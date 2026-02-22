SONDAJ G4Media: Cum apreciezi participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace?

17:00

Noi proteste împotriva sistemului autoritar de guvernare din Iran au izbucnit sâmbătă, la una dintre cele mai cunoscute universităţi din ţară, odată cu începerea noului semestru, informează dpa. Studenţi de la Universitatea de Tehnologie Sharif din capitala Teheran s-au adunat şi au scandat lozinci de protest, au raportat activiştii pe reţelele sociale. Buletinul informativ studenţesc […] © G4Media.ro.