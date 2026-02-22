Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist
Golazo.ro, 22 februarie 2026 03:40
RAPID - DINAMO. Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan s-au transferat în ianuarie la Rapid. Până acum, n-au influențat deloc jocul giuleștenilor.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum o oră
03:40
Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist # Golazo.ro
RAPID - DINAMO. Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan s-au transferat în ianuarie la Rapid. Până acum, n-au influențat deloc jocul giuleștenilor.
Acum 4 ore
01:30
Recuperat ca prin minune Surpriză mare în primul „11” al Rapidului pentru derby-ul cu Dinamo # Golazo.ro
RAPID - DINAMO. Marian Aioani (26 de ani) este surpriza pregătită de Constantin Gâlcă (53 de ani) în primul „11” al giuleștenilor, pentru derby-ul etapei #28 din Liga 1.
00:20
Statistică șocantă la derby! Nu s-a mai întâmplat asta de când Rapid a revenit în Superliga! # Golazo.ro
RAPID - DINAMO 2-1. La derby-ul cu Dinamo, gruparea giuleșteană a înregistrat cea mai mică posesie de la revenirea în prima ligă.
00:20
„Altă mentalitate” Cristi Săpunaru a spus unde s-a făcut diferența în derby-ul Rapid - Dinamo 2-0 # Golazo.ro
RAPID - DINAMO 2-1. Cristi Săpunaru (41 de ani), legendarul căpitan al giuleștenilor, a comentat victoria fostei sale echipe.
Acum 6 ore
00:10
Angelescu jubilează Președintele Rapidului, după victoria cu Dinamo: „Există karma” » Ce spune despre Paraschiv și Moruțan # Golazo.ro
RAPID - DINAMO 2-1. Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar al giuleștenilor, s-a aratătat încântat de victoria alb-vișiniilor.
21 februarie 2026
23:50
„Să nu mai repetăm greșeala” Daniel Paraschiv speră că Rapid a depășit perioada nefastă: „Cred că putem regla asta” # Golazo.ro
RAPID - DINAMO 2-1. Daniel Paraschiv (26 de ani) e fericit că a reușit să marcheze în derby.
23:30
„A trebuit să riscăm” Constantin Gâlcă a comentat titularizarea lui Aioani în derby-ul cu Dinamo: „Era important pentru noi să câștigăm” # Golazo.ro
RAPID - DINAMO 2-1. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre importanța victoriei obținute de echipa sa.
23:30
„Nu am fost 100% azi” Marian Aioani , despre titularizarea sa + Ce spune despre momentul în care a fost lovit în cap cu un bulgăre # Golazo.ro
RAPID - DINAMO 2-1. Marian Aioani (26 de ani), portarul giuleștenilor, a vorbit despre derby-ul câștigat de echipa sa, în etapa #28 a Ligii 1.
23:20
„Cumva, au meritat cele 3 puncte” Zeljko Kopic, fără răspuns împotriva lui Rapid: „Nu contează ce facem, rezultatul e mereu același” + ce spune despre Pușcaș # Golazo.ro
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi, în ciuda înfrângerii din derby-ul cu Rapid, scor 1-2.
23:10
„FCSB ne domină, Rapid, niciodată!” Raul Opruț nu e impresionat de giuleșteni: „Nu e un complex” # Golazo.ro
RAPID - DINAMO 2-1. Raul Opruț (28 de ani) a ținut să-și felicite colegii pentru jocul din meciul pierdut cu giuleștenii.
23:10
„N-am găsit spații în apărarea lor” Andrei Mărginean, după înfrângerea cu Rapid: „Asta mi-a spus arbitrul la golul anulat” # Golazo.ro
RAPID - DINAMO 2-1. Andrei Mărginean (24 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a vorbit despre meciul pierdut cu giuleștenii.
23:10
„Să-i batem de două ori în play-off” Cătălin Cîrjan, după o nouă înfrângere cu Rapid: „S-au apărat cu 6 oameni pe linia de fund” # Golazo.ro
RAPID - DINAMO 2-1. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, a vorbit despre înfrângerea echipei sale.
23:00
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre Rapid - Dinamo 2-1.
22:20
Real, înfrângere surprinzătoare „Galacticii” riscă să piardă primul loc în La Liga, după eșecul cu Osasuna # Golazo.ro
Real Madrid a pierdut meciul cu Osasuna, scor 1-2, în etapa #25 din La Liga.
Acum 8 ore
22:10
Izbit cu un bulgăre-proiectil! Aioani, ținta ultrașilor lui Dinamo. L-au lovit în cap. Joc oprit și iar rasism # Golazo.ro
RAPID - DINAMO. Incident cum a început repriza secundă în careul giuleștenilor, portarul Marian Aioani a fost lovit în cap cu un bulgăre lansat in peluza dinamovistă.
22:00
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto” # Golazo.ro
LECCE - INTER 0-2. Echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) a obținut a 8-a victorie din Serie A și a făcut un nou pas important spre Scudetto”.
21:50
Gol anulat în Derby FOTO. De ce a anulat Rareș Vidican golul „câinilor” din meciul cu Rapid # Golazo.ro
RAPID - DINAMO. „Câinii” au deschis scorul în prima repriză, însă golul a fost anulat, după ce s-a constatat că la faza premergătoare golului a existat un fault.
21:30
21:20
Atenție, cade zăpadă! Pericol la Rapid - Dinamo! Zăpada strânsă pe acoperișul Arenei Naționale aterizează pe gazon! # Golazo.ro
Probleme pe Arena Națională la Rapid - Dinamo! De pe gazonul stadionului au început să cadă bucăți de zăpadă, una dintre acestea chiar în dreptul porții apărate de Marian Aioani (26 de ani).
21:10
Apariție-surpriză la Rapid - Dinamo FOTO: Internaționalul român e pe Arena Națională, la derby-ul etapei 28 # Golazo.ro
RAPID - DINAMO. Valentin Mihăilă (26 de ani), internaționalul român de la Rizespor, a fost surprins în tribunele Arenei Naționale.
20:50
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani” # Golazo.ro
RAPID - DINAMO. Mai era un sfert de oră până la startul meciului și peluza roș-albilor a rupt bariera rasismului, urlând spre galeria giuleștenilor: „La țigani, m… la țigani”.
20:40
CSM București, ce performanță! Campioana României, direct în sferturile Ligii Campionilor! A opta victorie consecutivă # Golazo.ro
CSM București a obținut calificarea directă în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Campioana României a învins echipa Ikast Handbold (Danemarca), scor 33-24, și a terminat pe locul 2 în Grupa B.
20:30
Intervenție de zile mari FOTO. Paul Papp a scos mingea de pe linia porții în CFR - Petrolul # Golazo.ro
CFR CLUJ - PETROLUL. Paul Papp (36 de ani), fundașul ploieștenilor, a reușit o intervenție de zile mari pe finalul partidei de la Cluj.
Acum 12 ore
20:00
„Era penalty și roșu!” FOTO: Andrei Rațiu, la un pas de o accidentare horror! Chemat la VAR, arbitrul n-a fost impresionat # Golazo.ro
Fază controversată în Betis - Rayo Vallecano, cu Andrei Rațiu (27 de ani) în prim-plan.
20:00
Supărare la Baia Mare Lider înainte de ultima etapă, CS Minaur ratează calificarea în sferturile EHF European League # Golazo.ro
CS Minaur a ratat calificarea în sferturile EHF European League. Echipa din Baia Mare a pierdut meciul cu Motherson Mosonmagyaróvári KC SE (Ungaria), scor 26-28.
19:30
Recuperat ca prin minune Surpriză mare în primul „11” al Rapidului pentru derby-ul cu Dinamo # Golazo.ro
RAPID - DINAMO. Marian Aioani (26 de ani) este surpriza pregătită de Constantin Gâlcă (53 de ani) în primul „11” al giuleștenilor, pentru derby-ul etapei #28 din Liga 1.
19:30
„Problema e în societate” Pep Guardiola, după scandalul de rasism de la Benfica - Real: „Profesorii trebuie plătiți mai bine, nu antrenorii” # Golazo.ro
Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul lui Manchester City, a oferit o reacție cu privire la scandalul de rasism în care a fost implicat Vinicius Junior (25 de ani).
19:10
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!” # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), preşedintele SUA i-a transmis un mesaj lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), superstarul naționalei Portugaliei și al lui Al-Nassr.
18:40
„Puteau fi pe podium!” Cel mai bun bober al tuturor timpurilor a vorbit, pentru GOLAZO.ro, despre performanța echipajului Tentea – Iordache # Golazo.ro
Kevin Kuske, 47 de ani, a avut cuvinte de laudă pentru echipajul de bob în 2 al României, care a ocupat locul cinci la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
18:40
„Rațiu o ridică pe Rayo” FOTO. Fundașul român, de neoprit în Spania! Un nou assist spectaculos și în meciul cu Betis: „Cel mai periculos jucător” # Golazo.ro
BETIS - RAYO VALLECANO. Andrei Rațiu (27 de ani) a reușit o nouă pasă decisivă pentru echipa sa, după o fază extrem de spectaculoasă.
18:30
Probleme pentru Craiova Doi jucători importanți nu vor putea evolua în meciul cu Unirea Slobozia, dar există și două vești bune pentru Coelho # Golazo.ro
Probleme pentru Filipe Coelho (45 de ani). Antrenorul Universității Craiova nu se va putea baza pe doi jucători importanți la partida cu Unirea Slobozia. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.
18:20
Bodo/Glimt se pregătește intens pentru cel mai important meci din istoria clubului. Adversar: Cristi Chivu.
18:10
Afacere în numele fiului Ionel Ganea a inițiat un proiect care amintește de Alexandru , băiețelul său decedat la 3 ani # Golazo.ro
Fostul internațional român Ionel Ganea (52 de ani) a mai făcut un pas cu încărcătură emoțională puternică, după drama care i-a marcat viața.
17:50
Sepsi, pe modul ChatGPT Ovidiu Burcă folosește de inteligența artificială în pregătirea echipei: „Am primit sugestii destul de bune” # Golazo.ro
Ovidiu Burcă (45 ani), antrenorul celor de la Sepsi, spune că s-a folosit de inteligența artificială în pregătirea echipei sale.
17:40
Chivu, campion în Serie A? Adrian Mutu, despre șansele lui Inter la titlu: „De departe, cei mai buni” + Ce spune despre eșecul cu Bodo/Glimt # Golazo.ro
Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre șansele lui Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), de a câștiga titlul în Serie A.
17:10
Denilson, atacantul echipei thailandeze Ratchaburi, fost jucător în Portugalia, a acuzat rasismul după un meci în Liga Campionilor AFC 2
17:00
Sabrina Voinea, operată Mama gimnastei a dat detalii despre starea ei: „A luat-o dintr-odată” # Golazo.ro
Sabrina Voinea (18 ani), una dintre cele mai bune gimnaste din România, a fost operată.
16:40
În acest weekend se dispută partidele din etapa a 28-a din Liga 1. Ne așteaptă meciuri pline de intensitate, în care echipele nu își mai permit greșeli, dacă vor să-și atingă obiectivele.
16:40
„O mare, mare viciere” Mihai Stoica, atac dur la adresa lui Vassaras și a lui CFR: „De ce mie nu mi s-a permis? Intervin antipatiile” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a venit cu o serie de critici la adresa clubului CFR Cluj și a lui Kyros Vassaras (60 de ani), președintele CCA.
16:30
Dinamo a plagiat FOTO Postarea dinainte de derby-ul cu Rapid, identică uneia din Australia # Golazo.ro
Dinamo se pregătește de derby-ul cu Rapid și, în cursul zilei de astăzi, a încărcat pe rețelele de socializare o imagine în care anunță meciul. Totuși, acea postare este identică cu a unei echipe din Australia.
16:20
„Nu primisem acceptul” Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO: „Costă 5.000 $” # Golazo.ro
Julia Sauter, 28 de ani, a obținut o performanță deosebită la JO Milano-Cortina, în proba de patinaj artistic. Maria Coroamă, președinta Federației Române de Patinaj, a declarat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că performanța excelentă a Juliei nu a venit fără emoții.
16:20
Olimpicul istoriei Norvegianul Klaebo a cucerit azi al 6-a aur la Milano Cortina. Șase din șase curse. Cel mai mare la Jocurile de Iarnă # Golazo.ro
Johannes Hosflot Klaebo, 29 de ani, este primul sportiv cu șase medalii de aur la masculin într-o ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Norvegianul a câștigat toate cele șase probe la schi fon
15:40
Ironiile continuă FOTO Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să se audă lătratul câinilor” # Golazo.ro
Ironiile continuă înainte de derby-ul etapei #28 din Liga 1. Fanii Rapidului au creat, cu ajutorul Inteligenței Artificiale, o continuare a clipului controversat postat de Dinamo.
Acum 24 ore
15:10
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație # Golazo.ro
Kamila Sellier a fost transportată de urgență la spital și operată la față după accidentarea înfiorătoare suferită în cursa de 1.500 m la patinaj viteză pe pistă scurtă. Care sunt primele informații despre starea sportivei poloneze
14:30
Pleacă de la Rapid L-a fi anunțat deja pe Dan Șucu de decizia luată » Va semna cu un club din Ligue 1! # Golazo.ro
Daniel Sandu (33 de ani), directorul departamentului de scouting de la Rapid, ar urma să se despartă de formația giuleșteană.
14:30
Șucu și Angelescu, la Arenă FOTO Ce spune clubul Rapid despre o amânare a derby-ului și cum a ironizat-o pe Dinamo # Golazo.ro
Dan Șucu (62 de ani), acționarul majoritar al Rapidului, și Victor Angelescu (41 de ani), acționar minoritar și președinte al clubului, au mers pe Arena Națională pentru a verifica starea gazonului înainte de derby-ul cu Dinamo.
13:50
Aproape de inaugurare FOTO Cum arată noua sală Polivalentă de 25 de milioane de euro, care a intrat rapid în planurile Federațiilor din România # Golazo.ro
Inaugurarea Sălii Polivalente din Tulcea se aproprie, iar Federația Română de Volei și cea de Baschet s-au întâlnit pentru a discuta cu Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea.
13:40
„Nu faceți ca Tottenham!” Clubul lui Drăgușin, dat exemplu negativ în parlamentul Suediei: „Riscăm să fim la fel!” # Golazo.ro
Mikael Damberg, fost ministru de finanțe al Suediei, a criticat guvernul de la Stockholm comparându-l într-un discurs din parlament cu situația foarte rea prin care trece Tottenham în ultimii doi ani
13:40
CONDIȚII GRELE Cum arată Arena Națională înainte de Rapid - Dinamo: peisaj de iarnă plină! Se lucrează intens, dar gazonul suferă # Golazo.ro
Arena Națională arată departe de condițiile ideale cu doar câteva ore înainte de Rapid - Dinamo, meci programat în această seară, de la ora 20:30.
13:20
Imagini impresionante A revenit fotbalul în Gaza, printre dărâmături: „Mulți coechipieri au fost uciși sau răniți. Bucuria e incompletă” # Golazo.ro
Fotbalul a revenit în Fâșia Gaza, după o lungă perioadă marcată de mii de decese și clădiri distruse.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.