Scandal pe Aeroportul Otopeni, la îmbarcarea într-un avion către Londra. Motivul pentru care un bărbat şi o femeie nu au fost lăsaţi să urce la bord

Armata rusă nu se confruntă, în prezent, cu dificultăți în recrutarea de noi soldați care să fie trimiși pe frontul din Ucraina, cu toate că numărul celor dispuși să meargă la război pentru bani este în scădere. Pe măsură ce se apropie rapid ziua în care se va intra în cel de-al cincelea an de […]