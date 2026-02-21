Cum va fi vremea săptămâna viitoare în Bucureşti. Când vine în sfârşit primăvara
Ziarul Financiar, 21 februarie 2026
Iranienii, stau pe un butoi de pulbere de frica atacului american. O furtună în Teheran i-a făcut pe locuitori să sară din pat în miez de noapte, de teamă ca au început bombardamentele. „Voi fi ucis fie de republica islamică, fie de SUA, dar nu voi pleca nicăieri. În ţara asta, se pare că nici măcar nu poţi muri o moarte normală” # Ziarul Financiar
Cum au găsit fraţii Pavăl „antidotul“ la criză: când alţii se sperie şi aşteaptă, ei investesc şi apasă acceleraţia. Familia Pavăl a pornit de la un mic magazin în Bacău, a devenit lider în bricolaj şi primul mare investitor român peste hotare şi este la un pas de a juca în liga mare a retailului alimentar după preluarea Carrefour # Ziarul Financiar
Pavăl Holding intră în negocieri exclusive pentru preluarea operaţiunilor Carrefour – este o ştire care pe mulţi i-a făcut să îşi frece ochii şi să mai citească o dată. Şi nu-i de mirare având în vedere dimensiu-nea numelor celor două grupuri şi istoria acestora pe piaţă.
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat că societatea românească a ajuns la un punct critic, atât din punct de vedere social, cât şi economic. El a declarat că nivelul de suportabilitate al populaţiei este „la limită”.
Turcii de la Bozankaya au semnat un contract de 105,8 mil. lei cu primăria Timişoara pentru furnizarea a zece tramvaie noi # Ziarul Financiar
Bozankaya, producător de autovehicule de transport public din Turcia, a semnat un contract de 105,8 mil. lei (aproximativ 21 mil. euro), fără TVA, cu primăria muncipiului Timişoara, ce prevede furnizarea a 10 tramvaie noi, cu peste 150 de locuri, cu podea coborâtă şi sisteme avansate de siguranţă şi climatizare.
Antreprenorul Marius Daniel Bădină a ajuns la afaceri de 64 mil. euro în 2025 cu Viarom Construct # Ziarul Financiar
Compania Viarom Construct, deţinută de Marius Daniel Bădină, a realizat în 2025 o cifră de afaceri de 323 mil. lei (aproximativ 64 mil. euro), în creştere cu aproape 20% în lei faţă de anul anterior, potrivit calculelor ZF făcute pe baza informaţiilor transmise de constructor şi a datelor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
ZF Live. Nic Marius Bălăceanu, antreprenor IT şi fondator, Lendrise: Monedele digitale, indiferent sub ce formă sunt, CBDC emise de o bancă centrală sau euro digital emis de BCE, sperăm din 2027, trebuie întotdeauna să fie „susţinute“ de o identitate digitală foarte bine construită # Ziarul Financiar
Monedele digitale nu pot funcţiona fără o identitate digitală solidă pentru că altfel ele rămân vulnerabile la fraudă şi lipsă de încredere. Pregătirea pentru lansarea euro digital şi a monedelor digitale emise de băncile centrale mută atenţia de la tehnologie la infrastructura care confirmă cine este utilizatorul din spatele fiecărei tranzacţii.
Bătălia brandurilor. Nurofen, produs de britanici, şi Aspenter, fabricat de Terapia la Cluj, împart primele două locuri în topul celor mai vândute medicamente fără reţetă # Ziarul Financiar
Vânzările de medicamente fără reţetă în ultimele trei luni din 2025 arată impactul sezonului rece asupra pacienţilor, în condiţiile în care majoritatea brandurilor care au înregistrat cele mai mari vânzări tratează răcela şi gripa, arată o cercetare de piaţă.
Veste bună de la Guvern: consumatorii vulnerabili de energie electrică vor primi tichete până la sfârşitul acestui an # Ziarul Financiar
Cetăţenii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate sunt încurajaţi de conducerea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) să depună cereri prin aplicaţia EPIDS, fie online, fie prin intermediul oficiilor poştale sau al primăriilor, au transmis oficialii instituţiei, vineri.
Bursă. Dezvoltatorul imobiliar Impact, una dintre primele companii listate la bursă, marchează 30 de ani de la IPO şi pregăteşte intrarea pe segmentul de lux. În următorii 8 ani, Impact vrea să construiască 8.000 de unităţi rezidenţiale. „Suntem pregătiţi să intrăm pe segmentul de lux” # Ziarul Financiar
România găzduieşte anul acesta pentru prima dată Olimpiada Internaţională de Business şi Finanţe. „Elevii primesc o companie şi un scenariu şi trebuie să analizeze provocările din piaţă, să facă o analiză financiară şi strategică, cu scopul de a aplica teoria şi de a găsi soluţii creative.“ # Ziarul Financiar
România găzduieşte pentru prima dată Olimpiada Internaţională de Business şi Finanţe anul acesta, în luna august, la Bucureşti. Evenimentul aduce împreună elevi foarte bine pregătiţi din mai multe ţări, profesori şi mentori, într-o competiţie care pune accent pe gândire logică, analiză şi idei creative. Nu este doar despre teorie, ci mai ales despre cum pot fi aplicate cunoştinţele în situaţii reale. Dar în ce constă această competiţie la care sunt aşteptaţi elevii români de liceu?
ZF LIVE. Mihai Filip, OVES Enterprise, care dezvoltă o rachetă de croazieră autonomă bazată pe inteligenţă artificială: Ne-am dat seama că tot knowledge-ul şi inovaţia pe care am generat-o ar trebui puse într-un produs al viitorului. Racheta, aproximativ 55 de kilograme, cu o încărcătură utilă de circa 10 kilograme, zboară autonom şi poate să recunoască automat o ţintă # Ziarul Financiar
Compania OVES Enterprise din Cluj-Napoca, cunoscută până recent mai ales pentru soluţii software şi sisteme AI, dezvoltă o rachetă de croazieră autonomă, bazată pe inteligenţă artificială, proiectul fiind numit Sahara Autonomous System.
