China a depășit SUA și a devenit principalul partener comercial al Germaniei, în 2025. Datele, publicate cu câteva zile înainte de vizita lui Freidrich Merz și a directorilor companiilor germane la Beijing. Într-un mesaj în care a criticat Administrația Trump, cancelarul a declarat că în China și-a propus să găsească “parteneri care gândesc ca noi”.
22 februarie 2026
China a redevenit principalul partener comercial al Germaniei, depășind SUA, chiar înaintea primei vizite oficiale a cancelarului Friedrich Merz la Beijing. Potrivit datelor publicate de Oficiul Federal de Statistică al Germaniei (Destatis), schimburile comerciale dintre Germania și China au ajuns în 2025 la 251 de miliarde de euro, în creștere cu 2,2% față de anul […]
Raed Arafat confirmă că avertizările Ro-Alert vor avea sunete diferite. Vor fi patru tipuri de alertă, în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situației. # Biziday.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a confirmat că mesajele RO-ALERT vor avea, în curând, sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei, în acest context fiind dezvoltate mai multe niveluri de alertă. Arafat a explicat că demersul este realizat în colaborare cu STS, iar sunetul actual RO-ALERT pentru situaţiile […]
Trei ingineri din Silicon Valley au fost puși sub acuzare în SUA, pentru că au furat sute de documente cu secrete comerciale de la Google și de la alte companii tehnologice, pe care le-au transmis Iranului. Dacă vor fi găsiți vinovați, fiecare riscă până la 10 ani de închisoare. # Biziday.ro
Cei trei sunt Samaneh Ghandali, 41 de ani, sora ei Soroor Ghandali, 32 de ani, și Mohammadjavad Khosravi, 40 de ani, toți rezidenți în San Jose, California. Potrivit rechizitoriului, aceștia sunt cetățeni iranieni. Soroor se afla în SUA cu viză de student, Samaneh a devenit ulterior cetățean american, iar Khosravi, soțul lui Samaneh, este rezident […]
JP Morgan, cea mai mare bancă americană de investiții, confirmă, pentru prima dată, că i-a închis conturile lui Donald Trump și ale unor firme ale acestuia, la o lună după asaltul asupra Capitoliului, din ianuarie 2021. Banca a argumentat că “relația cu clientul nu ne-a mai servit interesele”. # Biziday.ro
JPMorgan Chase, una dintre cele mai influente instituții financiare din lume, a recunoscut oficial, într-un document depus în instanță, că a închis conturile președintelui american Donald Trump și ale unor companii ale acestuia în februarie 2021, la aproximativ o lună după atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului SUA. Este vorba atât despre conturi folosite pentru […]
Grupurile politice din Parlamentul European critică dur Comisia Europeană, pentru decizia “lipsită de judecată” de a trimite un comisar la Consiliul de Pace al lui Donald Trump. Îi cer Ursulei von der Leyen să se distanțeze public de această inițiativă și să oprească orice formă de participare pe viitor. # Biziday.ro
Liderii grupurilor social-democraților, liberalilor și Verzilor din Parlamentul European au trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care califică drept “o gravă eroare de judecată din perspectivă instituțională, legală și politică” decizia de a trimite comisarul european pentru Mediterană, Dubravka Šuica, la reuniunea organizată la Washington, în calitate de observator, așa […]
Donald Trump anunță că va majora tariful global de la 10%, anunțat în urmă cu o zi, la 15%. Decizia, după ce Curtea Supremă a anulat taxele impuse anul trecut. # Biziday.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a făcut anunțul pe contul său de pe platforma sa, Truth Social: “Eu, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, voi majora, cu efect imediat, tariful global de 10% aplicat țărilor, multe dintre ele SUA de zeci de ani, fără să fie pedepsite (până la venirea mea!), la […]
Război Rusia-Ucraina. Armata ucraineană confirmă că a lovit fabrica Votkinsk (Republica Udmurtia), care produce, printre altele, rachete hipersonice Kinjal și rachete balistice Oreșnik. Pagubele sunt încă în curs de evaluare. # Biziday.ro
Statul Major General al Armatei Ucrainene confirmă că armata a efectuat atacuri folosind rachete de croazieră FP-5 Flamingo asupra complexului militar-industrial Votkins, la aproximativ 1.400 km de Ucraina, unde a fost înregistrat un incendiu. Informația a fost confirmată după ce, pe parcursul nopții, a fost raportat faptul că o fabrică de producție de rachete din […]
Ucraina sugerează UE folosirea conductei Odesa-Brody (aduce petrol din zona Mării Caspice) pentru tranzitul țițeiului către Ungaria și Slovacia, în locul conductei Drujba (Rusia), avariată recent de atacurile rușilor. Propunerea, după ce Viktor Orban a amenințat că blochează împrumutul de 90 de mld. de euro destinat Ucrainei, dacă fluxul prin Drujba nu este reluat. # Biziday.ro
Propunerea a fost trimisă de diplomații ucraineni către Comisia Europenă, în urma atacurilor rusești din 27 ianuarie conducta petrolieră Drujba – prin care Ungaria și Slovacia sunt alimentate cu petrol rusesc – a fost grav avariată. Specialiștii ucraineni evaluează în prezent amploarea distrugerilor și condițiile tehnice pentru reluarea transportului de țiței, însă lucrările se desfășoară […]
Analiză. Decizia Curții Supreme a SUA de a anula tarifele vamale impuse de Donald Trump, anul trecut, reprezintă o limitare clară a extinderii puterii acestuia. Hotărârea ar putea avea consecințe electorale înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, iar președintele ar putea avea nevoie de sprijinul Congresului pentru măsuri alternative. # Biziday.ro
De când a revenit la Casa Albă, Donald Trump a obținut rezultate impresionante la Curtea Supremă, inclusiv o decizie care a îngreunat blocarea agendei sale de către instanțele inferioare și mai multe hotărâri în regim de urgență care i-au susținut politicile privind imigrația și consolidarea puterii executive. În 2024, Curtea i-a acordat imunitate penală pentru […]
Giurgiu. Un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat în afara părții carosabile pe DN5, în zona localității Plopșoru. O persoană a fost transportată la spital. Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat. # Biziday.ro
UPDATE, ora 10:30. În urma accidentului, o persoană a fost transportată la spital. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea inițială. Accidentul s-a produs pe DN5, în zona localităţii Plopşoru, pe sensul de mers spre Giurgiu, unde un microbuz de transport pasageri a ieşit de pe şosea. Din primele date, în vehicul se află […]
OpenAI recunoaște că adolescenta de 18 ani, care și-a ucis familia și mai mulți copii într-o școală din British Columbia (Canada), discutase cu ChatGPT în ultimul an și prezentase o predispoziție de a comite acțiuni violente. Deși compania luase în calcul să anunțe poliția, în final nu a mai făcut-o, pe motiv că tânăra nu dădea semne că plănuiește un atac iminent, iar astfel doar i-a închis contul. # Biziday.ro
OpenAI a anunțat că a analizat, în iunie 2025, activitatea contului lui Jesse Van Rootselaar (foto) și a luat în calcul sesizarea poliției canadiene, cu câteva luni înainte ca adolescenta transgender de 18 ani (născută băiat) să comită unul dintre cele mai grave atacuri armate din istoria recentă a Canadei. Poliția a precizat că avea […]
Ninsori abundente în sud-estul țării, inclusiv în București. Pe A2 se circulă în regim controlat, în spatele utilajelor de deszăpezire. Nu sunt autostrăzi închise, dar vizibilitatea este redusă. Pe aeroporturile Capitalei nu sunt zboruri anulate, însă ar putea fi înregistrate întârzieri. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, la această oră, pe autostrada A2 București-Cernavodă, tronsonul kilometric 10 – 64 se circulă în regim controlat cu utilaje de deszăpezire în față și echipaj de poliție, din cauza vizibilității reduse și a ninsorii viscolite. De asemenea, Compania Naţională Aeroporturi București anunță că traficul aerian pe Aeroportul Henri […]
Marea Britanie ia în calcul scoaterea fostului prinț Andrew – fratele Regelui Charles – din linia de succesiune la tron, astfel încât să nu mai poată deveni niciodată rege. Decizia ar avea nevoie de votul parlamentului și de acordul țărilor din Commonwealth. # Biziday.ro
Guvernul Marii Britanii analizează posibilitatea adoptării unei legi prin care Andrew Mountbatten-Windsor să fie eliminat din linia de succesiune la tron, după finalizarea anchetei în care este vizat. Adoptarea unei astfel de măsuri ar necesita un act al Parlamentului britanic, precum și acordul întregii comunități Commonwealth (care cuprinde 53 de țări la nivel global), care […]
Curțile de apel îi solicită președintelui Dan să nu promulge reforma pensiilor magistraților și să ceară parlamentului reexaminarea acesteia. Susțin că legea încalcă principiul neretroactivității și dreptul european privind independența justiției, iar ”magistraţii sunt vădit discriminaţi, în raport cu alte categorii de funcţionari publici”. # Biziday.ro
Președinții curților de apel din România i-au înaintat un memorandum președintelui Nicușor Dan prin care îi solicită să ceară parlamentului reexaminarea legii care reformează pensiile magistraților. Curțile de apel susțin că ”măsurile legislative naționale privind statutul magistraților – inclusiv cele referitoare la remunerație, vârstă de pensionare și regimul pensiilor – intră în domeniul de aplicare […]
Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele vamale impuse de Donald Trump anul trecut. A stabilit că președintele american și-a depășit atribuțiile când a invocat legea privind “urgențele naționale”, pentru a introduce taxe vamale extinse, la nivel mondial, fără aprobarea Congresului. # Biziday.ro
Curtea Supremă a SUA a decis că International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), adoptată în 1977 și invocată de Donald Trump pentru a justifica taxele vamale impuse la nivel global, nu îi permite acestuia autoritatea de a impune tarife. IEEPA este o lege care îi permite președintelui să reglementeze anumite tranzacții internaționale în caz de […]
Germania, Franța, UK, Polonia și Italia au convenit să dezvolte rapid (într-un an) și la costuri reduse drone autonome și sisteme antiaeriene, capabile să contracareze amenințările Rusiei. Acestea iau în calcul să lanseze și un program de schimb integral de informații obținute prin interceptări, supraveghere electronică și spionaj. # Biziday.ro
Miniștrii Apărării din cele cinci state – ce fac parte din grupul cunoscut drept E5 – au anunțat în cadrul reuniunii de la Cracovia (Polonia) lansarea programului LEAP (“Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms”), care vizează producerea de drone și rachete interceptoare ieftine într-un termen de aproximativ un an. Programul LEAP va include și dezvoltarea de […]
Economia SUA a încetinit peste așteptări și a înregistrat o creștere anuală de doar +1,4% în ultimul trimestru din 2025, pe fondul blocajului bugetar de la finalul anului și al încetinirii semnificative a consumului populației. Pe tot anul trecut, a crescut cu +2,2%, cel mai slab ritm de după pandemie. # Biziday.ro
Economia SUA a încetinit puternic la finalul lui 2025, crescând cu doar 1,4% în ritm anualizat în trimestrul al patrulea, mult sub avansul din trimestrul anterior, când economia avansase cu 4,4%, și sub așteptările analiștilor, care mizau pe o creștere apropiată de 3%. În ansamblu, economia SUA a crescut cu 2,2% în 2025, cel mai […]
Comandantul Gărzii Naționale ucrainene evaluează că Armata Ucrainei mai poate lupta încă câțiva ani, cu sprijinul Occidentului. Nu ia în considerare posibilitatea cedării de teritorii, dar precizează că ordinele vor fi ascultate. # Biziday.ro
Într-un interviu acordat postului BBC, generalul de brigadă Oleksandr Pivnenko a fost întrebat dacă Ucraina ar fi pregătită să cedeze Rusiei teritoriile pe care aceasta le-a ocupat. Acesta a răspuns că un astfel de lucru nu este posibil în acest moment, explicând că un armistițiu pe linia frontului poate fi discutat, dar cedarea teritoriilor nu […]
Autoritățile din Ucraina și Moldova au reținut 10 persoane implicate în complotul de asasinare a unor oficiali ucraineni, la comanda serviciilor rusești. Erau vizați reprezentantul pentru comunicare strategică militară, un jurnalist și mai mulți militari activi. # Biziday.ro
Autoritățile din Ucraina și din Republica Moldova au anunțat că au fost reținute cele zece persoane, șapte în Ucraina și trei în Moldova, implicate în complotul de asasinare, inclusiv recrutorul. Persoanele arestate sunt acuzate că au acceptat să asasineze oamenii în schimbul unor sume mari de bani. Serviciile ruse promiteau până la 100 de mii […]
Administrația Trump face presiuni asupra UE pentru a bloca noile reguli în privința achizițiilor de armament, ce ar favoriza producătorii europeni în detrimentul celor americani. Conform Politico, SUA avertizează că, drept răspuns, ar putea bloca accesul companiilor europene la contractele Pentagonului. # Biziday.ro
Mesajul a fost transmis oficial de Departamentul Apărării al SUA, într-un document trimis Comisiei Europene, în cadrul unei consultări privind modificarea legislației europene din domeniul achizițiilor de apărare, conform Politico. Potrivit documentului, Washingtonul face lobby împotriva oricărei schimbări care ar limita accesul firmelor americane la contractele de apărare din statele membre UE. Administrația Trump susține […]
Meteorologii anunță ploi și ninsori în toată țara, dar și depuneri de polei și ghețuș, în acest weekend. Fenomenele vor fi mai accentuate în sud-estul țării, unde intră în vigoare și un Cod Galben. # Biziday.ro
ANM informează că, în intervalul 20 februarie, ora 10:00 – 22 februarie, ora 10:00, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor. În Banat și Crișana vor predomina ploile, iar în Moldova și la munte va ninge. În restul țării, pe parcursul zilei de vineri (20 februarie) vor fi mai […]
NASA a finalizat cu succes ultimul test major al misiunii Artemis II, care a simulat integral ziua lansării prin care patru astronauți vor fi trimiși în jurul Lunii. Testul precedent scosese la iveală scurgeri de combustibil și alte probleme tehnice. Agenția spațială urmează să anunțe dacă lansarea va avea loc în martie, așa cum plănuise. # Biziday.ro
NASA a făcut un pas esențial către următoarea misiune cu echipaj uman spre Lună, după ce a încheiat cu succes o nouă repetiție generală de lansare pentru misiunea Artemis II, la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Testul, numit “wet dress rehearsal”, simulează aproape integral ziua lansării. Racheta este alimentată cu combustibil criogenic – hidrogen și […]
Google a lansat o nouă versiune pentru Gemini, modelul său de inteligență artificială generativă. Numit 3.1 Pro, acesta promite să ofere răspunsuri mai complexe și să rezolve sarcini mai dificile față de generațiile anterioare. # Biziday.ro
Potrivit Google, actualizarea este disponibilă atât pentru dezvoltatorii din domeniul AI cât și pentru utilizatorii obișnuiți și promite să facă modelul de inteligență artificială capabil să rezolve probleme mai complexe, legate de știință, cercetare și inginerie. Gemini 3.1 Pro foloseşte o tehnologie mai avansată față de modelele anterioare şi poate oferi răspunsuri mai clare inclusiv […]
SUA. Donald Trump ordonă Pentagonului și altor agenții guvernamentale să publice documentele referitoare la viața extraterestră și OZN-uri. Îl acuză pe fostul președinte Barack Obama, care a declarat că crede că există extratereștrii, că a divulgat informații clasificate. # Biziday.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va ordona agențiilor americane, inclusiv Departamentului Apărării, să ”înceapă procesul de identificare și publicare” a dosarelor guvernamentale despre extratereștri și viață extraterestră. Donald Trump l-a acuzat, anterior, pe Barack Obama că a dezvăluit informații clasificate, după ce fostul președinte a spus că ”extratereștrii sunt reali”. ”Nu ar fi […]
Actorul Eric Dane, cunoscut pentru rolurile din serialele ”Grey’s Anatomy” și ”Euphoria”, a murit la vârsta de 53 de ani. Suferea de scleroză laterală amiotrofică. # Biziday.ro
Eric Dane, actorul cunoscut pentru rolurile sale din Grey’s Anatomy și Euphoria, a murit la mai puțin de un an după ce a dezvăluit că suferă de scleroză laterală amiotrofică (SLA). Eric Dane 53 de ani. Dane a jucat în rolul lui Cal Jacobs, în serialul de pe HBO, Euphoria. Înainte de aceasta, a fost […]
Nicușor Dan transmite, de la Washington, că România nu trebuie să aleagă între UE și SUA. Spune că s-a întâlnit cu mai mulți oficiali americani, dar că diplomația se face prin MAE, miniștri și ambasadori. Despre greșeala lui Donald Trump, care l-a numit prim-ministru: “Nu e timpul trecut, se mai întâmplă.” # Biziday.ro
Nicușor Dan a ținut o conferință de presă la ambasada României la Washington în care a răspuns la întrebările jurnaliștilor. Președintele a fost întrebat de ce a ales să participe la Consiliul de Pace, dar nu și la întrunirile de la Munchen și Davos. Răspunsul său a fost că o participare viitoare la aceste reuniuni […]
Analiză. Cazul Australiei, care le-a interzis copiilor cu vârste sub 16 ani să-și deschidă conturi pe rețelele sociale, este un exemplu pentru țările europene, care analizează măsuri similare. În prezent, în Europa nu există restricții în acest sens. # Biziday.ro
Mai mulți lideri europeni, precum cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez și președintele francez Emmanuel Macron, au declarat că susțin introducerea unor reguli stricte pentru protejarea copiilor de efectele negative ale rețelelor sociale. În luările de poziție, au avertizat asupra problemelor de comportament social și asupra manipulării emoțiilor tinerilor. În România, președintele Nicușor […]
Germania își retrage o parte din trupele staționate în nordul Irakului, păstrând doar personalul esențial. Invocă “tensiunile din Orientul Mijlociu”, fără a preciza însă posibilitatea unui atac american în regiune. # Biziday.ro
Decizia a fost anunțată de un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Germania, citat de AFP, care a detaliat că mai mulți militari de la baza germană din Erbil (din nordul Irakului) vor fi retrași temporar. Zeci de soldați au fost deja relocați din capitala regiunii autonome Kurdistan, iar la bază “a rămas doar […]
Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina investighează un complot de asasinare a mai multor oficiali ucraineni, la comanda serviciilor rusești. Pentru moment, nu sunt informații despre identitatea celor vizați și nici despre stadiul planului. # Biziday.ro
Poliția Republicii Moldova a anunțat, joi dimineață, declanșarea unei anchete comune cu autoritățile din Ucraina în legătură cu un plan de lichidare a mai multor “persoane publice din Ucraina, activitate infracțională coordonată de serviciile speciale rusești”. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații despre identitatea țintelor sau despre etapa în care a ajuns complotul. La caz […]
Cotațiile petrolului cresc pentru a treia zi la rând, impulsionate de eșecul negocierilor de pace Ucraina – Rusia și de teama unui potențial conflict între SUA și Iran. Țițeiul european Brent a trecut de 71,5 dolari/baril și se îndreaptă spre cel mai ridicat nivel din iulie 2025 până în prezent. # Biziday.ro
Petrolul european Brent a trecut de 71,50 dolari pe baril, după un salt de aproximativ 4% miercuri și încă 1,6–1,7% joi dimineață. În total, doar într-o zi a avut un avans de 4,4%, cea mai mare creștere din ultimele luni. Acum se află la cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni. Și petrolul american […]
Sondaj Inscop. Unul din patru români consideră că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție greșită. O treime indică corupția drept principala problemă, în timp ce un sfert creșterea prețurilor. # Biziday.ro
Conform unui sondaj de opinie realizat de Inscop, la solicitarea think-tank-ului New Strategy Center, 22.2% dintre români sunt de părere că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună. În schimb, 73.1% cred că lucrurile merg într-o direcție greșită. În ceea ce privește principala sursă de îngrijorare, aproape o treime dintre români au indicat corupția (față de […]
Muntenegru. Coloana oficială a premierului Milojko Spajic a fost implicată într-un accident rutier. Un ucrainean a intrat cu mașina într-un autoturism din convoi. Cauza accidentului nu este cunoscută, însă poliția informează că Spajic nu se afla în mașina lovită. # Biziday.ro
Accidentul a avut loc pe autostrada Mateševo-Kolašin din Muntenegru. Conform informațiilor preliminare, un ucrainean în vârstă de 21 de ani, care conducea un BMW, din motive momentat necunoscute, a depășit linia continuă, a intrat pe contrasens și s-a lovit frontal cu un autoturism din coloana oficială. În urma accidentului, trei ofițeri de poliție, care se […]
Poliția britanică l-a arestat pe fratele regelui Charles. Fostul prinț Andrew, decăzut din drepturi după dezvăluirile din dosarul Epstein, este suspectat că a divulgat informații confidențiale chiar prădătorului sexual, în perioada în care a fost reprezentant special pentru Comerț. # Biziday.ro
Publicația britanică BBC scrie că Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor, cunoscut anterior sub numele de Prințul Andrew, Duce de York, a fost reținut. The Guardian scrie că poliția anchetează informațiile conform cărora Mountbatten-Windsor a împărtășit informații sensibile cu miliardarul Jeffrey Epstein, în perioada în care Andrew era reprezentant special al Marii Britanii pentru Comerț și investiții, […]
Premierul Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții agenției de rating Moody’s, cărora le-a transmis că ținta de deficit pentru acest an este de 6,2%, ”în condițiile menținerii nivelului ridicat al investițiilor”. # Biziday.ro
Întâlnirea a avut loc în contextul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor macro-economice și fiscale ale României. La întrevedere au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu. În cadrul întâlnirii, prim-ministrul Bolojan a punctat măsurile guvernamentale privind controlul cheltuielilor publice, menținerea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar și de […]
Șefii a cinci agenții de informații europene sunt sceptici că se va ajunge la un acord de pace pentru Ucraina, în acest an. Evaluează că Rusia nu are intenția de a încheia rapid războiul și că se folosește de negocieri pentru a obține ridicarea sancțiunilor și acorduri comerciale, deși Donald Trump susține că Vladimir Putin dorește pacea. # Biziday.ro
Directorii a cinci servicii de informații externe din țări europene au declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că Rusia nu dorește să pună capăt rapid războiului, motiv pentru care sunt pesimiști că războiul se va termina în acest an. Patru dintre ei evaluează că rușii se folosesc de negocieri doar pentru a promova ridicarea sancțiunilor […]
Armata americană ar avea posibilitatea să lanseze un atac asupra Iranului, începând de la finalul acestei săptămâni. Conform presei internaționale, președintele Trump nu a luat încă decizia finală, dar Armata Statelor Unite ar avea deja suficiente resurse în regiune. # Biziday.ro
Presa americană scrie că Armata SUA a adunat “suficiente resurse aeriene și navale în Orientul Mijlociu” pentru a lansa un atac chiar în zilele următoare. Reuters, în schimb, prezintă un calendar ușor diferit, pe baza declarațiilor unui oficial american de rang înalt. Potrivit agenției britanice, consilierii de securitate au fost informați, miercuri, că trupele americane […]
Coreea de Sud. Fostul președinte a fost condamnat la închisoare pe viață, cu regim de muncă. A fost găsit vinovat de abuz de putere și de conducerea unei insurecții, după ce a decretat legea marțială în decembrie 2024. Yoon Suk Yeol poate face apel. # Biziday.ro
Potrivit legislației sud-coreene, fapta de care se face vinovat Yoon Suk Yeol se pedepsește în trei moduri: fie prin condamnarea la moarte, fie prin închisoare pe viață cu regim de muncă, fie prin închisoare pe viață fără regim de muncă. Procurorii au cerut aplicarea pedepsei cu moartea, cu argumentul că Yeol a comis “un act […]
Washington. Prima reuniune a Consiliului de Pace al lui Donald Trump are loc astăzi. Vor participa lideri din peste 20 de țări, inclusiv Nicușor Dan, însă vor absenta reprezentanți din majoritatea statelor europene. Inclusiv Vaticanul a refuzat participarea, pe motiv că “gestionarea crizelor internaționale trebuie să rămână responsabilitatea ONU”. # Biziday.ro
Potrivit Casei Albe, peste 20 de țări vor participa la prima reuniune a așa-numitului “Board of Peace”, o structură creată la inițiativa președintelui american Donald Trump, cu scopul declarat de a coordona reconstrucția Fâșiei Gaza și, ulterior, de a interveni și în alte conflicte internaționale. Administrația americană susține că statele membre au promis peste 5 […]
Coreea de Nord a prezentat ceea ce susține a fi un nou lansator multiplu de rachete capabile să transporte focoase nucleare, înaintea congresului în care liderul Kim Jong Un va prezenta “direcțiile militare pentru următorii ani”. # Biziday.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat la o ceremonie în care au fost prezentate oficial noi lansatoare multiple de rachete de calibru 600 mm, despre care presa de stat de la Phenian susține că pot transporta focoase nucleare. Evenimentul are loc înaintea celui de-al Nouălea Congres al Partidului Muncitorilor, o reuniune politică majoră în […]
Donald Trump a criticat, din nou, decizia Marii Britanii de a ceda insula Diego Garcia (din Arhipelagul Chagos) către Mauritius. Spune că SUA pot folosi baza militara de pe insulă pentru a “eradica un potențial atac din partea unui regim extrem de periculos”, în cazul în care negocierile nucleare cu Iranul eșuează. # Biziday.ro
Donald Trump și adminsitrația americană au oscilat între critici și susținere față de decizia premierului britanic Keir Starmer de a ceda o parte din Arhipelagul Chagos, unde se află baza militară comună SUA – UK (pe insula Diego Garcia), către Mauritius, arată Financial Times. Acordul prevede și ca insula pe care se află baza să […]
Comisia Europeană a deschis o anchetă împotriva Shein, platforma chinezească de comerț online, pentru a verifica dacă algoritmul oferă sugestii personalizate cumpărătorilor pe baza unor date personale colectate ilegal și dacă este conceput să creeze dependență, dar și dacă mai există comercianți care vând păpuși sexuale cu aspect de copii. # Biziday.ro
Ancheta vizează modul în care platforma gestionează riscurile legate de vânzarea unor produse ilegale, inclusiv produse care ar putea constitui material de abuz sexual asupra copiilor. Investigația vine după ce, anul trecut, Shein a fost reclamată autorităților din Franța pentru comercializarea unor păpuși sexuale cu aspect de copil. Compania a transmis că a eliminat imediat […]
Ilie Bolojan anunță că din martie guvernul va veni cu proiecte de legi care să ducă la o reformă a pensiilor și în “MAI, zona de apărare, zona de ordine publică și siguranță națională”. Vârsta de pensionare va crește, iar pensia va scădea dacă este cât ultimul salariu. Precizează că vor fi excepții pentru persoanele care lucrează în condiții speciale. # Biziday.ro
Într-o intervenție la Digi 24, Ilie Bolojan a fost întrebat ce intenționează să facă cu celelalte categorii de pensionari speciali. Premierul a răspuns: “Consider că pentru toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă care înseamnă 50-51-52 de ani, atunci când un om este în deplinătatea facultăților fizice și intelectuale, acolo unde pensia […]
Ungaria și Slovacia opresc temporar exporturile de motorină către Ucraina, pe care o acuză că este responsabilă pentru sistarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba. Slovacia a decretat starea de urgenţă în domeniul aprovizionării cu petrol. # Biziday.ro
Ministrul de Externe din Ungaria a anunțat că țara sa sistează livrările de motorină către Ucraina până când livrările de petrol prin conducta Drujba vor fi reluate. Livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia sunt întrerupte din 27 ianuarie, după ce conducta Drujba a fost avariată în urma unor atacuri pe care ucrainenii le […]
Tentativă de fraudă deepfake care se folosește de imaginea lui Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, pentru a promova investiții financiare pe un site care se promovează ca platformă de tranzacționare. BNR atrage atenția asupra postărilor false și informează că instituția nu face recomandări și propuneri de investiții. # Biziday.ro
Banca Națională a României atrage atenția asupra unei tentative de fraudă din mediul online, descoperită în ultimele zile. Conținutul deepfake clonează website-ul și pagina dintr-o rețea de socializare a ziarului Adevărul. Materialul redă un fals transcript al unei pretinse participări a guvernatorului BNR la emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”. BNR atenționează că postările […]
Discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina, de la Geneva, s-au încheiat brusc, după doar două ore, fără un acord concret. Conform lui Volodomir Zelenski, negocierile au fost “foarte dificile” și s-au blocat pe subiecte precum teritoriile ocupate de ruși în estul Ucrainei și soarta centralei nucleare Zaporijie. Rușii anunță noi discuții, “în viitorul apropiat”. # Biziday.ro
Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, desfășurate la Geneva sub mediere americană, s-au încheiat fără un acord asupra principalelor subiecte aflate pe agendă. Discuțiile au durat două zile, însă ultima rundă s-a încheiat după aproximativ două ore, fiind descrisă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski drept “foarte dificilă”. Acesta acuză Rusia că încearcă să tergiverseze […]
Guvernul va face demersuri pentru a recupera cele 231 de milioane de euro din PNRR, dar nu garantează că va reuși. Înalta Curte anunță că va sesiza instituțiile europene, în scopul apărării independenței justiției, după decizia CCR privind pensiile speciale. # Biziday.ro
Purtătoarea de cuvânt a guvernului a transmis că prim-ministrul Ilie Bolojan salută decizia Curții și anunță că vor fi făcute toate demersurile pentru recuperarea celor 231 de milioane de euro din jalonul PNRR în care este inclusă această reformă. Același lucru l-a cerut și Sorin Grindeanu, președintele PSD, care a insistat că este treaba lui […]
Legea privind reforma pensiilor magistraților ESTE constituțională. CCR a respins sesizarea Înaltei Curți. Actul normativ prevede majorarea vârstei de pensionare de la 48 de ani la 65 de ani în 15 ani și reducerea cuantumului pensiei la 70% din salariul net. # Biziday.ro
Curtea Constituțională a aprobat legea privind tăierea pensiilor magistraților și creșterea treptată a vârstei de pensionare a acestora. După patru luni, cinci amânări și două asumări ale răspunderii Guvernului Bolojan, actul normativ merge la promulgare. Legea, pe care premierul Bolojan și-a asumat a doua oară răspunderea în Parlament, pe 2 decembrie, diferă de varianta respinsă […]
Meteorologii au extins avertizarea de Cod Portocaliu de ninsoare și viscol, până miercuri seara, în București, în Dobrogea și în estul Munteniei. Cod Galben în aproape toată partea de sud și de est, până joi dimineața. # Biziday.ro
ANM a extins avertizările Cod Portocaliu de ninsoare și viscol în București și Ilfov – valabile, acum, până miercuri la ora 16, unde va continua să ningă, iar stratul de zăpadă va depăși 50 cm. În ceea ce privește județele Constanța, Tulcea, Călărași, Ialomița și Brăila, Codul Portocaliu va fi în vigoare până aproape de […]
Sondaj. Românii sunt în topul națiunilor europene care ar prefera o dictatură în locul democrației. Alături de greci, ei au cea mai mare neîncredere în modul în care funcționează democrația, în instituțiile publice din țara lor și chiar în partidele pe care le votează. Unul din cinci europeni spun acum că democrația nu funcționează iar o dictatură ar fi mai eficientă. # Biziday.ro
Realizat în cinci țări europene cu tradiții democratice diferite, studiul pare a arăta că, nu ideea de democrație în sine ar fi problema ci modul în care funcționează aceasta. Procentul celor nemulțumiți este foarte ridicat în Grecia, unde 76% din respondenți spun că sunt dezamăgiți de felul în care funcționează sistemul democratic. În Franța procentul […]
Bacău. Un autocar în care se aflau 28 de persoane a derapat și a ieșit în afara șoselei, la Onești, pe Calea Industriilor. Pasagerii au rămas blocați în vehicul până la venirea pompierilor. # Biziday.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite că accidentul a avut loc în jurul orei 08:00, în municipiul Onești, pe Calea Industriilor, unde autocarul a ieșit în afara părții carosabile. Pompierii care au mers la fața locului au constata că ușile autocarului erau blocate. Astfel, s-a început evacuarea pasagerilor prin partea din spate a vehiculului, […]
