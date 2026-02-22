China a depășit SUA și a devenit principalul partener comercial al Germaniei, în 2025. Datele, publicate cu câteva zile înainte de vizita lui Freidrich Merz și a directorilor companiilor germane la Beijing. Într-un mesaj în care a criticat Administrația Trump, cancelarul a declarat că în China și-a propus să găsească “parteneri care gândesc ca noi”.

15:00

Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, desfășurate la Geneva sub mediere americană, s-au încheiat fără un acord asupra principalelor subiecte aflate pe agendă. Discuțiile au durat două zile, însă ultima rundă s-a încheiat după aproximativ două ore, fiind descrisă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski drept “foarte dificilă”. Acesta acuză Rusia că încearcă să tergiverseze […]