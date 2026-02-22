Business MAGAZIN. Cine este Luchian Constantinescu, fondatorul Life in Codes

00:15

Monedele digitale nu pot funcţiona fără o identitate digitală solidă pentru că altfel ele rămân vulnerabile la fraudă şi lipsă de încredere. Pregătirea pentru lansarea euro digital şi a monedelor digitale emise de băncile centrale mută atenţia de la tehnologie la infrastructura care confirmă cine este utilizatorul din spatele fiecărei tranzacţii.