„Toate acestea sunt emoții de viață”. O soluție surprinzătoare pentru reconectarea emoțională între părinți și copii, fără ajutorul ecranelor și a internetului
HotNews.ro, 22 februarie 2026 11:20
La masa din bucătărie, două generații stau față în față. Între ele nu e un ecran, ci un pachet de cartonașe: „Care e cea mai mare frică a ta?”, întreabă cineva. Urmează o ezitare, un…
Acum 5 minute
11:30
Schimbare majoră în aeroporturile din SUA: Administrația Trump suspendă accesul rapid al pasagerilor / Democrații acuză un „sabotaj intenționat” # HotNews.ro
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) suspendă utilizarea benzilor speciale de securitate și a terminalelor de control rapid în aeroporturi. Reprezentanții companiilor aeriene avertizează că măsura care intră în vigoare de duminică va…
Acum 15 minute
11:20
Acum 30 minute
11:10
HARTĂ Bucureștiul are cel mai consistent strat de zăpadă, după noul episod de viscol și ninsori. Ce ne așteaptă săptămâna viitoare # HotNews.ro
Meteorologii nu au mai emis noi avertizări și au anunțat că vremea se va schimba considerabil în următoarele zile. Noul episod de viscol și ninsori a lăsat în urmă un nou strat de zăpadă în…
Acum o oră
10:50
VIDEO Giganții din Galápagos se întorc acasă: Țestoasele uriașe cutreieră din nou o insulă din arhipelag după mai bine de 180 de ani # HotNews.ro
Aproape 160 de țestoase uriașe au fost reintroduse pe insula Floreana din Galápagos, după o absență de peste 180 de ani. Evenimentul, considerat „o etapă extrem de importantă”, a fost posibil prin recuperarea genetică a…
Acum 2 ore
10:30
Mesajele Ro-Alert vor avea sunete diferite în funcție de gravitatea evenimentelor. Patru tipuri de alerte. Schimbările anunțate # HotNews.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, anunță modificări importante privind mesajele Ro-Alert, care vor avea sunete diferite, în funcție de gravitatea situației. El spune că schimbările sunt în lucru de mai mult…
10:20
Pakistanul a bombardat ținte din Afganistan după un val de atentate sinucigașe. Kabulul amenință cu represalii # HotNews.ro
Pakistanul a bombardat în cursul nopții șapte ținte militante din Afganistan, ca răspuns la atentatul sinucigaș din 6 februarie de la o moschee din Islamabad, soldat cu 31 de morți. Atacurile, raportate oficial duminică, au…
09:50
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina ajung la final duminică. La ce oră și unde va avea loc ceremonia de închidere # HotNews.ro
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, deschise oficial în 6 februarie, se încheie după nenumărate momente memorabile. Ceremonia de închidere este programată duminică, în istorica Arenă Olimpică din Verona, de la ora…
09:50
„Atac terorist” în Ucraina. O polițistă ucisă și zeci de răniți după o serie de explozii # HotNews.ro
O persoană a fost ucisă și alte 24 au fost rănite după ce mai multe dispozitive explozive au detonat la miezul nopții în Liov, în vestul Ucrainei, a declarat duminică poliția națională, informează Reuters. „S-a…
09:40
Tabloul de Auguste Renoir care îl înfăţişează pe Claude Monet (1872) citind este o mărturie preţioasă a prieteniei dintre doi giganţi ai picturii franceze. Pictura se află în conacul elegant din arondismentul 16 din Paris,…
Acum 4 ore
09:30
Care este situația zborurilor pe aeroporturile Băneasa și Otopeni după viscolul din Capitală # HotNews.ro
După un weekend marcat de ninsori și vânt puternic, traficul aerian se desfăşoară în condiții de iarnă, conform programului de zbor, atât pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Băneasa din București, au transmis duminică autoritățile.…
09:10
La 14 ani de la lansare, un ambițios SF al lui Ridley Scott face senzație pe streaming. Este cel mai vizionat film pe Netflix în lume # HotNews.ro
Ridley Scott este considerat părintele legendarei francize Alien, regizând filmul original din 1979, inspirat de succesul producției Războiul Stelelor pe care îl văzuse cu doi înainte. Tot el se află și în spatele filmului care…
08:50
Primele proteste în Iran, după confruntările din ianuarie: Studenții împotriva regimului, pe fondul amenințării militare a SUA # HotNews.ro
Sute de studenți din Teheran și Mashhad au ieșit sâmbătă în stradă pentru a comemora victimele represiunii din ianuarie. Protestele marchează reluarea manifestațiilor după ce revolta de luna trecută a fost înăbușită sângeros de autorități,…
08:20
Legume cu pesticide peste limită vândute în România. Legumele sigure și județele cu reziduuri TABEL # HotNews.ro
Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) a finalizat Raportul privind Programul Național de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide din fructe, legume și cereale din producția internă, în urma controalelor din 2025. Citiți mai mult pe Profit.ro. sursă…
08:20
După ce Ungaria și Slovacia au amenințat că „sting lumina”, Ucraina a ripostat. „Ultimatumurile ar trebui trimise Kremlinului” # HotNews.ro
Ministerul de Externe al Ucrainei a condamnat sâmbătă ceea ce a descris drept „ultimatumuri și șantaj” din partea guvernelor Ungariei și Slovaciei, după ce acestea au amenințat că vor opri furnizarea de energie electrică către…
08:10
Un record meteo spectaculos. Locul din România unde au fost temperaturi de vară la mijloc de februarie # HotNews.ro
Într-un mic oraș din județul Buzău, în urmă cu zece ani au fost temperaturi de vară la jumătatea lunii februarie. Temperatura a fost de 26 de grade Celsius, atunci, la Pătârlagele, fiind maxima absolută pentru…
07:50
Tragere specială LOTO de Dragobete duminică 22 februarie 2026. Premiile au fost suplimentate la Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 # HotNews.ro
Loteria Română organizează duminică, 22 februarie, Tragerile Speciale Loto de Dragobete. Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, după cum urmează: Prețurile…
07:40
Vremea se schimbă radical după episodul de viscol: În ce regiuni din România urcă temperaturile la 15 grade și unde se menține gerul # HotNews.ro
Codul de viscol expiră astăzi la ora 10:00, lăsând în urmă cel mai sever episod de iarnă de până acum. Meteorologii anunță o schimbare drastică de regim termic începând de luni, când România se va…
Acum 6 ore
07:30
Infotrafic. Cum se circulă pe principalele autostrăzi și drumuri din județele afectate de viscol și ninsori # HotNews.ro
În timpul nopții au continuat ninsorile, dar au fost slab cantitativ. Noul episod de vremea se va încheia duminică dimineață, iar meteorologii spun că nu se așteptă la alte avertizări severe. Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului…
07:10
Premiile BAFTA 2026: Un film pare favoritul clar al serii, competiție strânsă la premiul pentru cel mai bun actor. Două nume importante sunt în cursa pentru cel mai bun regizor # HotNews.ro
Filmul „Hamnet” poate lua fața lungmetrajelor „One Battle After Another” și „Sinners” pentru a câștiga marele premiu la BAFTA, gala de premiere a cinematografiei britanice, întrucât drama sfâșietoare despre William Shakespeare, soția sa Agnes și…
07:00
„Lego” militar la scară gigantică: Marile marine ale lumii propun un nou model de navă, idee care trece și prin șantierul naval din Galați # HotNews.ro
„Armatele apelor” din Statele Unite și Europa fac pași decisivi către o schimbare radicală în construcția navelor de război: modularitatea de tip „plug-and-play”, un concept comparat adesea cu piesele Lego. Ce înseamnă asta? Modularitatea sună…
Acum 12 ore
23:30
Willie Colón, trombonist, vocalist și compozitor, s-a stins din viață sâmbătă la vârsta de 75 de ani, conform anunțului făcut de familia legendarul artist al muzicii salsa. „Deși îi plângem absența, ne bucurăm de darul…
23:10
Lista câștigătorilor Festivalului de Film de la Berlin 2026. Premii la Berlinală și pentru două filme românești # HotNews.ro
„Yellow Letters”, o dramă despre ce se întâmplă cu un mariaj supus unei presiuni politice extreme, a câștigat sâmbătă seară Ursul de Aur, marele premiu al Festivalului de Film de la Berlin. Filmele românești „De…
23:00
Indignare în țările musulmane după declarațiile „extremiste” ale ambasadorului american din Israel despre dreptul biblic al țării în Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Liga Arabă și Organizația Cooperării Islamice (OCI) au criticat declarațiile în care ambasadorul american Mike Huckabee pare să sugereze că israelienii au un drept biblic asupra unei zone vaste din Orientul Mijlociu, potrivit AFP și…
22:40
Un cetățean american a fost împușcat mortal de un agent federal în Texas cu luni înaintea cazurilor Renee Good și Alex Pretti. Documente publicate la aproape un an de la incident # HotNews.ro
Un agent federal de imigrare a împuşcat şi ucis un cetăţean american în Texas în martie 2025, cu câteva luni înainte ca administraţia Trump să înceapă valul de deportări din Minnesota care a dus la…
Acum 24 ore
22:20
„Cifre alarmante” privind vaccinarea copiilor, avertizează ministrul Sănătății: „Cine răspunde, de fapt, pentru copiii morți de rujeolă nevaccinați?” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că nu susține vaccinarea obligatorie, dar consideră că este nevoie de o „informare completă, complexă, accelerată” pentru a fi combătută „dezinformarea medicală” care circulă pe rețelele sociale. Întrebat sâmbătă…
21:50
Dominic Fritz, despre bugetul pentru 2026: „USR nu va fi de acord să spunem «trecem în caiet și să plătească următoarea generație pentru cadourile PSD»” # HotNews.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că în prezent „singura soluție responsabilă” pentru reducerea deficitului bugetar este scăderea cheltuielilor statului, deoarece „soluția rapidă de a crește taxele s-a epuizat”. „Eu nu sunt mulțumit nici cu…
21:30
Ministrul Sănătății, după ce un medic a fost agresat în sala de resuscitare: „Este penibil ca în 2026 să rugăm oamenii să nu lovească medicii” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Digi24, că agresiunile asupra personalului medical nu reprezintă un fenomen nou în spitalele din România, însă a subliniat că este „penibil” ca, în anul 2026, autoritățile să…
21:10
Iranul spune că „materialele nucleare nu vor părăsi țara”, dar are o altă propunere pentru Statele Unite # HotNews.ro
Iranul refuză să exporte stocul de 300 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să îi dilueze puritatea și le va face Statelor Unite o propunere în acest sens în următoarele zile, au…
20:30
Ce se întâmplă cu zecile de miliarde de dolari pe care companiile americane le-au plătit pentru tarifele de anul trecut impuse de Trump? Ce se știe până acum # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump își intensifică ofensiva comercială după ce Curtea Supremă a decis că taxele vamale extinse, impuse în regim de urgență, sunt ilegale. Trump a anunțat în urmă cu puțin timp că majorează…
20:20
CFR Cluj a învins-o cu 2-1 pe Petrolul Ploiești, sâmbătă seară, în a 28-a etapă din SuperLiga, și are cinci puncte peste ocupanta locului 7 înaintea ultimelor două runde din sezonul regular. Golurile ardelenilor au…
20:10
„Recomandarea este să nu participați”. Scandal între Radu Miruță și PSD Gorj după ce ministrul USR i-a chemat pe primarii din județ la o întâlnire # HotNews.ro
Radu Miruță de la USR, vicepremier și ministru al Apărării, i-a invitat la o întâlnire pe primarii din Gorj „pentru a pune pe masă problemele oamenilor” din județ și a acuzat filiala locală a PSD…
19:50
Un spectacol de teatru cu actori surzi, după un text scris de realizatorul seriei „Adolescence”, deschide discuția despre incluziune în teatru: „Nu ne lipsește talentul, ci încrederea de a fi văzuți” # HotNews.ro
„Dincolo de tăcere” este un spectacol de teatru, după un text scris de Jack Thorne, creatorul serialului fenomen Adolescence, despre un cuplu surd care-și pierde copilul. Izolați nu numai de lume, ci și unul de…
19:40
NASA anunță că fereastra de lansare a misiunii Artemis II va fi „aproape sigur” afectată de o problemă observată în cursul nopții # HotNews.ro
NASA face pași pentru o posibilă readucere a rachetei SLS și a navel spațiale Orion la clădirea de asamblare a vehiculelor de la Kennedy Space Center din Florida, după ce a observat o întrerupere la…
19:20
Președintele iranian: „Nu vom ceda presiunilor. Marile puteri se aliniază pentru a ne forța să plecăm capul” # HotNews.ro
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că Iranul nu va ceda presiunilor exercitate de marile puteri, în contextul negocierilor nucleare cu Statele Unite. „Marile puteri se aliniază pentru a ne forța să plecăm capul……
19:20
„Am fost mai puțin izolați decât se spune”. Ce spune consilierul lui Nicușor Dan despre prezența acestuia la Consiliul pentru Pace convocat de Trump # HotNews.ro
Ce s-a întâmplat la Washington a fost „principalul proces, dacă nu unicul proces prin care comunitatea internațională, sub ghidajul Statelor Unite, îl dedică păcii din Orientul Mijlociu” și era „dificil” pentru România să nu fi…
18:50
Unde va mai ninge puternic în orele următoare. Anunț de ultimă oră de la ANM / Cum se circulă acum pe șoselele din România. Care este situația în Gara de Nord # HotNews.ro
În următoarele ore va continua să ningă în București și în cele 16 județe aflate sub cod galben, dar ninsorile vor fi tot mai slabe, a anunțat sâmbătă seară directoarea departamentului de prognoză din cadrul…
18:40
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că va mări la 15% tariful global pe care îl anunțase după hotărârea prin care Curtea Supremă a SUA i-a anulat o parte dintre taxele vamale, decizie pe…
18:10
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru # HotNews.ro
Moscova și Kievul nu sunt mai aproape de sfârșitul conflictului, în ciuda tratativelor mediate de americani, dar par să fi convenit asupra unui singur obiectiv, care ar suna neașteptat dacă n-ar fi doarte serios: încearcă…
18:00
Zăpada a fost îndepărtată complet de pe gazonul Arenei Naționale, înaintea meciului pe care îl vor juca Rapid și Dinamo, sâmbătă seară, de la ora 20:30, în etapa a 28-a din SuperLiga. Citește mai mult…
17:50
Popularitatea familiei regale din Novergia, cutremurată de seria de scandaluri. „Nu a fost niciodată atât de scăzută” # HotNews.ro
Popularitatea familiei regale norvegiene a atins cel mai mic nivel înregistrat vreodată, arată un sondaj publicat sâmbătă de postul național de televiziune NRK, a scris AFP. Doar 60% dintre norvegieni mai susțin familia regală, în…
17:50
Una dintre cele mai vizitate adrese din Centrul Vechi al Capitalei, cafeneaua Starbucks de la Hanu’ lui Manuc și-a închis porțile, scrie Profit.ro. După această închidere, lanțul de cafenele Starbucks mai are o singură cafenea…
17:40
Palatul Buckingham nu se va opune excluderii lui Andrew din linia de succesiune la tron / Perchezițiile continuă la Windsor # HotNews.ro
Palatul Buckingham nu se va opune eventualelor planuri de eliminare a lui Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la tron, potrivit informațiilor publicate de The Guardian. Între timp, poliția a confirmat că perchezițiile la fosta…
17:20
Informare ANAF pentru firme, PFA și alți contribuabili: Noile obligații 2026 privind mijloacele moderne de plată și deschiderea unui cont de plăți # HotNews.ro
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Cluj-Napoca reamintește firmelor, PFA-urilor, întreprinderilor individuale și familiale, precum și altor categorii de contribuabili, care sunt noile obligații privind mijloacele moderne de plată și conturile de plăți, începând…
17:20
Noii detalii despre cetățenii moldoveni recrutaţi de Rusia pentru a comite asasinate în Ucraina. Care erau principalele „ținte” # HotNews.ro
Inspectoratului General al Poliției Republicii Moldova, Poliţia ucraineană şi Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au prezentat noi detalii privind reţinerea unor suspecți pe teritoriul Republicii Moldova într-un dosar care investighează planuri de asasinare a…
17:10
„Brutar fără frontiere”. Povestea voluntarului francez care le-a dat ucrainenilor zeci de mii de pâini de când a început războiul: „Un sacrificiu făcut pentru Ucraina” # HotNews.ro
Loic Nervi le-a distribuit ucrainenilor zeci de mii de pâini de la începutul războiului lansat de Rusia în februarie 2022, în special persoanelor vârstnice care nu beneficiază de sprijinul familiei sau al statului, a scris…
17:10
FOTO Teste anvelope de iarnă – europene vs chinezești. Specialiștii germani explică: Nu originea e de vină, ci bugetul lor # HotNews.ro
Anvelopele chinezești, indiferent de numele lor, au fost asociate de decenii cu o calitate mai slabă, dar alese pentru prețul scăzut. Testele profesioniste realizate an de an, cu scoruri uneori „dezastruoase” pentru multe din mărcile…
17:00
VIDEO Puiul de maimuță abandonat de mama sa și devenit viral și-a găsit alinare. Noi imagini cu „Punch” # HotNews.ro
Puiul de maimuță abandonat, care a emoționat milioane de oameni pe internet după ce a fost filmat în compania unei jucări de pluș în formă de urangutan, pare că și-a găsit în cele din urmă…
16:30
Cine locuiește în apartamentele de la stat unde chiria e 147 de lei pentru două camere? Ciucu: „Stau de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic” / Cum arată o garsonieră unde chiria e 46 de lei lunar – FOTO # HotNews.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, estimează că prețurile propuse de el pentru închirierea locuințelor din patrimoniul municipalității și gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (AFI) ar aduce venituri suplimentare de aproximativ 500 de milioane de…
16:10
Premierul Slovaciei amenință că va întrerupe furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă tranzitul petrolului rusesc nu este reluat în două zile # HotNews.ro
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a amenințat sâmbătă că va întrerupe livrările de energie electrică de urgență către Ucraina, dacă autoritățile de la Kiev nu vor relua, în termen de două zile, tranzitul petrolului rusesc către…
16:10
VIDEO Jocurile Olimpice Milano-Cortina. Bob: Imagini teribile cu un echipaj care s-a răsturnat pe pistă # HotNews.ro
A doua manşă de sâmbătă în competiţia de bob 4 la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina a fost marcată de un incident implicând un echipaj al Austriei. Bobul condus de Jakob Mandlbauer s-a răsturnat…
