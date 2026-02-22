Antonia Pup (Georgetown University): Mă tem ca întâlnirea dintre Dan și Trump de la Washington să nu fie una de complezență

21:30

Prezent în platoul știrilor Digi24, Alexandru Rogobete a făcut precizări despre fenomenul medicilor angajați la stat, dar care activează și la privat. Ministrul Sănătății a explicat că încearcă să pună o „presiune” pe sistem pentru a reduce problema, însă „este evident că nu funcționează doar cu vorba buna”. Acesta a mai explicat că „dacă un medic în timpul programului de la stat pentru care este plătit, nu oferă de fapt servicii medicale în spitalul public, acel spital nu încasează de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și de aici apar acele probleme veșnice pe care le cunoaștem”.