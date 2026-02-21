Ciucu propune majorarea chiriilor pentru locuințele de stat din centrul Capitalei: Stau de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic
Digi24.ro, 21 februarie 2026 15:20
Primarul general al Capitalei susține că locuințele închiriate în centrul Bucureștiului la prețuri foarte mici nu ar mai fi fost reevaluate de autorități de peste 30 de ani. Ciprian Ciucu a punctat, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, că noile modificări de tarife propuse ar putea aduce aproximativ 500 de milioane de lei la bugetul Capitalei, dacă acestea vor fi votate de Consiliul General.
• • •
Acum 10 minute
15:30
Arheologii susțin că au găsit elefanții de război ai lui Hannibal, folosiți de marele general cartaginez în Al Doilea Război Punic # Digi24.ro
În anul 218 î.e.n., Hannibal a pornit într-una dintre cele mai îndrăznețe campanii militare din istorie, mărșăluind cu armata sa din Iberia peste Alpi pentru a confrunta Roma. Se spune că generalul cartaginez a plecat la drum cu 37 de elefanți de război — creaturi ale căror mărime și sunete răspândeau „teroare și confuzie” în rândurile inamice.
15:30
Războiul aruncă Rusia într-o spirală a antidepresivelor. Vânzările de medicamente împotriva anxietății s-au triplat de la pandemie # Digi24.ro
Rușii consumă tot mai multe antidepresive în fiecare an, depășind chiar și nivelurile din perioada pandemiei. Între un război nesfârșit împotriva Ucrainei, o criză economică derivată din acest conflict și represiunea politică, țara a înregistrat vânzări record ale acestor medicamente în fiecare an de la izbucnirea pandemiei de COVID-19 în 2020, potrivit El Pais.
Acum 30 minute
15:20
15:20
Serbia şi Suedia şi-au îndemnat sâmbătă cetăţenii să părăsească Iranul, pe fondul posibilităţii unor atacuri aeriene americane asupra Republicii islamice, potrivit AFP, preluată de Agerpres.
Acum o oră
15:00
Ciucu: Am fost naiv să presupun că vechea majoritate din CGMB va merge înainte. Răspunsul PSD a fost extrem de agresiv, m-a uimit # Digi24.ro
Primarul General al Capitalei spune că vechea majoritate din Consiliul General al Capitalei nu mai funcționează și că PSD, deși este în coaliția de guvernare alături de PNL, blochează proiecte ale Primăriei Capitalei. În emisiunea „În fața ta”, edilul a mai spus că încearcă să formeze o majoritate fără PSD și PUSL, partidul lui Cristian Popescu Piedone, dar că ar fi o majoritate fragilă. „Sunt foarte îngrijorat, spune Ciucu.
Acum 2 ore
14:20
Robert Fico, premierul Slovaciei, amenință că va întrerupe furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina # Digi24.ro
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat sâmbătă că, dacă Ucraina nu va relua luni livrările de petrol către țara sa, va cere companiilor slovace relevante să întrerupă furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina, informează TVPWorld.
14:10
Președintele UDMR despre participarea României la Consiliul Păcii: Nicușor Dan a procedat corect # Digi24.ro
Kelemen Hunor susține că președintele României a procedat „absolut corect” în momentul în care a decis să participe la Consiliul Păcii inițiat de Donald Trump. Liderul UDMR a punctat, în cadrul emisiunii „Insider Politic”, că „nu Statele Unite au nevoie de România”, ci „România are nevoie, din punct de vedere al securității noastre, de Statele Unite”.
14:00
Poluarea aerului e asociată direct cu apariţia bolii Alzheimer. Concluziile unui studiu pe 27 de milioane de oameni # Digi24.ro
Poluarea aerului rămâne o problemă majoră de sănătate publică, iar un nou studiu sugerează că impactul se extinde şi asupra sănătăţii creierului. Persoanele expuse la niveluri mai ridicate de poluare au un risc mai mare de a dezvolta boala Alzheimer, potrivit unei cercetări de amploare realizate în Statele Unite.
13:50
Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, care s-a confruntat cu probleme medicale în ultima perioadă, va conduce prima reprezentativă la meciul cu Turcia, precum și la următorul din play-off-ul Cupei Mondiale 2026 în cazul calificării, a anunțat Federația Română de Fotbal pe site-ul său oficial. Decizia a fost luată în urma evaluărilor medicale recente.
Acum 4 ore
13:30
Grădinițele speciale ajută populația sámi din Finlanda să-și salveze limba aproape pierdută de la pragul extincției, relatează BBC într-un reportaj din țara nordică.
13:20
Cum îl descrie liderul UDMR pe Ilie Bolojan: Are o rezistenţă uriaşă. Ştiam că este un om încăpăţânat # Digi24.ro
Kelemen Hunor, liderul UDMR, îl caracterizează pe Ilie Bolojan drept „extrem de rezistent la toate atacurile”, subliniind că știa încă de dinainte ca acesta să ajungă prim-ministru că este „încăpățânat”. Oficialul a amintit că l-a cunoscut pe Bolojan încă din perioada în care acesta era secretar general al Guvernului și a remarcat rezistența sa „uriașă”.
13:10
Partenerii comerciali ai Statelor Unite din Asia au început sâmbătă analiza efectelor noilor incertitudini din comerţul global, după ce președintele Donald Trump a anunțat impunerea unui nou tarif pe importuri americane, potrivit News.ro. Anunțul președintelui american a venit la doar câteva ore după ce Curtea Supremă a SUA a anulat o parte semnificativă a tarifelor care dăduseră naștere unui război comercial global.
12:50
Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune că discuţiile din interiorul coaliţiei de guvernare nu sunt nici pe departe la fel de aprinse cum poate părea din declaraţiile publice făcute în mass media sau pe reţelele de socializare de unii dintre membrii formaţiunilor politice care compun guvernul. În ceea ce priveşte PSD şi USR, Kelemen spune că se „suportă mult mai bine” decât publicul îşi poate închipui.
12:00
Când ar putea merge Nicușor Dan în vizită oficială în SUA. Lazurca: „Se vor naște și alte proiecte benefice pentru România” # Digi24.ro
Administrația Prezidențială își intensifică eforturile pentru o eventuală întâlnire între președinții Nicușor Dan și Donald Trump. Deși șeful statului a participat la prima reuniune a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele Statelor Unite, asta nu îi garantează și o întrevedere bilaterală cu Donald Trump. Tensiunile interne din țară, dar și alegerile parțiale din Statele Unite ar putea să-i țină liderului american agenda încărcată.
11:50
Atenționare pentru transportatori: două drumuri din Bulgaria, închise pentru camioanele cu greutate de peste 12,5 tone # Digi24.ro
Autorităţile din România transmit, sâmbătă, o „atenţionare pentru transportatori”, anunţând că autorităţile bulgare au instituit restricţii de trafic pentru camioane pe două drumuri naţionale din ţara vecină, relatează News.ro.
11:40
România, observator la Consiliul Păcii. Ambasadorul Muraru: Participarea României deschide noi oportunități internaționale # Digi24.ro
Ambasadorul României în Statele Unite salută, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi24, decizia președintelui de a participa la ședința inaugurală a Consiliului Păcii, subliniind că este o opțiune „curajoasă” și „pragmatică”, adaptată contextului internațional actual. Oficialul susține că prezența României în calitate de observator deschide calea unei implicări concrete în eforturile de stabilizare și reconstrucție din Fâșia Gaza și arată că țara noastră poate fi un partener solid.
Acum 6 ore
11:20
Papa Leon îndeamnă preoții să-și folosească propriul creier, nu inteligența artificială, pentru a-și scrie predicile # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat pe preoți să-și utilizeze propria inteligență, nu pe cea artificială (IA), în pregătirea omiliilor (predicile catolice). Suveranul pontif a subliniat acest lucru într-o întâlnire recentă cu preoții din Roma, insistând să reziste tentației IA pentru a menține creierul activ și a nu pierde capacitatea umană de gândire, potrivit ewtnnews.com.
11:10
Meteorologii anunță ce se întâmplă cu vremea după acest episod de ninsori și viscol. „Împarte țara în două” # Digi24.ro
Meteorologii nu se așteaptă la o înrăutățire a vremii în următoarele ore. Din contră, ninsorile se vor opri până mâine dimineață, iar temperaturile vor fi în creștere. Săptămâna viitoare, țara se împarte în două, a spus la Digi24 meteorologul ANM Robert Manta: în est vremea rămâne mai rece, dar în vestul țării temperaturile maxime vor ajunge la 15 grade.
10:40
Giurgiu: Plan roșu de intervenție, activat după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat pe DN5, în zona localității Plopșoru # Digi24.ro
Autorităţile din judeţul Giurgiu au declanşat, sâmbătă dimneaţă, planul roşu de intervenţie, după ce un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat pe drumul naţional 5, potrivit News.ro.
10:30
Un incendiu a izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni din Capitală, la aproximativ 25 de metri de clădire. Pompierii intervin pentru stingerea incendiului. Nu sunt pacienți afectați.
10:30
Ambasadorul SUA Mike Huckabee spune că Israelul are un drept biblic de a prelua controlul asupra întregului Orient Mijlociu # Digi24.ro
Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, spune că ar fi „în regulă” dacă Israelul ar prelua tot teritoriul din Orientul Mijlociu. El a susţinut, într-un dialog cu Tucker Carlson, la podcastul acestuia, că Israelul are un drept biblic de a prelua controlul asupra întregului Orient Mijlociu, sau cel puţin asupra celei mai mari părţi a acestuia, relatează The Guardian.
10:10
Gest emoționant după moartea lui Eric Dane. Apropiații au lansat o campanie de sprijin pentru cele două fiice ale actorului # Digi24.ro
Apropiații lui Eric Dane s-au unit pentru a-și arăta sprijinul față de familia acestuia, după moartea sa tragică, survenită în urma unei lupte dificile cu scleroza laterală amiotrofică. Prietenii actorului au lansat o pagină GoFundMe pentru a oferit ajutori financiar celor doua fiice ale actorului, potrivit News.ro, care citează TMZ.
09:50
Guvernatorul îndepărtatei regiuni Udmurtia, din sudul Rusiei, a declarat sâmbătă dimineaţă că drone ucrainene au avariat un obiectiv în regiunea sa, relatează Reuters. Bloguri militare ucrainene neoficiale au transmis că este vorba de uzina din Votkinsk, situată la 1.400 km de frontiera cu Ucraina, care produce rachete Iskander şi Topol M, potrivit Agerpres.
09:40
Presiuni asupra UE pentru a bloca noile reguli în privința achizițiilor de armament. Este vizat inclusiv programul SAFE # Digi24.ro
Administrația Trump face presiuni asupra UE pentru a bloca noile reguli în privința achizițiilor de armament (Buy European), care ar favoriza producătorii europeni în detrimentul celor americani. Conform Politico, SUA avertizează că, drept răspuns, ar putea bloca accesul companiilor europene la contractele Pentagonului.
Acum 8 ore
09:10
Sportivii români vor evolua în probele de bob, schi fond şi biatlon, sâmbătă, în penultima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
09:00
Melania Trump a donat rochia pe care a purtat-o în ianuarie 2025 la ceremonia de învestitură a soțului său # Digi24.ro
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a donat, vineri, Muzeului Naţional de Istorie Americană (NMAH) al Smithsonian, rochia în culorile alb-ivoriu şi negru pe care a purtat-o la cea de-a doua învestitură a soţului său, preşedintele Donald Trump, în ianuarie 2025, transmite agenţia EFE, preluată de Agerpres.
08:40
Adolescenta de 18 ani, care și-a ucis familia și mai mulți copii într-o școală din Canada, discutase cu ChatGPT scenarii violente # Digi24.ro
Cu câteva luni înainte ca Jesse Van Rootselaar să devină suspectă în cazul atacului armat care a bulversat un oraș rural din Columbia Britanică, Canada, OpenAI a luat în considerare să alerteze forțele de ordine cu privire la interacțiunile sale cu chatbotul ChatGPT, a declarat compania. În timp ce folosea ChatGPT în iunie anul trecut, Van Rootselaar a descris scenarii care implicau violență cu arme de foc pe parcursul mai multor zile, potrivit unor persoane familiarizate cu acest caz, scrie The Wall Street Journal.
08:30
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român” # Digi24.ro
Colecționarii și nu numai pot face o călătorie în timp, prin istoria Leului românesc, zilele acestea în Capitală. De la primele monede emise în statele medievale, până la bancnotele de azi, din polimer. Sunt expuse toate la muzeul Băncii Naționale.
08:30
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 21 februarie
08:20
Rata de vaccinare a scăzut semnificativ în ultimii ani, pentru că dezinformarea medicală este la cote alarmante pe reţelele de socializare şi nu doar. Ucraina, o țară aflată în plin război, are o rată de vaccinare mai mare decât România, a declarat dr. Mihai Negrea, medic specialist epidemiolog în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Mureș pentru News.ro.
08:00
Ce se va întâmpla în continuare? UE „analizează cu atenție” hotărârea instanței americane împotriva taxelor impuse de Trump # Digi24.ro
Uniunea Europeană a declarat că „analizează cu atenție” hotărârea Curții Supreme a SUA potrivit căreia președintele Donald Trump și-a depășit competențele prin impunerea de taxe extinse asupra partenerilor comerciali, potrivit TVPWorld.
07:50
Ninge viscolit de ore bune în aproape jumătate de țară. 16 județe din sudul și estul țării plus Capitala sunt lovite de un nou val de vreme severă, până mâine dimineață. Meteorologii au anunțat că vântul va sufla la rafală cu peste 70 de kilometri pe oră, iar zăpada viscolită va scădea vizibilitatea sub 100 de metri.
Acum 12 ore
07:10
Până unde merge cenzura în China: Studiu despre cum răspund chatboții AI la întrebări politice # Digi24.ro
Chatboții de inteligență artificială dezvoltați în China evită frecvent întrebările sensibile politic sau reproduc pozițiile oficiale ale statului, arată un nou studiu internațional. Cercetarea, care a analizat peste 100 de întrebări legate de politică, Taiwan sau activiști pro-democrație, sugerează că unele modele AI chineze ar putea fi supuse unui tip de cenzură greu de detectat de utilizatori.
07:10
Motivul pentru care foarfeca a devenit o armă obligatorie a soldaților ucraineni. „Tăiem tot, chiar dacă e al nostru” # Digi24.ro
Soldații ucraineni taie toate cablurile de fibră optică pe care le găsesc. Unii au la ei foarfeci pentru a fi pregătiți atunci când găsesc cabluri. Alții le taie cu cuțitele sau, în lipsa acestora, le rup pur și simplu cu mâinile goale. Amenințarea pe care o reprezintă dronele rusești este atât de mare, că ucrainenii nici nu se mai întreabă ale cui sunt cablurile, chiar dacă acest lucru înseamă că taie ghidajul propriilor drone, scrie Business Insider.
07:10
Ce lucrări pot face proprietarii în locuință fără autorizație. Când devine obligatorie aprobarea și ce sancțiuni prevede legea # Digi24.ro
Executarea lucrărilor într-o locuință fără autorizație poate atrage sancțiuni severe, de la amenzi substanțiale până la obligația de demolare sau readucere a construcției la starea inițială.
07:10
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul și ce legături are cu Trump # Digi24.ro
De când Donald Trump a revenit la Casa Albă, Kremlinul a încercat să îl ademenească cu posibile oportunități de investiții, iar acum mesajul a început să rezoneze cu unii afaceriști americani. Înțelegerile semnate pe ascuns cu mari companii energetice rusești arată că Trump încearcă să reintroducă Rusia în economia occidentală, în ciuda faptului că rușii nu dau niciun semn că ar vrea să pună capăt războiului din Ucraina, iar sancțiunile internaționale rămân în vigoare.
07:10
Nino, câinele care a găsit 2 kilograme de cocaină îngropate sub un strat gros de zăpadă. Polițist: „A fost o provocare pentru noi” # Digi24.ro
Trei bărbați au fost arestați preventiv, după ce au îngropat în curtea unuia dintre ei peste 10 kilograme de droguri. Butoiul în care era stupefiantele în vașoare de 300.000 de euro a fost găsit de un câine special antrenat. Nino a simțit drogurile ascunse sub un metru de pământ și un strat gros de zăpadă.
07:10
Un fost parlamentar britanic s-a alăturat Brigăzii Azov din Ucraina, una din cele mai temute unități de luptă # Digi24.ro
Un fost parlamentar conservator britanic a anunțat că s-a alăturat Brigăzii Azov, una dintre cele mai cunoscute și temute unități de luptă ale armatei ucrainene. Jack Lopresti, veteran în Afganistan, se declară „onorat” să facă parte din unitatea care „a devenit un simbol al rezilienței și al principiilor fără compromisuri”.
07:10
Joburi sigure în România: Cele mai căutate locuri de muncă pe care inteligența artificială nu le poate înlocui, potrivit specialiștilor # Digi24.ro
Ce joburi din România nu pot fi înlocuite de roboți sau inteligența artificială. Cum se schimbă cerințele angajatorilor în ceea ce privește experiența pentru aceste joburi greu de automatizat și în ce măsură deficitul de personal din anumite domenii deschide oportunități pentru tineri și pentru reconversie profesională.
07:10
Cum se decide războiul: victorii pe front sau negocieri în culise? Fereastra de timp a rușilor care ar putea tranșa soarta conflictului # Digi24.ro
Virgil Bălăceanu a comentat, la Digi24, informațiile publicate de prestigioasa publicație Wall Street Journal, potrivit cărora președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a informat un grup restrâns de consilieri că negocierile de pace au ajuns într-un impas și a dat instrucțiuni să se pregătească un plan în cazul în care războiul va continua încă trei ani. Generalul român în rezervă a subliniat că nu există semne vizibile că războiul din Ucraina s-ar apropia de final și a explicat ce ar putea face rușii în următoarele luni ca să câștige în teren.
07:10
Tichete de masă 2026: Cine poate primi beneficiul extrasalarial și cât valorează un bon pe zi # Digi24.ro
Tichetele de masă rămân unul dintre cele mai apreciate beneficii extrasalariale pentru angajații din România, oferind un sprijin real în acoperirea cheltuielilor cu alimentația pe parcursul programului de lucru. În 2026, valoarea maximă a unui tichet de masă este de 45 de lei pe zi lucrătoare.
07:10
Unde îți poți încărca cel mai ieftin mașina electrică în Europa. România, mai scumpă decât țări precum Spania sau Croația # Digi24.ro
Șoferii români care folosesc stațiile de încărcare rapidă plătesc 0,43 euro/kWh, la fel ca în Austria și aproape dublu față de Spania sau Croația. Deși prețul angro al energiei nu este cel mai mare din UE, tarifele rămân ridicate din cauza concurenței reduse și a modului în care România este tratată ca piață de tranzit, arată o analiză a președintelui Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.
Acum 24 ore
00:20
Când va merge Donald Trump în China. Anunțul unui oficial al Casei Albe: „Va fi o vizită tumultuoasă” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump va efectua o vizită în China în perioada 31 martie - 2 aprilie, a declarat vineri un oficial al Casei Albe, stabilind datele pentru o întâlnire foarte așteptată, pe fondul tensiunilor dintre cele mai mari economii ale lumii, relatează Reuters.
20 februarie 2026
23:50
Primăria Capitalei anunţă că monitorizează intervenţiile pentru deszăpezire. Câte utilaje folosesc primăriile de sector # Digi24.ro
Primăria Capitalei anunţă, vineri seară, că monitorizează situaţia intervenţiilor pentru deszăpezire. Primăriile de sector au anunţat că peste 370 de utilaje au fost scoase pe teren de către firmele specializate.
23:50
CIO va analiza neutralitatea politică a lui Gianni Infantino după participarea acestuia la Consiliul pentru Pace # Digi24.ro
După ce liderul FIFA, Gianni Infantino, a participat la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al preşedintelui american Donald Trump, şefa CIO, Kirsty Coventry, a declarat vineri că forul olimpic va „analiza” atitudinea acestuia, relatează AP.
23:30
Propagandiștii belaruși au izbucnit brusc cu un val de ură atât față de Ucraina, cât și față de președintele Volodimir Zelenski. Motivul este foarte simplu – sancțiunile impuse împotriva președintelui autoproclamat al Belarusului, Alexander Lukașenko. Sancțiunile au fost impuse pentru o perioadă de 10 ani. Acestea includ blocarea activelor și a capitalului, încetarea completă a operațiunilor comerciale și economice și a tranzitului, suspendarea obligațiilor financiare și a valabilității permiselor. Ucraina a lăsat însă mult timp loc de manevră, abținându-se de la acest pas până în ultimul moment, arată European Pravda.
23:10
Lindsey Vonn a fost operată din nou după accidentul de la Jocurile Olimpice. „Acum sunt cu adevărat bionică” # Digi24.ro
Starul american Lindsey Vonn a suferit vineri o nouă intervenţie chirurgicală la piciorul stâng grav fracturat la Jocurile Olimpice.
23:10
Alertă de copil dispărut în București: o fată de 12 ani a plecat de acasă și nu a mai revenit. A fost emis mesaj Ro-Alert # Digi24.ro
Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru copil dispărut. Este vorba despre o fată de 12 ani din Sectorul 6 al Capitalei care a plecat voluntar de acasă și nu a mai revenit.
22:40
Tarifele lui Trump și decizia Curții Supreme: care sunt efectele și ce poate face președintele. Explicații la cald de la un economist # Digi24.ro
Agenda economică a președintelui Donald Trump a suferit o lovitură majoră când Curtea Supremă a SUA a anulat vineri multe dintre cele mai drastice tarife impuse de acesta. Deși Trump are opțiuni pentru a restabili unele dintre taxele vamale el pierde cel mai puternic instrument de a le impune aproape după bunul plac, ca monedă de schimb în negocierile cu alte țări, scrie The Conversation într-o analiză la cald a noului război dintre Donald Trump și sistemul de justiție american.
22:40
Donald Trump îi îndeamnă pe liderii Iranului să negocieze „un acord echitabil”: „Îmi pare rău pentru popor. Au trăit într-un iad” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a îndemnat vineri liderii iranieni să negocieze ceea ce el a numit „un acord echitabil”, criticând în acelaşi timp situaţia drepturilor omului din Teheran şi exprimându-şi compasiunea faţă de poporul iranian.
