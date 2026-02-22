Pământul ar putea deveni din nou un supercontinent, iar geologii avertizează asupra „extincțiilor în masă”: există patru scenarii posibile
Gândul, 22 februarie 2026 12:50
Geologii susțin că planeta trece prin cicluri naturale de fragmentare și reunificare a continentelor. În acest sens, Pământul ar putea deveni din nou un supercontinent. Totuși, geologii avertizează asupra „extincțiilor în masă” și există 4 scenarii posibile. Iată detaliile mai jos. În primul rând, următorul supercontinent va aduce modificări considerabile asupra climei. Acest aspect a […]
• • •
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:10
Firmele de salubrizare, atenționate să deszăpezească corect trei sectoare din Bucuresti: ”Vor fi din nou sancționați” # Gândul
Primăria Capitalei anunță că Poliția Locală le-a cerut operatorilor de salubritate din sectoarele 1, 3 și 5 să trateze cu seriozitate procesul deszăpezirii. „Zona centrală, Centrul Vechi, sunt cărțile de vizită ale Capitalei! Aici vin turiști, delegații, dar și bucureșteni, care ies la teatru, la un restaurant. Și sunt nevoiți să o ia prin zăpadă […]
Acum 2 ore
12:00
Administratorii Domeniului schiabil Transalpina-Voineasa anunță că închid pârtiile din 2 martie, ca un „afront” adus autorităților. Turiștii se revoltă și ei: „Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????” # Gândul
Administratorii Domeniului schiabil Transalpina-Voineasa au anunțat, în mediul online, că – începând cu data de 2 martie 2026 – pârtiile vor rămâne închise. Însă, până la acest moment, nu a fost explicat foarte clar motivul care a dus la o astfel de decizie tranșantă, informațiile furnizate sunt „criptice”, iar turiștii sunt revoltați și fac presupuneri. […]
12:00
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a menționat despre „dubla minciună a lui Nicușor Dan despre relația dintre România și S.U.A.”. „Indiscutabil, vizita în SUA a lui Nicușor Dan a fost mai mult decât un eșec. A fost un dezastru. În sine, poate fi considerată o vizită normală. […]
11:50
USR anunță că va sesiza CNA după o emisiune TV. „Unul dintre invitații din studio a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște” # Gândul
Reprezentanții USR au transmis pe Facebook, duminică, 22 februarie 2026, că va fi depusă o sesizare la CNA, după ce seara trecută, la un post de televiziune, unul dintre invitați „a înjurat și calomniat” și „a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște”. În cursul zilei de duminică, 22 februarie 2026, […]
11:40
La baschet feminin s-a decis câștigătoarea Cupei României! S-a organizat și un bal caritabil # Gândul
Rapid București a câștigat Cupa României la baschet feminin, după ce a învins-o în finală pe FCC Baschet UAV Arad. Rezultatul a fost 81-52 (14-14, 28-7, 25-14, 14-17), sâmbătă, în finala desfășurată în Sala Polivalentă din Sighetu Marmației. Gruparea din Giulețti și-a trecut în palmares al treilea său trofeu în Cupa României, după cele din […]
11:10
Dan Dungaciu: „Eu cred că greșeala lui Trump de a-l prezenta pe Nicușor Dan ca premier nu a fost întâmplătoare“ # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre faptul că titulatura greșită pe care Donald Trump i-a atribuitr-o lui Nicușor Dan, făcândul pe acesta premier nu a fost întâmplătoare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu:„Donald Trump […]
Acum 4 ore
11:00
Dosarele Epstein explodează în Marea Britanie. Prințul Andrew, acuzat că ar fi folosit avioane RAF pentru a se întâlni cu Jeffrey Epstein # Gândul
Acuzații incredibile în dosarele Epstein la adresa fostului prinț Andrew, fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea. Fostul premier Gordon Brown a cerut poliției să investigheze dacă Andrew Mountbatten-Windsor a folosit avioane RAF și baze militare pentru a se întâlni cu Jeffrey Epstein. Scrisorile trimise către mai multe forțe de ordine conțin „informații noi” […]
10:50
Cele 6 utilizări practice ale unui stick USB. De ce acest instrument tehnologic poate fi o „comoară” # Gândul
Te-ai gândit care ar putea fi utilizările practice ale unui stick USB? Acest instrument pe care stochezi fișiere poate fi utilizat pentru mai multe situații așa cum arată un expert. Instrumentul tehnologic poate fi o adevărată „comoară” la casa omului. În plus, este și ușor de transportat, având dimensiuni mici. Este drept că, acum, există […]
10:40
Valentin Stan: Consiliul pentru Pace dă posibilitatea declanșării unor represiuni militare în anumite zone pentru a restabili pacea # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre lucrurile care pot fi făcute la nivel politic global prin intermediul Consiliului de Pace al lui Donald Trump. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan susține că Consiliul de Pace al lui Donald Trump este în conformitate cu dreptul […]
10:40
Thrillerul dramatic „Scrisorile galbene” a câștigat Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin: „Acest film va fi înțeles în întreaga lume” # Gândul
Filmul „Yellow Letters” (Scrisorile galbene n.red), un thriller dramatic cu acțiunea plasată în Turcia, a câștigat marele premiu Ursul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, după un eveniment de zece zile dominat de dispute legate de politică, activism și rolul cinematografiei în conflictele internaționale. Regizat de cineastul german İlker Çatak, născut […]
10:40
Victor Angelescu vrea ca Alexandru Dobre, Olimpiu Moruțan și Claudiu Petrila să joace în primul 11, cum a alcătuit Costel Gâlcă echipa în derby-ul cu Dinamo. Rapid și Dinamo sunt acum egale în clasament, la un punct de fruntașa Universitatea Craiova, 53 de puncte. Costel Gâlcă a explicat cum echipa sa a câștigat meciul cu […]
10:30
Ce urmează după ninsorile care au paralizat România. Meteorologii ANM, prognoză detaliată pentru Gândul # Gândul
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au mai emis, deocamdată, coduri de vreme severă în România, iar informarea meteorologică anterioară s-a încheiat astăzi, la ora 10:00. Meteorologul de serviciu al ANM a precizat, în exclusivitate pentru Gândul, și ce ne așteaptă în orele următoare, dar și la începutul săptămânii care urmează. „Avem într-adevăr o […]
10:20
Zeljko Kopic, după Rapid – Dinamo 2-1: „Nu e prima oară când ni se întâmplă așa ceva împotriva acestei echipe” # Gândul
Rapid a învins pe Dinamo, 2-1, într-un derby din etapa 28 a Superligii. Antrenorul dinamovist Zeljko Kopic a vorbit despre desfășurarea partidei, roș-albii având o posesie de 70%, dar fără a reuși ocazii mari de a înscrie. Au marcat Andrei Borza (30), Daniel Paraschiv (34), respectiv Raul Opruț (90+6), după ce Dinamo a înscris în […]
10:20
Explozii la un magazin din centrul istoric al Liovului. O tânără polițistă a murit și alte14 persoane au fost rănite: „A fost un atac terorist” # Gândul
A fost o noapte de coșmar pentru locuitorii din Liov, Ucraina după ce mai multe explozii au vizat un magazin din apropierea centrului istoric. Din păcate o tânără polițistă a murit în timpul intervenției, și alte 14 persoane au fost rănite. Autoritățile ucrainene vorbesc despre un atentat terorist. Mai multe explozii s-au produs în noaptea […]
10:10
„Carne de tun”. Are Rusia suficienți soldați pentru a continua războiul în Ucraina? Putin este de neclintit, dar scade numărul celor dispuși să lupte pentru bani # Gândul
Armata rusă nu se confruntă, în prezent, cu dificultăți în recrutarea de noi soldați care să fie trimiși pe frontul din Ucraina, cu toate că numărul celor dispuși să meargă la război pentru bani este în scădere. Pe măsură ce se apropie rapid ziua în care se va intra în cel de-al cincelea an de […]
10:10
Dan Dungaciu: „Zelenski știe că este pus într-o situație imposibilă. Dacă cedează teritorii, moare, dacă nu cedează, moare” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat negocierile recente de la Geneva privind războiul din Ucraina și tensiunile apărute atât în interiorul delegației ucrainene, cât și între americani și europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Zelenski nu va ceda teritorii” […]
10:10
Un expert explică ce buton de pe tabloul electric ar trebui apăsat cel puțin o dată pe lună. De ce este necesar # Gândul
Un expert susține că ar trebui apăsat, cel puțin o dată pe lună, un buton pe tabloul electric din casă. Acesta reprezintă un element de bază într-o locuință, având în vedere că majoritatea cablurilor converg în acel punct, cu scopul de a menține sistemul electric organizat și de a proteja aparatele din casă. Vezi mai […]
09:50
Atac masiv rusesc cu drone și rachete balistice asupra Kievului. O femeie și un copil au ajuns la spital # Gândul
Kievul a fost ținta unui atac masiv cu drone și rachete balistice lansat de forțele ruse în noaptea de 21 spre 22 februarie 2026. În urma bombardamentului rusesc mai multe explozii puternice au zguduit capitala Ucrainei, provocât rănirea a două persoane. Prima alertă de raid aerian a fost emisă la ora 3:56 dimineața, ora locală, […]
09:40
Viorica Dăncilă: „Candidatura a fost o experiență cu gânduri bune. Am fost trădată de propriul partid” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Viorica Dăncilă a făcut dezvăluiri privind candidatura la alegerile prezidențiale din 2019, unde a pierdut în turul al doilea în fața lui Klaus Iohannis. Dăncilă susține că se aștepta la un astfel de rezultat, deoarece nu ar fi primit sprijinul propriului partid. Urmărește aici, integral […]
09:40
Virusul de care nu scapi niciodată. Peste 95% din populația adultă a lumii îl are în organism. Ce arată un studiu # Gândul
Peste 95% din populația adultă a lumii are în organism virusul Epstein-Barr. Acesta a fost clasificat de IARC – Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului drept un oncovirus de Grupul 1. De cele mai multe ori, sunt declanșate puține simptome, iar virusul este asociat cu boli grave doar în puține cazuri. Virusul Epstein-Barr este […]
09:30
Atenţionare de călătorie: condiţii grele de trafic pe Podul Giurgiu-Ruse azi și mâine din cauza vremii # Gândul
Traficul pe Podul Prieteniei peste Dunăre Giurgiu – Ruse o să înregistreze valori crescute duminică şi luni din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a volumului mare de trafic greu peste 10 tone, a informat Ministerul Afacerilor Externe, scrie G4Media, care citează Agerpres. Astfel, autorităţile române şi bulgare competente au anunţat că traficul de autoturisme va […]
09:10
Valentin Stan: Europenii au refuzat să adere la Consiliul Păcii deoarece toată puterea este deținută de Trump # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre modul de funcționare a Consiliului de Pace al lui Donald Trump și motivele pentru care liderii europeni au refuzat invitația. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan a comentat modul de funcționare […]
09:10
Iranul plusează și vrea să controleze „inteligent” Strâmtoarea Ormuz. În prima linie, 4 corvete catamaran din clasa Shahid Soleimani, purtătoare de rachete Sayyad-3G # Gândul
În data de 17 februarie 2026, în timpul exercițiului „Control inteligent al strâmtorii Ormuz”, Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGCN) a publicat imagini cu corveta catamaran Shahid Sayyad Shirazi în timp ce lansa o rachetă sol-aer Sayyad-3G – varianta navală avansată, cu lansare verticală (VLS), a rachetei de apărare aeriană cu rază lungă […]
09:10
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au ajuns la final. „Frumusețea în acțiune”, tema ceremoniei de închidere de la Arena din Verona # Gândul
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au ajuns duminică la final. Ceremonia de închidere, cu tema „Frumusețea în acțiune”, va avea loc în celebra Arenă Olimpică din Verona, într-un spectacol artistic de peste două ore. Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, găzduite de Italia la Milano-Cortina, au ajuns în ultima zi după săptămâni marcate de […]
Acum 6 ore
08:40
Război și pace. Avertisment CEPA: „Actuala administrație militară a Ucrainei funcționează în baza unor prevederi legale periculos de neclare” # Gândul
În data de 24 februarie 2026 se vor împlini 4 ani de când Rusia a invadat Ucraina. Instituțiile democratice ale Ucrainei au demonstrat o rezistență uimitoare sub presiunea războiului cu Rusia lui Putin. Totuși, au nevoie de reforme imediate pentru a sprijini reconstrucția în timp de pace și dezbaterea politică. Funcțiile de bază ale statului […]
08:40
Dan Dungaciu: „Europenii vor face fix ce face Rusia, ce face China – vor rețele suverane ca să ne spună ei cum să gândim” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a analizat diferențele de viziune dintre Statele Unite și Uniunea Europeană în ceea ce privește libertatea de exprimare și controlul informației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Noi suntem democrații perverși care facem ce fac rușii, […]
08:40
Jakobina Jakobsdottir, legenda schiului islandez, revine la Jocurile Olimpice după 70 de ani. Are 92 de ani și încă schiază: „Mi-a încălzit inima” # Gândul
Jakobina Jakobsdottir, prima femeie din Islanda participantă la Jocurile Olimpice de iarnă, s-a întors la Cortina d’Ampezzo după 70 de ani. La 92 de ani, pioniera schiului islandez a retrăit emoțiile JO 1956 și spune că se simte „norocoasă” pentru acest privilegiu. Jakobina Valdis Jakobsdottir, pioniera schiului alpin din Islanda și prima femeie islandeză care […]
08:40
Ce salarii au vânzătoarele din magazinele Profi, Penny și La Doi Pași, în 2026. Cine câștigă mai mult # Gândul
Iată ce salarii au vânzătoarele din magazinele Profi, Penny și La Doi Pași, în 2026. Unii dintre angajatori sunt dispuși să ofere peste minimumul pieței. În ultimii ani, salariile din mai multe domenii au fost ajustate, pe fondul lipsei de personal și al creșterilor costurilor aferente traiului zilnic. Unii dintre angajatori aleg să ofere lucrătorilor […]
08:40
Costel Gâlcă visează iar la titlu în Superliga, dar are și regrete: „Mi-aş dori ca echipa mea să controleze jocul” # Gândul
Rapid a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-1 (2-0), sâmbătă seara, pe Arena Națională din Capitală, într-un derby desfășurat în etapa a 28-a a Superligii de fotbal. Andrei Borza (30) și Daniel Paraschiv (34), la primul său gol în tricoul Rapidului, au marcat golurile gazdelor, în timp ce pentru Dinamo a punctat Raul Opruț […]
08:20
Un saivan de 500 mp s-a prăbușit peste 400 de animale, în județul Prahova. Zeci de oi și capre au murit # Gândul
Un saivan cu o suprafață de circa 500 de metri pătrați s-a prăbușit, sâmbătă seară, peste animale, în comuna Albești-Paleologu, satul Vadu Părului, din județul Prahova, scrie observatorulph.ro. Astfel că, la fața locului, au intervenit pompierii de la Garda de Intervenție Urlați, cu două autospeciale de stingere, dar și o ambulanță SMURD. În plus, un […]
08:10
Viorica Dăncilă: „Aș fi redus cheltuielile majore din administrația centrală – număr mai mic de secretari de stat, subvențiile acordate partidelor” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Viorica Dăncilă, fost premier al României, a fost întrebată cum evaluează activitatea premierului Ilie Bolojan. Fostul prim-ministru a criticat direcția economică adoptată în ultimele luni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Viorica Dăncilă: „În spatele cifrelor sunt oameni pe care i-a adus în pragul sărăciei” Invitata […]
08:10
Forțele navale și aeriene ale statelor UE, desemnate drept „organizații teroriste” la Teheran, în prag de război cu SUA # Gândul
Iranul a anunțat că a desemnat forțele navale și aeriene ale statelor membre ale Uniunii Europene drept organizații teroriste, pe fondul escaladării tensiunilor din Asia de Vest, și în pragul unui război direct cu Statele Unite. Iranul a desemnat forțele navale și aeriene ale tuturor statelor membre ale Uniunea Europeană drept organizații teroriste, a anunțat […]
08:00
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mari de la 1 iulie 2026. Decizia este oficială # Gândul
Începând cu data de 1 iulie 2026, vor fi pensii mai mari pentru o categorie de pensionari. Presiunea cheltuielilor din ultima perioadă este tot mai mare pentru seniori, iar din vară este anunțată o majorare a pensiilor cu aproape 3,7%, decizi fiind oficială. Iată mai jos detaliile. Decizia este oficială în Germania, pe listă aflându-se […]
07:40
Ion Cristoiu: „Mașinăria o să spună că a fost un succes vizita lui Nicușor în America, dar a fost un eșec” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat participarea președintelui României la prima ședință a Board of Peace și relația actuală cu administrația americană. Acesta a susținut că episodul recent reprezintă un eșec diplomatic și că România traversează un moment de incertitudine strategică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui […]
07:40
Muzicianul american Willie Colon, una dintre cele mai influente figuri ale muzicii salsa, a murit sâmbătă, la vârsta de 75 de ani. Familia legendarului cântăreț a făcut anunțul trist, fără a face publică cauza morții. Muzicianul american Willie Colon, trombonist, vocalist și compozitor inovator, considerat o legendă a muzicii salsa, a murit sâmbătă, la 75 […]
07:30
În jumătate de țară ninge, în jumătate e primăvară. Meteorologii Accuweather anunță o lună martie 2026 bizară, în România # Gândul
Meteorologii Accuweather au emis prognoza pentru luna martie 2026. Potrivit acestora, în jumătate de țară ninge, în jumătate e primăvară. Vremea va fi bizară în România, iar prognoza poate fi consultată mai jos, în articol. Vremea se anunță a fi bizară în luna martie 2026, în România. Meteorologii Accuweather au întocmit prognoza pentru prima lună […]
07:20
22 Februarie, calendarul zilei: Actorul James Hong împlinește 97 de ani. Mihai Leu devine primul român campion mondial la box profesionist # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 22 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Născut pe 22 februarie 1929, în Minnesota, SUA, James Hong este unul dintre cei mai prolifici actori din istoria Hollywood-ului, cu o carieră ce depășește șapte decenii și peste 600 de apariții […]
Acum 8 ore
07:00
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg ce a fost în capul lui Nicușor să se ducă el ca observator. A încercat să se legitimeze” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite și motivul pentru care a ales să se prezinte personal și să nu își trimită un oficial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Ion Cristoiu și-a prezentat […]
06:10
Vom fi independenți energetic din 2028, cum a promis ministrul Energiei? Doi faimoși economiști susțin că ar fi un vis imposibil. ”România nu va fi independentă energetic în anul 2028. Și nici în anul 2030 și nici în anul 2040” # Gândul
Bogdan Ivan, actualul ministru al Energiei, a declarat foarte recent că România ar putea deveni independentă energetic la orizontul anului 2028. Oficialul nu s-a lăsat descurajat de faptul că românii plătesc cea mai scumpă energie din Europa și a avansat acest scenariu pozitiv. Însă, cât de plauzibil este anul 2028 pentru a atinge această bornă […]
06:10
Cum a ratat România organizarea Olimpiadei de Iarnă. Stațiunea mirifică, proiectată de arhitecți elvețieni, unde Ceaușescu plănuia să se țină Jocurile Olimpice # Gândul
Președintele comunist Nicolae Ceaușescu a rămas în istorie nu doar pentru rolul proeminent acordat Securității și încurajării delapidării printre români, pentru dărâmarea bisericilor și multor monumente istorice, ci și prin proiectele industriale de referință sau prin uriașul mecanism de glorificare personală.În acest ultim sens, dictatorul visa la proiecte gigantice, care să-i crească faima internațională. Printre […]
06:10
Cu industria la pământ, România a luat din nou poziția ghiocelului în fața Comisiei Europene. Germania, Franța, chiar și Bulgaria au luat poziții ferme. Doctorul inginer Petru Ianc face lumină # Gândul
România a rămas din nou spectator în cadrul unui proces european esențial. În vreme ce alte state membre, precum Germania, Italia, sau chiar Bulgaria au trimis sugestii către Comisia Europeană privind protecția companiilor din propria industrie, România a preferat să rămână pasivă. Este vorba de crearea unui nou Regulament la nivel european, pentru ca jucătorii […]
05:40
Când începe Postul Paștilor, cel mai greu din întregul an bisericesc. Preotul Gabriel Cazacu explică, în exclusivitate pentru Gândul, cui îi este recomandat postul negru # Gândul
Postul Paștilor sau Postul Mare este o perioadă de 40 de zile în care creștinii se pregătesc pentru Sfintele Paști. Adesea, este explicat ca fiind o călătorie spirituală către marea sărbătoare a Învierii. Postul începe cu șapte săptămâni înaintea Paștilor, după Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, numită și Duminica lăsatului sec de brânză, respectiv […]
Acum 24 ore
00:00
Mii de francezi au mărșăluit la Lyon pentru a cere dreptate în cazul uciderii unui activist naționalist de către socialiști radicali # Gândul
Peste 3.200 de francezi au mărșăluit sâmbătă în sudul orașului Lyon, sub supravegherea forțelor de ordine, pentru a-i aduce un omagiu activistului naționalist Quentin Deranque, ucis cu sânge rece de către un grup de radicali socialiști. Potrivit France24, poliția a efectuat mai multe arestări – au fost vizați suspecți care au făcut salutul nazist, jigniri rasiste […]
21 februarie 2026
23:20
Cine poate primi bonuri de masă în 2026 și cât valorează un tichet pe zi. Este un beneficiu extrasalarial foarte apreciat de angajați # Gândul
Bonurile de masă reprezintă unul dintre cele mai apreciate beneficii extrasalariale pentru angajații din România. Ele oferă, printre altele, un sprijin în acoperirea cheltuielilor cu alimentația pe parcursul programului de lucru. Cu toate acestea, tichetele nu reprezintă un drept automat, acordarea lor fiind condiționată de decizia companiei de a le include în pachetul salarial, notează […]
23:10
Intră Venezuela într-o nouă epocă după capturarea lui Maduro? 80 de deținuți politici au fost eliberați în urma unei amnistii # Gândul
După 27 de ani de conducere autoritară, Venezuela pare că se pregătește să intre într-o nouă epocă la aproape două luni după capturarea fostului dictator Nicolas Maduro de către forțele SUA. În urma unei amnistii, sute de deținuți politici vor fi eliberați, scrie CNN. Sâmbătă, 80 de deținuți politici au fost eliberați din închisori. „Un total de […]
23:00
Intră Venezuela într-o nouă epocă după capturarea lui Maduro? 80 de deținuți politiic au fost eliberați în urma unei amnistii # Gândul
După 27 de ani de conducere autoritară, Venezuela pare că se pregătește să intre într-o nouă epocă. În urma unei amnistii, sute de deținuți politici vor fi eliberați, scrie CNN. Sâmbătă, 80 de deținuți politici au fost eliberați din închisori. Sursa Foto: Adunarea Națională
22:50
Care sunt orașele din Germania unde românii și-ar găsi cu greu un loc de muncă, pentru că șomajul este deja la cote alarmante # Gândul
Germania traversează o perioadă dificilă pe piața muncii. La sfârșitul anului 2025, numărul șomerilor a urcat la aproximativ 2,9 milioane de persoane, ceea ce înseamnă o rată națională a șomajului de 6,2 procente. Dar media națională ascunde realități foarte diferite de la un oraș la altul, scrie ziarulromanesc.de. În unele dintre cele mai mari orașe […]
22:20
Orașul din România care riscă să dispară de pe hartă. Localnicii mor într-un ritm alert, iar populația este într-o scădere continuă # Gândul
Un oraș din județul Teleorman riscă să rămână complet fără populație pentru că numărul locuitorilor scade constant. Este vorba despre Zimnicea, unde se nasc doar 4,5 copii la mia de locuitori, în timp ce 1.600 de persoane mor în fiecare an, potrivit Click. Numai în ultimul deceniu, undeva în jur de 50.000 de teleormăneni s-au […]
22:10
Mai mulți internauți și streameri renunță la conturile lor de Discord după ce compania a introdus verificarea obligatorie a cărții de identitate # Gândul
Compania Discord Inc. a anunțat luni, 9 februarie 2026, că va introducecontroversata măsură de verificare a vârstei prin solicitarea fotografiei cu cartea de identitate sau selfie pe platforma de socializare Discord. Scopul: toți internauții trebuie să demonstreze că sunt adulți. Este o măsură similară cu cele impuse de Franța în implementat unor măsuri stricte pentru a […]
