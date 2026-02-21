Președintele UDMR despre participarea României la Consiliul Păcii: Nicușor Dan a procedat corect

18:00

România îmbătrânește mai accelerat comparativ cu restul Europei. Vârsta medie a populației a crescut cu doi ani în ultimul deceniu la nivelul Uniunii Europene, iar la noi a crescut cu peste trei ani. Astăzi, jumătate dintre locuitorii țării au peste 44 de ani, potrivit datelor Eurostat. Un factor important este și faptul că mulți dintre tineri sunt plecați de ani buni în străinătate, ceea ce face ca satele României să fie îmbătrânite, cu ulițe goale și case nelocuite.