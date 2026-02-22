Premiile BAFTA 2026: Un film pare favoritul clar al serii, competiție strânsă la premiul pentru cel mai bun actor. Două nume importante sunt în cursa pentru cel mai bun regizor
HotNews.ro, 22 februarie 2026 07:10
Filmul „Hamnet” poate lua fața lungmetrajelor „One Battle After Another” și „Sinners” pentru a câștiga marele premiu la BAFTA, gala de premiere a cinematografiei britanice, întrucât drama sfâșietoare despre William Shakespeare, soția sa Agnes și…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
07:10
Premiile BAFTA 2026: Un film pare favoritul clar al serii, competiție strânsă la premiul pentru cel mai bun actor. Două nume importante sunt în cursa pentru cel mai bun regizor # HotNews.ro
Filmul „Hamnet” poate lua fața lungmetrajelor „One Battle After Another” și „Sinners” pentru a câștiga marele premiu la BAFTA, gala de premiere a cinematografiei britanice, întrucât drama sfâșietoare despre William Shakespeare, soția sa Agnes și…
Acum 30 minute
07:00
„Lego” militar la scară gigantică: Marile marine ale lumii propun un nou model de navă, idee care trece și prin șantierul naval din Galați # HotNews.ro
„Armatele apelor” din Statele Unite și Europa fac pași decisivi către o schimbare radicală în construcția navelor de război: modularitatea de tip „plug-and-play”, un concept comparat adesea cu piesele Lego. Ce înseamnă asta? Modularitatea sună…
Acum 8 ore
23:30
Willie Colón, trombonist, vocalist și compozitor, s-a stins din viață sâmbătă la vârsta de 75 de ani, conform anunțului făcut de familia legendarul artist al muzicii salsa. „Deși îi plângem absența, ne bucurăm de darul…
Acum 12 ore
23:10
Lista câștigătorilor Festivalului de Film de la Berlin 2026. Premii la Berlinală și pentru două filme românești # HotNews.ro
„Yellow Letters”, o dramă despre ce se întâmplă cu un mariaj supus unei presiuni politice extreme, a câștigat sâmbătă seară Ursul de Aur, marele premiu al Festivalului de Film de la Berlin. Filmele românești „De…
23:00
Indignare în țările musulmane după declarațiile „extremiste” ale ambasadorului american din Israel despre dreptul biblic al țării în Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Liga Arabă și Organizația Cooperării Islamice (OCI) au criticat declarațiile în care ambasadorul american Mike Huckabee pare să sugereze că israelienii au un drept biblic asupra unei zone vaste din Orientul Mijlociu, potrivit AFP și…
22:40
Un cetățean american a fost împușcat mortal de un agent federal în Texas cu luni înaintea cazurilor Renee Good și Alex Pretti. Documente publicate la aproape un an de la incident # HotNews.ro
Un agent federal de imigrare a împuşcat şi ucis un cetăţean american în Texas în martie 2025, cu câteva luni înainte ca administraţia Trump să înceapă valul de deportări din Minnesota care a dus la…
22:20
„Cifre alarmante” privind vaccinarea copiilor, avertizează ministrul Sănătății: „Cine răspunde, de fapt, pentru copiii morți de rujeolă nevaccinați?” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că nu susține vaccinarea obligatorie, dar consideră că este nevoie de o „informare completă, complexă, accelerată” pentru a fi combătută „dezinformarea medicală” care circulă pe rețelele sociale. Întrebat sâmbătă…
21:50
Dominic Fritz, despre bugetul pentru 2026: „USR nu va fi de acord să spunem «trecem în caiet și să plătească următoarea generație pentru cadourile PSD»” # HotNews.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că în prezent „singura soluție responsabilă” pentru reducerea deficitului bugetar este scăderea cheltuielilor statului, deoarece „soluția rapidă de a crește taxele s-a epuizat”. „Eu nu sunt mulțumit nici cu…
21:30
Ministrul Sănătății, după ce un medic a fost agresat în sala de resuscitare: „Este penibil ca în 2026 să rugăm oamenii să nu lovească medicii” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Digi24, că agresiunile asupra personalului medical nu reprezintă un fenomen nou în spitalele din România, însă a subliniat că este „penibil” ca, în anul 2026, autoritățile să…
21:10
Iranul spune că „materialele nucleare nu vor părăsi țara”, dar are o altă propunere pentru Statele Unite # HotNews.ro
Iranul refuză să exporte stocul de 300 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să îi dilueze puritatea și le va face Statelor Unite o propunere în acest sens în următoarele zile, au…
20:30
Ce se întâmplă cu zecile de miliarde de dolari pe care companiile americane le-au plătit pentru tarifele de anul trecut impuse de Trump? Ce se știe până acum # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump își intensifică ofensiva comercială după ce Curtea Supremă a decis că taxele vamale extinse, impuse în regim de urgență, sunt ilegale. Trump a anunțat în urmă cu puțin timp că majorează…
20:20
CFR Cluj a învins-o cu 2-1 pe Petrolul Ploiești, sâmbătă seară, în a 28-a etapă din SuperLiga, și are cinci puncte peste ocupanta locului 7 înaintea ultimelor două runde din sezonul regular. Golurile ardelenilor au…
20:10
„Recomandarea este să nu participați”. Scandal între Radu Miruță și PSD Gorj după ce ministrul USR i-a chemat pe primarii din județ la o întâlnire # HotNews.ro
Radu Miruță de la USR, vicepremier și ministru al Apărării, i-a invitat la o întâlnire pe primarii din Gorj „pentru a pune pe masă problemele oamenilor” din județ și a acuzat filiala locală a PSD…
19:50
Un spectacol de teatru cu actori surzi, după un text scris de realizatorul seriei „Adolescence”, deschide discuția despre incluziune în teatru: „Nu ne lipsește talentul, ci încrederea de a fi văzuți” # HotNews.ro
„Dincolo de tăcere” este un spectacol de teatru, după un text scris de Jack Thorne, creatorul serialului fenomen Adolescence, despre un cuplu surd care-și pierde copilul. Izolați nu numai de lume, ci și unul de…
19:40
NASA anunță că fereastra de lansare a misiunii Artemis II va fi „aproape sigur” afectată de o problemă observată în cursul nopții # HotNews.ro
NASA face pași pentru o posibilă readucere a rachetei SLS și a navel spațiale Orion la clădirea de asamblare a vehiculelor de la Kennedy Space Center din Florida, după ce a observat o întrerupere la…
19:20
Președintele iranian: „Nu vom ceda presiunilor. Marile puteri se aliniază pentru a ne forța să plecăm capul” # HotNews.ro
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că Iranul nu va ceda presiunilor exercitate de marile puteri, în contextul negocierilor nucleare cu Statele Unite. „Marile puteri se aliniază pentru a ne forța să plecăm capul……
19:20
„Am fost mai puțin izolați decât se spune”. Ce spune consilierul lui Nicușor Dan despre prezența acestuia la Consiliul pentru Pace convocat de Trump # HotNews.ro
Ce s-a întâmplat la Washington a fost „principalul proces, dacă nu unicul proces prin care comunitatea internațională, sub ghidajul Statelor Unite, îl dedică păcii din Orientul Mijlociu” și era „dificil” pentru România să nu fi…
18:50
Unde va mai ninge puternic în orele următoare. Anunț de ultimă oră de la ANM / Cum se circulă acum pe șoselele din România. Care este situația în Gara de Nord # HotNews.ro
În următoarele ore va continua să ningă în București și în cele 16 județe aflate sub cod galben, dar ninsorile vor fi tot mai slabe, a anunțat sâmbătă seară directoarea departamentului de prognoză din cadrul…
18:40
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că va mări la 15% tariful global pe care îl anunțase după hotărârea prin care Curtea Supremă a SUA i-a anulat o parte dintre taxele vamale, decizie pe…
Acum 24 ore
18:10
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru # HotNews.ro
Moscova și Kievul nu sunt mai aproape de sfârșitul conflictului, în ciuda tratativelor mediate de americani, dar par să fi convenit asupra unui singur obiectiv, care ar suna neașteptat dacă n-ar fi doarte serios: încearcă…
18:00
Zăpada a fost îndepărtată complet de pe gazonul Arenei Naționale, înaintea meciului pe care îl vor juca Rapid și Dinamo, sâmbătă seară, de la ora 20:30, în etapa a 28-a din SuperLiga. Citește mai mult…
17:50
Popularitatea familiei regale din Novergia, cutremurată de seria de scandaluri. „Nu a fost niciodată atât de scăzută” # HotNews.ro
Popularitatea familiei regale norvegiene a atins cel mai mic nivel înregistrat vreodată, arată un sondaj publicat sâmbătă de postul național de televiziune NRK, a scris AFP. Doar 60% dintre norvegieni mai susțin familia regală, în…
17:50
Una dintre cele mai vizitate adrese din Centrul Vechi al Capitalei, cafeneaua Starbucks de la Hanu’ lui Manuc și-a închis porțile, scrie Profit.ro. După această închidere, lanțul de cafenele Starbucks mai are o singură cafenea…
17:40
Palatul Buckingham nu se va opune excluderii lui Andrew din linia de succesiune la tron / Perchezițiile continuă la Windsor # HotNews.ro
Palatul Buckingham nu se va opune eventualelor planuri de eliminare a lui Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la tron, potrivit informațiilor publicate de The Guardian. Între timp, poliția a confirmat că perchezițiile la fosta…
17:20
Informare ANAF pentru firme, PFA și alți contribuabili: Noile obligații 2026 privind mijloacele moderne de plată și deschiderea unui cont de plăți # HotNews.ro
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Cluj-Napoca reamintește firmelor, PFA-urilor, întreprinderilor individuale și familiale, precum și altor categorii de contribuabili, care sunt noile obligații privind mijloacele moderne de plată și conturile de plăți, începând…
17:20
Noii detalii despre cetățenii moldoveni recrutaţi de Rusia pentru a comite asasinate în Ucraina. Care erau principalele „ținte” # HotNews.ro
Inspectoratului General al Poliției Republicii Moldova, Poliţia ucraineană şi Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au prezentat noi detalii privind reţinerea unor suspecți pe teritoriul Republicii Moldova într-un dosar care investighează planuri de asasinare a…
17:10
„Brutar fără frontiere”. Povestea voluntarului francez care le-a dat ucrainenilor zeci de mii de pâini de când a început războiul: „Un sacrificiu făcut pentru Ucraina” # HotNews.ro
Loic Nervi le-a distribuit ucrainenilor zeci de mii de pâini de la începutul războiului lansat de Rusia în februarie 2022, în special persoanelor vârstnice care nu beneficiază de sprijinul familiei sau al statului, a scris…
17:10
FOTO Teste anvelope de iarnă – europene vs chinezești. Specialiștii germani explică: Nu originea e de vină, ci bugetul lor # HotNews.ro
Anvelopele chinezești, indiferent de numele lor, au fost asociate de decenii cu o calitate mai slabă, dar alese pentru prețul scăzut. Testele profesioniste realizate an de an, cu scoruri uneori „dezastruoase” pentru multe din mărcile…
17:00
VIDEO Puiul de maimuță abandonat de mama sa și devenit viral și-a găsit alinare. Noi imagini cu „Punch” # HotNews.ro
Puiul de maimuță abandonat, care a emoționat milioane de oameni pe internet după ce a fost filmat în compania unei jucări de pluș în formă de urangutan, pare că și-a găsit în cele din urmă…
16:30
Cine locuiește în apartamentele de la stat unde chiria e 147 de lei pentru două camere? Ciucu: „Stau de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic” / Cum arată o garsonieră unde chiria e 46 de lei lunar – FOTO # HotNews.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, estimează că prețurile propuse de el pentru închirierea locuințelor din patrimoniul municipalității și gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (AFI) ar aduce venituri suplimentare de aproximativ 500 de milioane de…
16:10
Premierul Slovaciei amenință că va întrerupe furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă tranzitul petrolului rusesc nu este reluat în două zile # HotNews.ro
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a amenințat sâmbătă că va întrerupe livrările de energie electrică de urgență către Ucraina, dacă autoritățile de la Kiev nu vor relua, în termen de două zile, tranzitul petrolului rusesc către…
16:10
VIDEO Jocurile Olimpice Milano-Cortina. Bob: Imagini teribile cu un echipaj care s-a răsturnat pe pistă # HotNews.ro
A doua manşă de sâmbătă în competiţia de bob 4 la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina a fost marcată de un incident implicând un echipaj al Austriei. Bobul condus de Jakob Mandlbauer s-a răsturnat…
15:50
China dezvoltă o nouă generație de arme nucleare, avertizează serviciile americane. Detaliile dezvăluite de SUA după un test chinez secret # HotNews.ro
China a făcut cel puțin un test nuclear exploziv în secret în ultimii ani, ca parte dintr-un efort mai amplu de transformare a arsenalului nuclear pentru a-l face cel mai avansat din punct de vedere…
15:40
Emmanuel Macron, despre decizia Curții Supreme a Statelor Unite privind tarifele lui Trump: „În democrații, este important ca puterea să fie contrabalansată” # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă că decizia Curții Supreme a Statelor Unite privind tarifele comerciale impuse de președintele Donald Trump arată cât de important este ca, într-o democrație, să existe mecanisme de control…
15:30
Medic luat la bătaie în timp ce resuscita o pacientă / Raed Arafat: Avem obligația să luăm poziție și să acționăm # HotNews.ro
Un medic a fost atacat de rudele unei paciente aflate în stop cardio-respirator chiar în timp ce făcea manevrele de resuscitare, în spitalul din Borșa. Este al doilea astfel de incident petrecut în această săptămână.…
15:10
Cine este bărbatul care l-a învins pe cel mai puternic om din lume. Un mic importator de vinuri este artizanul procesului care a răsturnat taxele vamale impuse de Trump # HotNews.ro
În spatele deciziei istorice luate vineri de Curtea Supremă din SUA, potrivit căreia multe dintre taxele vamale impuse de președintele american Donald Trump sunt ilegale, se află un mic importator de vinuri din New York,…
15:00
București, în cumplita și umilitoarea iarnă din timpul ocupației germane. După război, când bucureștenilor le-au fost confiscate și plăpumile sub amenințarea armei # HotNews.ro
Imaginează-ți o zi din februarie, 1917: frig, foamete și lipsuri crunte, cenzura strictă a presei și a corespondenței, clădiri publice și case particulare rechiziționate de ocupanți. Bucureștenii vorbeau în șoaptă despre război, cu speranța că…
15:00
Cum arată Arena Națională înainte de Rapid – Dinamo: peisaj de iarnă plină! Se lucrează intens, dar gazonul suferă # HotNews.ro
Arena Națională arată departe de condițiile ideale cu doar câteva ore înainte de Rapid – Dinamo, meci programat în această seară, de la ora 20:30. Ninsoarea care a început ieri seară a îngreunat și mai…
14:50
Gimnasta Sabrina Voinea a fost operată de urgență în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a fost diagnosticată cu apendicită acută. Anunțul a fost făcut de mama și antrenoarea sportivei, Camelia Voinea, potrivit News.ro. Sportiva în…
14:40
INTERVIU Avertisment din SUA despre obiectivul lui Trump, „care nu e spus cu voce tare” # HotNews.ro
Scopul mișcării din jurul președintelui SUA „este să avem o țară condusă de corporații, condusă de cei bogați, care nu se preocupă neapărat de populație decât în măsura în care este necesar pentru a o…
14:30
Poluarea aerului, asociată direct cu apariţia bolii Alzheimer. Studiu pe 27 de milioane de persoane # HotNews.ro
Poluarea aerului rămâne o problemă majoră de sănătate publică, iar un nou studiu sugerează că impactul se extinde şi asupra sănătăţii creierului. Persoanele expuse la niveluri mai ridicate de poluare au un risc mai mare…
14:10
Putin a semnat legea care izolează digital Rusia: FSB, control absolut asupra telefoanelor și internetului # HotNews.ro
Noua lege promulgată sâmbătă de liderul rus Vladimir Putin obligă operatorii de telefonie mobilă să întrerupă serviciile la simpla cerere a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), fără a mai fi necesară aprobarea guvernului…
13:50
Kelemen Hunor, avertisment în privința serviciilor de informații: „Societatea civilă se mai agită” / Despre două nume vehiculate: „Nu s-a putut, președintele nu avea susţinere” # HotNews.ro
Liderul UDMR avertizează că în acest moment nu există control parlamentar asupra serviciilor de informații, aşa cum se întâmplă în statele cu democraţii consolidate, și consideră că preşedintele trebuie să înceapă „o amplă reformă” a…
13:30
„Cel mai periculos moment din istoria modernă”: Un oficial de top din SUA avertizează asupra „tsunami-ului” AI # HotNews.ro
„Congresul și publicul american nu au nicio idee despre amploarea și viteza viitoarei revoluții AI”, a avertizat un oficial de rang înalt din SUA, care a solicitat măsuri pentru a „încetini acest proces” în timp…
13:20
Tensiuni în Franța înaintea marșului pentru studentul naționalist ucis în bătaie. Macron îndeamnă la calm # HotNews.ro
Marșul este programat să aibă loc sâmbătă, în condiții de securitate sporită, în memoria unui militant de extrema dreaptă ucis în bătaie de către membri ai extremei stângi la Lyon (centru-vest), potrivit AFP. Quentin Deranque,…
13:00
Ce urmează după noul val de ninsori din România. Anunțul meteorologilor: „Săptămâna viitoare împarte țara în două” # HotNews.ro
Noul episod de ninsori și viscol se va încheia duminică dimineață, iar meteorologii spun că nu se așteptă la noi avertizări severe. De săptămâna viitoare, vremea se încălzește, iar în vestul țării temperaturile vor urca…
12:30
Autoritățile bulgare au decis închiderea traficului pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone pe drumurile naționale Ruse – Byala și Ruse – Razgrad, a informat sâmbătă ITPF Giurgiu,…
12:20
Cum a fost salvat șeful spionilor nemți de agenții polonezi, după o acțiune de o incompetență „über alles” # HotNews.ro
Bruno Kahl, șeful serviciului de informații externe german BND, serviciul secret al celei mai puternice țări din Europa, Germania, a fost ultimul care a aflat sau a luat în calcul avertismentele. Zilele trecute, posibilitatea existenței…
12:10
Val de incertitudini pentru companiile europene după ce Curtea Supremă a SUA a anulat taxele vamale: „Nu este un glonţ de argint, este doar o nouă complicaţie” # HotNews.ro
Decizia Curţii Supreme a Statelor Unite de a anula o mare parte dintre tarifele comerciale impuse de preşedintele Donald Trump aduce un val de incertitudini pentru companiile europene – de la producători de vin şi…
12:00
„Părăsiți Iranul imediat!” Avertisment critic al Serbiei pe fondul riscului unui conflict în Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Serbia le cere cetățenilor săi să părăsească „cât mai repede” Iranul, avertizând asupra riscului iminent de atacuri americane. Belgradul se alătură astfel altor state care au emis alerte similare pe fondul tensiunilor din regiune, notează…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.