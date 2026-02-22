Barcelona – Levante 3-0. Catalanii revin pe prima poziție în La Liga
Antena Sport, 22 februarie 2026 19:20
Barcelona a revenit pe primul loc în clasamentul din La Liga, după ce s-a impus fără mari emoții pe teren propriu contra celor de la Levante, în cadrul etapei cu numărul 25. Gruparea antrenată de Hansi Flick a reușit să profite de pasul greșit făcut în această rundă de rivala Real Madrid, care a plecat
Acum 30 minute
19:20
19:20
Prime dublate pentru Mihai Tentea și George Iordache. Cât ar urma să încaseze după ce au scris istorie pentru România la JO # Antena Sport
Mihai Tentea și George Iordache urmează să primească prime dublate, după ce au scris istorie pentru România la Jocurile Olimpice Milano-Cortina. Cei doi s-au clasat pe locul cinci în proba de bob-2. Inițial, Mihai Tentea și George Iordache trebuiau să primească suma de 42.000 de euro fiecare, pentru rezultatul remarcabil obținut la Jocurile Olimpice de iarnă. Prime dublate pentru
Acum o oră
19:00
Rapid, calificată în sferturile European League de pe primul loc în grupă. Eșec cu Lokomotiva Zagreb în ultimul meci # Antena Sport
Rapid a pierdut duminică, pe teren propriu, cu formaţia Lokomotiva Zagreb, scor 24-29 (13-17), în ultimul meci din grupa C a European League. Cu 8 puncte în clasament, Rapid încheie grupa pe primul loc şi în sferturile de finală se va duela cu Viborg HK, între 21-29 martie. Rapid, duel cu Viborg în sferturile European League În cealaltă partidă a etapei se duelează VfL Oldenburg – Tertnes Bergen. În
19:00
SUA – Canada 2-1 (d.p). Jack Hughes a adus aurul olimpic pentru americani, după o finală pentru istoria hocheiului # Antena Sport
Statele Unite ale Americii au câștigat medalia de aur în turneul masculin de hochei pe gheață la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026, după o finală dramatică împotriva Canadei. După 60 de minute în care scorul a fost 1-1, finala a fost decisă de golul marcat în prelungiri de Jack Hughes, jucătorul lui New
18:50
Liverpool, victorie de infarct cu Nottingham Forest. Gol în minutul 90+7, după încă unul anulat în minutul 90+2 # Antena Sport
Campioana Angliei, Liverpool, s-a impus duminică, în deplasare, scor 1-0, în faţa formaţiei Nottingham Forest, în etapa a 27-a din Premier League. „Cormoranii" au marcat în prelungiri. Într-un meci echilibrat pe City Ground, Liverpool a avut ocaziile de gol, dar nu le-a finalizat, portarul gazdelor, Stefan Ortega, fiind omul meciului. Nottingham Forest – Liverpool 0-1 În minutul 90+2 Mac Allister a marcat, dar
Acum 2 ore
18:30
Dani Coman, anunț despre primele promise la FC Argeș după victoria cu Farul: „Nu a fost pe placul jucătorilor” # Antena Sport
Dani Coman a oferit prima reacție, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul, scor 1-0, și a făcut un pas uriaș către play-off. Piteștenii mai au nevoie de o victorie, în ultimele două meciuri rămase de disputat, cu Dinamo și Unirea Slobozia, pentru a fi siguri de prezența în Top 6. Dani Coman a
18:10
Denis Drăguș, accidentare groaznică în duelul cu Trabzonspor! Verdict crunt pentru internaționalul român # Antena Sport
Denis Drăguș a fost lovit de ghinion în duelul dintre Gaziantep și Trabzonspor. Intrat pe teren în minutul 72 al partidei, internaționalul român a suferit o accidentare gravă, iar primul verdict este unul crunt pentru acesta. Acesta era suspendat pentru primul baraj de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta, dar era eligibil pentru finala
18:00
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele # Antena Sport
FCSB „tremură" serios pentru calificarea în play-off, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul, scor 1-0, în etapa a 28-a din Liga 1. Campioana se va duela cu Metaloglobus, în această rundă, meciul urmând să se dispute luni, de la ora 20:00. Succesul obținut de FC Argeș o condamnă pe FCSB, cu trei etape înainte
18:00
Bogdan Andone a spus de ce l-a eliminat Istvan Kovacs: „I-am zis că o să deschid gura la conferinţă” # Antena Sport
FC Argeș a obținut o victorie mare în ceea ce privește lupta la play-off, reușind să se impună la Mioveni cu scorul de 1-0 în duelul cu cei de la Farul Constanța. Bogdan Andone a fost eliminat de către centralul Istvan Kovacs în prima repriză, iar după fluierul final, tehnicianul piteștenilor a detaliat ce s-a
Acum 4 ore
17:40
Giovanni Becali a făcut calculele și a spus cine este marea favorită la titlu: „Ei trag la campionat” # Antena Sport
Rapid București a obținut o victorie mare în fața rivalei Dinamo pe Arena Națională, iar prin asta giuleștenii și-au anunțat candidatura pentru câștigarea titlului, alături de „câini" și Universitatea Craiova. Giovanni Becali a făcut o analiză asupra luptei la campionat și a transmis că, din punctul său de vedere, doar una are șanse să pună
17:30
„Nu am mai văzut așa țărănie”. Denis Alibec a răbufnit, după ce Farul a fost învinsă de FC Argeș. Ce a spus despre Istvan Kovacs # Antena Sport
Denis Alibec a răbufnit, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul cu scorul de 1-0, în etapa a 28-a din Liga 1. Atacantul de 35 de ani al constănțenilor a avut un discurs dur cu privire la reacțiile fanilor piteșteni. Denis Alibec a declarat că suporterii au înjurat de familii și au aruncat cu bulgări în jucătorii Farului, iar
17:20
Lionel Messi, gest fără precedent după ce Inter Miami a fost umilită în prima etapă de MLS. Luis Suarez l-a ținut # Antena Sport
Primul meci al noului sezon de Major League Soccer a fost unul de coșmar pentru Inter Miami, care a fost surclasată de Los Angelesc FC, scor 3-0. Lionel Messi nu a suportat umilința și a încercat să-și facă dreptate după fluierul final. Starul argentinian a mers direct în vestiarul arbitrilor după terminarea partidei pentru a
17:20
Verdictul specialistului după golul controversat validat de Istvan Kovacs în FC Argeș – Farul 1-0. Victoria o „condamnă” pe FCSB # Antena Sport
A apărut verdictul specialistului, după golul controversat validat de Istvan Kovacs în duelul câștigat de FC Argeș cu Farul, scor 1-0, în etapa a 28-a din Liga 1. Succesul a fost unul uriaș pentru trupa lui Bogdan Andone, care mai are nevoie de trei puncte pentru a se califica în play-off. Ricardo Matos a
17:00
FC Argeş – Farul 1-0. Victorie uriașă pentru trupa lui Bogdan Andone! Piteștenii, la un pas de a scoate FCSB din play-off # Antena Sport
FC Argeș a obținut duminică o victorie uriașă în ceea ce privește clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 contra celor de la Farul Constanța. Lovitura de grație a fost dată de gazde în repriza a doua prin Ricardo Matos. Acesta a reluat în
16:50
Tottenham – Arsenal LIVE SCORE (18:30). Radu Drăgușin, anunțat titular la debutul lui Igor Tudor # Antena Sport
Tottenham Hotspur – Arsenal este un meci cu o presiune uriașă pentru liderul din Premier League, care are nevoie disperată de victorie pentru a se distanța de Manchester City. Jocul este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Este partida de debut a lui Igor Tudor pe banca formației londoneze,
16:50
„Nu e treaba ta”. Istvan Kovacs și Dani Coman s-au întâlnit la vestiare, după tensiunile din FC Argeș – Farul. Ce s-a întâmplat # Antena Sport
Istvan Kovacs și Dani Coman s-au întâlnit la pauza meciului dintre FC Argeș și Farul, din etapa a 28-a din Liga 1. Președintele piteștenilor se afla pe tunelul care duce la vestiare. Dani Coman a dat mâna cu jucătorii de la FC Argeș, întâlnindu-l astfel și pe Istvan Kovacs, cu care a încercat să poarte
16:40
Unirea Slobozia – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Oltenii își pot mări avansul în fruntea campionatului # Antena Sport
Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, partida din etapa a 28-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:00. Cu o victorie, oltenii își vor mări avansul în fruntea campionatului. În acest moment, trupa lui Filipe oelho are 53 de puncte. Pe locul doi și trei se clasează Dinamo și Rapid, care
16:30
Gloria Bistrița, victorie în ultimul meci din grupele Ligii Campionilor. Pe ce loc a încheiat grupa # Antena Sport
Gloria Bistrița a tratat cu seriozitate ultimul meci din grupele Ligii Campionilor și s-a impus în deplasare pe terenul celor de la Storhamar, scor 34-30, în cadrul etapei a 14-a. Fetele pregătite de Carlos Viver erau deja calificate în faza optimilor de finală, asta după ce au încheiat această primă fază a competiției pe locul
16:20
Fază controversată în FC Argeş – Farul! Istvan Kovacs nu l-a eliminat pe căpitanul Mario Tudose # Antena Sport
Istvan Kovacs a luat o decizie controversată în prima repriză a meciului dintre FC Argeş şi Farul, unul extrem de important în economia play-off-ului acestui sezon. Mario Tudose a scăpat de eliminare într-un mod greu de înţeles. Căpitanul gazdelor, care primise cartonaşul galben în minutul 12, a făcut un fault care trebuia să îi aducă
16:20
Vinicius Junior, din nou în centrul atenției! La Liga a deschis o anchetă după ce a fost amenințat cu moartea # Antena Sport
Real Madrid a fost învinsă sâmbătă seară la Pamplona de Osasuna, iar formația antrenată de Alvaro Arbeloa ar putea pierde șefia La Liga, asta dacă Barcelona va reuși să se impună contra celor de la Levante. Implicat într-un scandal de rasism la Lisabona, Vinicius Junior a fost luat la țintă și de suporterii Osasunei, care
16:10
Ce i-a putut spune Istvan Kovacs lui Bogdan Andone înainte să-l elimine în FC Argeș – Farul. Antrenorul a „luat foc” # Antena Sport
Bogdan Andone (51 de ani) a fost un car de nervi în partida pe care echipa sa, FC Argeș, a disputat-o cu Farul, în etapa a 28-a din Liga 1. Antrenorul piteștenilor a fost eliminat de Istvan Kovacs în minutul 36. Totul a pornit după un duel între Denis Alibec și Rober Sierra. Bogdan Andone
16:00
Genoa, patronată de Dan Şucu, a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Torino, în etapa a 26-a din Serie A. Genoa – Torino 3-0 Golurile au fost marcate de Norton-Cuffy (21), Ekuban (40) şi Junior Messias (83). În clasament, Genoa ocupă locul 14, cu 27 de puncte, iar Torino este pe
15:50
Dinamo a pierdut din nou derby-ul cu Rapid, scor 1-2, în etapa a 28-a din Liga 1, iar problemele din lot rămân un subiect de actualitate. În acest context, Giovanni Becali a dezvăluit că le-a propus oficialilor dinamoviști o variantă pentru întărirea flancului drept: Andrei Dorobanțu, fundașul de la Unirea Slobozia. Impresarul susține că a
Acum 6 ore
15:20
FC Argeș se află în continuare la mâna sa în cursa pentru play-off, însă atmosfera din jurul echipei rămâne tensionată după evenimentele din etapa precedentă. La meciul cu Farul, suporterii din Trivale au transmis un mesaj puternic, afișând un banner cu textul: „Singuri împotriva tuturor. Toți pentru Argeș!". Ulterior, bannerul a fost mutat la tribuna
14:40
“Ar fi o rușine pentru dumneavoastră să ratați play-off-ul?” Ce a putut răspunde Elias Charalambous # Antena Sport
Elias Charalambous a fost deranjat vizibil la conferinţa de presă dinaintea meciului de luni, ora 20:00, cu Metaloglobus, de o întrebare venită din partea jurnaliştilor. Charalambous a fost întrebat dacă îi este ruşine dacă FCSB va rata play-off-ul. În acest moment, cu doar trei meciuri rămase de disputat, FCSB e pe 10 şi şansele la
14:40
Rapid s-a impus cu 2-1 în derby-ul etapei a 28-a contra lui Dinamo, iar unul dintre eroii partidei a fost Andrei Borza. Fotbalistul a deschis scorul, finalizând o acțiune excelentă după pasa primită de la Olimpiu Moruțan, și confirmă forma bună din acest sezon. La scurt timp după meci, Giovanni Becali a anunțat că tânărul
14:30
“Vă e ruşine cu locul ocupat de FCSB în Liga 1?” Ce a putut răspunde Elias Charalambous # Antena Sport
Elias Charalambous a fost deranjat vizibil la conferinţa de presă dinaintea meciului de luni, ora 20:00, cu Metaloglobus, de o întrebare venită din partea jurnaliştilor. Charalambous a fost întrebat dacă îi este ruşine cu locul 10 ocupat în acest moment de FCSB, cu doar trei meciuri rămase de disputat. Asta în contextul în care şansele
14:10
“Este out!” Numele greu de la FCSB care nu mai este în vederile lui Elias Charalambous # Antena Sport
FCSB se pregătește pentru confruntarea cu Metaloglobus, programată luni seară, de la ora 20:00, în etapa a 28-a. Înaintea partidei, antrenorul Elias Charalambous a făcut un anunț important în cadrul conferinței de presă: în poartă se va afla tot matei Popa, iar Ștefan Târnovanu nu va evolua în perioada următoare. Tehnicianul cipriot a explicat că
14:10
“Nimeni nu doreşte FCSB în play-off” Conducerea Rapidului a spus-o direct, după derby-ul cu Dinamo # Antena Sport
FCSB are şanse din ce în ce mai mici de a ajunge în play-off, iar cei din conducerea Rapidului nu s-au ferit să recunoască faptul că nimeni din play-off nu o doreşte acolo pe campioana din ultimii doi ani. Pe de altă parte însă, Victor Angelescu e conştient că din punct de vedere financiar Rapid
Acum 8 ore
13:40
Daniel Pancu, laude la adresa fotbalistului crescut de Juventus de la CFR: “Are sclipiri de geniu!” # Antena Sport
Daniel Pancu are cuvinte de laudă la adresa lui Lorenzo Biliboc. Antrenorul a făcut
13:30
Cristi Chivu a intrat direct în istoria lui Inter! I-a depăşit pe Giovanni Invernizzi şi Jose Mourinho # Antena Sport
Cristi Chivu zboară spre scudetto alături de Inter, o performanţă care părea greu de realizat înaintea acestui sezon. Românul se află la debutul pe banca nerazzurrilor şi vine după o stagiune terminat extrem de rău pentru clubul de pe Meazza, care a pierdut campionatul în ultima etapă şi a fost spulberat în finala Champions League, […] The post Cristi Chivu a intrat direct în istoria lui Inter! I-a depăşit pe Giovanni Invernizzi şi Jose Mourinho appeared first on Antena Sport.
13:00
FC Argeş – Farul LIVE SCORE (15:00). Piteştenii, miză uriaşă pentru play-off. Echipele probabile # Antena Sport
FC Argeş şi Farul Constanţa se întâlnesc duminică, de la ora 15:00. Meciul contează pentru etapa a 28-a a Ligii 1 şi are implicaţii în lupta teribilă pentru play-off-ul acestui sezon. FC Argeş vine după scandalul nebun de la Ploieşti, unde o eroare a lui Radu Petrescu le-a “furat” o victorie ce se contura în […] The post FC Argeş – Farul LIVE SCORE (15:00). Piteştenii, miză uriaşă pentru play-off. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
13:00
Sacrificiul făcut de Mircea Lucescu pentru România: “A spus că sănătatea lui nu este importantă și că va sta pe bancă” # Antena Sport
Mircea Lucescu a luat decizia de a continua pe banca echipei naționale, în ciuda problemelor de sănătate din ultima perioadă. Selecționerul României va conduce prima reprezentativă la barajul decisiv cu Turcia, programat în luna martie, mizând pe calificarea la Campionatul Mondial. Dănuț Lupu a dezvăluit dialogul purtat cu tehnicianul supranumit „Il Luce”. Fostul internațional a […] The post Sacrificiul făcut de Mircea Lucescu pentru România: “A spus că sănătatea lui nu este importantă și că va sta pe bancă” appeared first on Antena Sport.
12:30
Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid, în ciuda unui joc în care a controlat posesia și a avut inițiativa în multe momente. La finalul partidei, însă, atenția s-a mutat din teren către un episod tensionat petrecut în fața galeriei „alb-roșii”. După fluierul final, jucătorii lui Dinamo au mers să salute suporterii, iar antrenorul Zeljko Kopic […] The post Ce s-a întâmplat când Kopic și Petre au fost chemați să înjure Steaua! appeared first on Antena Sport.
12:10
Lionel Messi şi Inter Miami, umiliţi la debutul în noul sezon de MLS, cu 76.000 de oameni în tribune # Antena Sport
Inter Miami, echipa la care joacă Lionel Messi, nu a început noul sezon din MLS în cel mai bun mod, suferind o înfrângere umilitoare, cu scorul de 3-0 în deplasare în faţa lui Los Angeles FC. Aproximativ 76.000 de spectatori au fost prezenţi la stadionul Memorial Coliseum, ceea ce a făcut ca meciul să intre […] The post Lionel Messi şi Inter Miami, umiliţi la debutul în noul sezon de MLS, cu 76.000 de oameni în tribune appeared first on Antena Sport.
12:00
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit # Antena Sport
Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit după o relaţie care a ţinut aproximativ 6 ani. Vestea a fost confirmată chiar de fiul miliardarului român, care a subliniat că cei doi au rămas amici. Evident că acesta nu a dezvăluit şi motivul pentru care Sorana şi Ion Ţiriac jr. nu mai reprezintă un cuplu, […] The post Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit appeared first on Antena Sport.
11:50
Eșecul suferit de Dinamo în derby-ul cu Rapid, scor 1-2, a stârnit reacții dure din partea foștilor mari jucători ai „câinilor”. Claudiu Vaișcovici, fost atacant emblematic al echipei din Ștefan cel Mare în perioada 1987-1990, s-a arătat profund nemulțumit de evoluția lui Danny Armstrong. Vaișcovici consideră că fotbalistul scoțian nu a confirmat după prestația excelentă […] The post Danny Armstrong, făcut praf de o legendă a lui Dinamo: “Pe vremea mea era o vorbă” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
11:10
Rapid s-a impus cu 2-1 în derby-ul cu Dinamo, disputat sâmbătă seara pe Arena Națională, într-o partidă care a adunat 13.728 de spectatori în tribune. La scurt timp după reluarea reprizei secunde, partida a fost întreruptă temporar, după ce portarul Rapidului, Marian Aioani, a fost lovit în cap cu un bulgăre aruncat din tribune. Incidentul […] The post Interziși pe stadion între 6 luni și un an! Primele măsuri după Rapid – Dinamo appeared first on Antena Sport.
10:50
Bernadette Szocs s-a calificat în faza 16-imilor de la Singapore Smash 2026, turneu cu premii totale de 1.550.000 de dolari şi care se va desfăşura până duminică, 1 martie. La debutul pe tabloul principal de simplu, Bernadette Szocs (#26 mondial) a schimbat cursul unui joc pe care l-a început cu set pierdut în fața sportivei […] The post Bernadette Szocs, victorie şi calificare în 16-imi la Singapore Smash 2026 appeared first on Antena Sport.
10:40
Louis Munteanu a bifat primele minute în MLS, după transferul din această iarnă de la CFR Cluj la D.C. United. Atacantul român a intrat pe teren în minutul 71 al partidei câștigate de echipa sa cu 1-0 în fața celor de la Philadelphia, meci decis de golul lui Baribo, marcat în minutul 23. Louis Munteanu […] The post Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS appeared first on Antena Sport.
10:20
Cristina Neagu, cuvinte uriaşe pentru Bojana Popovic! Ce spune despre CSM Bucureşti, în Final Four # Antena Sport
CSM Bucureşti a reuşit să se califice direct în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, fiind acum la o singură dublă de Final Four-ul de la Budapesta. Venirea Bojanei Popovic a schimbat faţa echipei. Un lucru recunoscut şi de Cristina Neagu, care a fost prezentă la victoria cu Ikast, scor 33-24 (15-7). După meci, fostul […] The post Cristina Neagu, cuvinte uriaşe pentru Bojana Popovic! Ce spune despre CSM Bucureşti, în Final Four appeared first on Antena Sport.
10:00
Anastasia Soare, considerată cea mai bogată româncă din lume, face o nouă mișcare importantă în industria frumuseții. Antreprenoarea cu o avere estimată la 800 de milioane de dolari a anunțat un parteneriat cu Antonela Roccuzzo, soția legendarului fotbalist Lionel Messi. Astfel, Antonela devine noul ambasador al brandului fondat de românca stabilită în Statele Unite la […] The post Românca cu o avere de 800 de milioane de euro, afacere cu soția lui Leo Messi appeared first on Antena Sport.
09:40
Carlos Alcaraz, liderul mondial, a câştigat turneul ATP 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 2.833.335 de dolari, învingându-l clar, sâmbătă în finală, cu 6-2, 6-1, pe francezul Arthur Fils, informează EFE. Alcaraz a obţinut astfel primul său titlu în capitala Qatarului după o finală care a durat doar 50 de minute […] The post Carlos Alcaraz a câştigat turneul de la Doha. Al 26-lea titlu al carierei appeared first on Antena Sport.
09:40
Jucătorul de fotbal american Rondale Moore, care a evoluat recent pentru Minnesota Vikings, a fost găsit mort, sâmbătă seară, în Indiana, au declarat autorităţile. El avea 25 de ani. Medicul legist din comitatul Floyd, Matthew Tomlin, nu a oferit detalii suplimentare despre circumstanţele morţii lui Moore, dar a spus că nu există niciun pericol pentru […] The post Rondale Moore a fost găsit mort în Indiana. Avea doar 25 de ani appeared first on Antena Sport.
09:30
FCSB are şanse din ce în ce mai mici la accederea în play-off, chiar şi în scenariul în care echipa lui Charalambous şi Pintilii ar câştiga cele trei etape rămase de disputat, cu Metaloglobus, UTA şi U Cluj. Victor Angelescu a fost întrebat despre şansele rivalei de a ajunge în primele 6 la finalul sezonului […] The post “Mai are şanse FCSB la play-off?” Răspunsul dat de Victor Angelescu appeared first on Antena Sport.
09:20
Cristiano Ronaldo a dat o “dublă” în Arabia Saudită și a anunțat unde va juca: “Eu aparțin…” # Antena Sport
Al-Nassr a obținut o victorie categorică în etapa a 23-a din campionatul Arabiei Saudite, impunându-se cu 4-0 în fața formației Al-Hazem. Succesul îi propulsează pe „galbeni” pe primul loc în clasament, cu 55 de puncte, la o distanță de un punct față de rivalii de la Al-Hilal. Cristiano Ronaldo a fost din nou omul decisiv […] The post Cristiano Ronaldo a dat o “dublă” în Arabia Saudită și a anunțat unde va juca: “Eu aparțin…” appeared first on Antena Sport.
09:00
Rapid a obţinut o victorie uriaşă în derby-ul cu Dinamo, 2-1, şi a egalat la puncte rivala, pe podiumul Ligii 1. Costel Gâlcă a câştigat astfel duelul tactic cu Zeljko Kopic. Chiar şi aşa, antrenorul Rapidului a ales încă o dată o tactică prin care a sacrificat spectacolul. I-a lăsat mingea adversarului şi a punctat […] The post Rapid a bătut-o pe Dinamo, dar nu a mai păţit aşa ceva de la revenirea în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
08:50
Postul public italian RAI a fost nevoit să-şi ceară scuze comunităţii evreieşti, sâmbătă, după ce o remarcă făcută în afara emisiei, în care se sfătuiau producătorii să „evite” echipa israeliană, a fost difuzată înainte de transmisiunea probei de bob de patru persoane de la Jocurile Olimpice de iarnă, informează Reuters. Şeful diviziei sportive a RAI […] The post Moment inacceptabil în direct. Ce s-a auzit pe Rai Italia, la Jocurile Olimpice 2026 appeared first on Antena Sport.
08:50
PSV Eindhoven a obținut o victorie importantă în etapa a 24-a din Eredivisie, impunându-se cu 3-1 pe teren propriu în fața celor de la SC Heerenveen. Într-un meci controlat în mare parte de gazde, Dennis Man a avut o prestație solidă și s-a remarcat prin implicarea constantă. Internaționalul român a fost activ încă din primele […] The post Nota primită de Dennis Man pentru evoluția cu Heerenveen appeared first on Antena Sport.
08:30
Verdictul lui Cristi Balaj. A fost anulat corect golul dinamoviștilor cu Rapid? “Până la urmă…” # Antena Sport
Derby-ul dintre Dinamo și Rapid a fost marcat de o fază controversată încă din minutul 15, când Alberto Soro a reușit să înscrie pentru „câini”. Spaniolul l-a învins pe Marian Aioani după o centrare a lui Alex Musi, iar dinamoviștii au crezut că au deschis scorul. Bucuria lor a fost însă de scurtă durată, deoarece […] The post Verdictul lui Cristi Balaj. A fost anulat corect golul dinamoviștilor cu Rapid? “Până la urmă…” appeared first on Antena Sport.
