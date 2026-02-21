Cristi Balaj, verdict la golul anulat lui Dinamo în derby-ul cu Rapid. Ce a spus despre intevenția lui Sebastian Colțescu din camera VAR. Exclusiv
Fanatik, 21 februarie 2026 23:20
Cristi Balaj are o veste proastă pentru Dinamo, care a contestat anularea golului lui Alberto Soro din derby-ul cu Rapid. Fostul arbitru FIFA a dat dreptate brigăzii de arbitri. Ce sfat a avut pentru Rareș Vidican
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
23:30
Cătălin Cîrjan, exasperat după Rapid – Dinamo 2-1: „De fiecare dată se întâmplă!”. Promisiunea făcută pentru play-off # Fanatik
Rapid a câștigat cu 2-1 derby-ul cu Dinamo de pe Arena Națională. Ce a declarat Cătălin Cîrjan după meci și ce promisiune a făcut căpitanul „câinilor”.
Acum 30 minute
23:20
Cristi Balaj, verdict la golul anulat lui Dinamo în derby-ul cu Rapid. Ce a spus despre intevenția lui Sebastian Colțescu din camera VAR. Exclusiv # Fanatik
Cristi Balaj are o veste proastă pentru Dinamo, care a contestat anularea golului lui Alberto Soro din derby-ul cu Rapid. Fostul arbitru FIFA a dat dreptate brigăzii de arbitri. Ce sfat a avut pentru Rareș Vidican
23:20
Pontul zilei de duminică, 22 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet pentru Unirea Slobozia – Universitatea Craiova # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 22 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.40 la meciul Unirea Slobozia - Universitatea Craiova.
23:20
Ce s-a întâmplat cu o fostă speranță a fotbalului românesc și soția sa: ”Nu este o rușine să faci asta” # Fanatik
O fostă speranță a fotbalului românesc, care s-a angajat într-un domeniu străin sportului, a trecut prin clipe complicate în căsnicie. Ce s-a întâmplat între jucător și soția sa. Decizia importantă luată.
Acum o oră
23:10
Real Madrid, pas greșit în La Liga! Vinicius a înscris din nou, iar Mbappe a fost invizibil împotriva lui Osasuna # Fanatik
Real Madrid a gafat în La Liga la o singură etapă distanță de momentul în care a devenit lider. Formația antrenată de Alvaro Arbeloa a cedat în fața lui Osasuna și poate pierde din nou prima poziție
23:10
Zeljko Kopic, frustrat după Rapid – Dinamo 2-1: „Nu ştiu de câte ori au ajuns în jumătatea noastră!” De ce nu a început cu Karamoko # Fanatik
Rapid a câştigat cu 2-1 derby-ul cu Dinamo şi îi egalează la puncte pe "câini". La finalul derby-ului de pe Arena Naţională, Zeljko Kopic a declarat la final că echipa sa a fost superioară şi din acest motiv simte puţină frustrare.
22:50
Războiul bannerelor de pe Arena Națională la derby-ul Rapid – Dinamo. Mesaje acide între cele două tabere. Nu a scăpat nici Steaua de ironii. Foto # Fanatik
Derby-ul Rapid - Dinamo a strâns lume pe Arena Națională în ciuda vremii neprietenoase. Vezi pe Fanatik.ro ce mesaje au afișat suporterii și cum s-au înțepat reciproc.
Acum 2 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri de duminică, 22 februarie 2026, poate aduce un câștig de 338 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League.
22:40
Ce prevede protocolul VAR pentru anularea unui gol. Sebastian Colțescu a intervenit peste Rareș Vidican în Rapid – Dinamo 2-1 # Fanatik
FANATIK a răsfoit regulamentul și a descoperit de prevede protocolul VAR pentru anularea unui gol. Au procedat corect Colțescu și Vidican când nu au validat reușita lui Alberto Soro?
22:30
Cristi Chivu, reacție specială după ce Inter s-a distanțat la 10 puncte de AC Milan: „Totul se datorează lor!”. Românul a anunțat două reveniri importante la echipă # Fanatik
Inter a câștigat încă un meci în Serie A și s-a distanțat la 10 puncte de principala urmăritoare. Ce a transmis Cristi Chivu la conferința de presă înainte de returul cu Bodo/Glimt de pe „Giuseppe Meazza”
22:20
Un jucător important al echipei naționale, apariție surpriză pe Arena Națională la Rapid – Dinamo. La 24 de ore după ce a marcat pentru echipa de club # Fanatik
La doar o zi după ce a înscris un gol important pentru echipa sa din Turcia, internaționalul a fost prezent pe Arena Națională la derby-ul Rapid - Dinamo. Află despre ce fotbalist este vorba
22:00
Transferurile Rapidului, impact uriaș în derby-ul cu Dinamo. Paraschiv și Moruțan, repriză excelentă pe Arena Națională # Fanatik
Transferurile făcute de Rapid în această iarnă s-au remarcat în prima repriză a derby-ului cu Dinamo de pe Arena Națională. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Acum 4 ore
21:40
Daniel Pancu anunță bomba după CFR Cluj – Petrolul 2-1: „Biliboc va fi valorificat pe o sumă mult mai mare ca Louis Munteanu” # Fanatik
CFR Cluj a învins Petrolul cu 2-1 și a făcut un pas extrem de important în calificarea în play-off. Ce a declarat Daniel Pancu după al 9-lea succes consecutiv pe banca ardelenilor.
21:40
FCSB, pericol uriaş să nu prindă play-off-ul chiar dacă bate tot! Care sunt scenariile negre pentru campioni # Fanatik
FCSB este într-un mare pericol să rateze play-off-ul. Victoriile celor de la U Cluj şi CFR Cluj complică situaţia campioanei en-titre, care tremură pentru play-off şi cu maximum de puncte până la final.
21:10
După 8 sezoane, CSM își pierde o vedetă. De ce lasă Omoregie Bucureștiul pentru Budapesta: ”Oamenii sunt amabili, dar…” # Fanatik
CSM București se va despărți, în vara lui 2026, de una dintre vedetele echipei sale. Centrul Elizabeth Omoregie va lăsa România pentru a merge la Budapesta. Care sunt motivele acestei decizii.
21:10
Dinamo, gol anulat cu VAR în derby-ul cu Rapid! Giuleștenii, salvați, din nou, de Sebastian Colțescu. Video # Fanatik
Dinamo a început ca din pușcă derby-ul cu Rapid. Roș-albii au trimis mingea în poartă în minutul 15, dar golul lui Alberto Soro a fost anulat de VAR. Sebastian Colțescu i-a salvat încă o dată pe giuleșteni
20:40
Munți de zăpadă pe Arena Națională la Rapid – Dinamo! Organizatorii au salvat terenul, dar au dat liber la bătaie cu bulgări între fani. Foto # Fanatik
Derby-ul Rapid - Dinamo, din etapa a 28-a a SuperLigii, s-a disputat pe zăpadă. Deși suprafața de joc a fost curățată, organizatorii au permis suporterilor să se ia la bătaie cu bulgări
20:30
Lorenzo Biliboc, „ghiulea” în poarta Petrolului! Tânărul jucător crescut de Juventus a luat la țintă vinclul lui Bălbărău. Video # Fanatik
Regula U21 nu este atât de rea atunci când tinerii jucători sunt decisivi pentru echipele lor! Lorenzo Biliboc a înscris un gol de mare fotbalist în CFR Cluj - Petrolul Ploiești și a adus cele trei puncte ardelenilor
20:10
Revoluţie în lotul României! Şapte jucătoare, out după Campionatul Mondial de handbal feminin. Cine debutează sub „tricolor” # Fanatik
Ovidiu Mihăilă a făcut schimbări importante în naţionala României pentru "dubla" cu Slovacia din EHF Euro Cup, din luna martie. Nu mai puţin de şapte jucătoare de la Mondial nu sunt în lot.
19:50
Fanatik SuperLiga, duminică, 22 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de top după derby-ul Rapid – Dinamo # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție de colecție, duminică, 22 februarie, ora 13:30. Cristi Coste îi va avea invitați în platou pe Robert Niță și pe Dănuț Lupu.
Acum 6 ore
19:20
CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Petrolul! Faza controversată, analizată minute bune la VAR. Video # Fanatik
Meciul și fazele controversate de arbitraj în SuperLiga! S-a întâmplat și în CFR Cluj - Petrolul, când gazdele au cerut penalty. Arbitrii au analizat minute în șir, la VAR, ce s-a întâmplat careul ploieștenilor
19:10
Motivul pentru care Sabrina Voinea a ajuns pe masa de operație. Mesajul transmis de mama gimnastei # Fanatik
Mama Sabrinei Voinea a anunțat că fiica sa a fost supusă unei operații. Ce s-a întâmplat cu gimnasta de a ajuns la cuțit și cum a decurs intervenția chirurgicală.
18:50
Câți bani primește Leonard Doroftei, lună de lună, de la stat pentru performanțele obținute în numele României # Fanatik
Leonard Doroftei este unul dintre cei mai mari boxeri din istoria țării noastre. Câți bani primește ”Moșul” lună de lună, de la stat, pentru performanțele obținute în numele României.
18:40
Cine arbitrează Unirea Slobozia – U Craiova. A fost delegat arbitrul care a scăpat de suspendare în scandalul provocat de Radu Petrescu # Fanatik
Unul dintre arbitrii din brigada lui Radu Petrescu, de la Petrolul - FC Argeș 2-1, a fost delegat și la Unirea Slobozia - U Craiova. „Centralul” a fost cel care i-a confirmat lui Petrescu că a fost fault pentru piteșteni
18:20
Andrei Rațiu este pe val în La Liga înainte de barajul cu Turcia! Românul a creat un nou gol pentru Rayo Vallecano după o fază superbă. Video # Fanatik
Andrei Rațiu a dat încă un assist pentru Rayo Vallecano, după cel din meciul cu Atletico Madrid. Cum a creat internaționalul român faza din care echipa sa a egalat-o pe Real Betis
18:20
Englezii de la World Soccer au numit arma secretă a României la baraj! Ce şanse de calificare are naţionala lui „Il Luce” # Fanatik
Naţionala României are o misiune grea în meciurile de baraj pentru calificarea la CM 2026. Englezii de la World Soccer au identificat arma secretă a lui Mircea Lucescu în meciul cu Turcia.
18:00
Andrei Nicolescu, discuţie cu Florentin Petre după acuzele de instigare la violenţă: “Zonele de discriminare trebuie să le evităm! Dar totul a fost foarte normal” # Fanatik
Andrei Nicolescu a dezvăluit ce discuție a purtat cu Florentin Petre după acuzele de instigare la violență. Ce spune președintele lui Dinamo despre scandările galeriei.
Acum 8 ore
17:40
Lecce – Inter, live video în etapa 26 din Serie A. Echipa lui Cristi Chivu vrea să spele rușinea din Champions League # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu este lider autoritar în Serie A și urmează să joace pe terenul lui Lecce în etapa a 26-a. ”Nerazzurri” vin după eșecul surprinzător din Champions League.
17:30
Umit Akdag a comis-o în Alanyaspor – Başakşehir: și-a pus mâinile în cap! Ianis Hagi, schimbat la pauză. Video # Fanatik
Umit Akdag a gafat decisiv în Alanyaspor – Başakşehir! Fundașul a comis un penalty și a văzut cartonașul galben după o fază controversată. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
17:20
Nemții fac scandal după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO de Iarnă 2026: „S-a renunțat la ea. Potențial exista” # Fanatik
Presa din Germania este scandalizată de rezultatele slabe ale sportivilor la JO de Iarnă 2026. Ce au scris despre Julia Sauter, cea care a strălucit pentru România.
17:10
Unde se poate decide Rapid – Dinamo! Disputa cifrelor arată o favorită, dar și un om care poate decide partida # Fanatik
Cele două echipe sunt angrenate în lupta pentru titlu și au un duel activ în fruntea clasamentului, cu plusuri și minusuri pentru fiecare dintre ele
16:50
Diana, soția lui Dan Șucu, pune presiune pe jucători înainte de Rapid – Dinamo „Ne e dor de tine. Așteptăm golul tău”. Foto # Fanatik
Partida dintre Rapid și Dinamo este așteptată cu sufletul la gură de toată lumea. Ce mesaj a avut soția lui Dan Șucu pentru jucătorii giuleșteni cu doar câteva ore înainte de start.
16:50
Rapid - Dinamo este derby-ul etapei cu numărul 28 din SuperLiga. Anunț important pentru suporterii echipei lui Zeljko Kopic înaintea marelui meci.
16:40
Cine este Giuliana, arbitra care-i înnebunește pe fani, pe stadioane. Are 23 de ani și a terminat o facultate de prestigiu # Fanatik
Giuliana, femeia care întoarce toate privirile suporterilor atunci când apare la un meci de fotbal. Aceasta a urmat cursurile unei universități de renume.
16:20
Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac nu mai formează un cuplu. Vestea surprinzătoare vine la doar două săptămâni după ce sportiva a câștigat titlul de la Transylvania Open.
16:10
Dinamoviștii au fost deconspirați înaintea derby-ului cu Rapid. Ce a apărut pe internet în ziua meciului. Foto # Fanatik
Dinamo joacă sâmbătă seară contra Rapidului. Ce a apărut pe internet despre „câini” chiar în ziua marelui meci de pe Arena Națională.
15:50
Adrian Mutu a văzut parcursul recent al lui Inter și a spus totul despre echipa lui Cristi Chivu. Ce șanse i-a dat la câștigarea titlului în acest sezon de Serie A.
Acum 12 ore
15:40
Tânărul Denis Radu, decisiv în Turcia! Pasă genială de gol dată chiar în prelungiri. Video # Fanatik
Denis Radu a reușit să fie decisiv în ultimul meci jucat de Eyupspor. Fundașul împrumutat de la Petrolul a oferit o pasă genială. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
15:20
Dragoș Nedelcu iubește din nou! Fostul jucător al FCSB s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii, după ce a divorțat la doar trei luni de la nuntă. Foto # Fanatik
Dragoș Nedelcu are o nouă iubită. După un divorț la doar trei luni de la nuntă, fostul mijlocaș de la FCSB se iubește cu o fostă ispită de la Insula Iubirii.
15:10
Cum a ajuns Cătălin Cîrjan la Dinamo: “Norocul nostru e că Şumudică a venit mai târziu! Nu îl lăsa să plece” # Fanatik
Cum a ajuns Cătălin Cîrjan la Dinamo, de fapt. Cum putea Marius Șumudică să oprească mutarea mijlocașului de la Rapid la rivala din „Ștefan cel Mare”.
15:10
Vaccinul universal care ar putea rescrie regulile în medicină: o singură formulă împotriva gripei, răcelii și tusei. „Nu e imposibil” # Fanatik
Un vaccin universal ar putea proteja împotriva tuturor tipurilor de răceală, gripă și tuse. Primele teste au dat rezultate impresionante. Cu toate acestea, medicii așteaptă rezultatele finale
14:50
Cum a reuşit Daniel Pancu să revitalizeze CFR Cluj: “Este surprinzător! Au vândut vedeta şi au scos rezultate prin forţa grupului” # Fanatik
Adrian Mutu știe care este secretul prin care CFR Cluj a reușit să ajungă pe loc de play-off. Cum a reușit Daniel Pancu să îi ducă pe ardeleni la o serie de 8 victorii consecutive.
14:40
Turcii au aflat că Mircea Lucescu vine la Istanbul și au reacționat instant: „Incertitudinea s-a încheiat!” # Fanatik
FRF a anunțat că Mircea Lucescu se va afla pe banca naționalei României la barajul pentru Cupa Mondială. Ce au scris turcii după ce au primit această veste.
14:20
Românul care s-a întâlnit într-un magazin cu marele Johan Cruyff. Gestul făcut de acesta în urma căruia a fost îmbrățișat de olandez # Fanatik
În urmă cu mai mulți ani, legendarul Johan Cruyff a dat nas în nas cu un conațional de-al nostru într-un magazin. Românul dezvăluie, în prezent, de ce a fost îmbrățișat de olandez. Gestul său simplu.
14:10
De la Rapid, direct în Ligue 1! Înaintea derby-ului cu Dinamo, i-a comunicat lui Dan Șucu că pleacă # Fanatik
Mutare spectaculoasă în Ligue 1 de la Rapid. Omul de încredere al lui Dan Șucu a anunțat că pleacă înainte de derby-ul cu Dinamo. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
14:00
„Iadul alb!”. Liga 2, afectată de ninsorile abundente. Organizatorii nu au putut face față: „O rușine de meci” # Fanatik
În această săptămână s-a reluat Liga 2, însă unele partide au fost afectate de ninsorile abundente care au căzut în ultimele ore în majoritatea țării.
13:40
Mihai Stoica, atac la CFR Cluj: „Viciere de rezultat! N-am văzut atâtea erori de arbitraj într-o singură direcţie ca la Sibiu”. Managerul general de la FCSB se ia de Vassaras # Fanatik
Lupta la play-off se joacă cu săbiile pe masă în SuperLiga. Mihai Stoica a ieșit la atac și a lansat acuzații grave împotriva rivalei CFR Cluj. Nici Vassaras n-a scăpat de criticile președintelui C.A. de la FCSB
13:10
Daniel Pancu a jucat 5 ani în Turcia și a fost unul dintre fotbaliștii români care au lăsat o impresie bună. Acum, jurnaliștii de acolo sunt cu ochii pe cariera lui de antrenor.
12:50
Video. Rapidiștii, răspuns devastator după clipul lui Dinamo, cu câinele și pana. Ce au reușit cu ajutorul Al: „Poveștile trebuie spuse până la capăt” # Fanatik
Fanii rapidiști au venit cu un răspuns devastator după videoclipul controversat postat de Dinamo înainte de derby. Replica giuleștenilor s-a ridicat la același nivel.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.