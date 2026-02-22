Virusul de care nu scapi niciodată. Peste 95% din populația adultă a lumii îl are în organism. Ce arată un studiu
Gândul, 22 februarie 2026 09:40
Peste 95% din populația adultă a lumii are în organism virusul Epstein-Barr. Acesta a fost clasificat de IARC – Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului drept un oncovirus de Grupul 1. De cele mai multe ori, sunt declanșate puține simptome, iar virusul este asociat cu boli grave doar în puține cazuri. Virusul Epstein-Barr este […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
09:50
Atac masiv rusesc cu drone și rachete balistice asupra Kievului. O femeie și un copil au ajuns la spital # Gândul
Kievul a fost ținta unui atac masiv cu drone și rachete balistice lansat de forțele ruse în noaptea de 21 spre 22 februarie 2026. În urma bombardamentului rusesc mai multe explozii puternice au zguduit capitala Ucrainei, provocât rănirea a două persoane. Prima alertă de raid aerian a fost emisă la ora 3:56 dimineața, ora locală, […]
Acum 30 minute
09:40
Viorica Dăncilă: „Candidatura a fost o experiență cu gânduri bune. Am fost trădată de propriul partid” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Viorica Dăncilă a făcut dezvăluiri privind candidatura la alegerile prezidențiale din 2019, unde a pierdut în turul al doilea în fața lui Klaus Iohannis. Dăncilă susține că se aștepta la un astfel de rezultat, deoarece nu ar fi primit sprijinul propriului partid. Urmărește aici, integral […]
09:40
Virusul de care nu scapi niciodată. Peste 95% din populația adultă a lumii îl are în organism. Ce arată un studiu # Gândul
Peste 95% din populația adultă a lumii are în organism virusul Epstein-Barr. Acesta a fost clasificat de IARC – Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului drept un oncovirus de Grupul 1. De cele mai multe ori, sunt declanșate puține simptome, iar virusul este asociat cu boli grave doar în puține cazuri. Virusul Epstein-Barr este […]
09:30
Atenţionare de călătorie: condiţii grele de trafic pe Podul Giurgiu-Ruse azi și mâine din cauza vremii # Gândul
Traficul pe Podul Prieteniei peste Dunăre Giurgiu – Ruse o să înregistreze valori crescute duminică şi luni din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a volumului mare de trafic greu peste 10 tone, a informat Ministerul Afacerilor Externe, scrie G4Media, care citează Agerpres. Astfel, autorităţile române şi bulgare competente au anunţat că traficul de autoturisme va […]
Acum o oră
09:10
Valentin Stan: Europenii au refuzat să adere la Consiliul Păcii deoarece toată puterea este deținută de Trump # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre modul de funcționare a Consiliului de Pace al lui Donald Trump și motivele pentru care liderii europeni au refuzat invitația. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan a comentat modul de funcționare […]
09:10
Iranul plusează și vrea să controleze „inteligent” Strâmtoarea Ormuz. În prima linie, 4 corvete catamaran din clasa Shahid Soleimani, purtătoare de rachete Sayyad-3G # Gândul
În data de 17 februarie 2026, în timpul exercițiului „Control inteligent al strâmtorii Ormuz”, Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGCN) a publicat imagini cu corveta catamaran Shahid Sayyad Shirazi în timp ce lansa o rachetă sol-aer Sayyad-3G – varianta navală avansată, cu lansare verticală (VLS), a rachetei de apărare aeriană cu rază lungă […]
09:10
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au ajuns la final. „Frumusețea în acțiune”, tema ceremoniei de închidere de la Arena din Verona # Gândul
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au ajuns duminică la final. Ceremonia de închidere, cu tema „Frumusețea în acțiune”, va avea loc în celebra Arenă Olimpică din Verona, într-un spectacol artistic de peste două ore. Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, găzduite de Italia la Milano-Cortina, au ajuns în ultima zi după săptămâni marcate de […]
Acum 2 ore
08:40
Război și pace. Avertisment CEPA: „Actuala administrație militară a Ucrainei funcționează în baza unor prevederi legale periculos de neclare” # Gândul
În data de 24 februarie 2026 se vor împlini 4 ani de când Rusia a invadat Ucraina. Instituțiile democratice ale Ucrainei au demonstrat o rezistență uimitoare sub presiunea războiului cu Rusia lui Putin. Totuși, au nevoie de reforme imediate pentru a sprijini reconstrucția în timp de pace și dezbaterea politică. Funcțiile de bază ale statului […]
08:40
Dan Dungaciu: „Europenii vor face fix ce face Rusia, ce face China – vor rețele suverane ca să ne spună ei cum să gândim” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a analizat diferențele de viziune dintre Statele Unite și Uniunea Europeană în ceea ce privește libertatea de exprimare și controlul informației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Noi suntem democrații perverși care facem ce fac rușii, […]
08:40
Jakobina Jakobsdottir, legenda schiului islandez, revine la Jocurile Olimpice după 70 de ani. Are 92 de ani și încă schiază: „Mi-a încălzit inima” # Gândul
Jakobina Jakobsdottir, prima femeie din Islanda participantă la Jocurile Olimpice de iarnă, s-a întors la Cortina d’Ampezzo după 70 de ani. La 92 de ani, pioniera schiului islandez a retrăit emoțiile JO 1956 și spune că se simte „norocoasă” pentru acest privilegiu. Jakobina Valdis Jakobsdottir, pioniera schiului alpin din Islanda și prima femeie islandeză care […]
08:40
Ce salarii au vânzătoarele din magazinele Profi, Penny și La Doi Pași, în 2026. Cine câștigă mai mult # Gândul
Iată ce salarii au vânzătoarele din magazinele Profi, Penny și La Doi Pași, în 2026. Unii dintre angajatori sunt dispuși să ofere peste minimumul pieței. În ultimii ani, salariile din mai multe domenii au fost ajustate, pe fondul lipsei de personal și al creșterilor costurilor aferente traiului zilnic. Unii dintre angajatori aleg să ofere lucrătorilor […]
08:40
Costel Gâlcă visează iar la titlu în Superliga, dar are și regrete: „Mi-aş dori ca echipa mea să controleze jocul” # Gândul
Rapid a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-1 (2-0), sâmbătă seara, pe Arena Națională din Capitală, într-un derby desfășurat în etapa a 28-a a Superligii de fotbal. Andrei Borza (30) și Daniel Paraschiv (34), la primul său gol în tricoul Rapidului, au marcat golurile gazdelor, în timp ce pentru Dinamo a punctat Raul Opruț […]
08:20
Un saivan de 500 mp s-a prăbușit peste 400 de animale, în județul Prahova. Zeci de oi și capre au murit # Gândul
Un saivan cu o suprafață de circa 500 de metri pătrați s-a prăbușit, sâmbătă seară, peste animale, în comuna Albești-Paleologu, satul Vadu Părului, din județul Prahova, scrie observatorulph.ro. Astfel că, la fața locului, au intervenit pompierii de la Garda de Intervenție Urlați, cu două autospeciale de stingere, dar și o ambulanță SMURD. În plus, un […]
08:10
Viorica Dăncilă: „Aș fi redus cheltuielile majore din administrația centrală – număr mai mic de secretari de stat, subvențiile acordate partidelor” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Viorica Dăncilă, fost premier al României, a fost întrebată cum evaluează activitatea premierului Ilie Bolojan. Fostul prim-ministru a criticat direcția economică adoptată în ultimele luni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Viorica Dăncilă: „În spatele cifrelor sunt oameni pe care i-a adus în pragul sărăciei” Invitata […]
08:10
Forțele navale și aeriene ale statelor UE, desemnate drept „organizații teroriste” la Teheran, în prag de război cu SUA # Gândul
Iranul a anunțat că a desemnat forțele navale și aeriene ale statelor membre ale Uniunii Europene drept organizații teroriste, pe fondul escaladării tensiunilor din Asia de Vest, și în pragul unui război direct cu Statele Unite. Iranul a desemnat forțele navale și aeriene ale tuturor statelor membre ale Uniunea Europeană drept organizații teroriste, a anunțat […]
Acum 4 ore
08:00
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mari de la 1 iulie 2026. Decizia este oficială # Gândul
Începând cu data de 1 iulie 2026, vor fi pensii mai mari pentru o categorie de pensionari. Presiunea cheltuielilor din ultima perioadă este tot mai mare pentru seniori, iar din vară este anunțată o majorare a pensiilor cu aproape 3,7%, decizi fiind oficială. Iată mai jos detaliile. Decizia este oficială în Germania, pe listă aflându-se […]
07:40
Ion Cristoiu: „Mașinăria o să spună că a fost un succes vizita lui Nicușor în America, dar a fost un eșec” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat participarea președintelui României la prima ședință a Board of Peace și relația actuală cu administrația americană. Acesta a susținut că episodul recent reprezintă un eșec diplomatic și că România traversează un moment de incertitudine strategică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui […]
07:40
Muzicianul american Willie Colon, una dintre cele mai influente figuri ale muzicii salsa, a murit sâmbătă, la vârsta de 75 de ani. Familia legendarului cântăreț a făcut anunțul trist, fără a face publică cauza morții. Muzicianul american Willie Colon, trombonist, vocalist și compozitor inovator, considerat o legendă a muzicii salsa, a murit sâmbătă, la 75 […]
07:30
În jumătate de țară ninge, în jumătate e primăvară. Meteorologii Accuweather anunță o lună martie 2026 bizară, în România # Gândul
Meteorologii Accuweather au emis prognoza pentru luna martie 2026. Potrivit acestora, în jumătate de țară ninge, în jumătate e primăvară. Vremea va fi bizară în România, iar prognoza poate fi consultată mai jos, în articol. Vremea se anunță a fi bizară în luna martie 2026, în România. Meteorologii Accuweather au întocmit prognoza pentru prima lună […]
07:20
22 Februarie, calendarul zilei: Actorul James Hong împlinește 97 de ani. Mihai Leu devine primul român campion mondial la box profesionist # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 22 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Născut pe 22 februarie 1929, în Minnesota, SUA, James Hong este unul dintre cei mai prolifici actori din istoria Hollywood-ului, cu o carieră ce depășește șapte decenii și peste 600 de apariții […]
07:00
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg ce a fost în capul lui Nicușor să se ducă el ca observator. A încercat să se legitimeze” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite și motivul pentru care a ales să se prezinte personal și să nu își trimită un oficial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Ion Cristoiu și-a prezentat […]
06:10
Vom fi independenți energetic din 2028, cum a promis ministrul Energiei? Doi faimoși economiști susțin că ar fi un vis imposibil. ”România nu va fi independentă energetic în anul 2028. Și nici în anul 2030 și nici în anul 2040” # Gândul
Bogdan Ivan, actualul ministru al Energiei, a declarat foarte recent că România ar putea deveni independentă energetic la orizontul anului 2028. Oficialul nu s-a lăsat descurajat de faptul că românii plătesc cea mai scumpă energie din Europa și a avansat acest scenariu pozitiv. Însă, cât de plauzibil este anul 2028 pentru a atinge această bornă […]
06:10
Cum a ratat România organizarea Olimpiadei de Iarnă. Stațiunea mirifică, proiectată de arhitecți elvețieni, unde Ceaușescu plănuia să se țină Jocurile Olimpice # Gândul
Președintele comunist Nicolae Ceaușescu a rămas în istorie nu doar pentru rolul proeminent acordat Securității și încurajării delapidării printre români, pentru dărâmarea bisericilor și multor monumente istorice, ci și prin proiectele industriale de referință sau prin uriașul mecanism de glorificare personală.În acest ultim sens, dictatorul visa la proiecte gigantice, care să-i crească faima internațională. Printre […]
06:10
Cu industria la pământ, România a luat din nou poziția ghiocelului în fața Comisiei Europene. Germania, Franța, chiar și Bulgaria au luat poziții ferme. Doctorul inginer Petru Ianc face lumină # Gândul
România a rămas din nou spectator în cadrul unui proces european esențial. În vreme ce alte state membre, precum Germania, Italia, sau chiar Bulgaria au trimis sugestii către Comisia Europeană privind protecția companiilor din propria industrie, România a preferat să rămână pasivă. Este vorba de crearea unui nou Regulament la nivel european, pentru ca jucătorii […]
Acum 6 ore
05:40
Când începe Postul Paștilor, cel mai greu din întregul an bisericesc. Preotul Gabriel Cazacu explică, în exclusivitate pentru Gândul, cui îi este recomandat postul negru # Gândul
Postul Paștilor sau Postul Mare este o perioadă de 40 de zile în care creștinii se pregătesc pentru Sfintele Paști. Adesea, este explicat ca fiind o călătorie spirituală către marea sărbătoare a Învierii. Postul începe cu șapte săptămâni înaintea Paștilor, după Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, numită și Duminica lăsatului sec de brânză, respectiv […]
Acum 12 ore
00:00
Mii de francezi au mărșăluit la Lyon pentru a cere dreptate în cazul uciderii unui activist naționalist de către socialiști radicali # Gândul
Peste 3.200 de francezi au mărșăluit sâmbătă în sudul orașului Lyon, sub supravegherea forțelor de ordine, pentru a-i aduce un omagiu activistului naționalist Quentin Deranque, ucis cu sânge rece de către un grup de radicali socialiști. Potrivit France24, poliția a efectuat mai multe arestări – au fost vizați suspecți care au făcut salutul nazist, jigniri rasiste […]
21 februarie 2026
23:20
Cine poate primi bonuri de masă în 2026 și cât valorează un tichet pe zi. Este un beneficiu extrasalarial foarte apreciat de angajați # Gândul
Bonurile de masă reprezintă unul dintre cele mai apreciate beneficii extrasalariale pentru angajații din România. Ele oferă, printre altele, un sprijin în acoperirea cheltuielilor cu alimentația pe parcursul programului de lucru. Cu toate acestea, tichetele nu reprezintă un drept automat, acordarea lor fiind condiționată de decizia companiei de a le include în pachetul salarial, notează […]
23:10
Intră Venezuela într-o nouă epocă după capturarea lui Maduro? 80 de deținuți politici au fost eliberați în urma unei amnistii # Gândul
După 27 de ani de conducere autoritară, Venezuela pare că se pregătește să intre într-o nouă epocă la aproape două luni după capturarea fostului dictator Nicolas Maduro de către forțele SUA. În urma unei amnistii, sute de deținuți politici vor fi eliberați, scrie CNN. Sâmbătă, 80 de deținuți politici au fost eliberați din închisori. „Un total de […]
23:00
Intră Venezuela într-o nouă epocă după capturarea lui Maduro? 80 de deținuți politiic au fost eliberați în urma unei amnistii # Gândul
După 27 de ani de conducere autoritară, Venezuela pare că se pregătește să intre într-o nouă epocă. În urma unei amnistii, sute de deținuți politici vor fi eliberați, scrie CNN. Sâmbătă, 80 de deținuți politici au fost eliberați din închisori. Sursa Foto: Adunarea Națională
22:50
Care sunt orașele din Germania unde românii și-ar găsi cu greu un loc de muncă, pentru că șomajul este deja la cote alarmante # Gândul
Germania traversează o perioadă dificilă pe piața muncii. La sfârșitul anului 2025, numărul șomerilor a urcat la aproximativ 2,9 milioane de persoane, ceea ce înseamnă o rată națională a șomajului de 6,2 procente. Dar media națională ascunde realități foarte diferite de la un oraș la altul, scrie ziarulromanesc.de. În unele dintre cele mai mari orașe […]
22:20
Orașul din România care riscă să dispară de pe hartă. Localnicii mor într-un ritm alert, iar populația este într-o scădere continuă # Gândul
Un oraș din județul Teleorman riscă să rămână complet fără populație pentru că numărul locuitorilor scade constant. Este vorba despre Zimnicea, unde se nasc doar 4,5 copii la mia de locuitori, în timp ce 1.600 de persoane mor în fiecare an, potrivit Click. Numai în ultimul deceniu, undeva în jur de 50.000 de teleormăneni s-au […]
22:10
Mai mulți internauți și streameri renunță la conturile lor de Discord după ce compania a introdus verificarea obligatorie a cărții de identitate # Gândul
Compania Discord Inc. a anunțat luni, 9 februarie 2026, că va introducecontroversata măsură de verificare a vârstei prin solicitarea fotografiei cu cartea de identitate sau selfie pe platforma de socializare Discord. Scopul: toți internauții trebuie să demonstreze că sunt adulți. Este o măsură similară cu cele impuse de Franța în implementat unor măsuri stricte pentru a […]
21:50
De ce nu e bine să pui leuștean în toate ciorbele sau în anumite supe. Explicațiile specialiștilor în gastronomie sunt clare # Gândul
Leușteanul este unul dintre cele mai iubite zarzavaturi din bucătăria românească, dar dacă e folosit greșit poate strica gustul ciorbei, scrie csid.ro. Specialiștii în gastronomie explică în ce preparate este recomandat, când trebuie adăugat și ce cantitate face diferența dintre o aromă plăcută și una prea intensă. Ciorbele și supele ocupă un loc special în […]
21:30
Fritz fixează linia roșie în negocierile pe buget. „Nu sunt de acord să creștem taxele pentru clasa de mijloc, cu impozitare progresivă” # Gândul
Dominic Fritz, liderul USR, a declarat, sâmbătă sera, într-un interviu pentru Antena 3, că linia roșie cu privire la negocierile din coaliție pe tema bugetului pe anul 2026 este „fără datorii noi”. De asemenea, acesta a subliniat că trebuie tăiate cheltuielile din administrația publică. Liderul USR a transmis că negocierea bugetului nu va fi una […]
21:30
Miruță ridică în slăvi programul SAFE: „Nu luăm vechituri, luăm tehnologie, luăm bani, producem în România” # Gândul
Ministrul Apărării Naționale (MApN), Radu Miruță, ridică în slăvi programul SAFE, prin internediul unui mesaj video, postat pe Facebook. „Nu luăm vechituri, luăm tehnologie, luăm bani, producem în România”, spune acesta. „Demontăm astăzi un alt fake news care se împinge pe măsură ce discutăm despre SAFE… și anume că luăm vechituri de la nemți, luăm […]
21:30
În ciuda controalelor legale de la stațiile de inspecție auto și a istoricului din ce în ce mai detaliat al vehiculelor, cumpărarea unei mașini second-hand prezintă încă unele riscuri. Cea mai bună modalitate de a umfla valoarea unui vehicul second-hand este să se declare un kilometraj mult mai mic decât cel real, iar indiferent dacă […]
Acum 24 ore
21:00
Ministrul Sănătății anunță controale după cazul medicului care opera la privat în timpul programului de lucru de la stat # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, sâmbătă seară, că va declanșa un control național pentru a verifica situațiile în care medicii ar desfășura activități în sistemul privat în timpul programului de lucru din spitalele publice. „Este evident că nu funcționează doar cu vorba bună și acesta este motivul pentru care voi declanșa un control național […]
20:50
Scandal între Radu Miruță și PSD Gorj după ce oficialul USR i-a chemat pe primarii din județ la o întâlnire. Ministrul Apărării spune că „puterea obținută cu forța este o fundătură”, iar social democrații îl acuză de „demagogie” # Gândul
A început un adevărat scandal politic între Radu Miruță și PSD Gorj. Ministrul Apărării i-a invitat la o întâlnire pe primarii din Gorj și acuză că acestora li s-a transmis din partea filialei PSD să nu participe la discuții. În replică, PSD Gorj l-au acuzat pe ministrul USR de „demagogie” și au ironizat rezultatele obținute […]
20:50
Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, a făcut astăzi o postare, pe pagina oficială de Facebook, care a strâns mii de reacții și comentarii. Se pare că aceasta a fost blocată din cauza viscolului, în Corbeanca. Însă, a găsit rapid ceva „frumos de facut”, după cum ea însăși mărturisește. Mai exact, aceasta a postat pe […]
20:10
România e campioană la importurile de gaze naturale. Producția a scăzut cu 0,9% în 2025, în timp ce importurile au crescut cu 75% # Gândul
Producția de gaze naturale a României a scăzut cu 0,9% în 2025, echivalentul a 67.600 tep sub nivelul anului precedent, arată datele Institutului Național de Statistică (INS). În paralel, țara noastră a devenit lider la importurile de gaze naturale, care au crescut cu 75% față de 2024. Deși România importă mai mult decât exportă, prognozele […]
20:00
Trump ripostează și mai dur: Tarifele globale sunt crescute la 15% după decizia Curții Supreme # Gândul
Donald Trump vrea să demonstreze că nu cedează și ripostează dur: a anunțat că va crește noua taxă vamală globală de la 10% la 15%, la o zi după ce Curtea Supremă a Statelor Unite i-a anulat planul său economic. Pe 2 aprilie 2025, de „Ziua Eliberării”, președintele declarase război comercial pentru a forța refacerea […]
20:00
Diana Buzoianu susține tăierile de 10% la Ministerul Mediului: „Mă uit la aceasta țintă ca la o oportunitate” # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, sâmbătă, la TVR Info, că instituția pe care o conduce va respecta obiectivul Executivului de a reduce cheltuielile cu 10%. Buzoianu a anunțat că ținta va fi atinsă prin reorganizări, audit și criterii de performanță, nu doar prin concedieri. Întrebată despre procesul de restructurare din administrația centrală, Diana Buzoianu […]
19:50
CTP îi pune față în față pe „Nicu Fantasticu” și „Mica Maia”: „Anvergura internațională a Maiei Sandu e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan” # Gândul
Cristian Tudor Popescu (CTP) îi pune față în față pe „Nicu Fantasticu” și „Mica Maia”, comparând activitățile din politica externă a celor doi. „Anvergura internațională a Maiei Sandu e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan”, este concluzia celebrului gazetar. „Nicu Fantastïcu și Mica Maia Republica Moldova este mai vizibilă acum decât România. Anvergura […]
19:40
Mai multe baloane de tenis din București s-au prăbușit din cauza zăpezii din ultimele zile. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie strivit. Imagini exclusive cu terenurile puse la pământ # Gândul
Mai multe baloane de tenis, din București, s-au prăbușit din cauza zăpezilor din ultimele zile. În imaginile intrate în posesia Gândul se vede cum structurile au cedat. Baloanele presostatice arată ca și cum ar fi făcut implozie. Acumulări mari de zăpadă au creat niste burți uriașe de zăpadă care ar fi putut strivi pe oricine […]
19:20
Un pensionar și-a cumpărat casă cu 95.000 de euro. Motivul pentru care a fost nevoit să o vândă cu doar… 2 euro # Gândul
Un pensionar australian credea că își va trăi fericit zilele pe casa plutitoare, pe care a cumpărat-o cu aproape 100.000 de euro. Dar o nouă reglementare care restricționează ancorarea pe râu l-a obligat să se despartă de ea… pentru mai puțin de 2 euro. Mutarea casei plutitoare pe o altă întindere de apă ar fi […]
19:20
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa # Gândul
Doina Andronache, o pensionară în vârstă de 83 de ani, a cucerit publicul și juriul cu povestea și energia sa, la „Românii au Talent”, show transmis de Pro TV. Apariția femeii a fost una memorabilă, iar juratul Mihai Bobonete a fost atât de impresionat încât i-a oferit Golden Buzz, trimițând-o direct în semifinală. Decizia a venit […]
19:10
Andrei Năstac, românul care face legea în cel mai violent sport din lume, invitat la MARTORII – duminică, 22 februarie, ora 19:00 # Gândul
Duminică, 22 februarie, emisiunea MARTORII îl are ca invitat pe Andrei Năstac, sportiv de performanță și campion la box fără mănuși (bare knuckle). Într-un dialog cu Andrei Dumitrescu, senior editor Gândul, Năstac vorbește despre culisele celui mai sângeros sport oficial, dar intră și în lumea nevăzută a bătăilor ilegale organizate pe bani. MARTORII aduce în […]
19:10
Ciprian Ciucu acuză politizare STB: „S-au adunat foarte mulţi angajaţi susţinuţi de unul sau de altul” # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit din nou, sâmbătă, într-o emisiune televizată, despre societatea STB, despre care a spus că este cel mai mare angajator public din ţară, arătând că în companie, de-a lungul timpului, s-au adunat „foarte mulţi angajaţi susţinuţi de unul sau de altul”. „Ne costă de două ori în acest moment, […]
19:10
Palatul Buckingham a anunțat că nu se va opune excluderii prințului Andrew din linia succesiunii regale # Gândul
În timp ce poliția britanică continuă investigațiile privind legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, Palatul Buckingham a anunțat că nu se va opune excluderii prințului Andrew Mountbatten-Windsor din linia succesiunii regale. În prezent, prințul decăzut este al optulea urmaș la tron al regelui Charles al III-lea al Regatului Unit. Primul descendent este prințul William […]
18:50
La ce boli ai putea fi predispus în funcție de luna nașterii. Mare atenție, cei născuți în ianuarie și februarie # Gândul
Iată la ce boli ai putea fi predispus, în funcție de luna nașterii. Se pare că, cei născuți în ianuarie și februarie pot avea riscuri majore, scrie CSID, care citează ScienceAlert. Astfel, experții atrag însă atenția că acest risc asociat lunii de naștere este relativ minor în comparație cu alți factori de sănătate, iar concluziile […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.