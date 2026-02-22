Sondaj Politico: Țările aliate NATO consideră că atacurile cibernetice asupra spitalelor sunt un act de război / Hackerii legați de state vizează din ce în ce mai mult sectoare critice

18:30

Un total de cel puţin 18 persoane au fost arestate după tulburările de vineri din centrul Tiranei, unde un protest al opoziţiei a degenerat în confruntări cu forţele de securitate, a informat sâmbătă poliţia albaneză, informează EFE. În afara celor arestaţi, au fost deschise anchete penale împotriva altor 28 de persoane, după ce unii manifestanţi […] © G4Media.ro.