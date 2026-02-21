CSM Bucureşti s-a calificat direct în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin

09:30

Operatorul de termoficare din Râmnicu Vâlcea, CET Govora, a anunțat vineri seara că nu mai poate furniza momentan agent termic din cauza unor avarii care au apărut la cele două cazane, cel mai probabil consumatorii racordați la sistemul centralizat urmând să primească din nou căldură și apă caldă de duminică dimineața.