Berlinale 2026 - „Yellow Letters” de İlker Çatak a câştigat Ursul de Aur pentru cel mai bun film/ Două filme româneşti premiate/ Palmaresul ediţiei

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat sâmbătă că se uită foarte atent în această perioadă pentru a seta nişte criterii de performanţă mult mai clare la nivelul Apelor Române, de exemplu, unde conducerea a decis să scoată toate criteriile de performanţă din fişa de post a directorilor. Ea a mai arătat că e nevoie de o reformă reală în instituţii, iar partea aceasta de reducere de cheltuieli de personal poate să fie o şansă reală pentru aceste instituţii, în sfârşit, să fie analizată performanţa funcţionarilor publici şi acolo unde este nevoie să fie făcute şi tăieri.