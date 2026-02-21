Cine poate primi bonuri de masă în 2026 și cât valorează un tichet pe zi. Este un beneficiu extrasalarial foarte apreciat de angajați

14:30

Un bărbat din Marea Britanie și partenera sa de viață au luat decizia de a-și schimba cu totul stilul de viață și de a slăbi. Dawid Lombard obișnuia să bea 12 litri de Cola și să mănânce 2 pâini pe zi. Pe lângă aceste produse se adăuga și mâncarea fast-food. Iată cum arată, acum, după […]