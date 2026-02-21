Noul antrenor al lui Radu Drăgușin, făcut praf: „Alo! Tottenham retrogradează cu el”
Sport.ro, 21 februarie 2026 18:20
Igor Tudor este noul antrenor al lui Radu Drăgușin, după ce Thomas Frank a fost demis de oficialii lui Tottenham.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
18:30
Premieră în divizia secundă a fotbalului din țara noastră.
Acum 30 minute
18:20
Igor Tudor este noul antrenor al lui Radu Drăgușin, după ce Thomas Frank a fost demis de oficialii lui Tottenham.
18:20
Nimeni nu se aștepta la asta! Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr s-au despărțit: „Am rămas amici” # Sport.ro
Veste surprinzătoare în lumea sportului românesc.
18:10
Rivala care i-a provocat cea mai mare suferință Alexandrei Anghel! Campioana română vrea revanșa în fața altei luptătoare # Sport.ro
Alexandra Anghel (28 de ani), campioana europeană la lupte în 2023 și medaliată cu bronzul mondial în 2022, a acordat un amplu interviu în exclusivitate pentru Sport.ro.
Acum o oră
18:00
Lotul naționalei României pentru EHF Euro Cup! Meciurile se văd EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena # Sport.ro
Reprezentativa tricoloră feminină este calificată la EURO 2026.
18:00
Fostul internațional a spus-o tare și răspicat: „Selecționerul nu e antrenor” / „Naționala n-are timp să crească jucători” # Sport.ro
România joacă la Istanbul pentru finala barajului CM 2026.
Acum 2 ore
17:40
Tocmai a fost depășit recordul de apariții în Premier League! El este „dinozaurul” Angliei # Sport.ro
Moment istoric în Premier League.
17:30
A venit nota de plată pentru Fenerbahce! Cât i-a costat pe turci haosul de pe Arena Națională cu FCSB # Sport.ro
Suma pe care trebuie să o achite Fenerbahce către UEFA după incidentele create de propriii fani pe Arena Națională la meciul cu FCSB.
17:30
Ianis Hagi a fost titular în partida Alanyaspor - Basaksehir.
17:20
Inter Milano continuă sezonul excelent sub comanda lui Cristi Chivu, însă antrenorul român este obligat să gestioneze o absență extrem de importantă.
17:20
Johannes Klaebo, sportivul TOTAL: pe ce pune mâna transformă în AUR! Doar legenda Michael Phelps are mai multe titluri olimpice # Sport.ro
Schiorul norvegian a strălucit la Milano-Cortina și a câștigat tot.
17:00
Ce loc ocupă echipajul României la bob-4 după primele două manșe. Accident grav cu răsturnare pe pistă! # Sport.ro
Jocurile Olimpice din 2026 se desfășoară în Italia, la Milano-Cortina.
17:00
MM Stoica s-a înfuriat și a acuzat-o grav pe CFR Cluj: „Niște erori de arbitraj atât de clare. Mare viciere!” # Sport.ro
Mihai Stoica a vorbit despre CFR Cluj, una dintre echipele cu care FCSB se luptă pentru accederea în play-off-ul Superligii.
17:00
Sportiva în vârsta de 18 ani a ajuns pe masa de operație.
17:00
Ionuț Chirilă face praf strategia lui Gigi Becali la FCSB: „Doar două campionate la zece ani!” # Sport.ro
Ionuț Chirilă (60 de ani) și-a spus opinia cu privire la marea greșeală pe care o face Gigi Becali la FCSB.
Acum 4 ore
16:40
Scos din lot de Gigi Becali, atacantul a încasat 10.000 € pe lună fără să joace: „E absurd!” # Sport.ro
Transferat cu surle și trâmbițe, atacantul trebuia să devină noul idol al formației bucureștene.
16:10
Reghecampf, scandal imens în Africa: dezvăluirile arabilor despre situația sa, explozive! # Sport.ro
Pe val cu Al-Hilal Omdurman (Sudan), tehnicianul român a decis că e momentul să pună piciorul în prag, pentru a da lovitura decisivă unui om cu care nu s-a înțeles deloc.
15:50
E rândul giuleștenilor să o înțepe pe Dinamo. Videoclipul publicat de Rapid: ”Cerul e prea sus ca să audă lătratul câinilor” # Sport.ro
Derby-ul Rapid - Dinamo fierbe și mai sunt cinci ore până la startul meciului.
15:30
Criză majoră pentru Chivu la Inter! Antrenorul român apelează la doi puști necunoscuți pentru meciul de azi # Sport.ro
Cristi Chivu are probleme uriașe de lot la Inter înaintea meciului de azi cu Lecce.
15:20
Meciul dintre Lecce și Inter este de la ora 19:00 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
15:20
Arsenal vrea titlul în acest sezon.
15:20
Zi de foc în Franța: Liderul Lens dă piept cu Monaco, în timp ce PSG vânează prima poziție # Sport.ro
Etapa a 23-a din Ligue 1 programează astăzi dueluri cu miză uriașă la vârful ierarhiei. Liderul Lens o înfruntă pe Monaco, iar PSG are un meci esențial cu Metz pentru șefia clasamentului.
15:00
Londonezii au nevoie de o victorie la scor pentru a părăsi zona roșie, în timp ce formația vizitatoare forțează un loc de cupe europene.
14:50
Cu cine se antrenează Florin Niță la 38 de ani! Fostul portar a plecat în cantonament cu o echipă surpriză # Sport.ro
Liber de contract din iulie 2025, portarul Florin Niță (38 de ani) a mers în cantonament cu juniorii de la Barca Academy România pentru a se menține în formă.
14:50
Philippe Coutinho (33 de ani) va pleca de la Vasco de Gama după doi ani.
Acum 6 ore
14:30
Derby-ul Rapid – Dinamo este programat în această seară, de la 20:30, în etapa 28 din Superliga României.
14:30
Rapid - Dinamo, de la 20:30 | Cotele la pariuri și echipele probabile. Analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
Rapid - Dinamo va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro diseară, de la 20:30.
14:30
Rezultatele zilei din Liga 2: Sepsi, victorie urcă pe locul doi după o victorie dramatică # Sport.ro
Chindia Târgovişte, Sepsi OSK şi FC Bacău au obţinut victorii în deplasare sâmbătă, în etapa a 18-a a Ligii a II-a de fotbal.
14:20
Mircea Lucescu și-a anunțat oficial decizia de a continua pe banca echipei naționale și la barajul cu Turcia de pe 26 martie.
14:20
Sună alarma la echipa lui Becali! Fostul căpitan se teme de ce e mai rău pentru FCSB: „E foarte greu!” # Sport.ro
Cristi Tănase, triplu campion cu FCSB, analizează șansele echipei de a prinde play-off-ul.
14:20
Pep Guardiola anunță: ”Mi-ar plăcea enorm să semneze cu Manchester City! Îmi doresc asta cu disperare” # Sport.ro
Manchester City se află pe poziția secundă în clasamentul din Premier League cu 53 de puncte.
13:50
Rapid i-a dat replica lui Dinamo după clipul controversat publicat pe rețele: ”Cât timp alții se joacă în aplicații...” # Sport.ro
Rapid - Dinamo este sâmbătă seară de la ora 20:00.
13:40
Reacția lui Emil Boc după victoria Universității Cluj la Botoșani. Ce mesaj a transmis edilul # Sport.ro
Primarul Emil Boc a felicitat Universitatea Cluj după succesul cu 3-1 de la Botoșani, rezultat care aduce echipa la un singur pas de calificarea matematică în play-off.
13:30
”Iadul alb” în Liga 2! Sepsi insistă pentru reprogramarea meciului cu CS Dinamo: ”O rușine!” # Sport.ro
Pe stadionul din Buftea, Sepsi o înfruntă pe CS Dinamo în etapa cu numărul 18 din Liga 2.
13:30
Meciul dintre Rapid și Dinamo poate fi urmărit de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.
13:20
Ce i-ar fi spus, de fapt, Prestianni lui Vinicius. Argentinianul riscă o sancțiune severă din partea UEFA # Sport.ro
Argentinianul Gianluca Prestianni continuă să respingă acuzaţiile de insulte rasiste pe care le-ar fi adresat lui Vinicius în timpul meciului dintre Benfica şi Real Madrid (0-1) din Liga Campionilor. Potrivit ESPN, jucătorul de la Benfica s-ar fi apărat în faţa UEFA afirmând că a rostit o insultă homofobă şi nu rasistă, stabilind o ierarhie surprinzătoare între cele două.
13:10
Turcii reacționează după ce au aflat că Mircea Lucescu rămâne pe banca României la barajul pentru Mondial # Sport.ro
Federația Română de Fotbal a confirmat sâmbătă că Mircea Lucescu va conduce echipa la barajul pentru Cupa Mondială. Vestea a stârnit reacții imediate la Istanbul.
Acum 8 ore
12:40
Zinedine Zidane (53 de ani) este liber de contract de aproape cinci ani, după ce a pregătit-o ultima oară pe Real Madrid.
12:40
Răzvan Burleanu, convins după ce Mircea Lucescu a fost reconfirmat în funcție pentru baraj: ”Avem încredere!” # Sport.ro
FRF a anunțat în cursul zilei de sâmbătă decizia luată în cazul antrenorului care se va afla pe banca echipei naționale la barajul pentru Mondial.
12:40
Naționala nu schimbă selecționerul pentru barajul CM 2026.
12:40
Floyd Mayweather, cu gândul la revenirea în elita boxului.
12:20
Acuzații grave din partea unui star uriaș la adresa fostei echipe: ”M-au tratat ca pe un câine!” # Sport.ro
Un scandal uriaș e pe cale să explodeze în fotbalul european.
12:20
FRF a făcut anunțul despre Mircea Lucescu. Ce se întâmplă cu selecționerul României | Comunicat oficial # Sport.ro
Sfârșitul lunii martie este de o încărcătură emoțională uriașă pentru echipa națională.
12:20
Cristi Chivu, în fața unui test major la Inter! Rămas fără trei titulari, antrenorul român cere concentrare maximă # Sport.ro
Inter Milano merge la Lecce fără trei piese importante.
12:00
FC Botoșani a pierdut și meciul cu Universitatea Cluj, scor 1-3, și pare din ce în ce mai departe de play-off.
12:00
Julia Sauter, în extaz imediat după ce a aflat câte puncte a obținut la programul liber și a urcat pe 2 temporar: ”Definiția surprizei!” # Sport.ro
Julia Sauter (28 de ani) a scris istorie pentru patinajul feminin românesc.
11:40
Mingea de fotbal se rostogolește din nou în Gaza, la peste doi ani de la izbucnirea războiului, o competiție inedită având loc acum pe un teren curățat de moloz.
11:30
Derby-ul Rapid – Dinamo este programat în această seară, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa 28 din Superliga României.
11:10
Pericol la Rapid - Dinamo din cauza ninsorii! Scenariile luate în calcul de Ligă pentru meciul de azi # Sport.ro
Derby-ul Rapid - Dinamo de azi este amenințat de ninsorile abundente. Oficialii Ligii au pregătit mai multe scenarii, luând în calcul inclusiv amânarea partidei pentru duminică.
11:00
Și pentru că derby-ul dintre Rapid și Dinamo trebuia să fie ”încălzit” cumva, deontologii s-au înghesuit să-i strângă de gât pe cei de la Dinamo.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.