Lucian Davidescu: Regimul hibrid e nemilos, după ce se întrebuințează de președinți îi scuipă în cel mai ingrat mod. Nicușor Dan nu are cum să sfârșească mai bine, e imposibil matematic. Șansa lui e să-și dea demisia pentru alegeri legitime
ActiveNews.ro, 21 februarie 2026 22:50
Regimul hibrid e nemilos, după ce se întrebuințează de președinți îi scuipă în cel mai ingrat mod pe care îl găsește. Traian Băsescu a sfârșit cu dosarul de turnător dat în vileag iar favorita și fratele la pușcărie.
• • •
Acum 30 minute
23:00
Medicul Anca Oică, cunoscut cardiolog din Suceava, a făcut infarct chiar înainte de a împlini 57 de ani. ISUJ Bacău a anunțat dispariția prematură a plt. adj. șef (r) Ciumeti Ioan # ActiveNews.ro
Un cunoscut cardiolog din Suceava a murit cu câteva zile înainte să împlinească 57 de ani. Colegii și pacienții sunt șocați.
22:50
Acum 2 ore
22:20
Fostul diplomat evreu Adrian Severin afirmă că ”SUA este capturată de regimul iudeo-nazist din Israel”. Ce trebuie făcut când asiști la o campanie concertată anti-semită, anti-americană și anti-Georgescu creată de evrei anti-români, mancurți și mameluce # ActiveNews.ro
Adrian Severin, co-autor al celei mai mari trădări naționale din istoria post-decembristă a României - Tratatul cu Ucraina prin care au fost cedate unui stat artificial teritorii românești furate de URSS, cu tot cu 500.000 de conaționali, și bașca Insula Șerpilor - este un fost aparatcik și politician evreu cu familia naturalizată în România.
22:00
Limba lungă și pătrunzătoare a lui Gâdea a trecut Oceanul până la Muraru în fundul ambasadei României din SUA. Luminița Arhire: O ÎNZĂPEZIRE JURNALISTICĂ # ActiveNews.ro
îmbujorat ca o fată mare când merge la întâlnire, dar și atins de-o însuflețire aproape isterică, domnul Mihai Gâdea intră în legătură cu Andrei Muraru... Remarcăm, totuși, că marele om de televiziune este marcat de o vagă nostalgie că de astă dată nu va putea aplica sărutul său franțuzesc inubliabil între fesele Excelenței Sale ÎN DIRECT
Acum 4 ore
19:50
19:30
Dezvăluire ȘtiripeSurse: Curtea de Conturi zguduie ”miracolul Bihor”: erori de zeci de milioane și plăți nelegale în auditul pe perioada administrației lui Bolojan # ActiveNews.ro
Un raport oficial al Curții de Conturi aruncă în aer imaginea administrației prezentate ani la rând drept „model de eficiență”. Auditorii au emis opinie contrară asupra situațiilor financiare, concluzionând că acestea nu reflectă realitatea: patrimoniu trecut eronat în evidențe, bunuri lipsă din contabilitate și plăți nejustificate de ordinul milioanelor de lei, toate în perioada în care administrația era condusă de Ilie Bolojan.
Acum 6 ore
19:00
Slovacia taie curentul Kievului! Robert Fico îl spulberă pe Zelenski: ”Refuză să înțeleagă abordarea noastră orientată spre pace. Se comportă ostil. Slovacia este o țară mândră și suverană, iar eu sunt un slovac mândru și suveran” # ActiveNews.ro
Într-o postare publicată pe rețeaua de socializare X, Robert Fico, premierul Slovaciei, lansează o serie de atacuri la adresa lui Volodimir Zelenski, acuzându-l că are un comportament ostil. „Dacă președintele Ucrainei nu va relua livrările de petrol către Slovacia luni, în aceeași zi voi cere companiilor slovace relevante să oprească livrările de urgență de electricitate către Ucraina”, a amenințat Fico.
18:40
18:10
Lipsa totala de empatie a premierului Ilie Bolojan fata de oamenii simpli, față de popor a devenit evidentă și este inexplicabila în condițiile în provine dintr-o familie simpla de tarani dintr-un sat de la poalele Muntilor Apuseni. Ilie Sărăcie va rămâne in istoria României drept un Robin Hood pe invers, adică un haiduc care a luat de la săraci și a dat la bogați.
17:30
Vox Populi: Ilie Pușcărie vrea să ne ia casele, să devenim chiriași în propriile case - VIDEO # ActiveNews.ro
Românii dau piept in fiecare zi cu taxele și impozitele majorate de Bolojan, Pentru locuințe, terenuri și mașini, impozitele au crescut cu cel puțin 80%. Și autoritățile locale au făcut majorări la taxele de parcare și de salubrita
Acum 8 ore
17:10
Cornel Constantin CIOMÂZGĂ: ESTETICA DEGRADĂRII. Mic tratat de supraviețuire instituțională. Despre mucegai și igrasie ca destin administrativ # ActiveNews.ro
Mic tratat de supraviețuire instituțională. Despre mucegai și igrasie ca destin administrativ
17:00
17:00
16:50
16:50
UE introduce restricții la plățile în numerar. Va deveni obligatoriu pentru toate statele din 2027 # ActiveNews.ro
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash. Măsura face parte din Regulamentul (UE) 2024/1624 privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre, conform Mediafax, preluată de Știripesurse.
16:10
16:00
O nouă ediție explozivă a emisiunii ”La hartă”! Vânătoare de români în satul Mămăligă, din Ucraina! Cum fură regimul Zelensky sute de milioane de euro! Din banii noștri! VIDEO # ActiveNews.ro
Emisiunea „La hartă” revine cu teme incendiare și aduce în atenția publicului subiecte ignorate de presa mainstream, transmite Romanian Global News.
Acum 12 ore
15:00
14:40
14:20
Mic tratat de supraviețuire instituțională. Despre mucegai și igrasie ca destin administrativ
14:10
13:20
12:50
Semnalul din farfurie: Crab, homar, friptură și plăcintă pentru soldații americani din Orient - FOTO # ActiveNews.ro
Vineri seara, soldații americani aflați în Orientul Mijlociu au primit mese speciale, care au inclus friptură, plăcintă, picioare de crab și homar.
12:00
Telefoanele mobile ar putea fi interzise TOTAL în școlile din România. Proiect de lege depus în Parlament # ActiveNews.ro
Telefoanele mobile ar putea fi interzise definitiv în școlile din România, potrivit unui proiect depus în Parlament. Folosirea telefoanelor mobile de către elevi în timpul orelor de curs este interzisă în școlile din România prin noile legi ale educației, cu excepția situațiilor în care sunt folosite în scop educațional sau în spații special amenajat.
11:40
Alis Popa: Reclama deșănțată care li se face noilor CĂRȚI DE IDENTITATE cu cip e identică cu propaganda pentru serul magic experimental. Cele mai mari riscuri ale buletinelor cu CIP # ActiveNews.ro
Reclama deșănțată care li se face noilor CĂRȚI DE IDENTITATE cu cip e identică cu propaganda pentru serul magic experimental. Doar că deocamdată nu se pun garduri separatoare între ăia care cred și ăia care nu cred în forța magică a documentelor electronice.
11:10
11:00
Acum 24 ore
02:20
Ion Cristoiu: Un mister mai mare decât teroriștii lui decembrie ’89: De ce s-a dus Nicușor Dan la Washington # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 20 februarie 2026: Cum au crezut cei de la Secret Service că Nicușor Dan e un terorist.
Ieri
23:20
E OFICIAL: România a cheltuit până acum PESTE 5 MILIARDE DE EURO PENTRU UCRAINA, NUMAI ÎN 2025 - VIDEO. Ultima Oră: Ungaria a blocat împrumutul UE de 90 de miliarde pentru Ucraina. 14.001.281 de ucraineni au intrat în România # ActiveNews.ro
Acei 1,5 miliarde de euro cu ucrainenii care sunt în țară și cele care sunt la secret, dar ele se văd global la Ministerul Apărării și la Ministerul de Interne, acolo unde ai și Poliție de Frontieră, ai și Armată, iar în total sunt 5 miliarde de euro
22:50
APĂ ȘI ENERGIE... DE LA FRANCEZI. DAR HRANĂ? Sorin Suciu: Pragmatismu’ idealist român’ortodox (sau vițăvercea) # ActiveNews.ro
Dă jefuit, tot pă noi ne vor jefui, că (mai) au de unde, cum fac de mii de ani... și tot pă ideile și pă banii noștri. Nu pot uita reclama hoților „franțuji” dă apă și energie, pă care-o credem
22:30
Pr. Bogdan Florin Vlaicu și Monahul Filotheu Bălan de la Petru Vodă despre semnele vremurilor și interpretarea Apocalipsei în lumina scrierilor Sfinților Părinți - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
Cursul 216 de vindecare sufletească la vremea crizei cu mască: o dezbatere cu invitatul special al părintelui Bogdan Florin Vlaicu, părintele Filotheu Monahul de la mănăstirea Petru Vodă.
22:20
22:10
21:50
20:40
20:30
20:20
19:40
19:30
Ținta Iran: CIA a trecut la "Pregătirea Operațională a Mediului" – Cum este fezandată opinia publică # ActiveNews.ro
Frontul psihologic premerge frontul real. Înainte deînceperea operațiunii militare propriu-zise, mințile oamenilor trebuie modelateca o cocă de cozonac.
18:50
18:40
18:30
18:20
18:00
Doliu în comunitatea academică din Iași! A murit lect. univ. dr. Radu-Paul Apetrei, cadru didactic al Facultății de Fizică # ActiveNews.ro
Comunitatea academică din Iași este profund îndurerată după dispariția lect. univ. dr. Radu-Paul Apetrei, cadru didactic al Facultății de Fizică. Vestea tristă a fost anunțată oficial printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a instituției, unde colegii și studenții și-au exprimat regretul față de pierderea suferită.
17:40
17:20
Anomalie! Patinatoarea Julia Sauter, care a reprezentat România la Jocurile Olimpice din Italia, are cetățenia română deși nu știe nici un cuvânt în română # ActiveNews.ro
La Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, în concursul de patinaj artistic, românca Julia Sauter s-a clasat pe locul 17 după programul liber, obținând astfel cea mai bună clasare a unei patinatoare de la noi din țară la Jocurile Olimpice.
17:20
17:10
Se sparge monopolul CNAS? Ministerul Sănătății a venit cu idei din Israel: pregătește liberalizarea sistemului de asigurări de sănătate # ActiveNews.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat vineri că își dorește spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), argumentând că în multe state europene sistemele funcționează cu mai mulți asiguratori și că România ar putea începe demersurile chiar din acest an.
17:10
16:40
