapid - Dinamo pe Arena Națională # Golazo.ro
Organizatorii au luat măsuri speciale pentru a menține gazonul în condiții optime pentru meciul Rapid - Dinamo. Partida se va desfășura mâine, de la ora 20:30, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro, precum și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
19:40
„E instigare!” Suporterii lui Dinamo reacționează după clipul postat de club: „Lipsă de decență și de respect față de adversar” # Golazo.ro
Fanii dinamoviști au păreri împărțite despre imaginile create de club cu inteligența artificială pentru a promova derby-ul Rapid - Dinamo
19:40
Incredibil: Vassaras l-a premiat pe Hațegan E delegat la meciul echipei lui Marius Șumudică, la 4 zile de la scandalul din Hermannstadt - CFR # Golazo.ro
Ovidiu Hațegan a avut parte de o delegare „de lux” după scandalul creat în etapa precedentă a Ligii 1.
19:20
Pancu, uluit Antrenorul CFR-ului a comentat suspendarea primită de Andrei Cordea: „Cea mai injustă decizie de când sunt eu în fotbal” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) a reacționat după suspendarea primită de Andrei Cordea în urma scandalului de la meciul cu U Cluj, scor 3-2.
19:10
Ședință la FRF Mihai Stoichiță și Ilie Dumitrescu, reacții despre viitorul lui Lucescu la națională: „Sută la sută” # Golazo.ro
Reprezentanții Federației Române de Fotbal (FRF) s-au reunit vineri pentru a discuta viitorul echipei naționale. Selecționerul Mircea Lucescu a mers în Belgia pentru investigații medicale suplimentare, după ce în ultimele luni a acuzat probleme de sănătate.
19:00
Kopic e supărat pe Mazilu Antrenorul a explicat situația fotbalistului adus de la Brighton: „Cu altă ocazie, când va merita” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre situația lui Adrian Mazilu (20 de ani).
19:00
Continuă problemele la UTA! Jucătorul adus în această iarnă va lipsi până la finalul sezonului. Ce soluții are Adrian Mihalcea # Golazo.ro
Luka Gojkovic (26 de ani), jucătorul împrumutat de Rapid la UTA Arad în această iarnă, va rata restul sezonului după accidentarea din meciul cu FC Botoșani, 2-1.
18:50
Final de aventură la WTA Dubai Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, învinse în semifinalele probei de dublu » Premiu consistent pentru românce # Golazo.ro
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au oprit în semifinalele probei de dublu din cadrul competiției WTA 1000 de la Dubai.
