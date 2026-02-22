Guvernul care susține că luptă cu fake news-ul propagă informații false. Ministrul Fondurilor Europene a anunțat că România a pierdut „oficial” 231 de milioane de euro din PNRR, apoi s-a răzgândit. Cum a sunat mesajul de scuze
Gândul, 22 februarie 2026 17:50
Dragoș Pîslaru, membru al Executivului condus de Ilie Bolojan, este în centrul unei controverse legate de transmiterea unei informații false. La începutul lunii frebruarie, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene a publicat pe retele de socializare că România a pierdut „oficial” cele 231 de milioane de euro din PNRR pentru jalonul privind modificarea pensiilor magistraților. Formularea […]
• • •
Acum 10 minute
18:00
Catastrofă demografică: După 4 ani de război cu Rusia, Ucraina a devenit o națiune de văduve și orfani # Gândul
Olena Bilozerska și soțul ei și-au dorit mereu să facă copii. Avea 34 de ani când războiul sângeros declanșat de Putin a erupt în estul Ucrainei, în 2014. Cuplul a decis să lupte împreună pe front. Bebelușul mai avea de așteptat. Avea 41 de ani când a ieșit din armată, iar medicii i-au comunicat cea […]
Acum 30 minute
17:50
O mână de ajutor pentru antreprenorii români. USR propune un termen de 3 zile pentru firmele care depășesc plafonul de TVA # Gândul
După creșterea TVA, ca parte a pachetului de măsuri fiscale ale Guvernului Bolojan, mediul politic reacționează. Astfel, senatorii USR Cynthia Păun și Remus Negoi au depus un proiect de lege care vizează sprijinirea antreprenorilor ce depășesc plafonul de TVA. Potrivit inițiativei senatorilor USR, antreprenorii vor primi un răgaz de 3 zile pentru notificarea autorităților în […]
17:50
Guvernul care susține că luptă cu fake news-ul propagă informații false. Ministrul Fondurilor Europene a anunțat că România a pierdut „oficial" 231 de milioane de euro din PNRR, apoi s-a răzgândit. Cum a sunat mesajul de scuze # Gândul
Dragoș Pîslaru, membru al Executivului condus de Ilie Bolojan, este în centrul unei controverse legate de transmiterea unei informații false. La începutul lunii frebruarie, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene a publicat pe retele de socializare că România a pierdut „oficial” cele 231 de milioane de euro din PNRR pentru jalonul privind modificarea pensiilor magistraților. Formularea […]
17:40
Ungaria va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Budapesta acuză Kievul de blocarea conductei Drujba # Gândul
Războiul energetic dintre Budapesta și Kiev ia amploare. Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a anunțat că țara sa va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Federației Ruse. Motivul deciziei: Ungaria acuză Ucraina pentru oprirea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drubja. „La Consiliul Afaceri Externe de […]
Acum o oră
17:30
Cel mai mare bloc din România este considerat un adevărat „oraș pe verticală”. De altfel, imobilul se află în București, în cartierul Dristor din sectorul 3. Blocul 63, situat pe strada Dristorului la nr. 63, are 950 de locuinșe, toate fiind garsoniere. Oficial, sunt înregistrați în jur de 1.400 – 1.600 de rezidenți, dar se […]
17:10
Românii au ieșit în stradă pentru drepturile animalelor. Protest la Parlament împotriva tragediei celor 15.000 de câini eutanasiați la Suraia # Gândul
Duminică, 22 februarie, între orele 16:00 și 19:00, iubitorii de animale sunt așteptați în fața Parlamentul României (intrarea dinspre Parcul Izvor), la un protest organizat după dezvăluirile tulburătoare despre abuzurile abominabile comise în adăpostul de câini din Suraia. UPDATE ORA 16.45. Aproximativ 500 de persoane protestează pașnic în fața Palatului Parlamentului, zona Parcului Izvor. Proteste […]
Acum 2 ore
17:00
Un tânăr de 20 de ani a fost ucis de un agent de securitate când a încercat să pătrundă în curtea reședinței lui Donald Trump de la Mar-a-Lago # Gândul
Serviciul Secret al SUA a declarat că agenții au împușcat și ucis un bărbat de aproximativ 20 de ani duminică dimineața, după ce acesta a încercat să pătrundă în perimetrul securizat al reședinței președintelui Donald Trump de la Mar-a-Lago, din West Palm Beach, Florida. Bărbatul, văzut lângă poarta de nord în jurul orei 1:30 noaptea […]
17:00
Deși mulți șoferi cred că este legal să îl aibă în mașină, atât timp cât nu este „la vedere” pe parbriz, legea sancționează deținerea și utilizarea acestora. Este vorba despre dispozitivul de detectare a radarelor (antiradarul), iar amenda pentru deținerea de dispozitive antiradar intră în clasa a IV-a de sancțiuni. În 2026, punctul de amendă […]
16:50
Țara cu cea mai mare producție de lactate din lume. Acolo există de două ori mai multe vaci decât locuitori # Gândul
Puține economii mondiale au nișe de export atât de distincte precum Macao, a cărui sustenabilitate financiară depinde de veniturile și profiturile generate de cazinouri și jocuri de noroc, sau Noua Zeelandă, liderul incontestabil al exporturilor globale de lactate, scrie El Economista. Importanța industriei lactate în această națiune insulară provine din topografia și geografia sa; având […]
16:40
Ungaria va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, acuzând Ucraina de blocarea conductei Drujba # Gândul
Războiul economic dintre statele membre UE pro-Ucrainași tabăra pro-rusă (alcătuită din Ungaria și Slovacia) ia amploare. Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a anunțat că țara sa va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Federației Ruse. Motivul deciziei: Ungaria acuză Ucraina pentru oprirea tranzitului de petrol rusesc […]
16:20
FCSB va juca luni, 23 februarie, cu Metaloglobus în etapa 28 a Superligii și roș-albaștri au nevoie de puncte pentru a spera la play-off. Echipa lui Elias Charalambous mai are trei etape din acest sezon, în care trebuie să ia toate punctele dacă vrea să ajungă în play-off, acum fiind pe locul zece, 40 de […]
16:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
16:10
După ce Bulgaria ne-a luat fața, începem să visăm la moneda europeană. Victor Negrescu: Aderarea la zona euro trebuie să devină noul proiect de țară # Gândul
Odată cu aderarea Bulgariei la moneda europeană, din ianuarie 2026, a revenit în actualitatea tema unei așteptate aderări a României la euro. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, apreciază că acceptarea României printre statele din zona euro trebuie să devină proiect de țară. Se pune însă problema dacă România îndeplinește sau nu criteriile de convergență. În […]
Acum 4 ore
16:00
Viktor Orbán scoate artileria grea în debutul campaniei sale electorale: Oricine ne mușcă își va rupe dinții/Ungaria nu poate fi șantajată # Gândul
După aproape două decenii de domnie, întrerupte de o scurtă pauză, premierul maghiar Viktor Orbán țintește un nou mandat la vârful puterii. Liderul de la Budapesta plusează decisiv în cea mai grea campanie electorală din cariera sa, căci toate sondajele de opinie îl arată ca favorit pe liderul opoziției, Peter Magyar. „Ucraina încearcă să creeze […]
15:30
Nemulțumit de cum s-a deszăpezit strada lui, un bărbat din Ilfov a amenințat muncitorii cu un pistol # Gândul
Un incident tensionat s-a petrecut în comuna Corbeanca, județul Ilfov. Un bărbat nemulțumit de modul în care a fost curățată strada pe care locuiește ar fi amenințat lucrătorii de la deszăpezire cu un pistol. Poliția a intervenit după un apel la 112 și a deschis o anchetă, scrie stiripesurse.ro. Conform Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, […]
15:10
Relația cu SUA a ajuns într-un punct mort. De la prietenie, respect și acordarea statutului de partener strategic al SUA, președintele României a ajuns să fie fugărit de staff-ul Casei Albe. Gândul prezintă un scurt istoric al relațiilor România-SUA, de la Ion Iliescu la Nicușor Dan # Gândul
Vizita lui Nicușor Dan la Washington și relația înghețată cu Donald Trump, dar mai ales momentele penibile trăite de președintele țării au readus sub lupă istoria relațiilor bilaterale ale României de după Revoluție alături de principalul său partener strategic și aliat NATO, Statele Unite ale Americii. Toți cei 4 președinți care i-au precedat lui Nicușor […]
15:10
Sondaj CURS în București: Cu cine ar vota locuitorii Capitalei dacă duminică ar avea loc alegeri locale? Principalul reproș la adresa primarului # Gândul
Un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS, la nivelul Bucureștiului, creditează PSD pe primul loc în intențiile de vot ale locuitorilor Capitalei pentru alegerile locale, urmat la două procente de AUR. Sondajul mai arată că există un val general de neîncredere în liderii politici, situația fiind una destul de delicată […]
14:50
Îți speli hainele de școală greșit: iată ce ar trebui să faci înainte de a le pune în coșul de rufe sau la mașina de spălat # Gândul
Atunci când îți speli hainele de școală sau de sală trebuie să ai atenție asupra produselor de curățare pe care le folosești, dar și asupra programului utilizat la mașina de spălat. Specialiștii au explicat și ce ar trebui să faci înainte de a pune hainele în coșul de rufe sau la mașina de spălat. Iată […]
14:50
Calul troian al lui Trump. Tarifele vamale au afectat mai mult SUA decât alte ţări, susține un oficial al Băncii Centrale Europene # Gândul
Povara fiscală globală decisă de Donald Trump s-a întors împotriva intereselor țării sale. Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor vamale impuse de preşedintelele SUA, potrivit guvernatorul Băncii Italiei, Fabio Panetta, membru în consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE). „Exportatorii străini par să fi suportat o parte din această povară, estimată […]
14:10
Un bărbat și o femeie, găsiți morți într-o locuință din Făgăraș. E posibil să fi murit de frig # Gândul
Un bărbat şi o femeie au fost găsiţi morţi, într-o locuinţă din municipiul Făgăraş. Din primele date de anchetă, Primele date din anchetă arată că pe trupurile neînsufleţite nu sunt urme de violenţă și este ca cei doi să fi murit de frig, în condiţiile în care locuinţa nu era racordată la sursă de energie […]
Acum 6 ore
14:00
Șeful DSU explică schimbările din mesajele RO-ALERT: „Sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei” # Gândul
Mesajele RO-ALERT vor avea, pe viitor, sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei, în acest context fiind dezvoltate mai multe niveluri de alertă, a anunțat, duminică, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat. Secretarul de stat în MAI a precizat că demersul se află în lucru de mai mult […]
14:00
The Guardian: Iranul nu vrea să exporte uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea acestuia # Gândul
Iranul refuză să exporte stocul său de 300 kg de uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea stocului pe care îl deține sub supravegherea inspectoratului nuclear al ONU, AIEA, au declarat surse iraniene, relatează cotidianul britanic The Guardian. Această propunere va fi nucleul ofertei Iranului către Statele Unite, în funcție de care Donald […]
13:50
Văduva lui Cotabiță, reținută pentru proxenetism. Alte 8 persoane, manageri şi angajaţi ai unor saloane de masaj erotic, sunt cercetate # Gândul
Văduva lui Cotabiță. Alina Cotabiță, a fost reținută pentru proxenetism. Alte 8 persoane, manageri şi angajaţi ai unor saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei, sunt cercetate pentru această faptă. Potrivit surselor GÂNDUL, matroana principală are vârsta de 80 de ani. Sursele GÂNDUL transmit faptul că Alina Cotabiță, văduva lui Cotabiță, se ocupa […]
13:20
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul # Gândul
Administratorii Domeniului schiabil Transalpina-Voineasa au anunțat, în mediul online, că – începând cu data de 2 martie 2026 – pârtiile vor rămâne închise. Însă, până la acest moment, nu a fost explicat foarte clar motivul care a dus la o astfel de decizie tranșantă, informațiile furnizate sunt „criptice”, iar turiștii s-au revoltat și fac presupuneri. […]
13:10
Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu secretarul pentru Securitate Internă al SUA. Visa Waiver, pe agenda discutată # Gândul
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu și Kristi Noem, secretar pentru Securitate Internă al SUA, au discutat la Washington despre programul Visa Waiver. Întrevederea a avut loc vineri la sediul Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS), transmite MAI într-un comunicat. Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea în domeniile managementul migrației, securitatea frontierelor, combaterea […]
12:50
Pământul ar putea deveni din nou un supercontinent, iar geologii avertizează asupra „extincțiilor în masă”: există patru scenarii posibile # Gândul
Geologii susțin că planeta trece prin cicluri naturale de fragmentare și reunificare a continentelor. În acest sens, Pământul ar putea deveni din nou un supercontinent. Totuși, geologii avertizează asupra „extincțiilor în masă” și există 4 scenarii posibile. Iată detaliile mai jos. În primul rând, următorul supercontinent va aduce modificări considerabile asupra climei. Acest aspect a […]
12:10
Firmele de salubrizare, atenționate să deszăpezească corect trei sectoare din Bucuresti: ”Vor fi din nou sancționați” # Gândul
Primăria Capitalei anunță că Poliția Locală le-a cerut operatorilor de salubritate din sectoarele 1, 3 și 5 să trateze cu seriozitate procesul deszăpezirii. „Zona centrală, Centrul Vechi, sunt cărțile de vizită ale Capitalei! Aici vin turiști, delegații, dar și bucureșteni, care ies la teatru, la un restaurant. Și sunt nevoiți să o ia prin zăpadă […]
Acum 8 ore
12:00
Administratorii Domeniului schiabil Transalpina-Voineasa anunță că închid pârtiile din 2 martie, ca un „afront” adus autorităților. Turiștii se revoltă și ei: „Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????” # Gândul
Administratorii Domeniului schiabil Transalpina-Voineasa au anunțat, în mediul online, că – începând cu data de 2 martie 2026 – pârtiile vor rămâne închise. Însă, până la acest moment, nu a fost explicat foarte clar motivul care a dus la o astfel de decizie tranșantă, informațiile furnizate sunt „criptice”, iar turiștii sunt revoltați și fac presupuneri. […]
12:00
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a menționat despre „dubla minciună a lui Nicușor Dan despre relația dintre România și S.U.A.”. „Indiscutabil, vizita în SUA a lui Nicușor Dan a fost mai mult decât un eșec. A fost un dezastru. În sine, poate fi considerată o vizită normală. […]
11:50
USR anunță că va sesiza CNA după o emisiune TV. „Unul dintre invitații din studio a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște” # Gândul
Reprezentanții USR au transmis pe Facebook, duminică, 22 februarie 2026, că va fi depusă o sesizare la CNA, după ce seara trecută, la un post de televiziune, unul dintre invitați „a înjurat și calomniat” și „a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște”. În cursul zilei de duminică, 22 februarie 2026, […]
11:40
La baschet feminin s-a decis câștigătoarea Cupei României! S-a organizat și un bal caritabil # Gândul
Rapid București a câștigat Cupa României la baschet feminin, după ce a învins-o în finală pe FCC Baschet UAV Arad. Rezultatul a fost 81-52 (14-14, 28-7, 25-14, 14-17), sâmbătă, în finala desfășurată în Sala Polivalentă din Sighetu Marmației. Gruparea din Giulețti și-a trecut în palmares al treilea său trofeu în Cupa României, după cele din […]
11:10
Dan Dungaciu: „Eu cred că greșeala lui Trump de a-l prezenta pe Nicușor Dan ca premier nu a fost întâmplătoare“ # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre faptul că titulatura greșită pe care Donald Trump i-a atribuitr-o lui Nicușor Dan, făcândul pe acesta premier nu a fost întâmplătoare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu:„Donald Trump […]
11:00
Dosarele Epstein explodează în Marea Britanie. Prințul Andrew, acuzat că ar fi folosit avioane RAF pentru a se întâlni cu Jeffrey Epstein # Gândul
Acuzații incredibile în dosarele Epstein la adresa fostului prinț Andrew, fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea. Fostul premier Gordon Brown a cerut poliției să investigheze dacă Andrew Mountbatten-Windsor a folosit avioane RAF și baze militare pentru a se întâlni cu Jeffrey Epstein. Scrisorile trimise către mai multe forțe de ordine conțin „informații noi” […]
10:50
Cele 6 utilizări practice ale unui stick USB. De ce acest instrument tehnologic poate fi o „comoară” # Gândul
Te-ai gândit care ar putea fi utilizările practice ale unui stick USB? Acest instrument pe care stochezi fișiere poate fi utilizat pentru mai multe situații așa cum arată un expert. Instrumentul tehnologic poate fi o adevărată „comoară” la casa omului. În plus, este și ușor de transportat, având dimensiuni mici. Este drept că, acum, există […]
10:40
Valentin Stan: Consiliul pentru Pace dă posibilitatea declanșării unor represiuni militare în anumite zone pentru a restabili pacea # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre lucrurile care pot fi făcute la nivel politic global prin intermediul Consiliului de Pace al lui Donald Trump. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan susține că Consiliul de Pace al lui Donald Trump este în conformitate cu dreptul […]
10:40
Thrillerul dramatic „Scrisorile galbene” a câștigat Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin: „Acest film va fi înțeles în întreaga lume” # Gândul
Filmul „Yellow Letters” (Scrisorile galbene n.red), un thriller dramatic cu acțiunea plasată în Turcia, a câștigat marele premiu Ursul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, după un eveniment de zece zile dominat de dispute legate de politică, activism și rolul cinematografiei în conflictele internaționale. Regizat de cineastul german İlker Çatak, născut […]
10:40
Victor Angelescu vrea ca Alexandru Dobre, Olimpiu Moruțan și Claudiu Petrila să joace în primul 11, cum a alcătuit Costel Gâlcă echipa în derby-ul cu Dinamo. Rapid și Dinamo sunt acum egale în clasament, la un punct de fruntașa Universitatea Craiova, 53 de puncte. Costel Gâlcă a explicat cum echipa sa a câștigat meciul cu […]
10:30
Ce urmează după ninsorile care au paralizat România. Meteorologii ANM, prognoză detaliată pentru Gândul # Gândul
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au mai emis, deocamdată, coduri de vreme severă în România, iar informarea meteorologică anterioară s-a încheiat astăzi, la ora 10:00. Meteorologul de serviciu al ANM a precizat, în exclusivitate pentru Gândul, și ce ne așteaptă în orele următoare, dar și la începutul săptămânii care urmează. „Avem într-adevăr o […]
10:20
Zeljko Kopic, după Rapid – Dinamo 2-1: „Nu e prima oară când ni se întâmplă așa ceva împotriva acestei echipe” # Gândul
Rapid a învins pe Dinamo, 2-1, într-un derby din etapa 28 a Superligii. Antrenorul dinamovist Zeljko Kopic a vorbit despre desfășurarea partidei, roș-albii având o posesie de 70%, dar fără a reuși ocazii mari de a înscrie. Au marcat Andrei Borza (30), Daniel Paraschiv (34), respectiv Raul Opruț (90+6), după ce Dinamo a înscris în […]
10:20
Explozii la un magazin din centrul istoric al Liovului. O tânără polițistă a murit și alte14 persoane au fost rănite: „A fost un atac terorist” # Gândul
A fost o noapte de coșmar pentru locuitorii din Liov, Ucraina după ce mai multe explozii au vizat un magazin din apropierea centrului istoric. Din păcate o tânără polițistă a murit în timpul intervenției, și alte 14 persoane au fost rănite. Autoritățile ucrainene vorbesc despre un atentat terorist. Mai multe explozii s-au produs în noaptea […]
10:10
„Carne de tun”. Are Rusia suficienți soldați pentru a continua războiul în Ucraina? Putin este de neclintit, dar scade numărul celor dispuși să lupte pentru bani # Gândul
Armata rusă nu se confruntă, în prezent, cu dificultăți în recrutarea de noi soldați care să fie trimiși pe frontul din Ucraina, cu toate că numărul celor dispuși să meargă la război pentru bani este în scădere. Pe măsură ce se apropie rapid ziua în care se va intra în cel de-al cincelea an de […]
10:10
Dan Dungaciu: „Zelenski știe că este pus într-o situație imposibilă. Dacă cedează teritorii, moare, dacă nu cedează, moare” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat negocierile recente de la Geneva privind războiul din Ucraina și tensiunile apărute atât în interiorul delegației ucrainene, cât și între americani și europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Zelenski nu va ceda teritorii” […]
10:10
Un expert explică ce buton de pe tabloul electric ar trebui apăsat cel puțin o dată pe lună. De ce este necesar # Gândul
Un expert susține că ar trebui apăsat, cel puțin o dată pe lună, un buton pe tabloul electric din casă. Acesta reprezintă un element de bază într-o locuință, având în vedere că majoritatea cablurilor converg în acel punct, cu scopul de a menține sistemul electric organizat și de a proteja aparatele din casă. Vezi mai […]
Acum 12 ore
09:50
Atac masiv rusesc cu drone și rachete balistice asupra Kievului. O femeie și un copil au ajuns la spital # Gândul
Kievul a fost ținta unui atac masiv cu drone și rachete balistice lansat de forțele ruse în noaptea de 21 spre 22 februarie 2026. În urma bombardamentului rusesc mai multe explozii puternice au zguduit capitala Ucrainei, provocât rănirea a două persoane. Prima alertă de raid aerian a fost emisă la ora 3:56 dimineața, ora locală, […]
09:40
Viorica Dăncilă: „Candidatura a fost o experiență cu gânduri bune. Am fost trădată de propriul partid” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Viorica Dăncilă a făcut dezvăluiri privind candidatura la alegerile prezidențiale din 2019, unde a pierdut în turul al doilea în fața lui Klaus Iohannis. Dăncilă susține că se aștepta la un astfel de rezultat, deoarece nu ar fi primit sprijinul propriului partid. Urmărește aici, integral […]
09:40
Virusul de care nu scapi niciodată. Peste 95% din populația adultă a lumii îl are în organism. Ce arată un studiu # Gândul
Peste 95% din populația adultă a lumii are în organism virusul Epstein-Barr. Acesta a fost clasificat de IARC – Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului drept un oncovirus de Grupul 1. De cele mai multe ori, sunt declanșate puține simptome, iar virusul este asociat cu boli grave doar în puține cazuri. Virusul Epstein-Barr este […]
09:30
Atenţionare de călătorie: condiţii grele de trafic pe Podul Giurgiu-Ruse azi și mâine din cauza vremii # Gândul
Traficul pe Podul Prieteniei peste Dunăre Giurgiu – Ruse o să înregistreze valori crescute duminică şi luni din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a volumului mare de trafic greu peste 10 tone, a informat Ministerul Afacerilor Externe, scrie G4Media, care citează Agerpres. Astfel, autorităţile române şi bulgare competente au anunţat că traficul de autoturisme va […]
09:10
Valentin Stan: Europenii au refuzat să adere la Consiliul Păcii deoarece toată puterea este deținută de Trump # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre modul de funcționare a Consiliului de Pace al lui Donald Trump și motivele pentru care liderii europeni au refuzat invitația. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan a comentat modul de funcționare […]
09:10
Iranul plusează și vrea să controleze „inteligent” Strâmtoarea Ormuz. În prima linie, 4 corvete catamaran din clasa Shahid Soleimani, purtătoare de rachete Sayyad-3G # Gândul
În data de 17 februarie 2026, în timpul exercițiului „Control inteligent al strâmtorii Ormuz”, Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGCN) a publicat imagini cu corveta catamaran Shahid Sayyad Shirazi în timp ce lansa o rachetă sol-aer Sayyad-3G – varianta navală avansată, cu lansare verticală (VLS), a rachetei de apărare aeriană cu rază lungă […]
09:10
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au ajuns la final. „Frumusețea în acțiune”, tema ceremoniei de închidere de la Arena din Verona # Gândul
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au ajuns duminică la final. Ceremonia de închidere, cu tema „Frumusețea în acțiune”, va avea loc în celebra Arenă Olimpică din Verona, într-un spectacol artistic de peste două ore. Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, găzduite de Italia la Milano-Cortina, au ajuns în ultima zi după săptămâni marcate de […]
