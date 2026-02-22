Arbeloa, dezolat: „Dacă nu ești la 100%, oricine te poate învinge” » Ce a făcut Dani Ceballos

07:50

Manchester City a învins-o sâmbătă seară pe Newcastle (2-1) și s-a apropiat la două puncte de liderul Arsenal, care joacă astăzi împotriva lui Tottenham.N-a fost nici pe departe cel mai bun meci al lui Manchester City, dar importante au fost punctele. „Cetățenii” le-au luat pe toate trei, iar managerul Pep Guardiola a fost în culmea fericirii.„Conexiunea pe care am avut-o cu fanii noștri a fost cea mai bună a sezonului. ...