Se implinesc 4 ani de când Rusia a invadat Ucraina. Și un an și două luni de când Trump a oprit războiul în 24 de ore
Impact.ro, 21 februarie 2026 18:50
Zilele acestea, se împlinesc 4 ani de când Rusia a invadat Ucraina. Sau de când Ucraina a atacat Rusia pe teritoriul Ucrainei, după cum cred unii. Sau, dacă nu vă place acest unghi, hai să […] The post Se implinesc 4 ani de când Rusia a invadat Ucraina. Și un an și două luni de când Trump a oprit războiul în 24 de ore appeared first on IMPACT.ro.
Ca să nu plătească salubritatea, un italian cu aplecare de român și-a dresat câinele să îi ducă gunoiul la o groapă ilegală # Impact.ro
Sicilia, Italia. Autoritățile au dat publicității imagini cu un câine dresat de un localnic să îi care sacii cu gunoi la o groapă ilegală. Din imagini se constată că, până la urmă, chiar și câinele […] The post Ca să nu plătească salubritatea, un italian cu aplecare de român și-a dresat câinele să îi ducă gunoiul la o groapă ilegală appeared first on IMPACT.ro.
Un bucureștean a plătit doar 850 de lei la întreținere pe ianuarie, pentru că din fericire în ianuarie a avut apă caldă și căldură doar 5 zile # Impact.ro
Încă o românească și-a făcut debutul prin portofelele bucureștenilor la începutul acestui an: întreținerea a crescut simțitor, deși mulți bucureșteni nu au beneficiat aproape deloc de utilitățile pentru care se cer acei bani. Revolta unuia […] The post Un bucureștean a plătit doar 850 de lei la întreținere pe ianuarie, pentru că din fericire în ianuarie a avut apă caldă și căldură doar 5 zile appeared first on IMPACT.ro.
Rapid – Dinamo, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 21 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Arena Naţională, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 […] The post SuperLiga: Rapid vs Dinamo – Derby pentru titlu appeared first on IMPACT.ro.
CFR Cluj – Petrolul Ploieşti, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 21 februarie 2026, de la ora 18:00, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: CFR Cluj vs Petrolul Ploieşti – Ardelenii, de neoprit appeared first on IMPACT.ro.
Dacă ieri și alaltăieri s-a circulat greu cu mașina prin București, azi s-a circulat greu pe jos, pentru cine nu are barcă. Dacă se întrunea CCR la timp și anula ori zăpada, ori apăraia de […] The post De vină e CCR. Trebuia să anuleze ninsoarea sau măcar apăraia de după nedeszăpezire appeared first on IMPACT.ro.
Militari residence. Șoferii să aibă grijă și la iceberguri, să nu se scufunde ca Titanicul # Impact.ro
Așa se circulă prin cartierul rezidențial Militari. Se înaintează greu nu atât din cauza aglomerației cât din cauza valurilor. Dacă se pune acolo taxă de trecere, ca prin Canalul Panama, de exemplu, Militariul devine buricul […] The post Militari residence. Șoferii să aibă grijă și la iceberguri, să nu se scufunde ca Titanicul appeared first on IMPACT.ro.
100.000 de telespectatori pe mintut la Realitatea Plus în cele 3 ore în care a emisia a fost suspendată de CNA. Daci liberi până la capăt! # Impact.ro
Site-ul paginademedia.ro, specializat în știri și analize din nișa profesională mass-media, scrie că ieri, 19 februarie, ziua în care emisia Realitatea Plus a fost suspendată de CNA preț de 3 ore, audiența postului a fost […] The post 100.000 de telespectatori pe mintut la Realitatea Plus în cele 3 ore în care a emisia a fost suspendată de CNA. Daci liberi până la capăt! appeared first on IMPACT.ro.
Un bărbat din Neamț s-a dus beat la examenul pentru permisul de șofer. Norocul lui că nu avea permis! # Impact.ro
Autoritățile din Neamț au comunicat că poliția s-a confruntat cu o prezență inedită la proba practică pentru obținerea permisului auto: un cetățean a venit beat la examen. Aparatul etilotest a indicat că domnil.avea 0,7 mg/l […] The post Un bărbat din Neamț s-a dus beat la examenul pentru permisul de șofer. Norocul lui că nu avea permis! appeared first on IMPACT.ro.
Nicușor Dan a încercat să îi explice lui Donald Trump teorema lui Lagrange, dar a fost oprit de un agent de securitate # Impact.ro
La finalul întrunirii Consiliului pentru Pace, la care a participat ca observator (un fel de inspector la școală), domnul Nicușor Dan s-a dus spre Donald Trump și a încercat să intre în vorbă cu el. […] The post Nicușor Dan a încercat să îi explice lui Donald Trump teorema lui Lagrange, dar a fost oprit de un agent de securitate appeared first on IMPACT.ro.
Botoşani – U Cluj, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, vineri, 20 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Municipal din Botoşani, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Botoşani vs U Cluj – Cine intră în play-off? appeared first on IMPACT.ro.
Donald Trump anunță că vor fi publicate toate documentele despre extratereștri. Și Nicușor Dan ne amenință de câteva luni cu ceva asemănător… # Impact.ro
Donald Trump i-a reproșat fostului președinte Obama că ar fi divulgat informații secrete despre extratereștri când a spus la un interviu că „extratereștrii sigur există”. Supărat nu neapărat pe divulgarea informațiilor secrete cât pe faptul […] The post Donald Trump anunță că vor fi publicate toate documentele despre extratereștri. Și Nicușor Dan ne amenință de câteva luni cu ceva asemănător… appeared first on IMPACT.ro.
Oţelul Galaţi – UTA Arad, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, vineri, 20 februarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Oţelul din Galaţi, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Oţelul Galaţi vs UTA Arad – Duel de totul sau nimic appeared first on IMPACT.ro.
Poza care dovedește că doi oameni pot merge la același frizer chiar dacă locuiesc pe continente diferite # Impact.ro
Totul ține de cât de talentat e frizerul, de cât de convingător e. Bravo frizerului! The post Poza care dovedește că doi oameni pot merge la același frizer chiar dacă locuiesc pe continente diferite appeared first on IMPACT.ro.
Nicușor Dan, după ce Trump i-a greșit funcția și l-a făcut premier: „Nu e timpul pierdut”. Mda… Și nici TVA-ul nu a crescut # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan a încercat să iasă prin ironie din încurcătura în care l-a băgat Donald Trump când i-a încurcat funcția și s-au referit la el ca la „premierul României”. Ironia prin care a încercat […] The post Nicușor Dan, după ce Trump i-a greșit funcția și l-a făcut premier: „Nu e timpul pierdut”. Mda… Și nici TVA-ul nu a crescut appeared first on IMPACT.ro.
Sondaj: în caz de război, 20% dintre români fug din țară, 11% se ascund, 5% își scot certificat că au platfus # Impact.ro
Procentul celor care spun că ar lupta pentru apărarea patriei este de 48%, în scădere cu două procente față de un sondaj similar făcut în urmă cu doi ani. Se poate spune că „progresăm” inclusiv […] The post Sondaj: în caz de război, 20% dintre români fug din țară, 11% se ascund, 5% își scot certificat că au platfus appeared first on IMPACT.ro.
Donald Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan: l-a făcut „prim-ministru”. Urmează pe net averse de „turu’ 2 ânapoi” de la adepții „alesului” # Impact.ro
Mică gafă a președintelui Donald Trump, care l-a prezentat pe Nicușor Dan drept „prim-ministrul României” la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington. E de apreciat totuși că domnul Trump nu a încurcat numele țării. […] The post Donald Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan: l-a făcut „prim-ministru”. Urmează pe net averse de „turu’ 2 ânapoi” de la adepții „alesului” appeared first on IMPACT.ro.
Șoferul anului în București. Ajută călătorii să se urce în troleibuz ca în telecabină la Cota 2000 # Impact.ro
Iată că ce nu a făcut primăria în privința deszăpezirii.reușesc să corecteze cât de cât unii șoferi mai responsabili decât autoritățile. În imagini, un șofer de troleibuz dă la propriu o mână de ajutor călătorilor […] The post Șoferul anului în București. Ajută călătorii să se urce în troleibuz ca în telecabină la Cota 2000 appeared first on IMPACT.ro.
Fratele regelui Charles a fost arestat, fiind vizat în dosarul Epstein. Îi putem recomanda o țară unde scapă prin prescriere # Impact.ro
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a fost arestat aztazi, chiar de ziua lui, fiinde acuzat de comportament necorespunzător în funcții publice. Comportamentul necorespunzător este legat, cel mai probabil, de prestația de mare excepție cu care […] The post Fratele regelui Charles a fost arestat, fiind vizat în dosarul Epstein. Îi putem recomanda o țară unde scapă prin prescriere appeared first on IMPACT.ro.
Raed Arafat își cere scuze pentru RO-ALERT-ul de la 4 dimineața și promite modificări ale semnalului sonor. Eventual să bage zgomot de bormașină # Impact.ro
Domnul Raed Arafat, șeful ISU, a explicat rostul mesajului RO-ALERT dat la 4 dimineața pentru codul roșu de iad alb, cum ar spune meteorologii de la programele de știri. Șeful ISU spune că mesajul trebuia […] The post Raed Arafat își cere scuze pentru RO-ALERT-ul de la 4 dimineața și promite modificări ale semnalului sonor. Eventual să bage zgomot de bormașină appeared first on IMPACT.ro.
Celtic – Stuttgart, meci contând pentru prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Europa, este programat, joi, 19 februarie 2026, de la ora 22:00, pe Celtic Park din Glasgow, şi va fi […] The post Europa League: Celtic vs Stuttgart – Şvabii, uşor favoriţi appeared first on IMPACT.ro.
PAOK Salonic – Celta Vigo, meci contând pentru prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Europa, este programat, joi, 19 februarie 2026, de la ora 19:45, pe Stadion Toumba, şi va fi […] The post Europa League: PAOK Salonic vs Celta Vigo – Duel românesc pe Toumba appeared first on IMPACT.ro.
Mugur Isărescu, profesionistul perfect, fără înlocuitori, atrage atenția: reducerea inflației prin tăieri poate aduce recesiune mare # Impact.ro
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR pe care nu am avea cu cine să îl înlocuim dacă, Doamne ferește, ar decide să se retragă, a venit astăzi cu câteva aprecieri macroeconomice vizavi de situația mai delicată prin […] The post Mugur Isărescu, profesionistul perfect, fără înlocuitori, atrage atenția: reducerea inflației prin tăieri poate aduce recesiune mare appeared first on IMPACT.ro.
Avem probabil cea mai bună echipă din lume la această disciplină de iarnă: împinsul mijlocului de transport în comun de către călători până iese din zăpadă. Dar e și normal să din cei mai buni […] The post Jocurile Olimpice de Iarnă de la București, echipa călătorilor STB appeared first on IMPACT.ro.
Nicușor Dan zboară până la Washington cu un avion închiriat de la Țiriac pe 200.000 de euro. Dacă mai punea 200 de euro, pilota Țiriac # Impact.ro
Nicușor Dan a decis să lase avionul militar Spartan acasă și să zboare la Washington cu un avion închiriat, care ajunge acolo fără escală și acoperă nevoile tehnice și de securitate ale unei delegații prezidențiale. […] The post Nicușor Dan zboară până la Washington cu un avion închiriat de la Țiriac pe 200.000 de euro. Dacă mai punea 200 de euro, pilota Țiriac appeared first on IMPACT.ro.
Mirela Vaida, ușor șocată că nu a ieșit niciun boss să dea zăpadă de pe drumul privat care ajunge la vila ei # Impact.ro
Doamna Mirela Vaida locuiește undeva, nu știe exact unde, într-o vilă aflată la capătul unui drum privat, din acela cum au cartierele rezidențiale de boși. Bravo ei. Problema e că a nins mult și la […] The post Mirela Vaida, ușor șocată că nu a ieșit niciun boss să dea zăpadă de pe drumul privat care ajunge la vila ei appeared first on IMPACT.ro.
O lună pentru Michael Carrick pe banca lui Manchester United. Cum a schimbat fața echipei # Impact.ro
Michael Carrick a fost instalat pe banca lui Manchester United ca o soluție de avarie, dar după prima lună pe banca „diavolilor roșii” se discută tot mai intens despre posibilitatea de a rămâne și din […] The post O lună pentru Michael Carrick pe banca lui Manchester United. Cum a schimbat fața echipei appeared first on IMPACT.ro.
Bătaie la propriu în Senat pentru bugetul Culturii: puterea vrea să îl dubleze, opoziția vrea să îl tripleze # Impact.ro
Un senator din tabăra suveranistă a fost îmbrâncit astăzi în Senat de către un senator de la PSD. Dar și senatorul suveranist manifestase un comportament agresiv și provocator filmând de la mică distanță, împotriva regulamentului, […] The post Bătaie la propriu în Senat pentru bugetul Culturii: puterea vrea să îl dubleze, opoziția vrea să îl tripleze appeared first on IMPACT.ro.
Vatmanul cu lopată – noua tehnologie de deszăpezire a liniilor de tramvai lansată de STB # Impact.ro
Un vatman din București a fost filmat în timp ce își deszăpezea singur tramvaiul blocat pe linie pe traseu. S-ar zice că plugurile nu și-au făcut treaba, dar e și vina vatmanului. Dacă vatmanul ar […] The post Vatmanul cu lopată – noua tehnologie de deszăpezire a liniilor de tramvai lansată de STB appeared first on IMPACT.ro.
Preț cât un bilet de avion pentru o cursă Bolt până pe Otopeni. Diferența față de avion e că la sosire nu se aplaudă. Se plânge # Impact.ro
Un bucureștean a postat pe rețelele de socializare o captură din aplicația Bolt în care se vede că a plătit 408 lei pentru un drum până la aeroportul din Otopeni. Explicația este că vremea rea […] The post Preț cât un bilet de avion pentru o cursă Bolt până pe Otopeni. Diferența față de avion e că la sosire nu se aplaudă. Se plânge appeared first on IMPACT.ro.
După 5 amânări provocate de opoziția Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătorii CCR au decis, cu o majoritate se 6-3, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și le micșorează pensia de […] The post Reforma pensiilor speciale ale magistraților a trecut de CCR. Lia dă bip! appeared first on IMPACT.ro.
Să primești RO-ALERT la 4 dimineața că ninge abundent iarna – asta înseamnă grija adevărată pentru cetățean # Impact.ro
Când ninge abundent iarna, pe timpul nopții, cetățeanul bucureștean trebuie să se trezească la 4 dimineața, printr-un mesaj de alarmă, și să reflecteze la asta. Își face o cafea, privește de 100 de ori pe […] The post Să primești RO-ALERT la 4 dimineața că ninge abundent iarna – asta înseamnă grija adevărată pentru cetățean appeared first on IMPACT.ro.
Club Brugge – Atletico Madrid, meci contând pentru prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 18 februarie 2026, pe Jan Breydel Stadion, şi va fi transmis în direct […] The post Champions League: Club Brugge vs Atletico Madrid – Duelul marilor iluzii appeared first on IMPACT.ro.
Bodo/Glimt – Inter Milano, meci contând pentru prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 18 februarie 2026, de la ora 22:00, pe Aspmyra Stadion, şi va fi transmis […] The post Champions League: Bodo/Glimt vs Inter Milano – Test dificil pentru Cristi Chivu appeared first on IMPACT.ro.
Un șofer bucureștean petrece în medie 12 zile pe an în traficul din oraș. Practic, un al doilea concediu, doar că loco # Impact.ro
Potrivit datelor Indexului de Trafic 2025, timpul mediu pierdut de un șofer bucureștean, anual, stând blocat între semafoare din oraș ajunge, cumulat, la 12 zile. Aproape toate lucrătoare. Așadar, cam încă un concediu se pierde […] The post Un șofer bucureștean petrece în medie 12 zile pe an în traficul din oraș. Practic, un al doilea concediu, doar că loco appeared first on IMPACT.ro.
Ministrul Apărării apară norma de hrană pentru militari, deoarece aceasta există de pe vremea lui Cuza. Iartă alte măsuri de pe vremea lui Cuza care ar merita revitalizate # Impact.ro
Împroprietărirea țăranilor. În ziua de astăzi, sunt o grămadă de țarani, mai ales la orașe, care nu au deloc pământ. Le-ar prinde bine câteva hectare, să aibă și ei pe ce plătim impozitul mărit. Secularizarea […] The post Ministrul Apărării apară norma de hrană pentru militari, deoarece aceasta există de pe vremea lui Cuza. Iartă alte măsuri de pe vremea lui Cuza care ar merita revitalizate appeared first on IMPACT.ro.
Vladimir Putin nu a mai fost filmat în public de 10 zile. Asta alimentează zvonurile că ori a murit el, ori i-a tras fereastra pe cei care îl filmau în public # Impact.ro
Vladimir Putin, președintele pe viață al Rusiei, nu a mai fost văzut în public de 10 zile, iar asta dă speranță ucrainenilor de pe front, dar și emoții românilor care răspândesc propaganda rusă. Unii spun […] The post Vladimir Putin nu a mai fost filmat în public de 10 zile. Asta alimentează zvonurile că ori a murit el, ori i-a tras fereastra pe cei care îl filmau în public appeared first on IMPACT.ro.
E pentru a treia oară când ninge în această iarnă. Prima dată am zis că hai, se mai întâmplă. A doua oară am zis că hai, mai sunt și mici aomalii. Dar acum e deja […] The post Vremea a luat-o razna complet: ninge din nou iarna! appeared first on IMPACT.ro.
Robert Negoiță a ieșit negativ la testul antidrog de la INML. Deci permanenta lui bucurie are cauze inexplicabile # Impact.ro
Domnul Robert Negoiță, mereu veselul primar al Sectorului 3, a publicat pe rețelele de socializare rezultatele testului antidrog făcut la INML duo ce a ieșit pozitiv pentru cocaină la un test rapid propus de protestatarul […] The post Robert Negoiță a ieșit negativ la testul antidrog de la INML. Deci permanenta lui bucurie are cauze inexplicabile appeared first on IMPACT.ro.
Călin Georgescu, așteptat de tot mai puțini susținători în fața Poliției Buftea. În ritmul ăsta, vor fi mai numeroși bodyguarzii # Impact.ro
Prezență îngrijorător de slabă astăzi în fața Poliției Buftea. Doar vreo 20 de susținători așteptau vizita obișnuită a domnului Georgescu pentru controlul judiciar, care va fi urmată, ca de obicei, de o vizită la biserica […] The post Călin Georgescu, așteptat de tot mai puțini susținători în fața Poliției Buftea. În ritmul ăsta, vor fi mai numeroși bodyguarzii appeared first on IMPACT.ro.
Jumătate dintre copiii din România nu sunt vaccinați împotriva rujeolei, consecință a faptului că mulți părinți au „absolvit” Medicina pe rețelele de socializare # Impact.ro
Potrivit datelor eliberate în public de organizația Salvați Copiii România, jumătate dintre copii din țara noastră nu sunt vaccinați împotriva rujeolei. Am devenit astfel una dintre puținele țări din Europa unde rujeola are o transmitere […] The post Jumătate dintre copiii din România nu sunt vaccinați împotriva rujeolei, consecință a faptului că mulți părinți au „absolvit” Medicina pe rețelele de socializare appeared first on IMPACT.ro.
Nicușor Dan nu va putea folosi aeronava Spartan pentru deplasarea în SUA. Mai e și varianta Bricul Mircea, cu care ar face cam tot atât până în SUA # Impact.ro
Jurnalistul Radu Tudor a făcut publică informația că avionul militar Spartan folosit de Nicușor Dan pentru deplasările externe nu îl va putea duce pe președinte în SUA, la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Motivele […] The post Nicușor Dan nu va putea folosi aeronava Spartan pentru deplasarea în SUA. Mai e și varianta Bricul Mircea, cu care ar face cam tot atât până în SUA appeared first on IMPACT.ro.
Benfica – Real Madrid, meci contând pentru prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, este programat, marţi, 17 februarie 2026, de la ora 22:00, pe Estadio da Luz din Lisabona, şi […] The post Champions League: Benfica vs Real Madrid – Ora revanşei pentru „galactici” appeared first on IMPACT.ro.
Toți angajații unui birou vamal aveau certificate de handicap ca NEVĂZĂTORI! Cum altfel, la câtă marfă de contrabandă trece „nevăzută” prin vămi? # Impact.ro
Ministrul Muncii și premierul au dat câteva detalii despre controalele de amploare efectuate în speța certificatelor de handicap obținute prin abuz. Se evidențiază cazul unui birou vamal unde toți cei 11 angajați aveau certificate de […] The post Toți angajații unui birou vamal aveau certificate de handicap ca NEVĂZĂTORI! Cum altfel, la câtă marfă de contrabandă trece „nevăzută” prin vămi? appeared first on IMPACT.ro.
Nicușor Dan, criticat că se îmbracă prea ieftin. Dacă se dă „turul 2 ânapoi”, poate îl alegem pe Botezatu președinte # Impact.ro
Florin Budescu, un creator de modă pe care presa îl denumește „stilistul vedetelor”, a venit pentru ziarul Click cu o serie de reproșuri la adresa ținutei președintelui Nicușor Dan. Principalele critici sunt că domnul președinte […] The post Nicușor Dan, criticat că se îmbracă prea ieftin. Dacă se dă „turul 2 ânapoi”, poate îl alegem pe Botezatu președinte appeared first on IMPACT.ro.
Germania va măsura vânturile vacilor cu radarul. Nemtii ar putea să apeleze la Garcea pentru ascunderea radarului în boscheți # Impact.ro
Guvernul Germaniei intenționează să monteze un fel de radare în proximitatea fundului vacilor pentru a măsura cât vânt trage fiecare dintre ele. Această preocupare, deși pare croită pentru personajul Garcea, este parte a unui plan […] The post Germania va măsura vânturile vacilor cu radarul. Nemtii ar putea să apeleze la Garcea pentru ascunderea radarului în boscheți appeared first on IMPACT.ro.
Vești pur și simplu îngrozitoare vin din Argentina, acolo unde parlamentul, la propunerea președintelui Javier Milei, recent reales, a votat pentru mărirea zilei de muncă de la 8 la 12 ore. Concret, asta înseamnă că […] The post Trabajo și, samba no! Argentina lui Milei votează pentru ziua de muncă de 12 ore appeared first on IMPACT.ro.
Barack Obama spune că sigur există extratereștri, dar el nu i-a văzut. I-am depășit și la asta pe americani: dl Georgescu i-a văzut # Impact.ro
Domnul Barack Obama, ex-președinte al SUA, a declarat cu ocazia unui interviu recent ceva ce mai spusese și cu ocazia unui interviu mai vechi, dar uitat de public: da, extratereștrii există, dar el nu i-a […] The post Barack Obama spune că sigur există extratereștri, dar el nu i-a văzut. I-am depășit și la asta pe americani: dl Georgescu i-a văzut appeared first on IMPACT.ro.
Dinamo – Unirea Slobozia, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, luni, 16 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Dinamo vs Unirea Slobozia – „Câinii roşii”, mari favoriţi appeared first on IMPACT.ro.
Hermannstadt – CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, luni, 16 februarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Hermannstadt vs CFR Cluj – Oaspeţii, spre play-off appeared first on IMPACT.ro.
