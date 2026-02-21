Șoc în Spania! Ce s-a întâmplat în Osasuna - Real Madrid
Sport.ro, 21 februarie 2026 22:50
Real Madrid a pierdut puncte prețioase pe terenul lui Osasuna.
Acum 10 minute
23:10
Buzăul, minunat și în Europa! Victorie uriașă și calificare istorică în sferturile de finală # Sport.ro
Sezon excelent pentru echipa de handbal masculin ACS HC Buzău 2012.
23:10
Mărginean, nemulțumit de cum a judecat arbitrul faza controversată din derby: „Dacă era mai tare pe picioare, nu cădea” # Sport.ro
Rapid a învins-o sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe Dinamo, în etapa a 28-a din Superligă. Golurile au fost marcate de către Borza (30') și Paraschiv (34') pentru învingători, respectiv Opruț (90+5') pentru învinși.
23:10
Marian Aioani, asaltat cu bulgări de fanii lui Dinamo: „Am simțit că m-a lovit ceva foarte puternic” # Sport.ro
Rapid București a câștigat derby-ul cu Dinamo București, scor 2-1, în etapa a 28-a din SuperLiga, însă partida de pe Arena Națională a fost marcată și de un incident regretabil petrecut în repriza secundă.
Acum 30 minute
23:00
Dinamo București a pierdut din nou derby-ul cu Rapid București, scor 2-1, în etapa a 28-a din SuperLiga, și rămâne fără succes în fața rivalei de peste zece ani.
22:50
Real Madrid a pierdut puncte prețioase pe terenul lui Osasuna.
22:50
Rapid București a câștigat derby-ul cu Dinamo București, scor 2-1, în etapa a 28-a din SuperLiga, pe un teren afectat serios de ninsoare.
Acum o oră
22:30
Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului Ploiești, și-a exprimat dezamăgirea la finalul partidei pierdute de echipa sa, 1-2, în deplasare cu CFR Cluj.
22:20
Incredibil! Așa arată tribunele Arenei Naționale la Rapid - Dinamo: cum a fost curățată zăpada # Sport.ro
Tribunele Arenei Naționale sunt acoperite de zăpadă după ninsoare abundentă din București.
22:20
Inter Milano continuă seria rezultatelor pozitive din Serie A, după victoria cu 2-0 pe terenul lui US Lecce, în etapa a 26-a.
Acum 2 ore
22:00
Pancu a anunțat următorul tun financiar, la CFR: „Va fi vândut pe o sumă mult mai mare decât Louis Munteanu” # Sport.ro
Reacția lui Daniel Pancu de la finalul partidei CFR Cluj - Petrolul Ploiești 2-1.
22:00
Echipa antrenată de tehnicianul român a mai bifat o victorie în cursa spre titlu.
22:00
Inter Milano continuă parcursul excelent din Serie A și s-a impus cu 2-0 pe terenul lui US Lecce, în etapa a 26-a.
21:50
Când Pancu a preluat formația din Gruia, clujenii erau la pământ, aproape de retrogradare. Astăzi, clasamentul e de pus în ramă pentru ei.
21:50
Dennis Man, prestație solidă și cartonaș încasat în „remontada” PSV - Heerenveen. Nota primită # Sport.ro
PSV Eindhoven a obținut o nouă victorie importantă în Eredivisie, scor 3-1, pe teren propriu, cu SC Heerenveen, în etapa a 24-a.
21:30
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
21:30
Rapid - Dinamo se joacă acum. Derby-ul este transmis în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro.
21:30
Lorenzo Biliboc a marcat un gol de trei puncte în duelul cu Petrolul.
21:20
Florin Prunea a vorbit despre scandalul dinaintea derby-ului Rapid - Dinamo.
21:20
Partida se desfășoară în aceste momente și este transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum 4 ore
21:10
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
21:00
CSM București, ce performanță în Champions League! S-a calificat direct în sferturile de finală # Sport.ro
Campioana României continuă excelentul parcurs continental.
20:20
CFR Cluj s-a impus în fața Petrolului.
20:20
Bavarezii zburdă în Bundesliga.
20:20
Printre cei mai slabi! Nota primită de Umit Akdag după ce a provocat un penalty și echipa sa a pierdut meciul # Sport.ro
Umit Akdag a gafat decisiv în partida din campionat dintre Alanyaspor și Basaksehir.
20:10
Federația Română de Tenis a transmis un mesaj special după performanța obținută în finala cu Ucraina.
20:00
Sportivul olandez Jorrit Bergsma a câştigat medalia de aur în proba masculină cu start grupat din concursul de patinaj viteză, sâmbătă, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, transmite Reuters.
19:30
Juventus, o catastrofă: rezultat-bombă în Serie A, iar criza torinezilor atinge cote incredibile # Sport.ro
Cândva, o forță în Italia, „Bătrâna Doamnă“ a devenit acum ciuca bătăilor. În toate competițiile!
19:30
Momente dramatice la Lecce – Inter.
19:20
Succes mult așteptat sub Podul Grant.
Acum 6 ore
19:10
Cristi Tănase, categoric! Super echipa din România seamănă cu FCSB: „Nu are cum să piardă!” # Sport.ro
Cristi Tănase a numit cea mai în formă echipă din Superliga.
19:00
Andrei Rațiu, nou assist de mare calitate în La Liga! Românul și-a arătat clasa în Betis - Vallecano # Sport.ro
Andrei Rațiu se află la a doua etapă consecutivă în campionatul Spaniei în care își trece în cont o pasă decisivă.
18:50
La 54 de ani, tehnicianul român traversează cel mai slab mandat pe care l-a avut, de când și-a început cariera pe banca tehnică, acum mai bine de 20 de ani.
18:30
Premieră în divizia secundă a fotbalului din țara noastră.
18:20
Igor Tudor este noul antrenor al lui Radu Drăgușin, după ce Thomas Frank a fost demis de oficialii lui Tottenham.
18:20
Nimeni nu se aștepta la asta! Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr s-au despărțit: „Am rămas amici” # Sport.ro
Veste surprinzătoare în lumea sportului românesc.
18:10
Rivala care i-a provocat cea mai mare suferință Alexandrei Anghel! Campioana română vrea revanșa în fața altei luptătoare # Sport.ro
Alexandra Anghel (28 de ani), campioana europeană la lupte în 2023 și medaliată cu bronzul mondial în 2022, a acordat un amplu interviu în exclusivitate pentru Sport.ro.
18:00
Lotul naționalei României pentru EHF Euro Cup! Meciurile se văd EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena # Sport.ro
Reprezentativa tricoloră feminină este calificată la EURO 2026.
18:00
Fostul internațional a spus-o tare și răspicat: „Selecționerul nu e antrenor” / „Naționala n-are timp să crească jucători” # Sport.ro
România joacă la Istanbul pentru finala barajului CM 2026.
17:40
Tocmai a fost depășit recordul de apariții în Premier League! El este „dinozaurul” Angliei # Sport.ro
Moment istoric în Premier League.
17:30
A venit nota de plată pentru Fenerbahce! Cât i-a costat pe turci haosul de pe Arena Națională cu FCSB # Sport.ro
Suma pe care trebuie să o achite Fenerbahce către UEFA după incidentele create de propriii fani pe Arena Națională la meciul cu FCSB.
17:30
Ianis Hagi a fost titular în partida Alanyaspor - Basaksehir.
17:20
Inter Milano continuă sezonul excelent sub comanda lui Cristi Chivu, însă antrenorul român este obligat să gestioneze o absență extrem de importantă.
17:20
Johannes Klaebo, sportivul TOTAL: pe ce pune mâna transformă în AUR! Doar legenda Michael Phelps are mai multe titluri olimpice # Sport.ro
Schiorul norvegian a strălucit la Milano-Cortina și a câștigat tot.
Acum 8 ore
17:00
Ce loc ocupă echipajul României la bob-4 după primele două manșe. Accident grav cu răsturnare pe pistă! # Sport.ro
Jocurile Olimpice din 2026 se desfășoară în Italia, la Milano-Cortina.
17:00
MM Stoica s-a înfuriat și a acuzat-o grav pe CFR Cluj: „Niște erori de arbitraj atât de clare. Mare viciere!” # Sport.ro
Mihai Stoica a vorbit despre CFR Cluj, una dintre echipele cu care FCSB se luptă pentru accederea în play-off-ul Superligii.
17:00
Sportiva în vârsta de 18 ani a ajuns pe masa de operație.
17:00
Ionuț Chirilă face praf strategia lui Gigi Becali la FCSB: „Doar două campionate la zece ani!” # Sport.ro
Ionuț Chirilă (60 de ani) și-a spus opinia cu privire la marea greșeală pe care o face Gigi Becali la FCSB.
16:40
Scos din lot de Gigi Becali, atacantul a încasat 10.000 € pe lună fără să joace: „E absurd!” # Sport.ro
Transferat cu surle și trâmbițe, atacantul trebuia să devină noul idol al formației bucureștene.
16:10
Reghecampf, scandal imens în Africa: dezvăluirile arabilor despre situația sa, explozive! # Sport.ro
Pe val cu Al-Hilal Omdurman (Sudan), tehnicianul român a decis că e momentul să pună piciorul în prag, pentru a da lovitura decisivă unui om cu care nu s-a înțeles deloc.
15:50
E rândul giuleștenilor să o înțepe pe Dinamo. Videoclipul publicat de Rapid: ”Cerul e prea sus ca să audă lătratul câinilor” # Sport.ro
Derby-ul Rapid - Dinamo fierbe și mai sunt cinci ore până la startul meciului.
