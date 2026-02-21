CFR, fabuloasă: așa ceva nu s-a mai întâmplat de mai bine de patru ani!

Sport.ro, 21 februarie 2026 21:50

Când Pancu a preluat formația din Gruia, clujenii erau la pământ, aproape de retrogradare. Astăzi, clasamentul e de pus în ramă pentru ei.

Acum 15 minute
22:00
Pancu a anunțat următorul tun financiar, la CFR: „Va fi vândut pe o sumă mult mai mare decât Louis Munteanu” Sport.ro
Reacția lui Daniel Pancu de la finalul partidei CFR Cluj - Petrolul Ploiești 2-1. 
22:00
Nota lui Cristian Chivu după Lecce - Inter 0-2! ”Clarvăzător” Sport.ro
Echipa antrenată de tehnicianul român a mai bifat o victorie în cursa spre titlu.
22:00
Fotbaliștii lăudați de Cristi Chivu după victoria cu Lecce: „Excelenți” Sport.ro
Inter Milano continuă parcursul excelent din Serie A și s-a impus cu 2-0 pe terenul lui US Lecce, în etapa a 26-a. 
Acum 30 minute
21:50
21:50
Dennis Man, prestație solidă și cartonaș încasat în „remontada” PSV - Heerenveen. Nota primită Sport.ro
PSV Eindhoven a obținut o nouă victorie importantă în Eredivisie, scor 3-1, pe teren propriu, cu SC Heerenveen, în etapa a 24-a. 
Acum o oră
21:30
Brighton a dat lovitura pe terenul revelației Brentford! Meciul a fost LIVE pe VOYO Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
21:30
Fază controversată în Rapid - Dinamo! Arbitrul a anulat un gol după consultarea VAR Sport.ro
Rapid - Dinamo se joacă acum. Derby-ul este transmis în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro.
21:30
„Rămâne naționala României?” Lorezo Biliboc a salvat-o pe CFR Cluj și a dat răspunsul Sport.ro
Lorenzo Biliboc a marcat un gol de trei puncte în duelul cu Petrolul.
21:20
Florin Prunea intervine în scandalul dintre Dinamo și Rapid: „Am râs, m-am distrat” Sport.ro
Florin Prunea a vorbit despre scandalul dinaintea derby-ului Rapid - Dinamo.
21:20
Război cu bannere pe Arena Națională! Mesajele arătate de suporteri la Rapid - Dinamo Sport.ro
Partida se desfășoară în aceste momente și este transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum 2 ore
21:10
Tammy Abraham o salvează pe Aston Villa! Meciul cu Leeds United a fost LIVE pe VOYO Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
21:00
CSM București, ce performanță în Champions League! S-a calificat direct în sferturile de finală Sport.ro
Campioana României continuă excelentul parcurs continental.
20:20
Gol de play-off! Execuția incredibilă a lui Biliboc care i-a adus victoria lui CFR Cluj Sport.ro
CFR Cluj s-a impus în fața Petrolului.
20:20
Bayern Munchen și-a făcut norma și cu Eintracht Frankfurt! Câte goluri a dat Harry Kane Sport.ro
Bavarezii zburdă în Bundesliga.
20:20
Printre cei mai slabi! Nota primită de Umit Akdag după ce a provocat un penalty și echipa sa a pierdut meciul Sport.ro
Umit Akdag a gafat decisiv în partida din campionat dintre Alanyaspor și Basaksehir.  
Acum 4 ore
20:10
România, campioană europeană la tenis! Aur istoric pentru „tricolore” Sport.ro
Federația Română de Tenis a transmis un mesaj special după performanța obținută în finala cu Ucraina.
20:00
Olandezul Jorrit Bergsma, campion olimpic la patinaj viteză la JO 2026 Sport.ro
Sportivul olandez Jorrit Bergsma a câştigat medalia de aur în proba masculină cu start grupat din concursul de patinaj viteză, sâmbătă, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, transmite Reuters.
19:30
Juventus, o catastrofă: rezultat-bombă în Serie A, iar criza torinezilor atinge cote incredibile Sport.ro
Cândva, o forță în Italia, „Bătrâna Doamnă“ a devenit acum ciuca bătăilor. În toate competițiile!
19:30
Chivu, martor la scene greu de privit! S-a „rupt” în minutul 2 și a ieșit în lacrimi Sport.ro
Momente dramatice la Lecce – Inter.
19:20
E sărbătoare în Giulești! Rapid a câștigat Cupa României după 31 de ani Sport.ro
Succes mult așteptat sub Podul Grant.
19:10
Cristi Tănase, categoric! Super echipa din România seamănă cu FCSB: „Nu are cum să piardă!” Sport.ro
Cristi Tănase a numit cea mai în formă echipă din Superliga.
19:00
Andrei Rațiu, nou assist de mare calitate în La Liga! Românul și-a arătat clasa în Betis - Vallecano Sport.ro
Andrei Rațiu se află la a doua etapă consecutivă în campionatul Spaniei în care își trece în cont o pasă decisivă. 
18:50
Șumudică, distrus: așa ceva nu i s-a mai întâmplat niciodată! Sport.ro
La 54 de ani, tehnicianul român traversează cel mai slab mandat pe care l-a avut, de când și-a început cariera pe banca tehnică, acum mai bine de 20 de ani.
18:30
Sandokan a debutat în Liga 2! ”Un exemplu de tenacitate, ambiție, muncă și perseverență” Sport.ro
Premieră în divizia secundă a fotbalului din țara noastră.
18:20
Noul antrenor al lui Radu Drăgușin, făcut praf: „Alo! Tottenham retrogradează cu el” Sport.ro
Igor Tudor este noul antrenor al lui Radu Drăgușin, după ce Thomas Frank a fost demis de oficialii lui Tottenham.
18:20
Nimeni nu se aștepta la asta! Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr s-au despărțit: „Am rămas amici” Sport.ro
Veste surprinzătoare în lumea sportului românesc. 
Acum 6 ore
18:10
Rivala care i-a provocat cea mai mare suferință Alexandrei Anghel! Campioana română vrea revanșa în fața altei luptătoare Sport.ro
Alexandra Anghel (28 de ani), campioana europeană la lupte în 2023 și medaliată cu bronzul mondial în 2022, a acordat un amplu interviu în exclusivitate pentru Sport.ro. 
18:00
Lotul naționalei României pentru EHF Euro Cup! Meciurile se văd EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena Sport.ro
Reprezentativa tricoloră feminină este calificată la EURO 2026.
18:00
Fostul internațional a spus-o tare și răspicat: „Selecționerul nu e antrenor” / „Naționala n-are timp să crească jucători” Sport.ro
România joacă la Istanbul pentru finala barajului CM 2026.
17:40
Tocmai a fost depășit recordul de apariții în Premier League! El este „dinozaurul” Angliei Sport.ro
Moment istoric în Premier League. 
17:30
A venit nota de plată pentru Fenerbahce! Cât i-a costat pe turci haosul de pe Arena Națională cu FCSB Sport.ro
Suma pe care trebuie să o achite Fenerbahce către UEFA după incidentele create de propriii fani pe Arena Națională la meciul cu FCSB. 
17:30
Nota lui Ianis Hagi după ce a fost schimbat la pauză în duelul cu Basaksehir Sport.ro
Ianis Hagi a fost titular în partida Alanyaspor - Basaksehir.
17:20
Cristi Chivu a luat decizia în cazul lui Lautaro Martinez Sport.ro
Inter Milano continuă sezonul excelent sub comanda lui Cristi Chivu, însă antrenorul român este obligat să gestioneze o absență extrem de importantă.
17:20
Johannes Klaebo, sportivul TOTAL: pe ce pune mâna transformă în AUR! Doar legenda Michael Phelps are mai multe titluri olimpice Sport.ro
Schiorul norvegian a strălucit la Milano-Cortina și a câștigat tot.
17:00
Ce loc ocupă echipajul României la bob-4 după primele două manșe. Accident grav cu răsturnare pe pistă! Sport.ro
Jocurile Olimpice din 2026 se desfășoară în Italia, la Milano-Cortina.
17:00
MM Stoica s-a înfuriat și a acuzat-o grav pe CFR Cluj: „Niște erori de arbitraj atât de clare. Mare viciere!” Sport.ro
Mihai Stoica a vorbit despre CFR Cluj, una dintre echipele cu care FCSB se luptă pentru accederea în play-off-ul Superligii.
17:00
Sabrina Voinea, operată de urgență: starea gimnastei, descrisă de mama ei Sport.ro
Sportiva în vârsta de 18 ani a ajuns pe masa de operație.
17:00
Ionuț Chirilă face praf strategia lui Gigi Becali la FCSB: „Doar două campionate la zece ani!” Sport.ro
Ionuț Chirilă (60 de ani) și-a spus opinia cu privire la marea greșeală pe care o face Gigi Becali la FCSB.
16:40
Scos din lot de Gigi Becali, atacantul a încasat 10.000 € pe lună fără să joace: „E absurd!” Sport.ro
Transferat cu surle și trâmbițe, atacantul trebuia să devină noul idol al formației bucureștene.
Acum 8 ore
16:10
Reghecampf, scandal imens în Africa: dezvăluirile arabilor despre situația sa, explozive! Sport.ro
Pe val cu Al-Hilal Omdurman (Sudan), tehnicianul român a decis că e momentul să pună piciorul în prag, pentru a da lovitura decisivă unui om cu care nu s-a înțeles deloc.
15:50
E rândul giuleștenilor să o înțepe pe Dinamo. Videoclipul publicat de Rapid: ”Cerul e prea sus ca să audă lătratul câinilor” Sport.ro
Derby-ul Rapid - Dinamo fierbe și mai sunt cinci ore până la startul meciului.
15:30
Criză majoră pentru Chivu la Inter! Antrenorul român apelează la doi puști necunoscuți pentru meciul de azi Sport.ro
Cristi Chivu are probleme uriașe de lot la Inter înaintea meciului de azi cu Lecce.
15:20
Lecce - Inter, ora 19:00, LIVE TEXT. Chivu poate face un nou pas spre ”Scudetto” Sport.ro
Meciul dintre Lecce și Inter este de la ora 19:00 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
15:20
Declan Rice, declarație în forță: ”Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată” Sport.ro
Arsenal vrea titlul în acest sezon.
15:20
Zi de foc în Franța: Liderul Lens dă piept cu Monaco, în timp ce PSG vânează prima poziție Sport.ro
Etapa a 23-a din Ligue 1 programează astăzi dueluri cu miză uriașă la vârful ierarhiei. Liderul Lens o înfruntă pe Monaco, iar PSG are un meci esențial cu Metz pentru șefia clasamentului.
15:00
West Ham - Bournemouth, 19:30, LIVE pe VOYO! Gazdele, disperate să scape de retrogradare Sport.ro
Londonezii au nevoie de o victorie la scor pentru a părăsi zona roșie, în timp ce formația vizitatoare forțează un loc de cupe europene.
14:50
Cu cine se antrenează Florin Niță la 38 de ani! Fostul portar a plecat în cantonament cu o echipă surpriză Sport.ro
Liber de contract din iulie 2025, portarul Florin Niță (38 de ani) a mers în cantonament cu juniorii de la Barca Academy România pentru a se menține în formă.
14:50
Echipa care pregătește o ofertă pentru transferul lui Philippe Coutinho Sport.ro
Philippe Coutinho (33 de ani) va pleca de la Vasco de Gama după doi ani.
14:30
Plecare șoc de la Rapid! Înaintea derby-ului cu Dinamo, a anunțat că merge în Ligue 1 Sport.ro
Derby-ul Rapid – Dinamo este programat în această seară, de la 20:30, în etapa 28 din Superliga României.
14:30
Rapid - Dinamo, de la 20:30 | Cotele la pariuri și echipele probabile. Analiza lui Dan Chilom Sport.ro
Rapid - Dinamo va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro diseară, de la 20:30.
