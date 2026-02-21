Radu Miruţă şi PSD Gorj îşi dispută rolul în rezolvarea problemelor judeţului

Un conflict a izbucnit sâmbătă între vicepremierul Radu Miruţă (USR) şi PSD Gorj, după ce ministrul Apărării şi vicepremier a convocat primarii din zonă la o întâlnire, susţinând că aceştia au fost sfătuiţi de filiala PSD să nu participe. PSD Gorj a replicat că ministrul USR and #8221;nu a mişcat un deget pentru a susţine Complexul Energetic Oltenia, ba mai mult, USR a elaborat planul de restructurare al companiei and #8221;.

