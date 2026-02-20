15:50

Viscolul de azi-noapte și zăpada grea au îndoit și au pus la pământ mai mulți copaci din cartierul Colentina. În acest timp, Primăria Sectorului 2 spune că a suplimentat intervențiile pentru a menține drumurile din sector […] Articolul FOTO | Plimbare cu obstacole în Colentina, printre copaci rupți și îndoiți pe trotuare și alei. Când nu te ferești de crengi, ai grijă să nu aluneci pe gheață apare prima dată în B365.