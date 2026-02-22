Fază controversată în FC Argeş – Farul! Istvan Kovacs nu l-a eliminat pe căpitanul Mario Tudose

22:00

Osasuna a dat lovitura în etapa cu numărul 25 din La Liga şi s-a impus cu 2-1 în meciul de pe teren propriu cu Real Madrid. Arbeloa a suferit prima înfrângere în campionat de la preluarea echipei, acesta fiind şi primul eşec în La Liga după aproape două luni şi jumătate, de la înfrângerea de […]