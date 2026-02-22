Un expert explică ce buton de pe tabloul electric ar trebui apăsat cel puțin o dată pe lună. De ce este necesar

19:20

Un pensionar australian credea că își va trăi fericit zilele pe casa plutitoare, pe care a cumpărat-o cu aproape 100.000 de euro. Dar o nouă reglementare care restricționează ancorarea pe râu l-a obligat să se despartă de ea… pentru mai puțin de 2 euro. Mutarea casei plutitoare pe o altă întindere de apă ar fi […]