Musk vs. Bezos: noua bătălie a miliardarilor pentru cucerirea Lunii. De ce se teme șeful SpaceX să colonizeze planeta Marte
Digi24.ro, 22 februarie 2026 07:10
Competiția dintre Elon Musk și Jeff Bezos va deveni și mai intensă, după ce fondatorul SpaceX a anunțat că se va concentra asupra construirii „unui oraș autonom pe Lună” și mai puțin pe cucerirea planetei Marte, care ar dura mult mai mult timp. Mesajul lui Musk anunță o nouă cursă spațială ce se va purta, de această dată, între miliardarii lumii – adevăratele superputeri ale secolului XXI.
Lăsata Secului de brânză 2026: Ce alimente sunt permise înainte de Postul Paștelui. Cea mai importantă tradiție explicată de preot # Digi24.ro
În 2026, Lăsata Secului de brânză va fi sărbătorită pe 22 februarie, marcând ultima zi în care credincioșii pot consuma consuma brânzeturi, lactate și ouă înainte de Postul Mare. Abstinența începe luni, 23 februarie, și se întinde pe o perioadă de 40 de zile, pregătind credincioșii pentru Învierea Domnului.
O primărie le-a pus gând rău proprietarilor care își închiriază apartamentele în regim hotelier, fără să le declare la Impozite # Digi24.ro
Proprietarii care închiriază apartamente turiștilor și nu declară veniturile la Fisc ar putea fi amendați și de autoritățile locale. Se întâmplă la Oradea, unde potrivit legii, impozitele pentru proprietățile închiriate în regim hotelier sunt de șase ori mai mari, decât în mod normal. Până acum, în baza anunțurilor publicate pe platformele de închiriere, au fost identificate peste 600 de astfel de locuințe. Proprietarii au termen până pe 31 martie să intre în legalitate.
Bogdan Banu, român stabilit de 20 de ani în SUA: Prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace a fost un lucru bun # Digi24.ro
Bogdan Banu, fondatorul ONG-ului „Romanians of Washington DC”, un român plecat de 20 de ani în Statele Unite, a vorbit la Digi24 despre relația diasporei din SUA cu politicienii români, despre Visa Waiver și despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace înființat de Donald Trump. Banu spune că România nu are nicio vină în cazul suspendării din programul Visa Waiver, pentru că procesul a fost politizat în SUA, „nu ține deloc de România”. În ceea ce privește prezența președintelui la Consiliul pentru Pace, acesta spune că a fost un lucru bun.
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia # Digi24.ro
O greșeală de IT a dezvăluit o rețea secretă folosită de Rusia pentru a vinde ilegal petrol în valoare de cel puțin 90 de miliarde de dolari, care joacă un rol central în finanțarea războiului lui Putin din Ucraina, potrivit unei investigații Financial Times.
Un tânăr s-a cazat la un hotel de lux din Madrid cu doar un cent pe noapte. Camera costa, de fapt, 1.000 de euro # Digi24.ro
Un spaniol în vârstă de 20 de ani a descoperit o eroare pe o platformă de plăți online și a reușit să se cazeze la un hotel scump din Madrid cu doar un eurocent pe noapte, în loc de 1.000 de euro, cât costa camera. Tânărul a fost însă prins de polițiști și a ajuns în arest, relatează La Repubblica.
Alocația de plasament 2026: Cum sprijină statul copiii din sistemul de protecție specială # Digi24.ro
Alocația de plasament reprezintă unul dintre principalele mecanisme de sprijin financiar oferite de stat minorilor care nu pot fi crescuți în familia biologică, având scopul de a acoperi nevoile de bază, de a susține dezvoltarea și integrarea acestora în cadrul altor forme de îngrijire sau servicii de protecție.
Turismul excesiv forțează mâna autorităților spaniole. Insulele Baleare ar putea limita numărul de vizitatori # Digi24.ro
Vești proaste pentru turiștii străini, inclusiv cei români, care vor să meargă în vacanță în destinațiile exotice ale Spaniei: autoritățile din Insulele Baleare ar putea limita accesul pe celebrele insule spaniole precum Ibiza și Mallorca. Scopul este reducerea turismului excesiv.
Antonia Pup (Georgetown University): Mă tem ca întâlnirea dintre Dan și Trump de la Washington să nu fie una de complezență # Digi24.ro
Antonia Pup, asistent universitar la Georgetown University, a declarat pentru Digi24 că este tentată să creadă că președintele Nicușor Dan a informat aliații europeni și s-a consultat cu aceștia înainte să meargă la Consiliulpentru Pace. De asemenea, aceasta a spus că se teme ca întâlnirea bilaterală dintre Dan și Trump care va avea loc la Washington să nu fie una de complezență.
Giorgia Meloni și Emmanuel Macron au amânat primul lor summit la nivel înalt. Relația dintre cei doi, marcată de tensiuni # Digi24.ro
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni și președintele francez Emmanuel Macron au amânat un important summit franco-italian care era programat pentru începutul lunii aprilie la Toulouse, a declarat sâmbătă un diplomat francez pentru Politico. Acesta a exclus orice legătură între amânare și tensiunea dintre cei doi lideri.
Cu câteva zile înainte de a lansa invazia în Ucraina, Rusia respingea ideea de a ataca o altă țară: videoclip viral cu Dmitri Peskov # Digi24.ro
Un videoclip a ajuns viral în online. Materialul video îl prezintă pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care respinge ideea că Rusia ar putea ataca vreodată o altă țară – cu doar câteva zile înainte ca Moscova să lanseze invazia pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu patru ani, relatează TVP World.
Ce spune CIO despre prezenţa lui Gianni Infantino, preşedintele FIFA, la reuniunea Consiliului Păcii # Digi24.ro
Prezenţa preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii din această săptămână, alături de preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi de alţi şefi de stat, nu încalcă niciuna dintre regulile Cartei Olimpice privind neutralitatea politică, a anunţat sâmbătă Comitetul Internaţional Olimpic, potrivit Reuters.
Cum arată raportul între plătitori și beneficiari la Sănătate. Alexandru Rogobete: „Ne-am dus suficient de sus” # Digi24.ro
Ministrul Sănătății a afirmat sâmbătă, la Digi24, că raportul dintre cei care contribuie și cei care beneficiază de servicii medicale aproape că s-a egalizat, mai ales după eliminarea unor excepții și introducerea contribuției de sănătate pentru mai multe categorii.
Opțiunile lui Donald Trump în privința Iranului: de la îmbogățirea „simbolică” a uraniului până la eliminarea lui Ali Khamenei # Digi24.ro
Administrația Trump este pregătită să ia în considerare o propunere care permite Iranului îmbogățirea nucleară „simbolică” dacă aceasta nu lasă nicio posibilitate de fabricare a unei bombe, a declarat un înalt oficial american pentru Axios. Acest lucru sugerează că ar putea exista o deschidere, chiar dacă mică, între liniile roșii stabilite de Washington și Teheran pentru un acord care să limiteze capacitățile nucleare ale țării din Orientul Mijlociu și să prevină războiul.
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că, în ceea ce priveşte majorarea taxelor locale, comunicarea autorităţilor centrale a fost „execrabilă”. El spune că este de acord cu reducerea unor taxe, cum ar fi cele plătite de persoanele cu dizabilităţi, însă anunţă că, chiar dacă se va reveni asupra cuantumului impozitelor locale, acestea nu vor scădea semnificativ şi nu vor face ca cetăţenii să aibă „o mare iubire pentru acest guvern”.
Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale statelor membre UE drept organizaţii teroriste # Digi24.ro
Ministerul de Externe de la Teheran a anunţat sâmbătă că Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale tuturor statelor membre ale Uniunii Europene drept organizaţii teroriste ca răspuns la decizia de joi a blocului de a adăuga Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) pe lista organizaţiilor teroriste, transmite Xinhua.
„Colonialism spiritual” și putere soft: Rusia folosește crucile în locul banilor, în încercarea de a câștiga influență în Africa # Digi24.ro
Adânc în regiunea viticolă a Africii de Sud, lângă orașul Robertson, pe lângă rânduri de colibe din tablă și pe un drum pietruit unde se joacă copii desculți, se află o mică parte din Rusia. Clădirea în nuanță de caisă își proclamă afilierea cu Patriarhia Moscovei pe o pancartă în limba afrikaans. Interiorul este împodobit cu icoane, covoare și suporturi pentru lumânări, lucruri mai familiare unui lăcaș de cult din Sankt Petersburg decât din Western Cape, Africa de Sud. Dar avanpostul este doar una dintre sutele de biserici similare care au apărut în Africa, potrivit unei ample analize publicate de Bloomberg.
Dominic Fritz e nemulțumit de viteza și „profunzimea” reformelor Coaliției: „PSD a jucat un rol foarte interesant” # Digi24.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, se declară nemulţumit şi de „profunzimea”, dar şi de viteza cu care reformele promise de Guvern au loc. El susţine că este „îngrijorat” de declaraţiile celor care susţin că este normal ca o ţară să se împrumute pentru a plăti cheltuileli curente.
Problema medicilor care lucrează la privat în timpul programului de la stat, comentată de ministrul Sănătății: „Apare un minus” # Digi24.ro
Prezent în platoul știrilor Digi24, Alexandru Rogobete a făcut precizări despre fenomenul medicilor angajați la stat, dar care activează și la privat. Ministrul Sănătății a explicat că încearcă să pună o „presiune” pe sistem pentru a reduce problema, însă „este evident că nu funcționează doar cu vorba buna”. Acesta a mai explicat că „dacă un medic în timpul programului de la stat pentru care este plătit, nu oferă de fapt servicii medicale în spitalul public, acel spital nu încasează de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și de aici apar acele probleme veșnice pe care le cunoaștem”.
CSM Bucureşti s-a calificat direct în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a învins echipa daneză Ikast Handbold, cu scorul de 33-24 (15-7), sâmbătă seara, în Sala Polivalentă „Ioan Kunst-Ghermănescu” din Capitală, în ultimul meci din Grupa B.
Alexandru Rogobete, despre vaccinarea copiilor: Sunt cifre alarmante. Pe rețelele sociale circulă tot felul de informații # Digi24.ro
Alexandru Rogobete a declarat la Digi24, în legătură cu vaccinarea copiilor, că dezinformarea medicală poate fi combătută. „Am pornit o campanie de informare”, a spus ministrul Sănătății, care a subliniat faptul că „sunt cifre alarmante” în legătură cu acest subiect. „Continui să cred că oamenii au dreptul să aleagă dacă se vaccinează sau nu. Deci, nu sunt pentru vaccinarea obligatorie, însă trebuie să aleagă informați corect și corespunzător”, a afirmat Rogobete.
Rogobete, despre cazul doctorului atacat în Borșa: „E penibil să iasă ministrul Sănătății să roage oamenii să nu agreseze medicii” # Digi24.ro
Alexandru Rogobete a comentat, în direct la Digi24, cazul medicului din Borșa, care a fost agresat de un aparținător, în timp ce încerca să resusciteze o pacientă. Ministrul Sănătății a declarat că fenomenul nu este nou și că ține, în primul rând, de educație.
Iranul nu vrea să exporte uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea acestuia # Digi24.ro
Iranul refuză să exporte stocul său de 300 kg de uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea stocului pe care îl deține sub supravegherea inspectoratului nuclear al ONU, AIEA, au declarat surse iraniene, relatează The Guardian.
Președintele UDMR despre participarea României la Consiliul Păcii: Nicușor Dan a procedat corect # Digi24.ro
Kelemen Hunor susține că președintele României a procedat „absolut corect” în momentul în care a decis să participe la Consiliul Păcii inițiat de Donald Trump. Liderul UDMR a punctat, în cadrul emisiunii „Insider Politic”, că „nu Statele Unite au nevoie de România”, ci „România are nevoie, din punct de vedere al securității noastre, de Statele Unite”.
Proiectele PNRR, în pericol. Consilier prezidențial: „Dacă atragem cât mai mulți bani, economia va reuși să rămână pe linia de plutire” # Digi24.ro
Într-un interviu acordat în exclusivitate Digi24, Radu Burnete a afirmat că în timpul călătoriei în SUA a avut o serie de discuții despre întărirea relațiilor economice. Consilierul prezidențial pe politici economice și sociale a atras atenția că România riscă să piardă bani europeni, susținând că unele proiecte din PNRR ar putea să nu fie finalizate. Totuși, acesta a explicat că fondurile care ar veni ar putea menține economia pe linia de plutire.
Radu Miruță și PSD Gorj, protagoniștii unui scandal din cauza unui îndemn primit de primarii social-democrați: „Nu a mişcat un deget” # Digi24.ro
Un scandal s-a iscat sâmbătă între vicepremierul Radu Miruţă (USR) şi PSD Gorj, după ce ministrul Apărării şi vicepremier a chemat primarii din zonă la o întâlnire şi acuză că acestora li s-a transmis din partea filialei PSD să nu participe la discuţii. PSD Gorj i-a transmis ministrului USR că „nu a mişcat un deget pentru a susţine Complexul Energetic Oltenia, ba mai mult, USR a elaborat planul de restructurare al companiei”.
Ciprian Ciucu spune că disocierea PNL de PSD este „existenţială” pentru liberali: „Nu toți sunt convinși, eu sunt” # Digi24.ro
Prim-vicepreşedintele PNL și primarul Capitalei Ciprian Ciucu este de părere ca disocierea Partidului Naţional Liberal de Partidul Social Democrat este ,,existenţială” pentru liberali. Acesta a afirmat, la emisiunea În Fața Ta de la Digi 24, că nu ar pleda niciodată pentru o nouă „Uniune Social Liberală”.
UE impune o limită pentru plățile cash, de anul viitor. Adrian Negrescu: „În România funcționează deja această regulă” # Digi24.ro
Plățile cash vor fi limitate în toate țările membre UE, inclusiv în România. Limita comună pentru plățile în numerar va fi impusă chiar de anul viitor. Argumentul este că numerarul rămâne preferat de prea multe rețele criminale, pentru că permite tranzacții anonime. Așadar, din 2027, plățile numerar care trec de 10.000 euro vor fi interzise în statele membre. Depunerile mari în bănci vor fi permise doar dacă poate fi justificată proveniența banilor, iar sancțiunile vor apărea doar în caz de depășirea limitelor sau tentativă de evitare a obligațiilor de identificare.
Donald Trump s-a răzgândit în privința taxei vamale globale de 10% și a decis majorarea la 15%: „Cu efect imediat” # Digi24.ro
La o zi după ce Curtea Supremă a SUA a respins programul său tarifar bazat pe o lege privind situaţiile de urgenţă economică, președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că va majora de la 10% la 15% taxa vamală temporară aplicată importurilor americane din toate ţările, relatează Reuters.
Pisicile se întrec în carismă, atitudine și pedigree. S-au ales cele mai frumoase pisici din România în cadrul celui mai mare eveniment de profil. Felinele au primit note din partea arbitrilor care le-au testat. La eveniment a fost marcată și o premieră: recunoașterea primei rase 100% românești - Pisica Transilvană.
Sunetul RO-ALERT a fost schimbat după mesajul pentru ninsori de la 4.20 dimineața. Când va mai fi folosită avertizarea sonoră inițială # Digi24.ro
După ce mesajul Ro-ALERT transmis la ora 4:20 dimineața pentru codul roșu de ninsori a stârnit reacții dure, sunetul alertei a fost schimbat. Totuși, alarma de până acum va mai fi folosită, însă doar pentru urgențe majore.
Un studiu demontează mitul slăbirii rapide cu postul intermitent. Ce spun experții despre această metodă de a pierde în greutate # Digi24.ro
Postul intermitent s-ar putea să nu ajute persoanele supraponderale sau obeze să slăbească, sugerează o amplă analiză. Cercetătorii afirmă că practica populară de a posti în anumite zile ale săptămânii și de a mânca normal în celelalte „poate avea un efect nesemnificativ sau chiar nul asupra pierderii în greutate și a calității vieții”. Totuși, ei susțin că postul intermitent ar putea îmbunătăți starea generală de sănătate prin modificări benefice ale anumitor funcții ale organismului, deși sunt necesare mai multe dovezi în acest sens, arată BBC.
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și să blocheze transferul lor către Mauritius # Digi24.ro
Un grup de aventurieri a ajuns recent cu barca pe o insulă nelocuită din mijlocul Oceanului Indian pentru o misiune secretă: să înființeze o nouă colonie la mai bine de jumătate de secol de când ultimii locuitori ai insulei au fost alungați. În același timp, misiunea lor, supranumită „Operațiunea Moarte Sigură”, are ca scop influențarea rezultatului unei dispute geopolitice declanșate în jurul uriașei baze militare strategice Diego Garcia.
România îmbătrânește mai accelerat decât restul Europei. Unul dintre motive: exodul peste hotare. „Jumătate de comună e plecată” # Digi24.ro
România îmbătrânește mai accelerat comparativ cu restul Europei. Vârsta medie a populației a crescut cu doi ani în ultimul deceniu la nivelul Uniunii Europene, iar la noi a crescut cu peste trei ani. Astăzi, jumătate dintre locuitorii țării au peste 44 de ani, potrivit datelor Eurostat. Un factor important este și faptul că mulți dintre tineri sunt plecați de ani buni în străinătate, ceea ce face ca satele României să fie îmbătrânite, cu ulițe goale și case nelocuite.
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am fost mai puțin izolați decât se spune” # Digi24.ro
Marius Lazurca, consilierul prezidențial pentru securitate națională, a vorbit, în exclusivitate pentru Digi24, despre participarea lui Nicușor Dan în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump. Oficialul a explicat ce a câștigat România prin faptul că a fost prezentă la nivel înalt, în cadrul acestui eveniment.
JO 2026 Milano Cortina. Poloneza Kamila Sellier, în stare stabilă, după un accident grav la short-track # Digi24.ro
Poloneza Kamila Sellier, care a participat vineri la sferturile de finală ale probei de 1500 m short-track la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, a fost victima unui accident grav, fiind lovită în faţă de lama patinei unei alte concurente şi a trebuit să fie evacuată pe targă.
Forțele de securitate cubaneze se retrag din Venezuela, pe fondul presiunii intense a SUA asupra guvernului din Caracas # Digi24.ro
Consilierii de securitate și medicii cubanezi părăsesc Venezuela, în contextul în care guvernul președintelui interimar Delcy Rodriguez se confruntă cu presiuni intense din partea Washingtonului pentru a desființa cea mai importantă alianță de stânga din America Latină, potrivit a 11 surse familiarizate cu această chestiune, relatează Reuters.
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut (The Guardian) # Digi24.ro
Peste 100 de interviuri cu oficiali de rang înalt din serviciile de informații și alți specialiști din mai multe țări au ajutat jurnaliștii de la The Guardian să prezinte, într-un amplu articol, modul în care SUA și Marea Britanie au descoperit planurile lui Vladimir Putin de a invada Ucraina și motivul pentru care majoritatea țărilor europene – inclusiv președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, – le-au respins.
Viața într-un sat rusesc „al vitejiei militare” care așteaptă răsplată pentru trimiterea a 39 din cei 67 de bărbați în război: O rușine # Digi24.ro
În mijlocul vulcanilor maiestuoși și al pădurilor fermecate de smarald din Peninsula Kamceatka, situată în îndepărtatul Extremul Orient al Rusiei, lângă Alaska, atât locuitorii, cât și vizitatorii descriu satul indigen Sedanka ca fiind extrem de murdar. Fondul său de locuințe, rămas din perioada sovietică, se prăbușește treptat, cu acoperișuri cu găuri și pete mirositoare de mucegai care seamănă cu ciuperci răsărite din pereții interiori. Majoritatea locuințelor nu au apă curentă, iar canalizările înfundate alimentează bălți pe străzile murdare. Urșii și alte animale scormonesc prin gropile de gunoi pline până la refuz, relatează The New York Times.
Ce spune primarul Capitalei despre politizarea STB și miza reformării. Ciprian Ciucu: „Partidul meu nu e străin de acest lucru” # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a explicat, la emisiunea În Fața Ta, de la Digi24, care este miza reformării STB. Primarul general al Capitalei a explicat că această companie trebuie să continue să funcționeze, în contextul în care este cel mai mare angajator public, de stat, din România, cu circa 10.000 de oameni.
Un medic a fost atacat în timp ce resuscita o pacientă. Arafat: Toleranță zero față de violență # Digi24.ro
Un medic aflat în timpul serviciului de gardă la Spitalul Orășenesc din orașul Borșa a fost agresat fizic în timp ce resuscita o pacientă internată. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență susține că agresarea unui cadru medical „rupe grav relația de încredere dintre societate și cei care o îngrijesc”.
Arheologii susțin că au găsit elefanții de război ai lui Hannibal, folosiți de marele general cartaginez în Al Doilea Război Punic # Digi24.ro
În anul 218 î.e.n., Hannibal a pornit într-una dintre cele mai îndrăznețe campanii militare din istorie, mărșăluind cu armata sa din Iberia peste Alpi pentru a confrunta Roma. Se spune că generalul cartaginez a plecat la drum cu 37 de elefanți de război — creaturi ale căror mărime și sunete răspândeau „teroare și confuzie” în rândurile inamice.
Războiul aruncă Rusia într-o spirală a antidepresivelor. Vânzările de medicamente împotriva anxietății s-au triplat de la pandemie # Digi24.ro
Rușii consumă tot mai multe antidepresive în fiecare an, depășind chiar și nivelurile din perioada pandemiei. Între un război nesfârșit împotriva Ucrainei, o criză economică derivată din acest conflict și represiunea politică, țara a înregistrat vânzări record ale acestor medicamente în fiecare an de la izbucnirea pandemiei de COVID-19 în 2020, potrivit El Pais.
Ciucu propune majorarea chiriilor pentru locuințele de stat din centrul Capitalei: Stau de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei susține că locuințele închiriate în centrul Bucureștiului la prețuri foarte mici nu ar mai fi fost reevaluate de autorități de peste 30 de ani. Ciprian Ciucu a punctat, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, că noile modificări de tarife propuse ar putea aduce aproximativ 500 de milioane de lei la bugetul Capitalei, dacă acestea vor fi votate de Consiliul General.
Serbia şi Suedia şi-au îndemnat sâmbătă cetăţenii să părăsească Iranul, pe fondul posibilităţii unor atacuri aeriene americane asupra Republicii islamice, potrivit AFP, preluată de Agerpres.
Ciucu: Am fost naiv să presupun că vechea majoritate din CGMB va merge înainte. Răspunsul PSD a fost extrem de agresiv, m-a uimit # Digi24.ro
Primarul General al Capitalei spune că vechea majoritate din Consiliul General al Capitalei nu mai funcționează și că PSD, deși este în coaliția de guvernare alături de PNL, blochează proiecte ale Primăriei Capitalei. În emisiunea „În fața ta”, edilul a mai spus că încearcă să formeze o majoritate fără PSD și PUSL, partidul lui Cristian Popescu Piedone, dar că ar fi o majoritate fragilă. „Sunt foarte îngrijorat, spune Ciucu.
Robert Fico, premierul Slovaciei, amenință că va întrerupe furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina # Digi24.ro
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat sâmbătă că, dacă Ucraina nu va relua luni livrările de petrol către țara sa, va cere companiilor slovace relevante să întrerupă furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina, informează TVPWorld.
Președintele UDMR despre participarea României la Consiliul Păcii: Nicușor Dan a procedat corect # Digi24.ro
Kelemen Hunor susține că președintele României a procedat „absolut corect” în momentul în care a decis să participe la Consiliul Păcii inițiat de Donald Trump. Liderul UDMR a punctat, în cadrul emisiunii „Insider Politic”, că „nu Statele Unite au nevoie de România”, ci „România are nevoie, din punct de vedere al securității noastre, de Statele Unite”.
Poluarea aerului e asociată direct cu apariţia bolii Alzheimer. Concluziile unui studiu pe 27 de milioane de oameni # Digi24.ro
Poluarea aerului rămâne o problemă majoră de sănătate publică, iar un nou studiu sugerează că impactul se extinde şi asupra sănătăţii creierului. Persoanele expuse la niveluri mai ridicate de poluare au un risc mai mare de a dezvolta boala Alzheimer, potrivit unei cercetări de amploare realizate în Statele Unite.
Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, care s-a confruntat cu probleme medicale în ultima perioadă, va conduce prima reprezentativă la meciul cu Turcia, precum și la următorul din play-off-ul Cupei Mondiale 2026 în cazul calificării, a anunțat Federația Română de Fotbal pe site-ul său oficial. Decizia a fost luată în urma evaluărilor medicale recente.
