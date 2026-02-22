Norvegia a dominat clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina: 41 în total, 18 de aur!
Gazeta Sporturilor, 22 februarie 2026 20:20
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina s-au încheiat duminică, 22 februarie, cu ultimele competiții în care s-au decis campionii, iar când s-a tras linia Norvegia și-a menținut poziția de vârf în clasamentul pe medalii, cu un impresionant total de 41 de distincții.2.900 de sportivi, reprezentând 92 de de Comitete Olimpice Naționale, au participat în cele 16 discipline incluse în programul Jocurilor de iarnă de la Milano Cortina 2026. ...
• • •
Acum 5 minute
20:50
Au făcut scandal și au și pierdut! Fanii lui Partizan au incediat Marakana la derby-ul cu Steaua Roșie Belgrad # Gazeta Sporturilor
Steaua Roșie Belgrad s-a impus în „clasicul” Serbiei, scor 3-0 în fața rivalei Partizan. Suporterii celor două formații au făcut spectacol pe „Marakana”, dar totul a culminat cu fanii oaspeților care au incendiat sectorul alocat.Potrivit presei din Serbia, derby-ul de pe stadionul Stelei Roșii a început cu o bătăie pe străzi între cele două grupuri de suporteri. După ce au intrat pe stadion fanii celor de la Partizan, Grobari, au trecut la vandalizări. ...
Acum 30 minute
20:30
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani), s-a încurcat în etapa 22 a campionatului Greciei, 1-1 pe terenul echipei de pe locul 12, AE Larissa.Alb-negrii veneau după două remize albe, cu Aris și AEK, știind că o victorie astăzi i-ar fi urcat, provizoriu, pe locul 2.În prima parte, echipa lui Răzvan Lucescu și-a făcut treaba, a fost în control și a punctat prin Chatsidis în minutul 14.Dar PAOK nu a fost în stare să se desprindă, iar asta a costat-o. ...
Acum o oră
20:20
Accident fatal în Turul Rwandei, la 5 luni după ce țara africană a găzduit Campionatele Mondiale de ciclism # Gazeta Sporturilor
În prima zi a ediției din acest an a Turului Rwandei (22 februarie - 1 martie), două persoane și-au pierdut viața, fiind lovite de un vehicul din caravana competiției. De asemenea, alte 6 persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.Turul Rwandei este o competiție cu o istorie de aproape 40 de ani, organizată prima oară în 1988 și întreruptă pentru o perioadă de zece ani din cauza uriașelor conflicte din „țara celor o mie de coline”. ...
20:20
20:00
Nemaivăzut! Improvizație pe schele metalice pentru transmisiunea de la Slobozia - Craiova # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia o va primi în această seară pe Universitatea Craiova, pe teren propriu, într-un meci contând pentru etapa a 28-a din Superliga. Înainte de start, au atras atenția cabinele pentru operatorii TV, amplasate extrem de sus, la peste 3 metri înălțime, drumul până la acestea fiind destul de complicat și totodată de periculos. Slobozia - Craiova va fi transmis la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1 și în format liveTEXT pe GSP. ...
Acum 2 ore
19:50
Bilanț la final de Jocuri Olimpice: ireal câtă pizza au consumat participanții! # Gazeta Sporturilor
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano - Cortina au ajuns duminică seara la final. Pe parcursul celor două săptămâni ale competiției, sportivii au consumat aproximativ două „roți” de Grana Padano pe zi, adică în jur de o tonă din celebra brânză italiană, a declarat Andrea Varnier, directorul executiv al prestigiosului concurs. Sportivii au mâncat aproximativ 60 de kilograme de Grana Padano zilnic, alături de 365 de kilograme de paste, 10.000 de ouă, 8. ...
19:50
Ilie Dumitrescu s-a uitat pe clasament și a dat verdictul în privința FCSB: „Șanse mari!” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu, 57 de ani, a analizat lupta la play-off, concluzia lui fiind că este foarte probabil ca FCSB să rateze TOP 6 în acest sezon. Rezultatul înregistrat astăzi în FC Argeș - Farul, 1-0, complică teribil situația campioanei en-titre. Calculele relevă că FCSB are nevoie de un miracol pentru a ocupa unul dintre primele 6 locuri, idee pe care pare să o împărtășească și Ilie Dumitrescu. ...
19:40
Proteste în stradă cu câteva ore înainte de ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice: „Monstruozități din bani publici” # Gazeta Sporturilor
Cu câteva ore înainte de începerea ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, sute de oameni au protestat pe străzile din Verona în legătură cu îngrijorările legate de mediu stârnite de organizarea competiției de la Milano-Cortina.Odată cu încheierea finalei de hochei masculin dintre Statele Unite ale Americii și Canada, s-a finalizat ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă. ...
19:10
Denis Drăguș, fotbalistul celor de la Gaziantep, s-a accidentat pe finalul înfrângerii echipei sale în fața celor de la Trabzonspor, scor 2-1.În ultimul minut al prelungirilor partidei, atacantul român a sprintat după o minge în careu. Okay Yokuslu, fundașul celor de la Trabzonspor, a intrat într-un duel cu el. Cei doi s-au ciocnit și a părut că Drăguș a călcat prost. Atacantul român a început să se țină de genunchi, dând semne că acolo ar fi problema.FOTO. ...
Acum 4 ore
18:50
Liverpool a învins-o pe Nottingham Forest, 1-0, marcând prin Alexis Mac Allister în minutul 7 al prelungirilor părții secunde.Într-o etapă în care Chelsea și Aston Villa s-au încurcat, Liverpool avea mare nevoie să câștige pentru a se apropia de locurile de Liga Campionilor.Campioana en-titre s-a impus în complicata deplasare de la Nottingham, însă nu i-a fost deloc simplu. ...
18:50
Cerere pentru Guvernul Bolojan de dublare a premiului! Mihai Tentea și George Iordache au fost sunați de președintele României # Gazeta Sporturilor
Mihai Tentea și George Iordache s-au clasat pe locul 5 în proba de bob-2 la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Cei doi au fost sunați de președintele României, Nicușor Dan, iar ANS a decis să dubleze valoarea premiului pe care-l va acorda ExecutivulMihai Tentea şi George Iordache au obținut un rezultat extraordinar pentru România la Jocurile Olimpice de la Milano: locul 5 la bob două persoane. ...
18:30
Napoli a condus la Bergamo până în minutul 60, dar a pierdut cu Atalanta, 1-2, și a rămas la 14 puncte în urma liderului Inter. Pentru campioana en-titre, noul obiectiv este securizarea unui loc de Liga Campionilor.Pentru Conte și elevii lui, apărarea titlului părea un vis distant și la începutul lunii, dar ultimele două rezultate i-au scos definitiv pe napolitani din ecuația titlului. ...
18:30
Promisiunea făcută de Dani Coman, dacă FC Argeș le învinge pe Dinamo și Slobozia # Gazeta Sporturilor
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a reacționat la scurt timp după ce echipa lui a făcut un pas uriaș spre play-off, la capătul jocului de duminică, cu Farul, câștigat la Mioveni, scor 1-0, în antepenultima rundă din sezonul regulat. ...
18:20
Bogdan Andone și-a explicat eliminarea din meciul cu Farul și l-a atacat pe Alibec: „Nici nu știam dacă am luat roșu! Asta este frustrarea lui” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, a venit la flash-interviu și a comentat eliminarea sa din prima repriză a victoriei cu Farul Constanța, scor 1-0.Bogdan Andone a explicat că a luat cartonașul roșu după ce a protestat la un duel între Rober Sierra și Denis Alibec. De asemenea, tehnicianul piteștenilor și-a felicitat elevii și a vorbit și despre marcatorul Ricardo Matos, fotbalist care a lipsit o perioadă mai lungă de timp. ...
18:00
Ianis Zicu a vorbit după controversele din FC Argeș - Farul: „Era cartonaș roșu! Vorbeam de alt joc” # Gazeta Sporturilor
Ianis Zicu, antrenorul celor de la Farul Constanța, a comentat înfrângerea echipei sale în fața celor de la FC Argeș, scor 0-1, într-un meci din etapa #28.Ianis Zicu este de părere că Mario Tudose, pasatorul decisiv de la controversatul gol din minutul 51, ar fi trebuit să primească al doilea galben la o intrare asupra lui Ișfan din minutul 40. ...
17:40
Nici 3 victorii nu-i sunt de ajuns! CALCULE: doar așa prinde FCSB play-off-ul, după victoria lui FC Argeș cu Farul! # Gazeta Sporturilor
Rezultatul din FC Argeș - Farul, 1-0, complică teribil misiunea FCSB-ului de a prinde play-off-ul: pentru campioana en-titre nu este suficient să-și câștige jocurile rămase, ea are nevoie și ca rezultatele contracandidatelor să-i surâdă! FCSB spera ca jocul rezultatelor să o ajute în această etapă, dar toate echipele pe care mai are șanse matematice să le depășească au câștigat.Cel mai recent a făcut-o FC Argeș, în această după-amiază, 1-0 cu Farul. ...
17:40
Denis Alibec și-a pierdut complet cumpătul » Discurs virulent după ce Farul a fost condamnată la play-out: „Nu am mai văzut demult așa țărănie” # Gazeta Sporturilor
Denis Alibec (35 de ani), atacantul celor de la Farul, a răbufnit la flash-interviu, la finalul meciului pierdut duminică după-amiaza, cu FC Argeș, scor 0-1. Gruparea dobrogeană nu mai are nicio șansă să ajungă în play-off, iar Alibec a fost foarte vehement în fața jurnaliștilor. Meciul de la Mioveni a fost unul extrem de încins, cu mulți nervi și tensiune la cote maxime. După ultimul fluier, Alibec și-a spus nemulțumirile la interviu. ...
17:10
CS Rapid București – HC Lokomotiva Zagreb, duel în EHF European League! Trupa din Giulești e neînvinsă în această competiție # Gazeta Sporturilor
CS Rapid București încheie participarea în faza grupelor din EHF European League pe teren propriu, acolo unde primește vizita lui HC Lokomotiva Zagreb. Meciul a început la ora 17:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Digisport 3 și Prima Sport 3.CS Rapid București e neînvinsă în actuala stagiune a EHF European League și, cu un total de 8 puncte, s-a asigurat că va încheia grupa C pe prima poziție. ...
17:00
Ilia Malinin și-a luat adio de la Jocurile Olimpice cu un program special pentru Gala Laureaților: „Vreau să arăt lumii că și noi suntem ființe umane” # Gazeta Sporturilor
Ilia Malinin (21 de ani), medaliat cu aur în proba pe echipe, dar doar pe locul 8 la individual, a prezentat în cadrul Galei Laureaților un program inspirat de zbaterile sale din ultimul an, iar fondul sonor i-a fost melodia „Fear” a rapper-ului NF.Patinajul artistic a oferit multe povești la această ediție de Jocurile Olimpice. ...
17:00
Adrian Porumboiu, verdict pentru GSP la două faze controversate din Argeș - Farul # Gazeta Sporturilor
FC Argeș a înscris singurul gol cu Farul, 1-0, în startul reprizei a doua, prin Ricardo Matos. Faza a fost analizată la VAR de Istvan Kovacs, care a validat reușita. Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu a dat verdictul pentru GSP.ro.În minutul 51, după un corner, Mario Tudose a recentrat în fața porții. De acolo, Ricardo Matos a trimis balonul în plasă cu capul. ...
17:00
Au retrogradat în februarie! Cel mai rapid dezastru din istoria fotbalului englez # Gazeta Sporturilor
Dezastru pentru Sheffield Wednesday! Formația cu 4 titluri de campioană în palmares a retrogradat din Championship în League One! Echipa antrenată de Henrik Pedersen a pierdut pe terenul rivalilor de la Sheffield United, scor 1-2, și ia încă din luna februarie drumul Ligii 3.Retrogradarea a fost accelerată și de faptul că echipa a suferit două depunctări înainte de Crăciun, 18 puncte în total. ...
Acum 6 ore
16:40
Carlos Alcaraz explică seria victorioasă: „Sunt cameleon! Asta e cheia succesului” # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a explicat faptul că finala turneului de la Doha, câștigată în fața lui Arthur Fils (21 de ani, 40 ATP), scor 6-2, 6-1, reprezintă una dintre cele mai bune prestații ale sale din carieră.Deși partida s-a încheiat după două seturi și aproximativ 52 de minute, Carlos Alcaraz susține că nivelul pe care l-a arătat a fost extraordinar.Carlos Alcaraz: „Îl plasez în top 10 sau 15”„Îl plasez în Top 10 sau Top 15, pe acolo. ...
16:40
Nu s-a mai întâmplat din „era” Miță Iosif: Gâlcă, premieră la Rapid după 1583 de zile # Gazeta Sporturilor
Aseară, sub comanda lui Costel Gâlcă, Rapid a bifat o premieră în ceea ce privește formula de start: după 1.583 de zile, adică patru ani și patru luni, giuleștenii au utilizat un singur jucător străin în primul „11”, pe stoperul Leo Bolgado.La victoria cu Dinamo, scor 2-1, Gâlcă a trimis în teren următoarea formulă, în sistem 4-3-3: Aioani - Onea, Pașcanu, Bolgado, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila. ...
16:30
Weekend perfect pentru Dan Șucu! După victoria Rapidului, și Genoa a reușit să câștige » Clasamentul din Serie A # Gazeta Sporturilor
Genoa s-a impus la scor de neprezentare pe teren propriu în fața celor de la Torino, 3-0, într-un duel al rundei cu numărul #26 din Serie A. Acest succes a venit la o zi distanță după ce Rapid, cealaltă echipă finanțată de Dan Șucu, a câștigat derby-ul cu Dinamo din Superligă, scor 2-1.Programul complet al etapei #26 din Serie A„Grifonul” a înregistrat duminică după-amiază primul succes din luna februarie. ...
16:30
16:20
Bogdan Andone, eliminat în prima repriză din Argeș - Farul! Istvan Kovacs l-a trimis în tribune # Gazeta Sporturilor
Momente tensionate la Mioveni, în duelul dintre FC Argeș și Farul Constanța. Antrenorul gazdelor, Bogdan Andone, a fost eliminat încă din prima repriză, după o serie de proteste la adresa arbitrajului.Rezultatul partidei este urmărit cu interes și de FCSB, care joacă mâine cu Metaloglobus. Roș-albaștrii se află în luptă directă cu FC Argeș, iar la egalitate de puncte avantajul ar fi de partea nou-promovatei.FOTO. ...
16:00
15:50
N-au ratat ocazia! Bannerele afișate de fanii lui FC Argeș în semn de protest, la primul meci după gafa lui Petrescu # Gazeta Sporturilor
FC Argeș a întâlnit-o în această după amiază pe Farul Constanța, în etapa 28 din Superliga, la Mioveni. A fost prima partidă după scandalul declanșat la finalul celei cu Petrolul, atunci când „centralul” Radu Petrescu le-a anulat piteștenilor un gol perfect valabil.A urmat un adevărat scandal, în urma căruia au fost dictate suspendări și amenzi. La primul meci de la acel moment, fanii lui FC Argeș au afișat două bannere sugestive.FOTO. ...
15:20
Aur pentru Eileen Gu în ultima zi a Jocurilor Olimpice: „Motivul pentru care iubesc atât de mult recordurile este că nu au legătură cu faptul că ești bărbat sau femeie” # Gazeta Sporturilor
Eileen Gu (22 de ani) a câștigat a șasea medalie olimpică a carierei la schi freestyle, proba de halfpipe. Este prima distincție de aur la această ediție pentru chinezoaica născută în SUA, dar a treia din palmaresul său, după cele de la Beijing 2022.Eileen Gu și-a apărat duminică titlul olimpic câștigat la Beijing în 2022, în proba de halfpipe. ...
15:10
Dorinel Munteanu: „Îi doresc succes la noua echipă, poate are mai mult noroc decât la Sibiu” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a susținut conferința de presă premergătoare duelului din deplasare cu Csikszereda. Partida a fost programată luni, 23 februarie, începând cu ora 17:00.Este un duel extrem de important pentru sibieni, care se află în luptă directă cu ciucanii pentru evitarea retrogradării. În tur, formația lui Robert Ilyeș s-a impus surprinzător la Sibiu, scor 2-0. ...
15:10
Șeptarul lui Real Madrid, Vinicius jr, a fost atacat în mai multe rânduri, în deplasarea cu Osasuna (1-2).Pentru Vinicius jr, deplasarea de la Pamplona a fost de două ori amară. Deși a marcat, egalând la unu, Real Madrid a pierdut cu 2-1 în fața Osasunei. Iar el a fost bombardat, din nou, cu insulte rasiste. ...
15:00
Liviu Antal a marcat al 10-lea gol în ultimele 11 meciuri oficiale jucate în Lituania # Gazeta Sporturilor
Liviu Antal continuă forma excelentă în Lituania. După ce la finalul anului trecut a fost desemnat cel mai bun jucător al celor de la FK Zalgiris, românul a început noul sezon excelent și a deschis scorul în eșecul cu Dziugas, scor 2-3.Campionatul lituanian se desfășoară după sistem primăvară–toamnă, startul fiind programat în februarie, imediat ce condițiile meteo permit disputarea meciurilor pe terenuri bune, fără problemele cauzate de iernile aspre.VIDEO. ...
Acum 8 ore
14:40
Titularul de la Rapid, văzut la națională: „Crește de la meci la meci” » Care sunt șansele să joace cu Turcia # Gazeta Sporturilor
Marian Aioani (26 de ani), portarul Rapidului, l-a impresionat pe Mircea Bornescu (45 de ani), fostul goalkeeper din Giulești. Bornescu s-a declarat un fan al lui Aioani în mai multe rânduri. A doua zi după derby-ul câștigat de Rapid cu Dinamo, scor 2-1, fostul portarul a declarat pentru GSP că titularul giuleștenilor merită să fie în lotul României la barajul cu Turcia, din martie.Mircea Bornescu: „Îl văd pe Aioani în lot cu Turcia. ...
14:40
Un nou scandal de RASISM a lovit lumea fotbalului! Au fost implicați doi jucători din Premier League # Gazeta Sporturilor
După meciul dintre Chelsea și Burnley de sâmbăta această, încheiat 1-1 pe Stamford Bridge, Wesley Fofana (25 de ani) și Hannibal Mejbri (23) au primit insulte grave pe rețelele de socializare. Cele două cluburi și șefii din Premier League au reacționat imediat. ...
14:30
Prime impresionante la Ferrari pentru un an 2025 de succes, însă nu toți angajații sunt eligibili # Gazeta Sporturilor
Ferrari a confirmat plata unei prime în valoare de 14.900 de euro fiecărui angajat al companiei, în urma unui an 2025 de succes pentru producătorul auto. Totuși, condiția pentru eligibilitate este ca angajatul să fie stabilit în Italia.Bonusuri vor primi și membrii echipei Gestione Sportiva, chiar dacă nu toate programele de curse ale Scuderiei s-au dovedit a fi un succes. Ferrari oferă prime de aproape 15. ...
14:20
Elias Charalambous, furios la conferința de presă: „Este un cuvânt foarte grav!” # Gazeta Sporturilor
FCSB va disputa luni, 23 februarie, de la ora 20:00, una dintre ultimele „finale” pentru accederea în play-off, împotriva ultimei clasate, Metaloglobus. La conferința de presă premergătoare jocului, antrenorul Elias Charalambous a răbufnit și a transmis un mesaj dur.Roș-albaștrii mai au de jucat trei etape din sezonul regular și încă speră să prindă play-off-ul, deși ocupă locul 10. Unul dintre meciurile decisive este împotriva lui Metaloglobus, ultima clasată. ...
14:20
Bobul de patru persoane al României a încheiat concursul olimpic pe poziția a 17-a # Gazeta Sporturilor
Mihai Tentea (27 de ani), Mihai Păcioanu (27 de ani), Andrei Nica (22 de ani) și Constantin Dinescu (23 de ani) s-au clasat pe poziția a 17-a în proba de bob patru persoane.Mihai Tentea, Mihai Păcioanu, Andrei Nica și Constantin Dinescu au pus punct participării României la Jocurile Olimpice, care se închid în această seară cu o ceremonie la Verona.Bobul de patru persoane al României s-a clasat pe poziția a 17-a, cu un timp de 3:40,43. ...
14:20
A doua zi după Rapid - Dinamo 2-1, impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a precizat că fundașul stânga Andrei Borza (20 de ani) urmează să semneze prelungirea contractului cu formația din Giulești.Actuala înțelegere expira în vara lui 2027, iar cele două părți au bătut palma pentru un an în plus. Borza a deschis aseară scorul în derby-ul cu Dinamo după un șut de efect expediat din interiorul careului. ...
14:00
Alexandru Băluță (32 de ani) a jucat sâmbătă cel de-al treilea meci pentru Boluspor, formația din Turcia (liga a doua) care l-a legitimat în această iarnă. Echipa lui a pierdut pe teren propriu contra celor de la Istanbulspor, scor 0-1, în etapa 27.Băluță a fost titular în premieră la noua echipă. Acesta nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație de pe 29 septembrie, atunci când era introdus din primul minut la echipa a doua a celor de la Los Angeles FC. ...
13:50
Bayern l-a pierdut pe Alphonso Davies chiar înaintea „Der Klassiker”, cu Borussia Dortmund. Fundașul canadian a suferit o ruptură musculară.Davies s-a accidentat la doar câteva minute după pauză. În urma unui sprint, înterupt de placajul unui jucător de la Eintracht, fundașul lui Bayern a rămas la pământ și și-a tras tricoul pe față, dezamăgit, semn că a suferit o leziune serioasă. ...
13:40
Una caldă, una rece pentru PSG » Campioana Europei a revenit pe primul loc în Ligue 1, dar a mai pierdut un jucător important # Gazeta Sporturilor
PSG a câștigat la scor de neprezentare pe teren propriu în fața codașei Metz, 3-0, într-un duel al rundei cu numărul #23 din Ligue 1, și a revenit pe primul loc în Franța. Totuși, există și o veste proastă pentru Luis Enrique înaintea returului cu Monaco din Liga Campionilor.Programul complet al etapei #23 din Ligue 1Campioana en-titre din Franța a profitat de eșecul suferit de fostul lider Lens și a preluat din nou șefia clasamentului din Ligue 1. ...
13:30
Mircea Bornescu a numit omul decisiv al Rapidului: „El a câștigat derby-ul cu Dinamo” # Gazeta Sporturilor
Mircea Bornescu (45 de ani), fostul portar de la Rapid, a analizat pentru Gazeta Sporturilor derby-ul câștigat de giuleșteni cu Dinamo, scor 2-1.Bornescu consideră că artizanul victoriei Rapidului e antrenorul Costel Gâlcă. De asemenea, a avut cuvinte de laudă la adresa lui Olimpiu Moruțan, mijlocașul ofensiv transferat în iarnă de giuleșteni. Fostul portar de la Rapid s-a declarat impresionat și de Borza, dar și de Marian Aioani. ...
13:30
Lumea fotbalului american este în stare de șoc, după moartea lui Rondale Moore, jucător în NFL, la vârsta de 25 de ani.Potrivit informațiilor furnizate de poliția din Indiana, citate de presa americană, sportivul a fost găsit într-un garaj, prezentând o plagă împușcată suspectată de sinucidere. Ancheta este în desfășurare, iar un raport medico-legal urmează să stabilească toate detaliile. ...
13:20
Victor Angelescu nu o vrea pe FCSB în play-off: „Altă echipă ar fi trebuit să fie deja acolo” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte la Rapid, a declarat că ar prefera ca FCSB să nu se califice în play-off, în ciuda faptului că prezența campioanei en-titre în partea superioară a Superligii „ar face bine fotbalului”. ...
13:20
„Sei bella come un gol al 90`!”. E o frază deja legendară, devenită cunoscută odată cu apariția ei pe o rețea de socializare, a cărei origine e necunoscută. A fost scrisă pe fațada unei case din cine știe ce orășel italian de cine știe ce Romeo mult prea îndrăgostit de cine știe ce Julietă, dar și mult prea timid, pesemne, să-i facă un compliment între 4 ochi. Așa că, îndrăgostit iremediabil, dar îndrăgostit iremediabil și de fotbal, a ales această metodă. ...
13:00
Formula lui Gâlcă » Unde s-au stins construcția lui Dinamo și soluțiile lui Kopic în fața Rapidului rațional # Gazeta Sporturilor
Rapid s-a impus în fața lui Dinamo, scor final 2-1, în derby-ul etapei cu numărul 28, din Superliga. Disputat pe un teren dificil, duelul de pe Arena Națională a adus în prim plan două formații cu abordări complet diferite: dacă giuleștenii au avut o viziune utilitară, fiind orientați spre căutarea eficienței la fiecare acțiune, „câinii” au rămas fideli propriului plan. ...
13:00
Scandal XXL cu arbitrul VAR de la Konya: „Este un fan recunoscut al lui Fenerbahce!” # Gazeta Sporturilor
Liderul Galatasaray a pierdut pe terenul lui Konyaspor cu 2-0 și le aduce acuzații grave arbitrilor pentru un gol anulat înainte de pauză, la scorul de 0-0.Niciun meci nu seamănă cu altul. La mijlocul săptămânii, Galatasaray a făcut ce-a vrut cu Juventus (5-2), în play-off-ul Ligii Campionilor, pentru ca sâmbătă seară să piardă la Konya, locul 13!, cu 2-0.Răsunător și jenant, în același timp, eșecul Galatei a fost marcat de un scandal cât casa. ...
13:00
CSM București renaște: Bojana Popovic, aplaudată de tribune după 6 victorii consecutive # Gazeta Sporturilor
CSM București s-a clasat pe locul 2 în grupa Ligii Campionilor și s-a calificat direct în sferturile de finală, acolo unde va da piept cu Esbjerg.La sfârșitul meciului de sâmbătă cu Ikast, câștigat cu 33-24, suporterii i-au scandat numele antrenoarei Bojana Popovic, deoarece aceasta a reușit în 6 meciuri să redea strălucirea de altădată, campioanei României și speranțele într-o calificare în Final Four-ul de la Budapesta.Drumul de la „Demisia, demisia” a dus la.. ...
Acum 12 ore
12:40
Rapid - Dinamo 2-1. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a intrat în direct a doua zi după derby-ul pierdut pe Arena Națională. Dinamo a pierdut cel de-al doilea meci din acest sezon cu Rapid, iar șeful clubului recunoaște superioritatea echipei lui Costel Gâlcă.Nicolescu i-a felicitat pe rapidiști și a precizat că victoria este meritată. Admite că Dinamo a ajuns să aibă un complex față de Rapid. ...
12:30
SUA-Canada, cea mai așteptată confruntare de la Jocurile Olimpice are loc duminică: „Va fi o luptă pentru posteritate” # Gazeta Sporturilor
SUA și Canada luptă duminică, de la ora 15:10, pentru aurul olimpic în turneul de hochei masculin. Cele mai aprige rivale, cele două echipe nu s-au mai confruntat în finala olimpică din 2010.Finala masculină va fi transmisă începând cu ora 15:10 de TVR Sport și Europort și în format livescor pe GSP.ROJocurile Olimpice de la Milano-Cortina se încheie cu un meci mult așteptat. ...
