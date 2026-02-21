Despre singurătăți
Adevarul.ro, 21 februarie 2026 22:00
Imensă surpriză „The Loneliest Man in Town”, o producție geramană, care se petrece la Viena, regizat de un cuplu deja celebru.
• • •
Cristi Chivu a salvat situația pe ultima sută de metri! Victorie meritată pentru Inter, după eșecul usturător din Liga Campionilor # Adevarul.ro
Cristi Chivu a continuat seria bună cu Inter Milano, obținând o victorie importantă în Serie A și pregătindu-se pentru meciul decisiv din Liga Campionilor.
Episcopul de Lincoln, arestat pentru agresiune sexuală. Dieceza a transmis că situația este „profund tulburătoare” # Adevarul.ro
Stephen Conway, episcop de Lincoln, a fost arestat în cadrul unei anchete a poliției din Lincolnshire, potrivit The Guardian. Biserica Angliei a anunțat că episcopul a fost suspendat din activitatea pastorală, în urma unei plângeri transmise echipei naționale de protecție a instituției.
Rogobete, mesaj ferm după atacarea unor medici de la UPU: „Violența nu va fi tolerată”. Ce transmite către managerii unităților sanitare # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a comentat public cele mai recente cazuri de agresiune asupra personalului medical, declarând că este „profund îngrijorător”.
Cel mai bogat ținut al aurului, rămas în sărăcie. Ce se ascunde în spatele marelui baraj din Apuseni # Adevarul.ro
Lacul Mihăileni, a cărei amenajare a fost oprită de instanțe, urma să aibă un rol important în susținerea mineritului din zona Bradului. Minele de aur au fost închise în anii 2000, însă noi zăcăminte extrem de prețioase au fost descoperite aici.
Cum a fost văzută vizita lui Nicușor Dan la Washington din tabăra suveranistă. „De ce a lua șapca MAGA? Roșu semnifică sângele războiului” # Adevarul.ro
Participarea lui Nicușor Dan, ca observator, la Consiliul de Pace organizat de Donald Trump a stârnit dezbateri ample în rândul internauților. Reprezentanții taberei suveraniste au fost limitați în reacții, cele mai colorate teorii venind dinspre Diana Soşoacǎ.
CSM București, calificare miraculoasă direct în sferturile Ligii Campionilor. Un sigur pas până în Final Four-ul de la Budapesta # Adevarul.ro
Minune înfăptuită sub comanda Bojanei Popovic.
Un copil rătăcit a fost găsit de polițiști în Aeroportul Henri Coandă. Sancțiuni pentru comportamente agresive # Adevarul.ro
Polițiștii de frontieră din cadrul P.T.F. Aeroport Henri Coandă au intervenit vineri, 20 februarie, pentru sprijinirea unei mame care al cărei copil s-a rătăcit în aeroport.
Rogobete, despre medicul care opera la privat în timpul programului de la stat: „Este un fenomen. Mâine, Corpul de control va fi la Spitalul Elias” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății a vorbit sâmbătă despre „fenomenul” al medicilor care, în timpul programului la stat muncesc, de fapt, în privat. Alexandru Rogobete a anunțat că duminică, 22 februarie, Corpul de control al ministrului Sănătății va fi la Spitalul Elias.
O femeia în vârstă de 39 de ani, din satul Sultana, comuna Mânăstirea, a fost descoperită moartă în apropierea unui lac din județul Călărași. Aceasta fusese dată dispărută după ce a plecat voluntar de la domiciliu în data de 17 ianuarie, fără a mai reveni.
Scandal în online după Românii au talent. Decizia de acordare a Golden Buzz unei concurente de 83 de ani, contestată de telespectatori # Adevarul.ro
Val de reacții critice în mediul online după ultima ediție a emisiunii Românii au talent, difuzată vineri seară. Decizia de a acorda Golden Buzz unei concurente de 83 de ani a stârnit controverse.
Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat mirosind lenjeria intimă a unei minore # Adevarul.ro
Wesley Dingus, primarul comunității Butler (statul Ohio-SUA), a fost arestat în după ce o cameră ascunsă l-ar fi surprins mirosind lenjeria intimă a unei adolescente care locuia temporar în casa lui.
Lovitură dură pentru CSA Steaua! Finanțarea clubului, redusă cu 12 milioane de euro. Ministrul Apărării, acuzat că bagă formația în colaps financiar # Adevarul.ro
CSA Steaua București și-a stabilit ca obiective principale susținerea tinerilor sportivi pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European 2027.
Prioritatea României trebuie să fie integrarea Republicii Moldova în UE, nu un referendum pentru unire, spune Kelemen Hunor # Adevarul.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că România ar trebui să îşi concentreze eforturile pe sprijinirea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, avertizând că organizarea unui referendum pentru unire ar putea echivala cu o politică revizionistă.
Zonele în care vor fi temperaturi de primăvară săptămâna viitoare. Meteorolog: „Valori de până la 10, poate chiar 14-15 grade” # Adevarul.ro
După un weekend cu vreme severă, Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit specialiștilor, vremea se încălzește și nu ne mai așteptăm la evenimente severe.
Descoperire a cercetătorilor din Danemarca. Un virus „ascuns” într-o bacterie intestinală ar putea fi asociat cu cancerul colorectal # Adevarul.ro
Cercetătorii acordă o atenție tot mai mare microbiomului intestinal – comunitatea de bacterii, virusuri și alte microorganisme din tubul digestiv.
Anularea unei mari părți din tarifele americane aduce ușurare, dar și incertitudini pentru companiile europene # Adevarul.ro
Curtea supremă a SUA a decis vineri că președintele Donald Trump şi-a depășit atribuțiile prevăzute de Constituție impunând tarife asupra a numeroase produse care intră în SUA, iar piețele globale au salutat decizia, deși companiile și partenerii comerciali încă rămân preocupați.
Ce trebuie să faci pentru a curăța rapid și în siguranță parbrizul înghețat. Obiceiurile care pot face mai mult rău decât bine # Adevarul.ro
Dincolo de disconfort, un parbriz înghețat reprezintă și un risc major pentru siguranța rutieră, dacă nu este curățat corect. Specialiștii oferă câteva soluții simple și eficiente pentru șoferi.
Prietenii lui Eric Dane au lansat o campanie GoFundMe pentru a le sprijini cele două fiice ale actorului, după moartea sa prematură # Adevarul.ro
Prietenii actorului american Eric Dane s-au mobilizat pentru a sprijini familia acestuia după dispariția sa prematură, la vârsta de 53 de ani, în urma unei lupte rapide și agresive cu scleroza laterală amiotrofică (SLA).
„Atlasul Universului“, primul film românesc pentru copii premiat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin # Adevarul.ro
„Atlasul Universului”, regizat de Paul Negoescu, a primit Mențiunea Specială a Juriului la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, devenind primul film românesc pentru copii premiat la Berlinale Generation Kplus. Povestea sensibilă despre curaj și prietenie a impresionat publicul și criticii.
Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. s-au despărțit. Primele declarații după încheierea relației # Adevarul.ro
Relația dintre jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea și Ion Alexandru Țiriac a ajuns la final, informația fiind confirmată chiar de fiul omului de afaceri Ion Țiriac. Deși despărțirea s-a produs în urmă cu ceva timp, cei doi au preferat discreția.
Palatul Buckingham nu se va opune unei modificări legislative privind excluderea fostului prinț Andrew din linia de succesiune # Adevarul.ro
Palatul Buckingham nu se va opune unor eventuale demersuri legislative pentru eliminarea lui Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la tronul Marii Britanii, în contextul anchetei penale aflate în desfășurare, potrivit unor surse regale citate de presa britanică.
Un fost profesor de la Harvard susține că Raiul poate fi localizat în univers și explică unde s-ar putea afla. Teoria a stârnit reacții în lumea științifică # Adevarul.ro
O afirmație publicată la finalul lunii ianuarie pe Fox News a reaprins dezbaterile despre limitele cosmologiei și rolul metafizicii în știință. Michael Guillén, fost lector de fizică la Harvard și promotor al științei, a sugerat că „Raiul” ar putea avea o adresă fizică.
Trump ia în calcul eliminarea fizică a ayatollahului Khamenei și a fiului acestuia dacă negocierile eșuează, susține un consilier al președintelui SUA # Adevarul.ro
Administrația Trump ia în calcul scenarii extreme în cazul în care negocierile cu Iranul privind programul nuclear vor eșua, inclusiv eliminarea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, și a fiului său, Mojtaba, considerat un posibil succesor.
Iluzia prețurilor de pe internet: Cum afli, de fapt, cât valorează o casă. Greșelile majore care blochează tranzacțiile imobiliare # Adevarul.ro
Piața imobiliară traversează un moment de blocaj parțial, cauzat de o prăpastie tot mai adâncă între așteptările vânzătorilor și bugetele cumpărătorilor. Specialiștii în domeniu consultați de „Adevărul” explică mecanismele prin care se poate ajunge la „prețul corect”.
Cuba se confruntă cu ceea ce experții descriu ca fiind prima blocadă efectivă impusă de SUA asupra insulei de la Criza Rachetelor din Cuba.
Ucraina, țară aflată în război, are o rată de vaccinare mai mare decât România. Epidemiolog: „Ar trebui să ne dea de gândit” # Adevarul.ro
Ucraina, aflată în război, are în prezent o rată de vaccinare mai mare decât România, a declarat dr. Mihai Negrea, medic specialist epidemiolog în cadrul Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș.
Momente de teroare la patinaj viteză: o sportivă a fost tăiată pe față de lama de la patina unei adversare # Adevarul.ro
O sportivă poloneză de la short track a suferit o accidentare urâtă la Jocurile Olimpice
Kelemen Hunor îl consideră pe premierul Ilie Bolojan „extrem de rezistent” în fața criticilor și presiunilor politice. Liderul UDMR spune că îi cunoștea determinarea dinainte ca Bolojan să ajungă șefia Guvernului.
Raed Arafat condamnă agresarea medicilor de la UPU și cere toleranță zero față de violență: „Medicii, asistenții, paramedicii, pompierii nu sunt ținte” # Adevarul.ro
Raed Arafat a reacționat după cazurile recente de agresiune asupra unor medici din Borșa și Târgu Jiu, calificând incidentele drept „inacceptabile” și afirmând toleranță zero față de orice formă de violență îndreptată împotriva personalului medical.
Ciucu spune că vechea majoritate din CGMB „nu mai funcționează”. Edilul acuză PSD de blocaje și aduce aminte de „luptele de la Unirii” # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, afirmă că majoritatea politică pe care se baza în Consiliul General al Municipiului București s‑a destrămat imediat după preluarea mandatului.
Zelenski, discuție cu secretarul general al NATO, Mark Rutte: „Am abordat toate aspectele cheie ale activității noastre diplomatice” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o convorbire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul căreia au fost abordate principalele aspecte ale activității diplomatice în curs și evoluțiile de securitate din regiune.
Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu directoarea National Intelligence Tulsi Gabbard. Despre ce au discutat cei doi oficiali # Adevarul.ro
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu a avut, pe 17 februarie, o întâlnire bilaterală, în premieră, cu directoarea Office of the Director of National Intelligence (ODNI), Tulsi Gabbard.
Kelemen Hunor spune că scandalurile din coaliție sunt doar de ochii lumii: „PSD și USR se suportă mai bine decât vă închipuiți” # Adevarul.ro
Kelemen Hunor, liderul UDMR, susține că tensiunile dintre PSD și USR, vizibile adesea în declarațiile publice, nu reflectă cu acuratețe atmosfera reală din interiorul coaliției de guvernare.
Trei angajate ale unei primării falsificau semnăturile persoanelor vulnerabile și încasau banii cuveniți acestora # Adevarul.ro
Trei angajate ale Primăriei Chiuza, județul Bistrița‑Năsăud, au fost reținute pentru 24 de ore după o serie de percheziții desfășurate vineri într-un dosar privind fraudarea ajutoarelor pentru încălzire. Femeile urmează să fie prezentate magistraților sâmbătă, cu propunere de arestare preventivă.
Serbia își îndeamnă cetățenii să părăsească „cât mai repede” Iranul, din cauza riscului de escaladare a tensiunilor # Adevarul.ro
Autoritățile din Serbia au recomandat ca toți cetățenii sârbi aflați în Iran să părăsească „cât mai curând posibil” teritoriul acestei țări, invocând riscul deteriorării situației de securitate.
Campania de lungă durată a Ucrainei de atacuri cu drone împotriva Rusiei s-a extins dincolo de infrastructura de petrol și gaze la rețelele de electricitate și instalațiile de încălzire civilă, baze militare și unități ruse responsabile de lansarea atacurilor asupra orașelor ucrainene.
CTP, comparație între Nicușor Dan și Maia Sandu. „Trump a arătat că nu știe cine e Nicușor Dan și nici n-are de gând să afle” # Adevarul.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu compară poziția internațională și stilul de leadership al președintei Maia Sandu cu cel al președintelui Nicușor Dan, concluzionând că, în prezent, Republica Moldova este „mai vizibilă” pe plan extern decât România.
Cât de probabilă este o întâlnire dintre Nicușor Dan și Donald Trump. Când ar putea avea loc și ce spune Marius Lazurca # Adevarul.ro
Administrația Prezidențială încearcă să obțină o întrevedere oficială între Nicușor Dan și omologul său american, Donald Trump. Deși șeful statului român a participat la prima reuniune a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele SUA, acest lucru nu garantează automat o discuție bilaterală.
Constantin Brâncuși, 150 de ani de la naștere: „N-am pierdut legătura și nu mi-am scos rădăcinile pentru a umbla năuc pe glob. M-am salvat ca om“ # Adevarul.ro
În urmă cu 150 de ani, într-un sat din ținutul culelor, Infinitul a primit un nume: Constantin Brâncuși. În această lume a vitezei, în care orbecăim după repere – morale, profesionale, sentimentale –, viața lui este exemplul de care avem nevoie: curajul de a fi tu însuți indiferent de vremuri.
Remarcile unei tinere venite de la capătul lumii să studieze în București. „Partea cea mai dificilă e gândul la întoarcerea acasă” # Adevarul.ro
Povestea Siennei, filipineza care studiază diplomația în limba română, la București, a devenit virală pe internet. Tânăra povestește cu sinceritate ceea ce a impresionat-o, ceea ce îi place, dar și ceea ce nu o încântă.
Secrete, scandaluri și patru ani de război: cum a supraviețuit Volodîmîr Zelenski și a rămas în fruntea Ucrainei # Adevarul.ro
Când tancurile rusești au trecut granița în februarie 2022, zvonurile că Volodîmîr Zelenski ar fi fugit din Ucraina s-au răspândit rapid. Cu Kievul sub bombardamente și Rusia apropiindu-se, liderii europeni se temeau de ce e mai rău.
Un polițist local din Iași a salvat un bebeluș dintr-un incendiu. Un apartament a fost cuprins de flăcări pe Șoseaua Nicolina # Adevarul.ro
Un apartament situat la etajul 7 al unui bloc situat pe Șoseaua Nicolina, Iași, a fost cuprins de flăcări sâmbătă după-amiază. Datorită intervenției rapide a unui polițist local, un bebeluș a fost evacuat în siguranță, fără a fi rănit.
Momentul șocant în care vântul puternic a smuls acoperișul unui bloc din Bistrița. Patru mașini parcate au fost avariate # Adevarul.ro
Acoperișul unui bloc din Bistrița a fost smuls de vântul puternic și aruncat peste patru mașini parcate în fața imobilului, vineri după-amiaza. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.
Incendiu la o chilie a Mănăstirii Strâmba Jiu, la parastasul unei maici. Flăcările au cuprins 250 de metri pătrați din acoperiș # Adevarul.ro
Pompierii gorjeni intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unei chilii monahale de la Mănăstirea Strâmba Jiu.
Confirmat! Mircea Lucescu rămâne pe banca tehnică a României. Începe pregătirea pentru barajul cu Turcia # Adevarul.ro
Mircea Lucescu rămâne alături de naționala României în momentele importante ce urmează.
Un italian și-a dresat câinele să arunce gunoaie pe marginea drumului. Este anchetat de poliție # Adevarul.ro
Un italian, proprietarul unui câine, este acuzat că și-ar fi dresat animalul pentru a arunca saci de gunoi pe marginea unui drum, în încercarea de a evita identificarea sa de către camerele de supraveghere.
Reținuți pentru exploatarea sexuală a unor copile de 14 ani. Grupul era format din șapte bărbați cu vârste între 21 și 37 de ani # Adevarul.ro
O operațiune de amploare desfășurată de polițiștii timișoreni în localitățile Satchinez și Hodoni a dus la reținerea a șase bărbați suspectați de abuzuri sexuale asupra unor minore.
Putin promulgă legea care permite FSB să oprească serviciile de telefonie mobilă în Rusia. Activiștii independenți avertizează asupra unor posibile abuzuri # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat sâmbătă o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să întrerupă serviciile către abonați la cererea Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB).
Mutarea surprinzătoare făcută de negociatorii iranieni în discuțiile nucleare cu SUA. Cum își joacă Iranul ultima carte # Adevarul.ro
Iranul a pus pe masă o ofertă surprinzătoare în cele mai recente negocieri nucleare cu Statele Unite: acces la resursele sale de petrol și gaze, protejate de implicarea americană încă din 1979.
