BREAKING | Scumpirea biletelor STB, din nou de actualitate, acum propusă de Societatea de Transport București. Și gratuitățile sunt vizate
B365.ro, 20 februarie 2026 10:20
Marele Plan STB în 12 pași pentru „redresarea financiară" a companiei, ale cărei datorii se ridică la 1,6 miliarde de lei, la punctul 7 se vorbește despre actualizarea tarifelor „astfel încât să reflecte realitățile economice […]
Acum 5 minute
10:50
VIDEO | Superman circulă cu STB-ul prin București. Un domn neînfricat a străbătut nămeții în sandale, maieu și pantaloni scurți, apoi a urcat în autobuz # B365.ro
În timp ce bucureștenii își scot din dulapuri cele mai groase pufoaice și se înfofolesc cu fulare până la nas pentru a face față frigului, un bărbat a devenit viral pe rețelele de socializare după […]
Acum o oră
10:20
BREAKING | Scumpirea biletelor STB, din nou de actualitate, acum propusă de Societatea de Transport București. Și gratuitățile sunt vizate # B365.ro
Marele Plan STB în 12 pași pentru „redresarea financiară" a companiei, ale cărei datorii se ridică la 1,6 miliarde de lei, la punctul 7 se vorbește despre actualizarea tarifelor „astfel încât să reflecte realitățile economice […]
10:00
O nouă zi de iarnă bipolară în București. Acum e soare, diseară vine ciclonul. Prognoza meteo pentru weekend # B365.ro
În această noapte vom avea parte de un nou episod de ninsoare, anunță meteorologii. Potrivit directorului general ANM, un nou ciclon se va forma deasupra României și va aduce temperaturi negative în București. Săptămâna viitoare, […]
Acum 2 ore
09:50
BREAKING | Săptămână de lucru de 4 zile, parte din planul STB de eficientizare. Cele 12 măsuri-replică pentru primarul Ciprian Ciucu, votate în CA și anunțate acum # B365.ro
Planul STB de eficientizare a societății de transport București, cerut de primarul general Ciprian Ciucu în ceea ce poate fi deja numit „scandalul cu societatea", a fost votat de Consiliul de Administrație și presupune 12 […]
09:40
„Revoluția Cărucioarelor” de la Lidl. Supermarketul lansează geanta-cărucior, o combinație de fun-fashion și, probabil, haz de necazul disparițiilor mega-coșurilor pe roți # B365.ro
Gigantul Lidl vine cu o nouă propunere fun fashion care are cumva altă însemnătate la noi la București, orașul unde se produce constant fenomenul „dispariția cărucioarele de supermarket", care „o iau la pas" prin oraș. […]
09:00
FOTO | Adevărata problemă din parcările de reședință din București, adusă de ninsoare: să îți deszăpezești locul între 2 și 4 ore și, după ce pleci, altcineva să îl ocupe fericit # B365.ro
Adevărata, marea și deosebit de frustranta problemă adusă omului de ninsoare sălășluiește, de fapt, în parcările de reședință din București. Iar datele problemei sunt urmăatoarele: deții loc de parcare de reședință; ninge o noapte întreagă […]
Acum 4 ore
08:50
VIDEO | „Criza Sameday + Arabesque” de pe Centura Capitalei. Interminabilele cozi de TIR-uri, care blochează total o bandă, înainte de intrările în depozite. Ultimatumul CNAIR # B365.ro
Un punct major de blocaje de pe Centura Capitalei, care a paralizat acest drum după debutul codului portocaliu de ninsoare, a fost intrarea în depozitul Sameday, unde un șir de TIR-uri staționa pe o bandă. […]
Acum 6 ore
06:10
FOTO | Rămășițele ninsorii din București, care s-a transformat din „micul Paris” în „Veneția de Dâmbovița”. Decât să iei bocancii, mai bine iei barca # B365.ro
Ne-am mai revenit un pic din șocul ro-alertului de la ora 4:19 dimineața, prin care domnul Arafat ne dădea semnalul să ieșim la deszăpezire (sau să nu ieșim, încă nu am reușit să înțeleg mesajul […]
Acum 24 ore
19:40
Ciucu anunță amenzi de sute de mii de lei pentru operatorii de salubritate care n-au deszăpezit. Cele mai mari, în sectoarele 3 și 4, la Negoiță și Băluță # B365.ro
Primarul General, Ciprian Ciucu, a transmis că, în urma unor verificări, s-au dat amenzi pentru operatorii de salubrizare care nu au deszăpezit. În fiecare sector, au fost sancțiuni pentru nerespectarea regulamentului. Operatorii au fost amendați […]
19:10
FOTO | Marile parcări cu locuri albastre au fost deszăpezite. PMB: Cei cu abonamente trebuie să mute mașinile pentru ca zonele să fie curățate # B365.ro
Primăria Capitalei a transmis că parcările mari cu locuri albastre au fost curățate de nămeții de zăpadă adunați de ziua precedentă. Aici, au intervenit atât mașini cu plug și cu sărărițe, cât și manual. Locurile […]
18:20
VIDEO | Nicușor Dan este la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington. Președintele României a dat mâna cu Donald Trump # B365.ro
Nicușor Dan participă, astăzi, 19 februarie, la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington, la invitația președintelui Statelor Unite ale Americii. El a publicat o poză în care strânge mâna cu Donald Trump. Nicușor […]
17:50
Polițist de la Aeroport Otopeni, cercetat pentru luare de mită. Anchetatorii l-au prins în flagrant # B365.ro
Un polițist de la Serviciul de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă" (Otopeni) ar fi luat mită 9.000 de lei pentru a face controale la mașinile unei firme. Aceasta se ocupa de transportul de persoane care […]
17:00
Parteneriat media Pe 7 noiembrie, barierele cad într-un spectacol despre muzică, spirit și curajul de a fi tu însuți. Loredana ne invită la „Libertate" – un show-manifest despre curajul de a nu te lăsa încadrat […]
17:00
FOTO | Apa de ploaie care se adună pe acoperișul de la Sun Plaza ar putea fi folosită pentru refacerea unor zone din Parcul Văcărești. Specialiștii caută soluții # B365.ro
Asociația Parcul Natural București derulează proiectul european Natalie, prin care apa de ploaie poate deveni resursă pentru refacerea zonelor umede din Parcul Natural Văcărești. Specialiștii fac mai multe analize. Specialiștii fac analize pentru a găsi […]
16:20
Stație nouă pe traseului liniei STB de noapte N1. TPBI: De sâmbătă seară, autobuzele vor opri în stația „Calea Giulești” # B365.ro
TPBI a informat călătorii că autobuzele liniei N1 vor opri și-n stația „Calea Giulești", pe sensul spre terminalul „Romprim". Măsura va fi începând cu noaptea de 21/22 februarie 2026. Schimbarea e valabilă de sâmbătă seară […]
16:00
COFFEeast aduce la București degustări de cafea, workshop-uri și competiții. Festivalul e la Romexpo, în perioada 20-22 martie # B365.ro
În perioada 20 – 22 martie 2026, Pavilionul A de la Romexpo București va găzdui cea de-a treia ediție a COFFEeast. Festivalul Culturii Cafelei din Europa de Est, un eveniment de anvergură, reunește profesioniști și […]
15:40
FOTO | PS1 anunță sancționarea Romprest pentru că nu a deszăpezit complet străzile și trotuarele. Operatorul încă intervine pentru îndepărtarea zăpezii # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a semnalat abateri grave ale operatorului de salubritate Romprest de la obligațiile de deszăpezire, începând cu data de 17 februarie 2026, când ANM a anunțat intrarea în vigoare a codului portocaliu de […]
15:20
Când se deschide magazinul Atac din Drumul Taberei, al doilea din București. Va fi în locul unuia dintre cele mai vechi supermarketuri din oraș # B365.ro
În Drumul Taberei, se va deschide un nou magazin Atac. Acesta fi disponibil pentru bucureșteni de la începutul lunii martie, anul curent. Vom avea în Drumul Taberei un nou magazin Atac Proprietarii au anunțat când […]
14:50
FOTO | Domn în scaun cu rotile printre mașini, la Pasajul Unirii, din cauza zăpezii și șleaurilor de peste tot. Probabil cea mai tristă imagine a neputinței de iarnă din București # B365.ro
În mai multe zone din București, trotuarele încă sunt înzăpezite, la o zi de câdn s-a oprit ninosarea. Situația îngreunează circulația pietonilor, și nu numai. Un domn în scaun cu rotile merge direct pe carosabil […]
14:50
ESENȚIAL | Adio, Romprest! Încetarea celui mai controversat contract de salubrizare din București, votată în unanimitate în Consiliul Local S1, sectorul și azi între nămeți # B365.ro
Consilierii locali ai Sectorului 1 au votat azi, întruniți într-o ședință, un singur proiect de hotarâre care vizează mandatarea primarului Sectorului 1 pentru a comunica oficial instituțiilor și partenerilor interesați faptul că actualul contract de […]
14:40
FOTO | Final fericit pentru Țiți, un bishon pierdut de dimineață prin Bucureștii Noi. După câteva ore, l-a salvat de un om bun, care l-a întâlnit rătăcind printre nămeți # B365.ro
Bichonul „Țiți", care fusese dat dispărut de către stăpâna sa în cursul acestei dimineți, s-a reîntors în siguranță la familia sa, după o mare aventură printre nămeții din Bucureștii Noi, pe unde s-a rătăcit. L-a […]
14:20
Ninge sau nu ninge în weekend în București? Ciclonul polar se simte și în prognoza meteo specială pentru Capitală, pregătiți-vă pentru zăpadă proaspătă # B365.ro
În weekend, vremea se va tot schimba în București. Meteorologii au actualizat prognoza specială pentru Capitală. Bucureștenii se pot aștepta la ploi slabe, lapoviță și ninsoare. Cum e vremea în weekend în București Administrația Națională […]
14:00
Bătaie pe proiectarea unui pasaj rutier subteran între Aeroportul Otopeni și DN1. 17 companii vor contractul de aproape 2 milioane de lei # B365.ro
Încă un pas important pentru construirea unui pasaj subteran auto care să asigure ieșirea pe DN1, către București, din Aeroportul Internațional „Henri Coandă" Otopeni. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a primit 17 oferte pentru proiectarea […]
13:30
FOTO | Trecerea de pietoni din S3 pe unde dl. Negoiță sigur n-a ajuns cu lopățica lui. Salba de lacuri și bălți București, la 24 de ore după ce s-a oprit ninsoarea # B365.ro
Un bucureștean arată cum se prezintă o trecere de pietoni într-o intersecție intens circulată din Sectorul 3, la o zi după mega-ninsoare. Dl. Negoiță s-a pozat cu lopata în mână, dar nu a ajuns cu […]
12:50
Mineri la București: angajați ai C.E. Oltenia protestează în fața Guvernului. Oamenii spun că le sunt încălcate drepturile și acuză mari probleme Complexul Energetic # B365.ro
Sute de angajați ai Complexului Energetic Oltenia (C.E. Oltenia) și ai unităților miniere din Valea Jiului vor protesta astăzi, 19 februarie, în fața sediului Guvernului din Piața Victoriei, între orele 13:00 și 17:00. Angajații în […]
12:50
FOTO | Rocky și gașca de căței vin la un nou târg de adopții ASPA să-și găsească familii. 15 blănoși ne așteaptă sâmbătă la Animax Vulcan # B365.ro
ASPA organizează un nou târg de adopții în acest weekend. Iubitorii de animale pot veni sâmbătă, 21 februarie, la Animax Vulcan, pentru a-i cunoaște pe cei 15 blănoși, care vin să caute o nouă familie. […]
12:20
BREAKING | Andrew, fratele regelui Charles, arestat de poliția britanică, în mega dosarul Epstein # B365.ro
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, a fost arestat, scrie presa britanică. Poliția s-a dus azi la reședința din Sandringham a lui Andrew Mountbatten-Windsor, pe care l-a reținut pentru conduită […]
12:10
VIDEO | Zi oribilă pe Centura Capitalei: locul blestemat cu nesfârșite TIR-uri, autobuz în decor între Pantelimon și Afumați, rău și între Chitila și Chiajna # B365.ro
După o noapte de coșmar pe Centura Capitalei, dimineața vine cu alte blocaje pentru șoferi. Un autobuz STV a ieșit de pe carosabil între Pantelimon și Afumați, iar traficul este paralizat între Chitila și Chiajna, […]
12:10
FOTO | Parcare nouă pe Calea Giulești, vizavi de Stadionul Rapid. PS6: De mâine se dau abonamentele, regula e primul venit, primul servit # B365.ro
Administrația locală a transmis că este o nouă parcare pe Calea Giulești, vizavi de Stadionul Rapid. Aceasta este cu barieră și camere LPR. Șoferii se pot înscrie pentru abonamente începând de mâine, 20 februarie. A […]
11:30
„La mulți ani, Brâncuși!”, spune și Metrorex din stația de metrou care poartă numele artistului celebrat tot anul # B365.ro
De ziua lui Constantin Brâncuși, Metrorex amintește că o stație de metrou îl celebrează pe artistul român în fiecare zi a anului: stația Constantin Brâncuși. Stația de metrou Brâncuși, omagiul de pe Magistrala 5 Stația […]
11:30
ALERTĂ | Tramvai deraiat pe bulevardul Banu Manta, la intersecția cu Nicolae Titulescu. STB: Liniile 1 și 10, blocate # B365.ro
Un tramvai a deraiat în intersecția bulevardelor Banu Manta x Nicolae Titulescu, în Sectorul 1 al Capitalei, anunță STB. Din acest motiv, liniile 1 și 10 sunt blocate în acea zonă și circulă deviat. Tramvai […]
11:00
ESENȚIAL | Cablul căzut din balta de pe Iuliu Maniu, unde o adolescentă s-a electrocutat, e tot în drum. Fata, acum conștientă, e la ATI la Grigore Alexandrescu # B365.ro
Fata de 16 ani, găsită inconștientă, posibil electrocutată, aseară, de un cablu rupt de pe Bulevardul Iuliu Maniu este acum conștientă, fiind internată la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Grigore Alexandrescu" din București. În […]
Ieri
10:30
Un ciclon polar și iarnă bipolară la București: va ninge iar, va fi ger în weekend, iar vremea se va încălzi săptămâna viitoare # B365.ro
De un nou episod de iarnă severă vom avea parte la sfârșitul acestei săptămâni, anunță directorul general ANM, Elena Mateescu. În noaptea de vineri spre sâmbătă se va forma un ciclon care va aduce posibile […]
10:30
Dl. Arafat promite că dă sonorul mai încet la RO-ALERT noaptea, după ce a aruncat milioane de oameni din pat cu mesajul “Ninge în București” # B365.ro
Cel de-al doilea subiect mare al zilei de ieri, după „A nins și nu ne mai putem deplasa aproape pe nicăieri din punctul A în punctul B" a fost mesajul RO-ALERT de cod roșu de […]
09:50
Trafic blocat complet, dimineață, pe Autostrada A3 București-Ploiești, după un carambol cu trei TIR-uri, o mașină și o autoutilitară. Accidentul, în zona Moara Vlăsiei # B365.ro
În cursul dimineții de azi, 19 februarie, Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române a comunicat întreruperea totală a circulației pe Autostrada A3, pe sensul de mers dinspre București către Ploiești, după un […]
09:40
FOTO | În curtea Spitalului Colentina se intră prin înot. O imensă băltoacă așteaptă pacienții la intrare, apa ajunge lesne până la genunchi # B365.ro
În urma zăpezii, băltoacele. Întrucât temperaturile de ieri au fost destul de blânde, zăpada nu a avut timp să înghețe și a început să se topească imediat ce ninsoarea s-a topit. Acumulările de apă au […]
09:20
Cel mai îndrăgit șofer al dimineții e cel care a trecut pe DN1 și-a dat o veste super: Se circulă OK pe DN1, la intrarea în București # B365.ro
După ziua de ieri, care a fost marcată de un haos generalizat și blocaje severe cauzate de codurile portocalii și roșii de viscol și ninsoare, circulația pe drumurile care fac legătura cu Bucureștiul începe să […]
08:30
„Bună dimineața, circulă tramvaiul 41?” Întrebarea semi-disperată cu care s-au trezit mii de bucureșteni, după ce „metroul ușor” a fost ieri efectiv scos din uz de ninsoare # B365.ro
Pentru miile de bucureșteni care folosesc în fiecare dimineață așa-numitul metrou ușor al Capitalei, alarma telefonului a fost urmată, în secunda imediat ulterioară trezirii, de întrebarea „Oare cazi circulă tramvaiul 41?" Și este, probabil, cea […]
08:30
BREAKING | O adolescentă din București, electrocutată după ce a pășit într-o baltă de pe Iuliu Maniu, baltă plină de cabluri rupte de un copac prăbușit # B365.ro
O adolescentă de 16 ani a fost transportată de urgență la spital, seara trecută, după ce a călcat într-o băltoacă, unde se aflau și fire electrice rupte, și s-a electrocutat. Teribilul incident s-a produs pe […]
06:10
La mulți ani, Brâncuși, multumim pentru frumusețea dăruită! Locurile din oraș unde amprenta sa a supraviețuit # B365.ro
Azi e ziua în care s-a născut Constantin Brâncuși și merită să ne uităm nu doar la operele care l-au făcut celebru în marile muzee ale lumii, ci și la lucrările din București. Înainte de […]
03:00
Stau la București și pe mine mă cheamă Adi. Nu mă cheamă Adi undeva, așa mă numesc eu. Când o să am mai mulți ani ai mei, ăsta o să fie numele în buletin. Și […]
18 februarie 2026
19:50
VIDEO | Olimpiada de iarnă e, de fapt, la București. O probă de ski fond superbă, printre mașini înfofolite in zăpadă # B365.ro
Ziua
19:50
Târgul „Drag de Mărțișor” este în acest weekend. Bucureștenii pot cumpăra mărțișoare, bijuterii și cadouri handmade # B365.ro
Târgul „Drag de Mărțișor” aduce primăvara în Capitală în peioada 21-22 februarie, între orele 10:00 și 19:00, la Casa Eliad, pe Bulevardul Mircea Vodă nr. 5, în zona Piața Unirii. Intrarea se face pe bază […] Articolul Târgul „Drag de Mărțișor” este în acest weekend. Bucureștenii pot cumpăra mărțișoare, bijuterii și cadouri handmade apare prima dată în B365.
19:20
Ciucu: „Operatorii de salubrizare au raportat mai multe utilaje de dezăpezire și mai mulți oameni decât erau în realitate”. Firmele vor fi amendate # B365.ro
Primarul general, Ciprian Ciucu, a transmis că operatorii de salubrizare au raportat mai multe utilaje de deszăpezire față decât erau, în realitate, pe teren. Ninsoarea de noaptea trecută a adus blocaje și ambuteiaje în tot […] Articolul Ciucu: „Operatorii de salubrizare au raportat mai multe utilaje de dezăpezire și mai mulți oameni decât erau în realitate”. Firmele vor fi amendate apare prima dată în B365.
18:10
VIDEO | Primul strat de beton a fost turnat la podul peste Lacul Cernica. Lucrările avansează pe Lotul 4 al A0 Nord, cel mai dificil din acest semi-inel al Centurii # B365.ro
În spațiul online, au apărut noi imagini cu lucrările de pe Lotul 4 Nord din Autostrada Bucureștiului A0. Constructorul se ocupă de turnarea primului strat de beton deasupra podului peste Lacul Cernica. Șantierul avansează În […] Articolul VIDEO | Primul strat de beton a fost turnat la podul peste Lacul Cernica. Lucrările avansează pe Lotul 4 al A0 Nord, cel mai dificil din acest semi-inel al Centurii apare prima dată în B365.
17:30
FOTO | Motănelul Ayan zis „Castron” caută un stăpân în București. Are doar 7 luni și este pregătit pentru viața la apartament # B365.ro
Ayan, motanul zis „Castron”, caută casă în București. La aproximativ 7 luni este sănătos și vaccinat complet, blând și amuzant. Ayan nu e lipicios, dar iubește să fie un companion loial. Motănelul Ayan caută o […] Articolul FOTO | Motănelul Ayan zis „Castron” caută un stăpân în București. Are doar 7 luni și este pregătit pentru viața la apartament apare prima dată în B365.
17:00
Ciprian Ciucu dezminte o știre falsă privind referendumul lui Nicușor Dan, votat cu +50%. „Nu am avut discuții în acest sens” # B365.ro
Primarul general, Ciprian Ciucu, dezminte câteva informații apărute în spațiul public. El se referă la o știre potrivit căreia referendumul inițiat de Nicușor Dan, în mandatul de la PMB, va fi pus în aplicare. Edilul […] Articolul Ciprian Ciucu dezminte o știre falsă privind referendumul lui Nicușor Dan, votat cu +50%. „Nu am avut discuții în acest sens” apare prima dată în B365.
16:50
FOTO | STBanda dintre Casa Presei și Arcul de Triumf, blocată de munți de zăpadă. Bucureștean: „Plătim taxe și impozite tot mai mari ca să ne descurcăm singuri prin nămeți” # B365.ro
Banda unică pentru autobuze dintre Casa Presei Libere și Arcul de Triumf era complet blocată de zăpadă la ora 13:30, deși ar trebui să fie o prioritate pentru transportul public. Banda unică STB, blocată de […] Articolul FOTO | STBanda dintre Casa Presei și Arcul de Triumf, blocată de munți de zăpadă. Bucureștean: „Plătim taxe și impozite tot mai mari ca să ne descurcăm singuri prin nămeți” apare prima dată în B365.
16:00
VIDEO ⛷️ Concursul de dat la lopată în București, etapa de deszăpezit autobuzele STB. O bucureșteancă propune și un premiu: „Oamenii ăștia merită abonamente gratuite!” # B365.ro
În ciuda asigurărilor oferite de autorități, realitatea de pe străzi arată că transportul public bucureștean a capitulat în fața primei ninsori serioase. Un autobuz STB a rămas blocat în nămeți, fiind „eliberat” nu de utilajele […] Articolul VIDEO ⛷️ Concursul de dat la lopată în București, etapa de deszăpezit autobuzele STB. O bucureșteancă propune și un premiu: „Oamenii ăștia merită abonamente gratuite!” apare prima dată în B365.
15:50
FOTO | Plimbare cu obstacole în Colentina, printre copaci rupți și îndoiți pe trotuare și alei. Când nu te ferești de crengi, ai grijă să nu aluneci pe gheață # B365.ro
Viscolul de azi-noapte și zăpada grea au îndoit și au pus la pământ mai mulți copaci din cartierul Colentina. În acest timp, Primăria Sectorului 2 spune că a suplimentat intervențiile pentru a menține drumurile din sector […] Articolul FOTO | Plimbare cu obstacole în Colentina, printre copaci rupți și îndoiți pe trotuare și alei. Când nu te ferești de crengi, ai grijă să nu aluneci pe gheață apare prima dată în B365.
