Prognoza meteo pentru săptămâna viitoare. În ce zone vor fi temperaturi de până la 14 grade
HotNews.ro, 22 februarie 2026 15:50
Vremea se va încălzi în toată țara pe parcursul săptămânii viitoare, iar temperaturile vor urca în unele zone până la 14 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile se…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
16:00
„De ce nu au capitulat?”. Trump este nedumerit de refuzul Iranului de a ceda, spune trimisul său special # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump se întreabă de ce Iranul nu a „capitulat” încă și nu a acceptat să își limiteze programul nuclear, în timp ce Washingtonul își consolidează capacitățile militare în Orientul Mijlociu, a declarat…
16:00
Cea mai mare forță de poliție britanică își monitorizează angajații cu ajutorul unei companii care lucrează pentru armata israeliană și ICE # HotNews.ro
Poliția Metropolitană din Londra monitorizează comportamentul personalului său cu instrumente de inteligență artificială furnizate de Palantir, companie din SUA, care are contracte inclusiv cu armata israeliană și cu agenția americană de protecție a frontierelor (ICE),…
Acum 30 minute
15:50
Prognoza meteo pentru săptămâna viitoare. În ce zone vor fi temperaturi de până la 14 grade # HotNews.ro
Vremea se va încălzi în toată țara pe parcursul săptămânii viitoare, iar temperaturile vor urca în unele zone până la 14 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile se…
Acum o oră
15:40
PS1 vs Romprest – o nesfârșită ceartă despre deszăpezire și ridicarea gunoaielor. Un scandal din 2008 până azi # HotNews.ro
Puține contracte pentru servicii publice din România au generat atâtea conflicte, procese, blocaje administrative și crize politice precum cel de salubrizare încheiat între Primăria Sectorului 1 și compania Romprest Service SA. Semnat în urmă cu…
15:30
Ungaria anunță că va bloca noile sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul transmis de Peter Szijjarto # HotNews.ro
Șeful diplomației ungare a declarat, duminică, că Budapesta a decis să blocheze adoptarea celui de-al 20-lea pachet sancțiuni al UE împotriva Rusiei deoarece, susține el, Ucraina a blocat tranzitul petrolului rusesc către Ungaria prin conducta…
15:20
INTERVIU. „În jurul Sfintei s-a născut un cult spontan”. Cum au fost canonizate 16 femei de către Biserica Ortodoxă Română # HotNews.ro
„Dragostea pe care o manifestă oamenii față de o anumită persoană este primul criteriu. Apoi se analizează celelalte aspecte din viața acelei persoane”, spune consilierul patriarhal și teologul Răzvan Clipici, într-un interviu pentru publicul HotNews,…
15:20
Cine este politicianul în care bucureștenii spun că au cea mai mare încredere. Sondaj CURS # HotNews.ro
Politicienii se lovesc de un zid de pesimism în Capitală. Bucureștenii sunt nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă țara, dar și orașul, având o percepție negativă în ceea ce privește persoanele care ocupă funcții…
Acum 2 ore
15:00
O fetiță de 6 ani, unul dintre cei doi copii intrați în moarte cerebrală după ce au fost operați la Spitalul Județean Constanța, a murit # HotNews.ro
Fetița de 6 ani, care se afla în moarte cerebrală din luna decembrie după o operație de apendicită la Spitalul Județean Constanța, a murit sâmbătă seară la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, a anunțat avocatul…
14:40
Sondaj CURS. Cu cine ar vota bucureștenii dacă duminică ar avea loc alegeri locale? Scor strâns între primele patru partide # HotNews.ro
Un sondaj CURS publicat duminică creditează PSD pe primul loc în intențiile de vot ale bucureștenilor pentru alegerile locale, urmat la două procente de AUR. Cu cine ar vota bucureștenii dacă duminica viitoare ar avea…
14:20
FOTO Premieră istorică în Italia: Moaștele unui sfânt din secolul al XIII-lea, expuse publicului. Sute de mii de vizitatori, așteptați # HotNews.ro
Moaștele Sfântului Francisc, patronul spiritual al Italiei, vor fi accesibile publicului larg pentru prima dată, începând de duminică, în cadrul unei expoziții de o lună organizate la Assisi. Organizatorii estimează prezența a sute de mii…
Acum 4 ore
14:00
Percheziții la saloane de masaj erotic, paravan pentru prostituție. Văduva lui Gabriel Cotabiță, printre persoanele reținute # HotNews.ro
Administratorii și angajații a două saloane de masaj erotic care erau folosite ca paravan pentru prostituție au fost reținuți sub acuzația d proxenetism, în urma unor percheziții făcute de polițiștii bucureșteni în Capitală și județul…
13:30
Primăria Capitalei, mesaj către primăriile de sector: În zona centrală vin turiști, bucureștenii ies la teatru și sunt nevoiți să o ia prin zăpadă și prin bălți # HotNews.ro
După două episoade de ninsori puternice, multe trotuare și străzi din București sunt îngropate în zapadă. Primăria Capitalei, condusă de Ciprian Ciucu, spune că sunt probleme cu deszăpezirea în sectoarele 1, 2, 3 și 5…
13:20
INTERVIU. „Vrăjitoarele s-au digitalizat”. Sunt românii mai superstițioși decât alți europeni? # HotNews.ro
„Când nu ne raportăm așa cum trebuie la știință, deschidem niște ferestre către magie”, spune antropologul cultural Camelia Burghele, într-un interviu pentru publicul HotNews. Experta explică însă că acest lucru nu este specific doar românilor:…
13:00
Marinarii americani se plâng de toaletele înfundate de pe USS Gerald R Ford, cel mai mare portavion din lume, trimis în Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Pentagonul a trimis cea mai mare forță de nave de război și aeronave americane în Orientul Mijlociu din ultimele decenii, inclusiv două grupuri de atac de portavioane, în timp ce președintele SUA Donald Trump a…
12:40
Cazul „inimii arse de degerături”: Domenico, băiețelul de doi ani care a primit o nouă inimă în decembrie, a murit. Șase medici sunt anchetați # HotNews.ro
Domenico, un copil de doi ani din Italia, a murit sâmbătă la un spital din Napoli, la două luni după un transplant cu o inimă deteriorată de gheața carbonică. Șase medici sunt anchetați pentru ucidere…
Acum 6 ore
12:10
O nouă mutare anunțată de Trump pentru Groenlanda: „Este pe drum”. Reacția fermă a Danemarcei # HotNews.ro
Statele Unite intenționează să trimită în Groenlanda o navă-spital, a anunțat președintele Donald Trump, care a amenințat de mai multe ori în ultima perioadă că va anexa Groenlanda. Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen,…
11:50
Postul Paștelui 2026, care este cel mai lung și mai aspru dintre cele patru posturi de durată ale Bisericii Ortodoxe, începe mâine, pe 23 februarie, și se va încheia pe 11 aprilie, cu o zi…
11:30
Schimbare majoră în aeroporturile din SUA: Administrația Trump suspendă accesul rapid al pasagerilor / Democrații acuză un „sabotaj intenționat” # HotNews.ro
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) suspendă utilizarea benzilor speciale de securitate și a terminalelor de control rapid în aeroporturi. Reprezentanții companiilor aeriene avertizează că măsura care intră în vigoare de duminică va…
11:20
„Toate acestea sunt emoții de viață”. O soluție surprinzătoare pentru reconectarea emoțională între părinți și copii, fără ajutorul ecranelor și a internetului # HotNews.ro
La masa din bucătărie, două generații stau față în față. Între ele nu e un ecran, ci un pachet de cartonașe: „Care e cea mai mare frică a ta?”, întreabă cineva. Urmează o ezitare, un…
11:10
HARTĂ Bucureștiul are cel mai consistent strat de zăpadă, după noul episod de viscol și ninsori. Ce ne așteaptă săptămâna viitoare # HotNews.ro
Meteorologii nu au mai emis noi avertizări și au anunțat că vremea se va schimba considerabil în următoarele zile. Noul episod de viscol și ninsori a lăsat în urmă un nou strat de zăpadă în…
10:50
VIDEO Giganții din Galápagos se întorc acasă: Țestoasele uriașe cutreieră din nou o insulă din arhipelag după mai bine de 180 de ani # HotNews.ro
Aproape 160 de țestoase uriașe au fost reintroduse pe insula Floreana din Galápagos, după o absență de peste 180 de ani. Evenimentul, considerat „o etapă extrem de importantă”, a fost posibil prin recuperarea genetică a…
10:30
Mesajele Ro-Alert vor avea sunete diferite în funcție de gravitatea evenimentelor. Patru tipuri de alerte. Schimbările anunțate # HotNews.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, anunță modificări importante privind mesajele Ro-Alert, care vor avea sunete diferite, în funcție de gravitatea situației. El spune că schimbările sunt în lucru de mai mult…
10:20
Pakistanul a bombardat ținte din Afganistan după un val de atentate sinucigașe. Kabulul amenință cu represalii # HotNews.ro
Pakistanul a bombardat în cursul nopții șapte ținte militante din Afganistan, ca răspuns la atentatul sinucigaș din 6 februarie de la o moschee din Islamabad, soldat cu 31 de morți. Atacurile, raportate oficial duminică, au…
Acum 8 ore
09:50
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina ajung la final duminică. La ce oră și unde va avea loc ceremonia de închidere # HotNews.ro
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, deschise oficial în 6 februarie, se încheie după nenumărate momente memorabile. Ceremonia de închidere este programată duminică, în istorica Arenă Olimpică din Verona, de la ora…
09:50
„Atac terorist” în Ucraina. O polițistă ucisă și zeci de răniți după o serie de explozii # HotNews.ro
O persoană a fost ucisă și alte 24 au fost rănite după ce mai multe dispozitive explozive au detonat la miezul nopții în Liov, în vestul Ucrainei, a declarat duminică poliția națională, informează Reuters. „S-a…
09:40
Tabloul de Auguste Renoir care îl înfăţişează pe Claude Monet (1872) citind este o mărturie preţioasă a prieteniei dintre doi giganţi ai picturii franceze. Pictura se află în conacul elegant din arondismentul 16 din Paris,…
09:30
Care este situația zborurilor pe aeroporturile Băneasa și Otopeni după viscolul din Capitală # HotNews.ro
După un weekend marcat de ninsori și vânt puternic, traficul aerian se desfăşoară în condiții de iarnă, conform programului de zbor, atât pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Băneasa din București, au transmis duminică autoritățile.…
09:10
La 14 ani de la lansare, un ambițios SF al lui Ridley Scott face senzație pe streaming. Este cel mai vizionat film pe Netflix în lume # HotNews.ro
Ridley Scott este considerat părintele legendarei francize Alien, regizând filmul original din 1979, inspirat de succesul producției Războiul Stelelor pe care îl văzuse cu doi înainte. Tot el se află și în spatele filmului care…
08:50
Primele proteste în Iran, după confruntările din ianuarie: Studenții împotriva regimului, pe fondul amenințării militare a SUA # HotNews.ro
Sute de studenți din Teheran și Mashhad au ieșit sâmbătă în stradă pentru a comemora victimele represiunii din ianuarie. Protestele marchează reluarea manifestațiilor după ce revolta de luna trecută a fost înăbușită sângeros de autorități,…
08:20
Legume cu pesticide peste limită vândute în România. Legumele sigure și județele cu reziduuri TABEL # HotNews.ro
Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) a finalizat Raportul privind Programul Național de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide din fructe, legume și cereale din producția internă, în urma controalelor din 2025. Citiți mai mult pe Profit.ro. sursă…
08:20
După ce Ungaria și Slovacia au amenințat că „sting lumina”, Ucraina a ripostat. „Ultimatumurile ar trebui trimise Kremlinului” # HotNews.ro
Ministerul de Externe al Ucrainei a condamnat sâmbătă ceea ce a descris drept „ultimatumuri și șantaj” din partea guvernelor Ungariei și Slovaciei, după ce acestea au amenințat că vor opri furnizarea de energie electrică către…
Acum 12 ore
08:10
Un record meteo spectaculos. Locul din România unde au fost temperaturi de vară la mijloc de februarie # HotNews.ro
Într-un mic oraș din județul Buzău, în urmă cu zece ani au fost temperaturi de vară la jumătatea lunii februarie. Temperatura a fost de 26 de grade Celsius, atunci, la Pătârlagele, fiind maxima absolută pentru…
07:50
Tragere specială LOTO de Dragobete duminică 22 februarie 2026. Premiile au fost suplimentate la Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 # HotNews.ro
Loteria Română organizează duminică, 22 februarie, Tragerile Speciale Loto de Dragobete. Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, după cum urmează: Prețurile…
07:40
Vremea se schimbă radical după episodul de viscol: În ce regiuni din România urcă temperaturile la 15 grade și unde se menține gerul # HotNews.ro
Codul de viscol expiră astăzi la ora 10:00, lăsând în urmă cel mai sever episod de iarnă de până acum. Meteorologii anunță o schimbare drastică de regim termic începând de luni, când România se va…
07:30
Infotrafic. Cum se circulă pe principalele autostrăzi și drumuri din județele afectate de viscol și ninsori # HotNews.ro
În timpul nopții au continuat ninsorile, dar au fost slab cantitativ. Noul episod de vremea se va încheia duminică dimineață, iar meteorologii spun că nu se așteptă la alte avertizări severe. Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului…
07:10
Premiile BAFTA 2026: Un film pare favoritul clar al serii, competiție strânsă la premiul pentru cel mai bun actor. Două nume importante sunt în cursa pentru cel mai bun regizor # HotNews.ro
Filmul „Hamnet” poate lua fața lungmetrajelor „One Battle After Another” și „Sinners” pentru a câștiga marele premiu la BAFTA, gala de premiere a cinematografiei britanice, întrucât drama sfâșietoare despre William Shakespeare, soția sa Agnes și…
07:00
„Lego” militar la scară gigantică: Marile marine ale lumii propun un nou model de navă, idee care trece și prin șantierul naval din Galați # HotNews.ro
„Armatele apelor” din Statele Unite și Europa fac pași decisivi către o schimbare radicală în construcția navelor de război: modularitatea de tip „plug-and-play”, un concept comparat adesea cu piesele Lego. Ce înseamnă asta? Modularitatea sună…
Acum 24 ore
23:30
Willie Colón, trombonist, vocalist și compozitor, s-a stins din viață sâmbătă la vârsta de 75 de ani, conform anunțului făcut de familia legendarul artist al muzicii salsa. „Deși îi plângem absența, ne bucurăm de darul…
23:10
Lista câștigătorilor Festivalului de Film de la Berlin 2026. Premii la Berlinală și pentru două filme românești # HotNews.ro
„Yellow Letters”, o dramă despre ce se întâmplă cu un mariaj supus unei presiuni politice extreme, a câștigat sâmbătă seară Ursul de Aur, marele premiu al Festivalului de Film de la Berlin. Filmele românești „De…
23:00
Indignare în țările musulmane după declarațiile „extremiste” ale ambasadorului american din Israel despre dreptul biblic al țării în Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Liga Arabă și Organizația Cooperării Islamice (OCI) au criticat declarațiile în care ambasadorul american Mike Huckabee pare să sugereze că israelienii au un drept biblic asupra unei zone vaste din Orientul Mijlociu, potrivit AFP și…
22:40
Un cetățean american a fost împușcat mortal de un agent federal în Texas cu luni înaintea cazurilor Renee Good și Alex Pretti. Documente publicate la aproape un an de la incident # HotNews.ro
Un agent federal de imigrare a împuşcat şi ucis un cetăţean american în Texas în martie 2025, cu câteva luni înainte ca administraţia Trump să înceapă valul de deportări din Minnesota care a dus la…
22:20
„Cifre alarmante” privind vaccinarea copiilor, avertizează ministrul Sănătății: „Cine răspunde, de fapt, pentru copiii morți de rujeolă nevaccinați?” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că nu susține vaccinarea obligatorie, dar consideră că este nevoie de o „informare completă, complexă, accelerată” pentru a fi combătută „dezinformarea medicală” care circulă pe rețelele sociale. Întrebat sâmbătă…
21:50
Dominic Fritz, despre bugetul pentru 2026: „USR nu va fi de acord să spunem «trecem în caiet și să plătească următoarea generație pentru cadourile PSD»” # HotNews.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că în prezent „singura soluție responsabilă” pentru reducerea deficitului bugetar este scăderea cheltuielilor statului, deoarece „soluția rapidă de a crește taxele s-a epuizat”. „Eu nu sunt mulțumit nici cu…
21:30
Ministrul Sănătății, după ce un medic a fost agresat în sala de resuscitare: „Este penibil ca în 2026 să rugăm oamenii să nu lovească medicii” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Digi24, că agresiunile asupra personalului medical nu reprezintă un fenomen nou în spitalele din România, însă a subliniat că este „penibil” ca, în anul 2026, autoritățile să…
21:10
Iranul spune că „materialele nucleare nu vor părăsi țara”, dar are o altă propunere pentru Statele Unite # HotNews.ro
Iranul refuză să exporte stocul de 300 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să îi dilueze puritatea și le va face Statelor Unite o propunere în acest sens în următoarele zile, au…
20:30
Ce se întâmplă cu zecile de miliarde de dolari pe care companiile americane le-au plătit pentru tarifele de anul trecut impuse de Trump? Ce se știe până acum # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump își intensifică ofensiva comercială după ce Curtea Supremă a decis că taxele vamale extinse, impuse în regim de urgență, sunt ilegale. Trump a anunțat în urmă cu puțin timp că majorează…
20:20
CFR Cluj a învins-o cu 2-1 pe Petrolul Ploiești, sâmbătă seară, în a 28-a etapă din SuperLiga, și are cinci puncte peste ocupanta locului 7 înaintea ultimelor două runde din sezonul regular. Golurile ardelenilor au…
20:10
„Recomandarea este să nu participați”. Scandal între Radu Miruță și PSD Gorj după ce ministrul USR i-a chemat pe primarii din județ la o întâlnire # HotNews.ro
Radu Miruță de la USR, vicepremier și ministru al Apărării, i-a invitat la o întâlnire pe primarii din Gorj „pentru a pune pe masă problemele oamenilor” din județ și a acuzat filiala locală a PSD…
19:50
Un spectacol de teatru cu actori surzi, după un text scris de realizatorul seriei „Adolescence”, deschide discuția despre incluziune în teatru: „Nu ne lipsește talentul, ci încrederea de a fi văzuți” # HotNews.ro
„Dincolo de tăcere” este un spectacol de teatru, după un text scris de Jack Thorne, creatorul serialului fenomen Adolescence, despre un cuplu surd care-și pierde copilul. Izolați nu numai de lume, ci și unul de…
19:40
NASA anunță că fereastra de lansare a misiunii Artemis II va fi „aproape sigur” afectată de o problemă observată în cursul nopții # HotNews.ro
NASA face pași pentru o posibilă readucere a rachetei SLS și a navel spațiale Orion la clădirea de asamblare a vehiculelor de la Kennedy Space Center din Florida, după ce a observat o întrerupere la…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.