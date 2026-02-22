Derby-ul urii

23:00

Rapid - Dinamo 2-1. Andrei Mărginean (24 de ani), jucătorul lui Dinamo, a reacționat la flash-interviu, după ce echipa lui a pierdut sâmbătă seara derby-ul din runda cu numărul 28 a Superligii. Acesta a povestit despre faza în care „câinilor” li s-a anulat un gol, în prima parte, și a dezvăluit ce i-a zis arbitrul Rareș Vidican, după ce a luat decizia. În minutul 15, Alexandru Musi i-a centrat la prima bară lui Alberto Soro, iar spaniolul a trimis în plasă. ...