Răzbunarea lui Trump. Președintele SUA majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă

10:10

Dacă îți dorești o relație de lungă durată și fericită cu cineva, aceasta vine cu unele imperfecțiuni, alături de cele bune. A fi cu cineva pe termen lung înseamnă a renunța la toate nesiguranțele și limitele tale și a învăța să accepți pe cineva și pentru lucrurile părțile care îți plac mai puțin dar care îl fac uman.